Calabrian Kooperatifi Ölçek Ekonomileri Oluştururken Kaliteye Önem Veriyor

İtalya'nın ikinci büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan Calabria'daki zeytin çiftçileri hasada başladı.

"Güneybatı İtalya bölgesindeki Dea Carolea projesinin koordinatörü Valeria Minasi, “Bu yıl büyük hacimler beklemiyoruz ancak en üst kalitede bir ürün bekliyoruz” dedi.

Dea Carolea, yerel zeytinyağı üreticileri tarafından oluşturulan deneysel bir kooperatiftir. Amaç, ölçek ekonomileri elde etmek, tarımsal uygulamaları optimize etmek ve toplu olarak yüksek kaliteli sızma zeytinyağı küresel pazarda.

Bu ürünün ayırt edici bir özelliği, erken hasada rağmen, diğerlerinde bulunmayan, olağanüstü yüksek nihai zeytinyağı verimidir... Neredeyse yoğun orta meyvemsi profile sahip, oldukça beğenilen bir zeytinyağıdır. - Antonio Lauro, EVO IOOC İtalya'nın kurucusu

Dea Carolea, İtalyanca'da tanrıça anlamına gelen kelimeyi birleştiren bir kelime oyunudur. deaLamezia Terme ovalarına uzun zamandır hakim olan zeytin çeşidi Carolea ile.

Dea Carolea markası altında katılımcı üreticiler sıkı üretim protokollerine ve zeytinyağı sertifikasyonlarına uymaktadır.

Dea Carolea projesi, halihazırda faaliyet gösteren üreticilerin çalışmalarını genişletiyor Lametya Lamezia Terme'de üretilen zeytinyağına uygulanan Korumalı Menşe Adı sertifikası.

Ovada çok sayıda zeytin yetiştiricisi küçük ve orta ölçekli bahçeler işletiyor ve bazı aileler yüzyıllardır zeytinyağı üretiyor.

Dea Carolea, üreticilerin çiftliklerini, çiftlik evlerini ve zeytinyağı fabrikalarını genişletmeleri ve kolektif çabayla dayanıklılığı artırmaları için bir fırsat olarak tanıtılıyor.

"Minasi, “Projenin arkasındaki itici güç, aile şirketlerini devralan ve canlandıran yeni nesil zeytin girişimcileridir” dedi. ​"Markanın ortaya çıkması için, ünlü Terra di Bari örneğinde olduğu gibi, bu mirasın ve bu çeşitli deneyimlerin tek bir üründe birleşmesi gerekiyor.”

Proje koordinatörüne göre, 17 üretici, üretimlerinin bir kısmında veya tamamında markanın PDO standartlarını karşılamayı taahhüt etti.

"PDO konsorsiyum çiftliği ve Dea Carolea projesi destekçisi Podere d'Ippolito'nun ortak sahibi Margherita Di Giovanni, "Ağaçlarımızın bazıları asırlık, bazıları ise verimliliği artırmak için değiştirildi" dedi. ​"Ancak yoğun veya aşırı yoğun tarımdan kaçınıyoruz çünkü bu bizim manzaramız ve kimliğimiz.”

"Böylesine güzel bir zeytin bahçesini yönetmek, maliyeti nedeniyle her zaman kolay olmuyor” diye ekledi. ​"Yüzyıllık ağaçlar daha fazla talep ve zorluk gerektiriyor, ayrıca iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık.”

Di Giovanni'ye göre, yerel zeytinyağı üreticilerinin parçalanmışlığı ve küçük ölçekli olması, Carolea'nın sızma zeytinyağlarının tanınmasını yavaşlattı.

"Başlangıçta Lametia PDO zeytinyağına ilgi duyan alıcılar ve diğer kişilerle promosyonlar ve toplantılar düzenledik” dedi Di Giovanni. ​"Bu, potansiyel zayıflıkları tespit etmemizi sağladı.”

"“Hem kaliteyi hem de niceliği sağlamak için güçlerimizi birleştirmenin şart olduğunu fark ettik” diyen Başkan, uluslararası pazarın taleplerini karşılamanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Margherita Di Giovanni, Dea Carolea kooperatifinin yerel üreticilerin Carolea sızma zeytinyağını küresel çapta tanıtmasına yardımcı olacağına inanıyor. (Fotoğraf: Dea Carolea)

Lametia PDO yönergelerine ek olarak, Dea Carolea üyelere uymaları gereken özel prosedürler sağlar.

