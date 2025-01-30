Ünlü Sicilyalı Çiftçi Geleneksel Manzaraları ve Çeşitleri Koruyor

Sicilya'nın Hyblaean Dağları'nın en yüksek köyü olan Buccheri'de, bin yıllık zeytin ağaçları, bu toprakların atalarının koruyucuları olarak görkemli bir şekilde öne çıkıyor. agrestis.

"Ortak sahibi Pietro Nicotra, "Meyve bahçelerimiz çoğunlukla asırlık ağaçlardan oluşuyor, bunların bir kısmının geçmişi muhtemelen bin yıldan fazla" dedi.

Agrestis, 2003 yılında Nicotra'nın babası Lorenzo ve arkadaşı Giuseppe Paparone tarafından Sicilya'nın güneydoğu köşesinde kuruldu. Şirket, kaliteyi sürdürmeyi ve yerel zeytin çeşidini öne çıkarmayı amaçlıyor tonda ıblea.

Amacımız sadece yüksek kalitede sızma zeytin ve zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda bu kadim bahçeleri korumaktır. - Pietro Nicotra, Agrestis'in ortak sahibi

"Zeytin ağaçlarımız bu dik yamaçlara geniş ve düzensiz bir dikim düzenine göre dağılmış durumda” dedi Nicotra. ​"İlkbaharda aralarındaki boşluklar çiçek açan çayırlara dönüşür. organik yönetim “Korulukların sağlıklı, gelişen ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin kalmasını sağlamamıza olanak sağlıyor.”

Önceleri ağırlıklı olarak sofralık zeytin olarak tüketilen Tonda Iblea, giderek daha fazla ödüllü zeytin üretmek için kullanılıyor. sızma zeytinyağı.

Bunlardan biri, beş Altın Ödül kazanan tek çeşit olan Agrestis Fiore d'Oro DOP'tur. NYIOOC World Olive Oil Competition, karmaşık profili sayesinde. Yeşil domates, elma ve balzamik kokuları, bakla, kuşkonmaz, kereviz ve fesleğen notalarıyla eriyor.

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

"Nicotra, “Agrestis, bölgede erken hasat yapan ilk şirketlerden biriydi” dedi. ​"Düşünün ki burada, geçmişte, geleneksel olarak, hasat 8 Aralık'ta (İtalya'da resmi tatil olan Meryem Ana Günü) başlardı."

"Çocukken zeytin toplamada anne babamıza yardım ederdik. Noel tatilleri, "Diye ekledi. ​"Kasım ayında hasada başlıyorlar, sonra ekim ayında, şimdi de eylül ayının sonlarında ilk meyveleri topluyoruz.”

Nicotra bugün çiftliği kız kardeşi Julia, babası ve şirketin kurucu ortağının oğlu Salvatore Paparone ile birlikte yönetiyor. Julia iki yıl önce ekibe katıldı ve şirketin iletişimini denetliyor.

Lorenzo ve Pietro Nicotra, Agrestis çiftliğinde yaşlı bir zeytin ağacının altında. (Fotoğraf: Agrestis)

"Nicotra, "Julia ve ben, Almanya'dan gelen annemiz Rosa sayesinde iki dilliyiz ve bu beni bir dil lisesine gitmeye yöneltti" dedi. ​"Daha sonra, Salvatore gıda bilimi ve teknolojisi okurken ben işletme ekonomisinde yüksek lisans derecesi aldım. Farklı eğitim geçmişlerine sahip olduğumuz için, şirketin belirli bir alanında kendi becerilerimizi kullanıyoruz.”

Bir tarla işçileri ekibi tüm yıl boyunca ekibe destek oluyor. İyi bir hasat mevsiminde, 30 ağacın meyvesini toplamak için 20,000 kişiye kadar istihdam sağlanıyor. Korular, şirketin kısmen sahip olduğu ve kısmen kiraladığı 120 hektarlık bir alana yayılıyor.

