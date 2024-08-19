Buenos Aires Eyaleti Zeytinyağı Üretiminde Önemli Büyüme Görüyor

Zeytinyağı üretimi yavaş ama istikrarlı bir şekilde artıyor Buenos Aires eyaletiCoronel Dorrego bölgesinde dikilen yeni zeytin ağaçlarından güç alıyor.

Zeytin ağaçları ilk kez yaklaşık 50 yıl önce ulusal başkentin 525 kilometre güneyindeki Coronel Dorrego'ya dikildi. O tarihten bu yana yaklaşık 2,500 hektarı kapsayacak şekilde genişlediler ve eyaletin yıllık zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısına katkıda bulundular.

Arjantin Zeytin Federasyonu'nun (FOA) verilerine göre Buenos Aires eyaleti ulusal üretimin yüzde ikisini gerçekleştiriyor. Arjantin zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 96'sı San Juan, La Rioja, Catamarca ve Mendoza'nın batı bölgelerinde gerçekleşmektedir.

Bölgede zeytin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla yerel üreticiler, daha fazla ağaç dikmek ve bölgesel bir marka geliştirmek için ilçedeki en iyi yerleri bulmak amacıyla Ulusal Tarımsal Teknoloji Enstitüsü (INTA) ile birlikte çalışıyor.

Buenos Aires'teki INTA Barrow'dan araştırmacı José Massigoge, daha kurak ve dağlık batı Arjantin'den belirgin şekilde farklı iklimine rağmen, yerel medyaya toprak ve iklim koşullarının hala zeytin yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyledi.

"Örneğin, Dorrego çevresindeki alan, özellikle de sahile yakın, zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi için temel gereksinimlerden biri olan mükemmel drenaj sağlayan kumlu balçıkla karakterize edilen son derece uygun topraklara sahiptir" dedi. ​"Zeytin ağacı dayanıklı bir bitki olmakla birlikte kökleri için uygun drenaja ihtiyaç duyar ve bu durum bu bölgede yeterince karşılanır.”

Üreticiler, termal genliğin meyvenin kademeli olgunlaşmasını desteklediğini, bunun da yüksek düzeyde fenol ve yüksek oranda oleik asit ile sonuçlandığını söyledi.

Massigoge şunu kaydetti: ​"Erken hasat sırasındaki soğuk sıcaklıklar, polifenolleri ve yağa acılık veren diğer temel bileşikler. Ayrıca bu durum, yağın korunması açısından da avantaj sağlıyor ve zaman içinde yüksek düzeyde dayanıklılık sağlıyor.”

Agroliva'nın ortaklarından Federico Bottini, gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki önemli değişimin, ilginç organoleptik niteliklere sahip zeytinyağı ürettiğini ekledi.

"Bir diğer dikkate değer farklılık ise su kaynaklarının mevcudiyetidir; Bölge yılda yaklaşık 600 milimetre yağış alıyor, bu da ülkenin en büyük ekim alanlarından oldukça yüksek bir rakam” dedi. ​"Bölgemizde sulama gerekli olmakla birlikte öncelikle tamamlayıcı tedbir olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hasat döneminde iklimin daha serin olması, ürünün kalite göstergelerini olumlu yönde etkiliyor.”

"Bu alanda özel bir uzmanlığım olmasa da, yağlarımızın hem fiziksel-kimyasal hem de duyusal değerlendirmelerde sürekli olarak mükemmel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim” diye ekledi. ​"Sonuç olarak çeşitli yarışmalarda sürekli olarak olumlu sonuçlar elde ettik.”

Arjantin nispeten mütevazı kalıyor sızma zeytinyağı Akdeniz havzasındaki en büyük üreticilerle karşılaştırıldığında üretici. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre ülke, son beş yılda yılda ortalama 31,800 ton üretim yaparak Akdeniz dışındaki en büyük üretici oldu.

Ancak üreticiler bir beklenti içinde hasat düşüşü Bu yıl çok sayıda korunun girmesi nedeniyle ​'doğal alternatif yön döngüsünde yıl dışı', soğuk saatlerin eksikliği ve aşırı hava olayları.

Bununla birlikte çiftçiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan talebi karşılamak için ülke genelinde, özellikle San Juan ve La Rioja'da yeni zeytin ağaçları dikmeye devam ediyor. AVRUPA.

Buenos Aires'teki ilk plantasyonlar 1940'ların sonlarında başladı. O dönemde ağırlıklı olarak Picual ve Arbequina ağaçları yetiştiriliyor ve geleneksel yöntemlerle üretim yapılıyordu.

Ancak bölgedeki çağdaş uygulamalar, hektar başına 2,000'den fazla zeytin ağacının bulunduğu yüksek yoğunluklu zeytinliklere dikilen Arbosana ve Koroneiki ağaçlarını kapsayacak şekilde gelişti.

Coronel Dorrego'daki Estilo Oliva'nın sahibi Federico Hollender, daha modern teknolojiye uyum sağladığını hatırladı.

"Bu aktivitede öğrenmeye, en son teknolojileri benimsemeye ve süper yoğun sistemi tercih etmeye karar verdik” dedi. ​"Daha sonra diğer zeytin çeşitleriyle birlikte daha fazla hektar alanda ekim yapmaya başladık ve büyümeye devam etme kararı aldık.”

Üreticiler, Buenos Aires eyaletinde zeytin yetiştiriciliğinin genişlemeye devam edeceği ve başkentte uluslararası bir zeytinyağı yarışmasının başlatılmasını destekleyeceği konusunda iyimser.