Bu prosedürler, yalnızca sertifikalı bir tadım paneli tarafından test edilmiş, PDO sertifikalı sızma zeytinyağına erişimin sağlanmasını garanti altına alıyor.

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"Minasi, “Projeye sunulan ve halihazırda PDO sertifikası olan her partiyi test ediyoruz” dedi. ​"Bu partiler tek bir ürün haline getirildiğinde, elde edilen sızma zeytinyağı da kendi PDO sertifikasını alacak.”

"Ayrıca ürünümüz sertifikalı panel testi ile daha ileri incelemelerden geçirilerek Dea Carolea sızma zeytinyağı haline getiriliyor” dedi.

Üyelerinin farklı tarımsal uygulamaları nedeniyle Dea Carolea, organik ve konvansiyonel zeytinyağları üretiyor.

"Minasi, “Standartlaştırılmış prosedürlere bir örnek olarak, ekim ayının ortalarında tam hızıyla başlaması beklenen hasat verilebilir” diye açıkladı.

Üreticiler, olası olumsuzluklardan kaçınırken Carolea çeşidinin optimum kalitesini yakalamak için erken hasadı tercih ediyor. zeytin meyve sineği enfestasyonlar.

"Bu ürünün ayırt edici bir özelliği, erken hasatla bile diğerlerine kıyasla son derece yüksek nihai zeytinyağı verimidir" dedi profesyonel tadımcı ve şirketin kurucusu Antonio Lauro. EVO IOOC İtalya zeytinyağı kalite yarışması.

Erken hasat, Carolea'nın en iyi performansını sergilemesini sağlar sağlık yararları ve organoleptik nitelikler.

"Lauro, “Carolea erken hasat edildiğinde yüksek seviyede biyofenol içeriyor, ancak olgun hasat edildiğinde bu durum söz konusu değil” dedi. ​"Hasat için ideal zaman, zeytinlerin yeşilden sarıya dönmeye başladığı zamandır. Bu sayede diğer çeşitlere göre yüksek verim elde edilir.”

""Orta meyvemsi tada yakın, oldukça beğenilen bir zeytinyağıdır" diye ekledi. ​"Bu çeşidin karakteristik notaları arasında elma, altın elma ve badem bulunurken, enginar ve zeytin yaprağı esintileri de sıklıkla mevcuttur.”

Carolea'nın acılığı belirgin, orta yoğunluktadır. ​"Lauro, "Bu, orta yoğunlukta ancak biraz daha hafif olan baharatlı notaları gölgede bırakma eğiliminde" dedi.

Di Giovanni, üyeler arasında bir kooperatif gibi hareket etmenin, Dea Carolea zeytinyağları arayan alıcıların tek bir temas noktasıyla muhatap olmasını sağladığını belirtti.

"Bunun, çabaladığımız ileriye doğru atılmış en önemli adım olduğuna inanıyoruz” dedi. ​"Yeni üreticiler ortaya çıkıyor, bunların çoğu genç ve bu çok ümit verici. PDO konsorsiyumunun artık tarihi ortakları ve birçok genç kadın liderliğindeki işletmeyi içermesinden gurur duyuyoruz.”

Hem Minasi hem de Di Giovanni, projenin bir sonraki adımının Dea Carolea'nın lansmanının ötesinde daha da genişlemeye odaklanmak olduğunu vurguladı.

"Di Giovanni, “Orta ölçekli, iyi yapılandırılmış şirketler projeden faydalanabilirken, bu durum özellikle küçük üreticiler için geçerli” dedi.

"İşbirliği, daha fazla rekabet gücüne ve daha avantajlı ortak satın almalara olanak sağlıyor” diye ekledi. ​"Ayrıca, kamu politikalarının şirket grupları, konsorsiyumlar ve kooperatifler için ayırdığı finansman kaynaklarına erişimin, yasa koyucunun yönlendirmesiyle uyumlu bir şekilde açılmasını sağlıyor.”

"Lauro, “Carolea zeytinyağı ve sofralık zeytin, Calabria için oldukça önemli olup, bölgenin zeytin üretiminin muhtemelen yüzde 40 ila 50’sini temsil ediyor” dedi. ​"Bu ürün oldukça dayanıklıdır, ancak tavus kuşu gözü gibi patojenlerden muzdariptir; ancak bunlar organik tarımda bile yönetilebilir.”

"Her şey planlandığı gibi giderse hasat ekim ayına kadar tamamlanacak” diye sözlerini tamamladı Minadi. ​"Kasım ayında sertifikalar verilecek ve Dea Carolea'nın o ayın sonunda satışa sunulması bekleniyor."