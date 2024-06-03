Hırvat Yapımcılar Ödüllü Başarılarının Ardındaki Sırları Paylaşıyor

Zorlu bir hasadın ardından Hırvat zeytin yetiştiricileri 2024'teki başarılarından memnun NYIOOC World Olive Oil Competition.

Güneydoğu Avrupa ülkesinden üreticiler, yarışmada 80 başvurudan 97'i ile dördüncü en yüksek ödüle layık görüldü. Alınan verilere göre Olive Oil Times Dünya sıralamasıYalnızca İtalya (148), Amerika Birleşik Devletleri (96) ve İspanya (83) daha fazla ödül kazandı.

Hırvatistan küçük bir ülke ama zeytinyağının kalitesinde bir süper güç olduğu her yıl kanıtlanıyor. - Ivica Vlatković, Zadar Zeytin Yetiştiricileri Birliği Başkanı

Ancak çiftçiler ve değirmenciler, yüzde 82'lik başarı oranlarının, ondan fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında en yüksek oran olduğunu hemen belirttiler. sızma zeytinyağı Dünya Yarışması'na örnekler.

Hırvat üreticiler, aşırı iklim koşulları ve zararlılar da dahil olmak üzere olumsuz koşulların ardından başarılarını kutladılar.

İlkbahardaki soğuk hava ve ardından çiçeklenme ve tozlaşma sırasındaki yağmur, ağaçlarda meyve tutumunun azalmasına neden oldu. Bunu, ortaya çıkışı takip etti zeytin meyve sineği hasattan önce bu durum zeytinyağının miktarını ve kalitesini etkiledi.

"Ana rakiplerimizden çok daha az kayıtlı yağla güçlü bir rekabette dördüncü sırayı aldık” dedi. Antinoorta boy Oblica için Altın Ödül kazandı.

Üretici, Hırvatistan'ın en büyük gölü olan Kuzey Dalmaçya bölgesi Pakoštane'deki Vrana Gölü kıyısında, 1,000'si üretimde olan 550 zeytin ağacı yetiştiriyor.

Manhattan'dan biraz daha küçük olan belediyeden Vulin'in yanı sıra diğer üç yapımcı da beş Dünya Yarışması ödülüyle birleşti.

Tomislav Čudina Olea Viyola orta düzey bir karışım için Altın Ödül kazandı; Vinko Lalin OPG Lalin bir karışım ve Oblica için iki Gümüş Ödül kazandı; ve Mario Barešić Kaptan Drage Oblica ile Altın Ödül kazandı.

"Büyük korularımız ya da miktarda petrolümüz yok” dedi Vulin. ​"Değirmenlerimiz bile yok. Ancak sağlıklı meyveler yetiştirmenin ve soğuk preslemeyle elde ettiğimiz kaliteli yağı üretmenin doğal bir yolu olan bir geleneğimiz var.”

Hırvat üreticiler zorlu bir hasadın ardından elde ettikleri başarıyı kutladılar.

Ivica Vlatković, Devlet Başkanı İlçe zeytin yetiştiricileri birliği ve ödüllü yapımcı yakındaki Novigrad'dan da, ülkenin küçük olmasına rağmen büyük başarısını övdü.

Hırvatistan yaklaşık 3.8 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Avrupa Komisyonu'na göre ülke, 3,500/2023 mahsul yılında 24 ton zeytinyağı üretti; bu, önceki dört yılın ortalamasının yaklaşık yüzde on altında.

"Hırvatistan küçük bir ülke ama zeytinyağı kalitesinde bir süper güç ve bu her yıl teyit ediliyor," dedi Vlatković, yaygın olarak doktorlar arasında en iyi zeytin yetiştiricisi ve zeytin yetiştiricileri arasında en iyi doktor olarak kabul ediliyor.

Ayrıca 2017 yılından bu yana 15 ödüle layık görüldü. NYIOOC, onu yarışmada ülkenin en başarılı yapımcısı yapıyor.

Sahibi Tomislav Duvnjak'tan bu yana Vodice, bir başlattı koordineli çaba Küçük Dalmaçyalı üreticilerin 2021'de New York'a başvuru göndermelerini organize etmek ve finanse etmek için Hırvatistan, Dünya Yarışması'nın sürekli olarak en büyük kazananlarından biri oldu.

Ayrıca bakınız: Dünya Yarışması kapsamı

Vlatković kendisinin ve diğer yapımcıların artık ​"Hırvatistan'ın yarışmada en çok ödül alacağı günü yaşayın.

"Zeytinyağı, zeytin yetiştirilen dünyanın her yerinden New York'a geliyor" dedi. ​"Bu nedenle zeytinyağı kalitesinin değerlendirilmesinde dünya şampiyonluğunu temsil etmektedir. Hırvat zeytinyağı, küresel düzeyde gönderilen ve ödüllendirilen yağların sayısı açısından yüksek kalitesini yıllardır teyit ediyor.

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Vlatković, Hırvat üreticilerin, zeytin yetiştiren daha tanınmış ülkelerdeki emsallerine benzer sonuçlar elde ettiklerini görmenin teşvik edildiğini söyledi.

Kendisi, ülkenin orantısız başarısını, birçoğu kendilerini az sayıda ağacın bakımına adayan küçük çiftçilerden oluşan Hırvat üreticilerin zihniyeti de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağladı.

Ülkenin başarısının bir diğer anahtarı da bu zeytin yetiştiricilerine bölgesel ve ülke birlikleri aracılığıyla verilen mesleki eğitimdir.

Ayrıca, aynı gün hasat edilen ürünü işleyebilecek yeterli kapasiteye sahip, yüksek kaliteli yağ değirmenleri inşa etmek için de ciddi çaba sarf ediliyor.

Vlatković ayrıca yerel tadım panellerinin zeytin yetiştiricilerinin kusurları tespit etmelerine ve nedenlerini belirlemelerine yardımcı olma rolünü de övdü.

Son olarak, birçok üreticinin çok sayıda yerel ve ulusal etkinliğe katılarak sektörde rekabetçi bir ruh ve gelişme kültürü yarattığını söyledi.

"Hırvat zeytin yetiştiricileri 97 yerine en az bir o kadar yağ gönderseydi NYIOOC [diğer ülkelerdeki üreticilerin yaptığı gibi] eminim ki daha fazla Altın Ödül kazanırlardı ve böylece herkese Hırvatistan'ın en kaliteli sızma zeytinyağı üretiminde ne kadar ilerlediğini gösterirlerdi, ”dedi Vlatković.

2024/25 hasat yılı öncesinde korulardaki koşulların iyi göründüğünü ekledi,

"Zeytinliklerdeki durum umut verici" dedi Vlatković. ​"Bahar yeterince nem getirdi. Sıcaklıklar neredeyse ideal olduğundan zeytin ağaçları çiçeklerle dolu.”

"Ayrıca tozlaşmanın da iyi olmasını bekliyoruz” diye konuştu. ​"Hasat henüz çok uzakta ama başarılı bir kampanya yürütme şansımız var. Geçen yıla göre çok daha başarılı, bu da New York'ta düzenlenen dünyanın en büyük kalite değerlendirmesinde daha fazla petrol anlamına geliyor.”