""Zeytin ağaçlarımızı kimin diktiğini bilmiyoruz" dedi Nicotra. ​"Meyve bahçelerinin bulunduğu vadinin şu anda gezilebilir bir nehir olması nedeniyle gemilerle gelen Yunanlıların kıyılarında yabani zeytin ağaçları bulup onları evcilleştirdiklerine dair bir efsane duydum. Ancak bu, zeytin yetiştiriciliğinin bu bölgeye yerleşen antik topluluklar tarafından yayıldığını gösteriyor.”

Daha da geriye, milyonlarca yıl önce, Hyblaean Dağları tektonik yükselmeyle oluşan bir denizaltı volkanik kompleksiydi. Bu, bugün zeytin ağaçlarının 600 ila 700 metre arasındaki bir yükseklikte geliştiği verimli bir toprakla sonuçlandı.

Kadim ağaçların geniş kökleri, derin toprak katmanlarından su emebiliyor ve bu sayede adadaki uzun süreli kuraklıklara karşı dayanıklı hale geliyorlar.

"Nicotra, "Bu yaşlı zeytin ağaçlarının sulanmasına gerek yok, zaten eski bahçelerin düzensiz düzenlenmesi nedeniyle sulama sistemi kurmak da mümkün değil" dedi. ​"Ancak son zamanlarda uzun süreli su stresiyle daha fazla mücadele ediyorlar.”

"Gerçekten de, iki yıl boyunca daha düşük üretime yol açan iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmak zorunda kaldık. ardışık yıllar, "Diye ekledi.

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Sicilyalı çiftçi, en önemli sorunların genellikle zeytinin en hassas evresi olan çiçeklenme döneminde yaşandığını söyledi. ağacın yaşam döngüsü.

"Nicotra, "Soğuk kış sıcaklıklarından, sanki hiç bahar gelmemiş gibi aşırı sıcak ve nemli havaya hızla geçtik" dedi. ​"Burada dağlarda nemli ve donlu geceler geçiriyoruz ve sabah sıcaklığı 28 ila 30 dereceyi bulduğunda çiçekler kolayca yanıyor, geçen yıl da böyle olmuştu.”

Nicotra ayrıca, Tonda Iblea'nın çeşit özellikleri nedeniyle iyi tozlaşma için ideal iklim koşullarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu süreci kolaylaştırmak için eski köylüler, Biancolilla, Nocellara ve yerel olarak Oliva Lunga olarak adlandırılan ve Agrestis'in artık karışımlar oluşturmak için kullandığı gibi, yanına tozlaşma çeşitleri ektiler.

Lorenzo Nicotra zeytin hasadı için rastrello veya el tırmığı kullanıyor. (Fotoğraf: Agrestis)

Şirket, meyveleri toplandıktan birkaç saat sonra dönüştürmek için yakındaki Ragusa şehrindeki bir değirmene güveniyor. Değirmenin son teknoloji makineleri, Agrestis'in ürettiği altı sızma zeytinyağının optimum şekilde çıkarılmasını sağlıyor. Bunlardan birkaçı Monti Iblei Korumalı Menşei Tanımlaması (PDO) ile sertifikalandırılmıştır ve Sicilia Korunan Coğrafi İşaret (PGI).

"Üretimdeki düşüş nedeniyle son hasatta daha az işçiye ihtiyaç duyuldu ve daha erken tamamlandı” dedi Nicotra. ​"Aralık ayının başlarında sofralık zeytinler için işlenecek son meyveleri topladık. Yazın tüm bitkileri izliyoruz ve ne kadar meyve verdiklerine göre hangilerini bu amaçla ayıracağımıza karar veriyoruz.”

Zeytin işlemenin yanı sıra salamuraŞirket, eski bir kuru tuzlama yöntemini yeniden canlandırdı ​'Passuluna.' Bu yöntem meyvelerin tuzla dolu fıçılara konulmasını ve bir ay boyunca sürekli çevrilmesini içerir. Sonuç yoğun aromalı bir üründür.

