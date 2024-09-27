İklim Kaosu Şili Hasadında Tahribata Yol Açıyor

Şili'de zeytinyağı üretimi, yüksek ilkbahar sıcaklıkları ve hasat dönemindeki yağmurların ülke genelindeki çiftçileri ve değirmencileri olumsuz etkilemesi nedeniyle 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

"Üretici birliği ChileOliva'nın Genel Müdürü Gabriela Moglia, "2024 sezonunda zeytinyağı üretimimiz 15,000 tona ulaştı" dedi. ​"Bu, petrol tonlarında yüzde 29'luk bir azalmayı temsil ediyor 2023 yılında elde edildive beş yıllık ortalamanın yüzde 33 altında.

"Moglia, “En büyük zorluk hasat aylarındaki yoğun yağışlardı” diye ekledi.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

Zeytinyağı üretim danışmanı Jorge Astudillo'ya göre, yüksek kış ve ilkbahar sıcaklıkları El Niño Ülkenin kuzeyinde ise çok sayıda zeytin ağacı çiçek açarken zarar gördü.

"Özellikle Santiago'nun 300 kilometre kuzeyindeki Coquimbo bölgesindeki üretim... pratikte sıfıra veya sıfıra yakın bir seviyeye geldi" dedi. Masanın diğer taraflarında, bir podcast. ​"Çok önemli bir alan... Üretimin yüzde 20'si, belki daha fazlası bu alandan geliyor.”

"Ancak ülkenin geri kalanında üretim açısından normal bir yıldı" diye ekledi Astudillo. ​"“Erken yağışlar hasadı etkiledi, diğer bölgelerde ise don olayı yaşandı.”

Zeytin yetiştiriciliği Şili'nin kuzey yarısının tamamına yayılmış olup, Peru sınırına yakın Azapa Vadisi'nden orta Maule Vadisi'ne kadar yaklaşık 2,000 kilometrelik bir alana yayılmıştır.

Sonuç olarak, Amerika'nın ikinci büyük zeytinyağı üreticisi ülkesinin zıt taraflarındaki üreticiler çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin kuzeyindeki üreticiler, mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava koşullarının yanı sıra Akdeniz iklimiyle de mücadele ediyor. meyve sineği istilasıPeru'dan kaçak meyve yoluyla getirildiği düşünülen istilacı tür, ​"Sınırın her iki yakasındaki zeytinliklerde "tahribata" yol açtı.

Bu arada Maule Vadisi'nde Las Doscientos Genel Müdür José Pablo Illanes, şirketin yüzde 20'lik bir üretim düşüşü yaşadığını, düşüşün kısmen birçok ağacın ormana girmesinden kaynaklandığını söyledi. ​'Zeytin ağacının doğal dönüşümlü meyve verme döngüsünde 'yıl dışı' ve iklimin bazı etkileri.

Şirketin hasadı Mayıs ayında başladı ve 70 gün sürdü, sürekli yağmurlar nedeniyle normalden daha uzun sürdü. Yine de, Illanes en çok uzun kuraklık dönemleri olasılığından endişe ediyor.

"İklim değişikliğiyle yaşamayı öğrenmek her şeydir” dedi. ​"Geleceğe baktığımızda en çok endişe duyduğumuz konunun su meselesi olduğunu biliyoruz.”

Fernando Carrasco Spano, genel müdür Maule Vadisi'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Olivos Ruta del Sol koruluğunda yapılan bir araştırma, iklim koşullarının daha düşük verimle sonuçlandığını doğruladı.

"Bu yıl verimde yüzde 7'lik bir düşüş yaşadık" dedi. ​"Zeytinler önceki yıllardaki yağ konsantrasyonuna ulaşamadı. Zeytinlerin toplam kilogramı çok iyiydi, ancak verimleri çok düşüktü.”

"Carrasco Spano, “Bu sezonun en büyük zorluğu hasat zamanı ile verim arasındaki dengeyi sağlamaktı” diye ekledi. ​"Bir yandan don riskini önlemek için erken hasat yapmak istiyorduk. Öte yandan zeytinlerin yağ biriktirmeye devam etmesi için birkaç gün veya hafta beklemek istiyorduk. Sonuçta iyi bir sonuç ve değerli bir 2024 kampanyası elde ettik.”

Üretimdeki dramatik düşüşe rağmen, Şilili ihracatçılar Akdeniz havzasında üst üste gelen zayıf hasatlardan ve bunun sonucunda Avrupa ve Amerika'da tarihi yüksek fiyatlardan yararlandılar.

reklâm

reklâm

"Moglia, "2024 yılının ilk yarısında, yani Ocak-Haziran döneminde 38,165,119 dolar (34,347,980 avro) FOB değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu, 50'teki aynı döneme kıyasla yüzde 2023'lik bir artışı temsil ediyor" dedi.

"Yurt dışına yapılan zeytinyağı sevkiyatlarının hacmine bakıldığında, 2024 yılının ilk yarısında toplam 4,176 bin 2023 ton zeytinyağı sevkiyatı yapıldığı, - yılının aynı dönemine göre yüzde -'lik bir azalmanın yaşandığı görülmektedir."

Brezilya ve ABD, Şili ihracatının sırasıyla %58.4 ve %23.1'lik değer payıyla ana varış noktaları olmaya devam ediyor. İspanya, miktar olarak %7.4'lük payla üçüncü önde gelen varış noktasını temsil ediyor.

"Brezilya gibi pazarlardan daha fazla talep var” diye teyit etti Illanes. ​"İspanya'da kuraklık nedeniyle üretimin son üç yıldır düşmesi, dünya petrol stoklarının azalmasına ve yakın pazarlardan gelen talebin artmasına neden oldu.”

"Carrasco Spano, "İhracatımız hem değer hem de miktar olarak yüzde 33.4 arttı" dedi.

Küresel talebin istikrarlı seyretmesi ve üretimin azalması nedeniyle Şili'de zeytinyağı fiyatları önemli ölçüde arttı.

Astudillo'ya göre, üretici markalı şişelenmiş yarım litre zeytinyağının fiyatı yaklaşık 7,500 Şili pesosu (7.30 €). Şilililerin kişi başına 900 mililitre ile bir litre arasında zeytinyağı tükettiğini tahmin ediyor.

"Raflardaki şişelenmiş yağların fiyatı iki katına çıktı, bu nedenle pazar, özellikle son tüketici, daha büyük veya daha ucuz formatlara yönelmek zorunda kaldı” dedi.

Astudillo, bu yıl yurtiçi zeytinyağı tüketimine ilişkin resmi bir verinin yayınlanmadığını ancak şunları ekledi: ​"“Yerel düzeyde tüketimin azaldığını görüyoruz.”

Ancak Illanes, zeytinyağının yaklaşık yüzde 50'sini Şili'de satan Las Doscientos'un, arzdaki azalmaya kıyasla talepte bir düşüş görmediğini söyledi.

"Fiyatlar çok artmasına rağmen talep hiçbir zaman arzla aynı oranda düşmedi” dedi. ​"Artık bu fiyat seviyelerine ulaşılırken talebin korunduğunu biliyoruz. Bu, insanların zeytinyağını temel ev sepetlerinin bir parçası olarak değerlendirdiğini bilmenin verdiği iç huzuru sağlıyor.”