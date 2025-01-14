Brezilya'nın Güney Yaylalarında Ödüllü Zeytinyağı Keşfi

Brezilya'nın en güneydeki eyaleti Rio Grande do Sul'un kalbinde yer alan, doğaya ve zeytin ağaçlarına adanmış geniş bir park, ödüllü eserlerin kaynağı olarak ortaya çıktı. sızma zeytinyağı.

Onlarca hektarlık bir alanı kaplayan park, binlerce zeytin ağacının yanı sıra çeşitli bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl yüz binlerce ziyaretçi doğal ihtişamına hayran kalmaktadır.

Parque Olivas do Gramado, Porto Alegre'nin yaklaşık iki saat kuzeyinde, Caí Nehri bölgesinin yemyeşil tepelerinde yer almaktadır. Altı yıl önce ziyaretçilere resmen açılan zeytin parkı, zengin bir aile geleneğine dayanmaktadır.

"Park, Aralık ayında altıncı yıl dönümünü kutladı” dedi ortak sahibi André Bertolucci. Gramado Zeytinleri. ​"Ancak turizm altyapısı, ulaşım yolları, zeytinlikler, makine ve ekipmanlar dahil olmak üzere temeller, büyük bir hayali gerçekleştirmek için aile arazimize ilk yatırımların yapıldığı 2010'lu yılların ortalarında atıldı."

Olivas do Gramado, 2023'ten bu yana üst üste iki Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition sürümler Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana ve Manzanilla zeytinlerinden oluşan narin karışımıyla.

Aile, 1980'lerden bu yana Brezilya'da turizmi teşvik eden patrik Pedro Bertolucci'nin uzmanlığından yararlandı.

"Kardeşlerim Paula ve Daniel ve rahmetli annemiz Susana Bertolucci ile birlikte Portekiz, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki zeytinliklere gittik ve Brezilya'da zeytin yetiştiriciliğinin henüz erken aşamalarda olduğunu gördük" dedi Bertolucci.

İşte o zaman oleotourism yeni bir projenin itici gücü oldu.

Olivas do Gramado'daki turizm teklifleri arasında ziyaretçilerin kendi zeytinyağı karışımlarını yaratma fırsatı da yer alıyor. (Fotoğraf: Olivas do Gramado)

"Bertolucci, "Brezilyalılarla yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretmenin büyüleyici sürecini paylaşmak için eşsiz bir fırsat gördük. Bu, Olivas do Gramado'daki faaliyetlerin özünü oluşturan çeşitli gastronomik, macera dolu, düşündürücü ve eğlenceli deneyimlerle zenginleştirildi" dedi.

"Ziyaretçiler parkta duyusal olarak uyumlu tadıma katılarak, her biri belirli yiyeceklerle eşleştirilen yedi farklı zeytinyağı ve aromatik infüzyonu deneyebiliyorlar” diye ekledi. ​"40 kişilik salonumuzda beş oturumda günlük olarak düzenlenen sunumlar sırasında, sommelierlerimiz zeytinyağı üzerine hasat, ekstraksiyon, duyusal özellikler, sahtecilik, kimyasal analiz ve duyusal değerlendirmeye giriş gibi konuları ele alan mini dersler veriyor.”

Bertolucci ailesi ayrıca zeytinliklerin içinden geçen ve bir rehberin ekimi, zeytinlik yönetimini ve hasadı anlattığı Olivas Express adlı turistik trene de yatırım yaptı.

"Bertolucci, "Şubat ve Mart aylarında Nostra Oliva adını verdiğimiz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Ziyaretçiler zeytin hasadına ve yağ çıkarımına katılabiliyor, hatta kendi sıvı altınlarını şişeleyebiliyorlar" dedi.

"Gün, konuk DJ'lerin, zengin bir antipasti sofrasının ve tabii ki taze yapılmış filtresiz şaraplarımızın sunulduğu kanyonların gün batımı manzarasıyla sona eriyor. olio nuovo, "Diye ekledi.

Bertolucci'ye göre Olivas do Gramado, popüler bir yerel turizm noktasında yer almasının avantajını kullanarak yılda 250,000 ziyaretçi çekiyor.

Sahibi, zeytinyağı hakkında bilgi edinmek ve pitoresk manzaranın tadını çıkarmak için her yıl çeyrek milyon kişinin Olivas do Gramado'yu ziyaret ettiğini tahmin ediyor. (Fotoğraf: Olivas do Gramado)

"Bertolucci, “Atlantik Ormanı içerisinde yer alan ve Rio Grande do Sul'un Hortênsias bölgesinde İtalyan-Alman sömürgeciliğinin şekillendirdiği Gramado kırsalındaki Pedras Brancas kanyonlarının nefes kesen manzaralarını sunan bu rüya gerçek oldu” dedi.

Olivas do Gramado, Arbequina, Koroneiki, Ascolana ve Manzanilla dahil olmak üzere yaklaşık 29 zeytin ağacının bulunduğu 12,600 hektarlık zeytin bahçesini işlemektedir. Ayrıca mülkte ek İspanyol, Yunan ve İtalyan çeşitleri de yetiştirilmektedir.

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Zeytin ağaçlarının çoğu 10 yaşında, bazıları daha genç. Bu ağaçlar olgunlaştıkça şirket zeytin veriminde önemli bir artış öngörüyor.

Projenin başarısı için uygun çeşitlerin seçilmesi büyük önem taşımaktadır.

"Bertolucci, “Uruguay’dan, özellikle Uruguay Zeytin Birliği’nden (Asolur) ve Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden çok şey öğrendik” dedi.