"Nicotra, “Amacımız sadece yüksek kalitede sızma zeytinyağları ve zeytinler üretmek değil, aynı zamanda bu kadim bahçeleri ve topraklarını korumaktır” dedi. ​""Şunu söyleyeyim, bizim işimiz bu toprağı korumaktır."

Geçmişte bu küçük dağ köyündeki her ailenin kendi meyve bahçesine baktığını ancak günümüzde nesiller arası değişimin olmaması nedeniyle birçok arsanın terk edildiğini açıkladı. Şirket kurulduğu günden bu yana terk edilmiş ve yarı terk edilmiş meyve bahçelerini kiraladı veya satın aldı. onları canlandırmak.

"Nicotra, "Çalışmalarımızla meyve bahçelerini temiz tutuyoruz, orman yangınlarını önlüyoruz ve hidrojeolojik riskleri azaltıyoruz" dedi. ​"Yazın hava sıcaklığının çok yüksek olduğu zamanlarda, tarlalar aşırı büyümüş otlar ve çalılarla doluysa orman yangını daha kolay yayılabilir, küçük bir yangın bile yüzyıllardır orada duran bir zeytin ağacını bir anda yok edebilir.”

Çimlerin biçilmesi ve budama artıklarının temizlenmesi, çalıların birikmesini ve potansiyel olarak yangını körüklemesini önlemeye yardımcı olur. (Fotoğraf: Agrestis)

"Daha sonra toprak yandığında ve bitkiler artık onu kökleriyle desteklemediğinde, şiddetli yağmurdan sonra kolayca toprak kaymaları meydana gelebilir" diye ekledi. ​"Bu durumun daha da kötüleştiği iyi bilinmektedir. iklim değişikliğiAmacımız, sürdürülebilir zeytin tarımı yapmaktır; bu da, bilimsel kanıt, bununla başa çıkmamıza yardımcı olur.”

Ekip bir zeytin bahçesini kurtardığında, ihmal edilen bitkiler genellikle ana dalların kesilmesini içeren reform budamasına tabi tutulur. Bu, yeni sürgünlerin filizlenmeye başlaması ve zeytin ağaçlarının tekrar meyve vermesi için birkaç yıllık bir bekleme süresi anlamına gelir.

"Nicotra, "Bu eğimli arazide çalışmak daha fazla emek gerektiriyor ve üretim maliyetlerini artırıyor" dedi. ​"Bu, karşı karşıya olduğumuz iklim sorunlarına ve son birkaç yıldır üretimdeki düşüşe ekleniyor. Yine de bu, zeytin çiftçiliği için bu zor dönemde bile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak yolumuzda ilerlememizi ve kendimizi geliştirmemizi engellemiyor.”

Böylesine zorlu bir ortamda kaliteyi amaçlayarak çalışan ekibinin azminden etkilenen bazı ziyaretçilerin yorumlarına da değindi.

"Bir süre önce, bir saha ziyaretinin sonunda deneyimli bir ziraat mühendisi bana şunu söyledi: ​'Nicotra, "Ekonomik olarak mümkün olmadığı için burada çalışmaya devam etmesi için ücret alması gerekiyor" dedi. ​"Bize deli dedi, bu arazileri nasıl işleyip hala gelişen bir şirket olabileceğimizi merak ediyordu.”

"Ve biz hala tutkuyla, bağlılıkla bu işi yapmaya devam ediyoruz, bu da bize çok büyük bir tatmin veriyor” diye sözlerini tamamladı. ​"Ürünlerimiz geniş çapta takdir ediliyor ve müşterilerimiz sunduğumuz kalitenin, hepimizin gerçek mirası olan bu kadim zeytin ağaçlarını ve çevrelerini koruma taahhüdümüzle el ele gittiğini biliyorlar.”