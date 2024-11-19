Kuraklık ve Sıcak Kış, Sicilya'daki Hasatta Keskin Azalmaya Yol Açtı

Çoğunun aksine anakara İtalya, Sicilya'nın zeytinyağı verimleri son yıllara denk geliyor veya biraz daha düşük. Ancak üretim hacimleri yarıdan fazla azaldı.

Akdeniz adasındaki birçok yetiştiriciye göre, bu düşüş geçen kışın alışılmadık derecede ılıman sıcaklıklarına bağlanabilir. Aynı zamanda, bölgedeki sürekli kuraklık bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Esasen kış yoktu. Sonuç olarak zeytin ağaçları olağan vejetatif dinlenmelerine girmedi ve ilkbaharda çok az tomurcuk oluştu, bu da önemli ölçüde daha düşük üretim seviyelerine yol açtı. - Antonella Titone, sahibi, Titone çiftliği

"Gerçek şu ki, en azından ürünün kalitesiyle telafi edilse de, üretimde ciddi bir düşüş gördük. sızma zeytinyağı Adanın güneydoğu köşesindeki Buccheri'den Maria Grazia Spanò, Tonda Iblea, Biancolilla ve Moresca zeytinlerini yetiştirerek "Üretmeyi başardık" dedi. Vernèra çiftliği.

"Spanò, "Bu yıl eylül ayının son on gününde hasada başladık, yüzde 13'luk bir verimle başladık, ekim ayının ilk on gününde yüzde 15'lere, sonraki günlerde ise yüzde -'lere ulaştık" dedi.

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"Ancak 20 Ekim'de başlayan yoğun yağışların ardındanth"Verimler yüzde 13'e düştü" diye ekledi. ​"Ama yine de bu çok iyi bir sonuç çünkü biz genelde yüzde yedi, sekiz, on gibi verimler almaya alışkınız.”

Batı Sicilya'daki üreticiler, Antonella TitoneTrapani ve Marsala arasında Cerasuola, Nocellara del Belice, Biancolilla, Coratina ve Frantoio zeytinleri yetiştiren , benzer deneyimler bildirdi.

"Bu yıl ortalama verim yüzde 14.8 oldu. Biancolilla gibi bazı çeşitlerin yüzde - civarında verim verdiğini, Cerasuola'nın ise daha iyi performans gösterdiğini düşünüyoruz" diye açıkladı.

"Titone, "Hasat zamanında zeytinler, acil sulama sayesinde sağlıklı ve dolgundu" diye ekledi. ​"Ancak sıcak geçen kış nedeniyle hacimlerde sert bir düşüşle karşılaştık.”

Bunu şuna bağladı: soğutma ünitelerinin eksikliği Kışın alınan ağaçlar.

""Esasen hiç kış yoktu" dedi. ​"Sonuç olarak zeytin ağaçları olağan vejetatif dinlenmelerine girmedi ve ilkbaharda çok az tomurcuk oluştu, bu da önemli ölçüde daha düşük üretim seviyelerine yol açtı. Bu sorun bölge genelinde yaygındı.”

"Neyse ki, normalden yüksek verimler ve elde ettiğimiz ürünlerin yüksek kalitesi sezonumuzu kurtardı” diye ekledi Titone.

İç kesimlerdeki üreticiler de özellikle yağış eksikliği konusunda benzer endişeleri dile getirdi.

"Kuraklık burada önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve son haftalarda yaşadığımız yoğun yağışlar bile kuruluğu tamamen ortadan kaldırmadı" dedi Paolo Miceli, Miceli & Sensat'ın kurucu ortağı Palermo yakınlarındaki Monreale'de Nocellara del Belice, Biancolilla, Cerasuola, Arbequina ve Picual zeytinlerini yetiştiriyor.

"Miceli, "Üretimde kaydettiğimiz yüzde 60'lık düşüşte bunun önemli bir rol oynadığına inanıyorum" dedi. ​""Hasadın başlarında yüzde 11 civarında başlayan verim düşüşlerini, operasyonlar ilerledikçe yüzde -'e kadar hafif bir artışla gözlemledik."

"Parlak tarafta, zeytin meyve sineği Uzun süren sıcak hava dalgaları nedeniyle neredeyse hiç kimse yoktu” diye ekledi. ​"Tüm zorluklara rağmen olağanüstü kalitede sızma zeytinyağları ürettik.”

Adanın güneybatı kıyısındaki Menfi'de, Agrigento eyaletinde Embrace adlı sızma zeytinyağı markasının üreticisi olan Carmen Bonfante'nin verimi daha yüksekti.

Pek çok kişiden farklı olarak Nocellara del Belice, Biancolla ve Cerasuola ağaçlarından iyi verimler elde etti.

"Bonfante, "Miktar açısından bu bölge için iyi bir yıl oldu ve mükemmel bir ürün ortaya çıktı" dedi. ​"Bu başarıyı, kuraklığa karşı bir sulama sistemi kurduğumuz korulardaki özverili çalışmalarımıza bağlıyorum.”

"Normalde ortalama verimim yüzde 12 civarında oluyor ama bu yıl," diye sözlerini tamamladı. ​"Etkileyici bir yüzde 16'ya ulaşmayı başardım. Bu, geçen yıl getirilerin oldukça düşük olduğu zamanı telafi ediyor."