"Uruguay'ın Güney Amerika'da uzun bir zeytin yetiştiriciliği geçmişi var ve topraklardaki benzerlikler nedeniyle Brezilya zeytin yetiştiriciliği için mükemmel bir referans teşkil ediyor" diye ekledi. ​"Bu, Serra Gaúcha'daki toprağımıza en uygun çeşitleri seçmemize büyük ölçüde yardımcı oldu."

Bertolucci'ye göre çevre koruma, Brezilya zeytin yetiştiriciliğinin temel ilkelerinden biri.

"Olivas do Gramado'da tüm kıyı ormanları tamamen korunuyor ve bu da koruyu mantar, yaprak biti, kabuklu bit ve zeytin ağaçlarını etkileyebilecek diğer hastalıklara karşı koruyor" dedi.

"Bertolucci, "Turist altyapısının büyük bir kısmı, değirmen, laboratuvar, mağaza ve restoran için yeşil enerji üretmek amacıyla güneş panelleri kullanan bir fotovoltaik santral tarafından destekleniyor" diye ekledi.

Ayrıca şirket suyunu kaynaklardan ve artezyen kuyularından temin ediyor. Olivas do Gramado atık arıtımına da büyük önem veriyor.

Geçtiğimiz baharda yağan yoğun yağışlar, Rio Grande do Sul'da düşük bir hasada ve tarihi olarak düşük bir zeytinyağı üretimine neden oldu. (Fotoğraf: Olivas do Gramado)

"Restoranlardan çıkan tüm organik atıklar kompostlaştırılıp daha sonra zeytinlikler ve organik bahçelerde gübre olarak kullanılıyor” dedi Bertolucci. ​"Karton, alüminyum, plastik gibi organik olmayan atıklar toplanıyor, ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme gönderilmeden önce konteynerlerde saklanıyor.”

"Bu malzemelerin satışından elde edilen geliri çöp kutuları ve konteynerlerinin bakımı, turistik tabelalar ve personelimiz için çevre eğitimi için yeniden yatırıyoruz” diye ekledi.

Şirket ayrıca Bertolucci'nin şu şekilde tanımladığı bir atık su arıtma tesisi de işletiyor: ​"son teknoloji.” Tesis atık suyu dönüştürür dış mekan temizliğinde kullanılan gri suya dönüştürülüyor.

"Ayrıca 49 hektardan fazla kalıcı koruma alanı, bölgenin flora ve faunasının tam olarak korunmasını garanti altına alıyor” dedi.

Bertolucci'ye göre, Serra Gaúcha bölgesindeki zeytin yetiştiricileri, yüksek alüminyum içeriğine sahip ve düzenli kireçleme gerektiren asidik bazaltik toprak da dahil olmak üzere iki büyük zorlukla karşı karşıya.

"İkinci zorluk ise arazinin engebeli olması, bu da gölgeliklerin kurulumunu ve hasadı daha da zorlaştırıyor” dedi Bertolucci.

Yıllardır yapılan önemli yatırımlara, dikkatli planlamaya ve iyi tarım uygulamalarına rağmen bölgedeki üreticiler hava koşullarının giderek artan öngörülemezliğine karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.

"Bertolucci, "2023 yılında, eylül ayından ağustos ayına kadar süren şiddetli yağışlar, Brezilya'nın güneyindeki zeytin ağaçlarının çiçeklenme, tozlaşma ve döllenme aşamalarını bozdu" diye anımsadı. ​"2024'te yalnızca birkaç üreticinin başarılı hasadı oldu, bu da hayal kırıklığı yarattı. 2024'teki resmi hasat açılışı Olivas do Gramado'da yapıldı, çünkü mikro iklimimiz bizi çoğu Gaucho üreticisinin karşılaştığı ciddi etkilerden korudu.”

"Ancak 2024 Mayıs ayında ülke tarihinin en büyük iklim felaketiyle karşı karşıya kaldık. Sağanak yağışlar su baskınına neden oldu"Ana erişim yolunun tahrip olduğu mülkümüz de dahil olmak üzere, toprak kaymaları ve altyapı hasarları meydana geldi" diye ekledi. ​"“Tali bir yol açmak ve hasarlı olan yolu onarmak için ciddi yatırımlar yapmak zorunda kaldık.”

"Bertolucci, "Bu aksiliklere rağmen, Aralık ayında ana erişim yolunu yeniden açtık ve turistik tesisler, değirmen veya zeytinlik ile ilgili herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadık" diye devam etti.

Zeytin ağaçlarını etkileyebilecek hastalıklardan da kaynaklanan zorluklar var.

"Bertolucci, “Serra Gaúcha’da yüksek nem seviyeleri ve sık sık görülen sis, bu ortamda kolayca yayılan mantarların dikkatli bir şekilde izlenmesini gerektiriyor” diye açıkladı. ​"Diğer hastalıklar, örneğin kabuklu bitler, yaprak bitleri ve beyaz sinekler daha az yaygındır. Zeytin bahçemizi sağlıklı tutmak için ağaçları korumak amacıyla düzenlenmiş mantar ilaçları ve böcek ilaçları kullanıyoruz.”

"Gelecekte organik tarım sistemine geçiş olasılığını değerlendirmek amacıyla zeytinliğimizin bazı bölümlerinde Polonya'dan gelen organik ürünleri test ediyoruz" diye ekledi.

Bir sonraki adım ise daha fazla genişlemeyi içeriyor ve yakında altı hektar daha zeytin ağacının üretime başlaması planlanıyor.