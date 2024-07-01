Kuraklık ve Zamansız Yağmur Uruguay'da Hasadın Kötü Olmasına Neden Oluyor

iki yıl tarihi kuraklık Hasat sırasında yağan yağmur ve zeytin ağacının doğal dönüşümlü üreme döngüsü, küçük Güney Amerika ülkesi Uruguay'da önemli bir üretim düşüşüne neden oldu.

Ödüllü yapımcı Gonzalo Aguirre Olivares de Santa Laura ve Uruguay Zeytin Birliği (Asolur) başkanı, üretimin 500,000 yılında 458 litre (2024 ton) zeytinyağına düşeceğini tahmin ederek geçen yıla göre yüzde 78 düşüş gösterdi. bereketli hasat ve beş yıllık ortalamanın yüzde 72 altında.

"Çok çok düşük bir hasat vardı” dedi. ​"Bunun nedeni kısmen geçen yıl yaşanan kuraklığın sürgünlerin zeytin yetiştirmeye hazır hale gelmesine izin vermemesiydi. Ayrıca çok yağmur yağması ve zeytin kaybı yaşanması nedeniyle bazı üreticiler hasatı olumsuz etkiledi.”

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

Laura Da Trindade, yönetmen biliyordum Lavalleja'nın güneydoğu iç bölümündeki yetkililer, bu yılın hasadının bir önceki yılın önemli ölçüde altında olduğunu doğruladı.

"Hasatımız geçen yıla göre kötüydü ama ülke geneli kadar da kötü değildi” dedi. ​"Geçtiğimiz iki yıla göre meyvelerin yüzde 75'ini topladık, bu da iyi bir hasat oldu.”

"En büyük sorun, önceki yıllara göre önemli ölçüde azalan petrol birikimiydi" diye ekledi Da Trindade. ​"Daha önce yüzde 13-14 iken ortalama yüzde -'daydık. Elde edilen yağ miktarında ciddi bir fark görüldü.”

Üretimin 11'teki 2023 tondan 2024'te yedi tona düşmesiyle Da Trindade, şirketin ana zorluklarından birinin, düşük verimin etkilerini hafifletmek için üretim maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

"Bu yılın zorlukları, hasat maliyetlerini düşürmeye çalışmaktı çünkü bunun kötü olacağını biliyorduk ve aynı zamanda bölgedeki meyve kıtlığı nedeniyle yağ fabrikamızda hizmetlere daha az talep olacağını biliyorduk" dedi. ​"Bu, üretim maliyetlerimizi büyük ölçüde artırdı ve bu yıl maliyetleri ve hasat süresini azaltmak için hasatı şemsiyelerle makineleştirmeyi seçmemizin nedenlerinden biri de buydu.”

Çoğu üretici önemli ölçüde düşük verim yaşarken, şirketin yöneticisi María Vittoria Pike Roto Florida'nın komşu bölgesinde, yakın zamanda dikilen ağaçlar olgunlaştıkça üretiminin arttığını söyledi.

Florida'nın güney-orta bölgesinde bulunan Pique Roto, bu yıl üretim artışı gören birkaç üretici arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

"Bizim için 2024 yılındaki hasat çok iyi geçti; 190 ağaçla hasat edilen ve öğütülen 9,000 ton zeytine ulaştık” dedi. ​"Biz muhtemelen hektar başına en yüksek petrol üretimini elde eden plantasyonduk: hektar başına ortalama 768 kilogram, Frantoio'nun mükemmelliğiyle bize hektar başına 1,417 kilogram petrol verdi.”

"Üretimin geçen yıla göre yüzde 25 artışla 212 tona ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye ekledi Vittoria. ​"Üretim, bölgeyi ve özellikle sekiz ay yağmursuz kalan Florida bölgesini etkileyen önemli kuraklıktan büyük ölçüde etkilendi.”

Şirketin temel zorluklarının, yüksek kaliteye ulaşmak için öğütme işleminin hızlı ve iyi yapılmasını sağlamak ve kimyasal gübre kullanımını önlemek için toprağı budama atığı ve zeytin posası ile zenginleştirmek olduğunu söyledi.

