Peloponnesos Lezzetlerini Amerikan Mutfaklarına Taşıyoruz

Yunan asıllı Amerikalı Katerina Mountanos, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşip bir aile kurduğunda, Amerikan süpermarketlerinde satılan Yunan zeytinyağlarının çoğunun tadından hayal kırıklığına uğramıştı.

"Kendi ailemi kurduğumda evde daha fazla yemek pişirmeye başladım” dedi Mountanos Olive Oil Times. ​"şunu buldum Yunan sızma zeytinyağı Buradaki süpermarkette yediklerim ailemin Yunanistan'da ürettiği ve keyifle tükettiği yiyeceklere hiç benzemiyordu."

Çocukluğunun büyük bölümünü Londra ve New York'ta geçiren Mountanos, çocukluğunun yazlarını Güney Mora'daki küçük ve şirin Koroni kasabasındaki aile evinde geçirdi.

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"Bu pastoral köy her zaman gerçek Yunanistan'ı temsil etmiştir" dedi. ​"Denizin sesini, tuz kokusunu, zeytinyağının tadını kelimelerle anlatabileceğimden emin değilim.”

Koroni, Koroneiki zeytin çeşidinin kökeni olarak kabul edilir. 19. yüzyıldath yüzyılda kasaba hızla gelişmiş ve yerel ekonomi zeytinyağı, kuru üzüm ve çanak-çömlek üretimine dayalı olarak gelişmiştir.

"Mountanos, "İyi zeytinyağının tadının nasıl olduğunu bilerek büyüdüm" dedi. ​başlıklı bir kılavuz yayınladı"İyi şeyleri ABD'ye getirmek istediğimi biliyordum"

Zeytinyağı üretimi dünyasına adım atmadan önce Mountanos da bir zeytinyağı sommelier kursu erdemlerini ve niteliklerini daha derinlemesine incelemek için sızma zeytinyağı.

Katerina Mountanos, Peloponnesos'un sızma zeytinyağı ve sofralık zeytinlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek amacıyla Kosterina'yı kurdu. (Fotoğraf: Kosterina)

"Ben çok etkilendim sağlık yararları "Zeytinler erken hasat edildiğinde ve düzgün şekilde öğütüldüğünde zeytinyağının kalitesi artar" dedi. ​"Hakkında bilgi edindim polifenolleri “Sızma zeytinyağında bulunanlar ve bunları keşfeden araştırma ekibinin hikayesi.”

"Mountanos, "Çabalarımı, gerçek Akdeniz esintili, kokusu, tadı ve pişirmesi lezzetli, her şeyden önemlisi sağlık açısından faydalı bir sızma zeytinyağı üretmeye odaklamaya karar verdim" diye ekledi.

Zeytinyağı polifenolleri, örneğin oleuropein, hidroksitirosol'den ve oleocanthal, antioksidan görevi gören doğal olarak oluşan bitki bileşikleridir.

Özellikle sadece sızma zeytinyağında bulunan oleocanthal'in, ağrı, ateş ve iltihabı hafifleten bir iltihap giderici ilaç olan ibuprofen ile aynı etkileri gösterdiği ortaya çıktı.

KosterinaMountanos (Katina olarak da bilinir) ve eşi Kostas tarafından kurulan şirket, 2020 yılında ilk şişelenmiş zeytinyağı markasını piyasaya sürdü. Yüksek fenolik içeriğe sahip Kosterina Original sızma zeytinyağı, Güney Mora'da yetiştirilen erken hasat edilmiş Koroneiki zeytinlerinden yapılır.

Kosterina ayrıca Kalamata ve yeşil Konservolia sofralık zeytinlerini de yetiştiriyor. (Fotoğraf: Kosterina)

O zamandan beri Kosterina, zeytinyağı serisini, en uygun organik sızma zeytinyağı olan Kosterina Everyday zeytinyağını da içerecek şekilde genişletti. yemek pişirme ve pişirmeve Yunan otları ve sarımsak içeren aromalı sızma zeytinyağları serisi.

