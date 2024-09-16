Kaliforniya Sofralık Zeytin Veriminin Üst Üste İkinci Yıl Artması Bekleniyor

2024'teki yağışlı başlangıcın ve zeytin ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte elverişli hava koşullarının ardından Kaliforniya'nın sofralık zeytin üretiminin üst üste ikinci yıl artması bekleniyor.

ABD Tarım Bakanlığı, 249 yetiştiricinin katıldığı yıllık anketinde, Kaliforniya'nın 40,000 yılında 2024 ton sofralık zeytin üreteceğini, bunun 2023'e göre yüzde altı artış ve 2022'de ise verimin iki katına çıkacağını tahmin etti.

USDA, Sevillano üretiminin 3,200 ABD tonuna ulaşarak önemli ölçüde artacağını, Manzanillo üretiminin ise 36,700 ABD tonuna ulaşacağını tahmin etti. Diğer çeşitler, tahmin edilen kalan 100 ABD tonunu oluşturuyor.

Bakanlık, üretimdeki artışın, Sierra Nevada'da kar örtüsünü oluşturan ve rezervuar kapasitesini artıran kış sonu ve ilkbahar başındaki yağışlara bağlı olduğunu belirtti. ​""Normal su koşulları." Bunu, zeytin ağaçlarının mayıs ayında çiçek açması ve meyvelerin tutunmaya başlamasıyla olumlu hava koşulları izledi.

USDA

USDA, yüksek yaz sıcaklıklarının birçok sofralık zeytin yetiştiricisini bahçelerini sulamak zorunda bıraktığını belirtti. Departman, yetersiz işgücü, artan üretim maliyetleri ve pazarlama sorunlarının sektörün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar olmaya devam ettiğini ekledi.

Hasadın üst üste ikinci yılında da artmasına rağmen Kaliforniya'da sofralık zeytin üretimi düşme eğilimini sürdürüyor.

2010 ile 2014 yılları arasında, Golden State yıllık ortalama 82,700 ABD tonu sofralık zeytin üretti. Bu üretim ortalaması 68,520 ile 2015 yılları arasında 2019 ABD tonuna düştü ve 33,490 ile 2020 yılları arasında 2024 ABD tonuna düştü.

"Tonaj neden azalıyor? Gerçekler hava koşullarına, işgücüne erişime, artan maliyetlere ve ucuz ithalattan gelen rekabete işaret ediyor" diye yazdı American Olive Farmer'ın kurucusu Liz Tagami, Mayıs 2024 tarihli bir mahsul raporunda.

Özellikle 2010'ların sonundan 2020'lerin başına kadar Kaliforniya'da yaşanan kuraklık ve aşırı ilkbahar hava olaylarını üretimi etkileyen iki iklim faktörü olarak gösterdi.

Ayrıca, elle hasada dayanan üreticilerin yeterli işçi bulmasını zorlaştıran kısıtlayıcı göç politikalarına da işaret etti.

"Tagami, "Göçmen politikası göçmen işçiliği zorluyor ve zeytinler hazır olduğunda çalışacak belgeli işçi bulmayı zorlaştırıyor" diye yazdı.

İklim ve işçi eksikliğinin yarattığı zorlukların yanı sıra, yerel ve uluslararası ekonomik koşullar da Kaliforniya'daki sofralık zeytin çiftçilerini zor durumda bırakıyor.

Tagami, yakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekti, zeytin meyve sineği azaltma, izinler ve vergiler, ayrıca Avrupa'dan, özellikle İspanya'dan gelen sofralık zeytin ithalatının haksız rekabeti olduğunu söyledi.

"Tagami, "Kaliforniya'nın iş gücü ve çevre koruma önlemleri olmadan ve AB sübvansiyonlarından yararlanarak yetiştirilen ithal zeytinler, konserve olgun zeytinlere uygulanan son telafi edici tarifelere rağmen, ABD'de burada üretebileceğimizden daha düşük fiyatlara yetiştirilebilir, gönderilebilir ve satılabilir" diye yazdı.

Yine de Kaliforniya zeytin çiftçileri, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Temmuz ayında yaptığı açıklamanın ardından iyi haberler aldı. tarifeleri uzatmak için oy kullandı Önümüzdeki beş yıl boyunca İspanya'dan bazı siyah olgun sofralık zeytin ithalatına devam edeceğiz.