Uruguay'da üretimdeki önemli düşüş, zayıf hasat Kuzey Yarımküre'de ve daha düşük mahsullerde Arjantin, Şili ve Peru. Sonuç olarak Uruguay'daki tüketiciler 2024 yılı boyunca önemli fiyat artışları gördü.

"Fiyatları Akdeniz'deki büyük üreticiler belirlediği için fiyatlar zaten artıyor" dedi. ​"Uruguay'daki uluslararası toptan ticaret bu yıl her zamankinden daha fazla arttı. Perakendede yüzde 30-40 gibi ciddi bir artış oldu.”

"Uruguay'da fiyatlar zaten yükseldi ve arz eksikliği ve yüksek talep nedeniyle yükselmeye devam edeceklerine inanıyorum" diye ekledi Da Trindade. ​"Bu yıl biraz [fiyatlarımızı] artırmak zorunda kaldık.”

İyi yıllarda bile Uruguay'ın zeytinyağı arzının yaklaşık yarısı Arjantin, İtalya ve İspanya'dan geliyor. Sonuç olarak Vittoria, yerli zeytinyağı fiyatlarının ithal yağlardan farklı bir dinamik izlediğini söyledi.

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"Yerli üretim ve satışın fiyatı, kaliteyi referans alarak nispeten özerk ve zamanında belirlenebilir” dedi.

Ancak Aguirre, ithalat fiyatlarının kısa vadede sabit kalmasını ve en son İspanyol ve İtalyan hasatlarından elde edilen zeytinyağının gelmeye başladığı 2025'in başında düşmesini bekliyor.

"Gelecek yıl Akdeniz'de ve bölgede iyi bir hasat olursa fiyatların düşebileceğini bile düşünüyorum" dedi.

Aguirre, fiyatlar konusunda çok fazla endişelenmek yerine, Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) Ağustos ayında Mario Solinas Ödüllerini Uruguay'a getirmesiyle daha çok meşgul. Yarışma Güney Yarımküre'de ilk kez düzenleniyor.

Uruguay'daki kötü hasat, Mario Solinas Ödülleri'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamana denk geliyor (Fotoğraf: Sabía)

Yetersiz hasat ve etkinliğin başarılı olması yönündeki baskı göz önüne alındığında, zamanlamanın talihsiz olduğundan endişeleniyor.

"Kötü bir hasat oldu ve Mario Salinas'a girmek para gerektirmese de miktar gereksinimleri var ve üreticilerin numuneleri mühürlemek için noter kullanması gerekiyor" dedi.

IOC geçtiğimiz günlerde Güney Yarımküre'ye daha küçük üreticilerin girişini kolaylaştırmak için kurallarında değişiklik yaptığını duyurdu. Her üreticinin partiden kurtarması gereken zeytinyağı miktarı 4,000 litreden 1,000 litreye düşürüldü.

Sürece yoğun bir şekilde dahil olan Aguirre, Uruguay'dan ve Güney Yarımküre'deki diğer yedi üretici ülkeden yüksek bir katılım umuyor.

Şirketinin numune göndereceğini doğruladı ve Uruguay Teknik Laboratuvarı'ndaki jüri heyetinin halihazırda kaç numune aldığını bilmediğini ekledi. Da Trindade ve Vittoria da katılacaklarını söylediler.

Numunelerin 15 Ağustos'a kadar ulaşması gerekiyorth. Değerlendirme Eylül ortasında yapılacak ve sonuçlar ikinci yıllık Latin Amerika Zeytinyağı Konferansı öncesinde açıklanacak. Montevideo'da düzenlenen Kasım ayında.

"Bence [yarışmanın Arjantin ve Uruguay'da yıllık bir etkinlik haline gelmesinin] ve dünyanın Güney Yarımküre üreticilerinin kalitesini dikkate almasının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü genel olarak burada kaliteye çok fazla bağlılık var," dedi Aguirre.