"Mountanos, “Üst düzey, yüksek polifenollü sızma zeytinyağı her zaman markamızın özünde yer aldı” dedi. ​"İnsanların daha uzun, daha lezzetli hayatlar yaşamalarına yardımcı olmak istiyoruz.”

"Lezzet, kalitenin bir göstergesidir ve çok sayıda Amerikalı yalnızca karşı konulamaz sızma zeytinyağı lezzetini değil, aynı zamanda erken hasat edilen zeytinlerden elde edilen antioksidan süper güçlerini de kaçırıyor” diye ekledi.

Kalite ve özgünlüğe bağlılık Kosterina için karşılığını verdi ve şirkete bu yılki Gümüş Ödül'ü kazandırdı NYIOOC World Olive Oil Competition Kosterina Original monovarietal için, Yarışmaya ilk kez katılıyor.

Koroni'deki Kosterina zeytinliklerinde hasat başlıyor. (Fotoğraf: Kosterina)

Mountanos'un Yunan kökeni ve otantik Yunan lezzetlerine olan tutkusu onu sofralık zeytin işine de sürüklemiş; Kosterina'nın Akdeniz ürün yelpazesine son eklenen ürünlerden biri de şirketin doğal olarak kürlenmiş Kalamata ve yeşil Konservolia sofralık zeytinleri.

Mountanos, bir kez daha çocukluğuna dönerek, inandığı araçları bulmaya çalıştı.

Kosterina'nın yeni projesine daha uygun.

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"Gençliğimde yazlarımı Koroni'de geçirdiğimde, büyükannem ve diğer yerliler evden topladıkları zeytinleri bir torbaya bağlayıp aylarca denizde bekletirlerdi" dedi Mountanos.

""ABD'de gördüğüm zeytinlerin neredeyse tamamı tatsız siyah zeytinlerdi ve büyük ihtimalle kostik sodada kürlenmişlerdi. Bu da zeytinin tüm sağlıklı besinlerini yok ediyor" diye ekledi. ​"Dolayısıyla, zeytinlerini deniz tuzuyla doğal olarak işleyen Yunanistan'daki üreticimizi bulduğumuzda, yüksek kaliteli Yunan zeytinlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne getirecek doğru üreticiyi bulduğumuzu biliyorduk."

Kosterina, 2024'te Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition(Fotoğraf: Kosterina)

Bir kaynağa göre, tuzlu suda kürlenen ilk zeytinler, antik çağlarda Yunan denizlerinde bir yerde tesadüfen keşfedildi: 1. Aeneid adlı destansı şiirindest M.Ö. yüzyılda, Romalı şair Virgil, balık tutarken suda yüzen zeytinler bulan bir Yunan balıkçının hikayesini anlatır. Bunları tattıktan sonra, acı tatlarını kaybettiklerini ve benzersiz bir lezzet sunduklarını fark eder.

Mountanos, zeytinlerin deniz tuzu salamurasında 12 ila - ay boyunca doğal olarak bekletilmesiyle, sağlıklı bağırsaklar için olmazsa olmaz kabul edilen bakteriler olan probiyotiklerin yüksek düzeyde olduğu fermente zeytinlerin elde edildiğini söyledi.

"Sızma zeytinyağı kalp sağlığına iyi geldiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu, ancak zeytinin kendi başına temel besin maddelerinin güçlü bir kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi. ​"Zeytin aynı zamanda kalp damar sağlığını destekleyen, demir, bakır, kalsiyum ve lif içeren tekli doymamış yağlar açısından da zengindir.”

"Kendimi şanslı görüyorum ve Güney Yunanistan'ın olağanüstü hazinelerini elimden geldiğince paylaşmak istiyorum" dedi Mountanos. ​"“Doğduğum yer olan Koroni ve ailemle birlikte orada yarattığımız anılar, Kosterina’da yaptığımız her şeyle iç içe geçiyor.”

"Misyonumuz sağlıklı olmanın da lezzetli olabileceğini ve modernin Akdeniz diyeti "Genel sağlık için en iyisidir" diyerek sözlerini tamamladı.