Kuru Sıcaklığın Ardından Sağanak Yağmur Hırvatistan'ın Verimini Azalttı

Zorlu bir hasada rağmen Hırvatistan genelindeki zeytin yetiştiricileri ve değirmenciler kalite konusunda iyimser.

Sıcak ve kurak bir yaz mevsiminin ardından gelen yoğun yağış, üreticilerin hasadını zorlaştırdı ve değirmencilerin hayal kırıklığı yaratan dönüşüm verimleri bildirmelerine yol açtı.

"Üretilen zeytinyağının kalitesi olağanüstü” dedi Rudolf Nemetschke, Avistria'nın ortak sahibi. ​"Yağ çok meyvemsi ve yoğun bir aromaya sahip ​'yeşil' rengi ve tadı - yeşil domates, otlar, yeşil yapraklar. Kalitesi on yıldır en iyisi.”

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

avistria üretir sızma zeytinyağı Adriyatik Denizi'nin kuzeyindeki büyük yarımada olan Istria'nın kalbindeki Sveti Lovrec'te. Şirket 10,000 hektarlık alanda yaklaşık 35 ağaç yetiştiriyor.

"Nemetschke, dönüşüm verimlerine atıfta bulunarak, "Bu yıl öğütme oranları felaketti" diye açıkladı.

Bu arada, İstria'lı yapımcı Mili Kus, Olivo Monte Cucco, yaz sıcakları ve kuraklığın ardından haftalarca süren yoğun yağışlar nedeniyle 2024/25 mahsul yılının şimdiye kadarki en zor yıl olduğunu söyledi.

Olivo Monte Cucco üreticileri, 2024'ün şimdiye kadarki en zorlu hasatları olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Olivo Monte Cucco)

"İlk yağmura bakıldığında, hasada fayda sağlayabileceği umulabilirdi. Ancak zeytinlerde bazı ek renklenmeler dışında, bu gerçekleşmedi" dedi Kus. ​"Bu kadar yoğun yağış meyvelerin olgunlaşma sürecini etkiledi. Durdu.”

"Ayrıca, şiddetli yağış toprağı da etkiledi, her yer çamur içinde kaldığı için hasadı daha da zorlaştırdı" diye ekledi. ​"Yine de bu yılki zeytinyağının kalitesinin olağanüstü olduğuna inanıyorum.”

Sıcak ve kurak geçen yaz ayları ile sonbaharda gelen sağanak yağışlar bölge üreticilerinin hasadını zorlaştırdı.

"Nemetschke, 5.4 kilogram meyveden kaç kilogram zeytinyağı elde edildiğine göre belirlenen dönüşüm verimine işaret ederek, "Bizim Buza zeytinyağımızın oranı yüzde 100 oldu" dedi.

"Nemetschke, "Istarska Bjelica ve Leccino'daki rakamlar daha iyiydi, ortalama rakam yaklaşık yüzde 8.5'ti" dedi. ​""Yazın sıcak hava dalgası nedeniyle düşük rakamlar bekleniyordu ama bu rakamlar tatmin edici değil."

"İstria'da sızma zeytinyağında belirgin bir fiyat artışından endişe ediyoruz, çünkü tüm üreticiler aşağı yukarı aynı durumda" diye ekledi.

Hırvatistan 3,500 yılında yaklaşık - ton zeytinyağı üretti 2023/24 kırpma yılıAvrupa Birliği verilerine göre Hırvatistan son on yılda yılda ortalama 3,800 ton üretim gerçekleştirdi.

"Aşırı yaz kuraklığı ve olağanüstü yüksek sıcaklıklar zararlılar için uygun değildi ve sonuç olarak, zeytin meyve sineği "Bu yıl hiç gözlemlenmedi" dedi ortak sahibi Tedi Chiavalon OPG Chiavalon.

Sandi ve Tedi Chiavalon ortalamanın altında bir getiri bekliyorlardı ancak petrolün düşük seviyeleri onları şaşırttı. (Fotoğraf: OPG Chiavalon)

"Bu koşullar, sadece bizim arazimizde değil, tüm bölgede son derece sağlıklı bir ürün ve inanılmaz kalitede sızma zeytinyağlarının elde edilmesini sağladı” diye ekledi.

Chiavalon'un aile bahçeleri, Istria'nın Vodnjan bölgesinde 9,000 hektardan fazla alanı kaplayan yaklaşık 30 zeytin ağacını içeriyor. Dönüşüm verimlerinin son derece düşük olduğunu doğruladı.

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"Chiavalon, "Yakın tarihte böylesine düşük bir verim kaydedilmedi ve iyi bir hasada rağmen, Istria'daki toplam zeytinyağı üretimi sonunda normalden daha düşük olacak" dedi.

""Yaz aylarındaki olağanüstü yüksek sıcaklıklar ve yağışsız uzun süren kuraklık nedeniyle verimde biraz düşüş bekliyorduk ama sonunda gördüğümüz kadar değil" diye ekledi.

Göre veri Hırvatistan hükümetinden, ülke yaklaşık 20,000 hektar zeytin bahçesine sahiptir ve bunların neredeyse yarısı yerel çeşitlere karşılık gelir. Hırvatistan zeytinyağı üretiminin çoğunluğu küçük aile çiftliklerinden gelir.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun son rapor 2024 yılında ülkede tüketilen zeytinyağının yarısından fazlasının ithal edileceğini kaydetti.

Ekim ayında ülkede ortalama sızma zeytinyağı fiyatları yükselmeye devam etti ve litre başına 14 avroya kadar çıktı.

Hvar adasındaki üreticiler zorlu hasatlarının sebebini kuraklığa bağladılar. (Fotoğraf: OPG Seca)

"OPG Seca Etkinlik ve İletişim Yöneticisi Josipa Visković, “Bu sezonun en büyük zorluğu, adanın belirli bölgelerini ve çevre bölgeleri etkileyen kuraklıktı” dedi. ​"“Bazı bölgelerde beş aya yakın süredir yağmur yağmaması, bu yılki meyvelerin hayatta kalmasını tehdit ediyor.”

OPG Seca Dalmaçya kıyılarındaki Hvar adasında bulunan, yaklaşık 1,000 zeytin ağacı yetiştiren, ödüllü bir zeytin çiftliğidir.

"Sulama imkânının olmaması ve özel bir su altyapısının bulunmaması nedeniyle zeytin ağaçlarının kuruması tehlikesiyle karşı karşıya kalan iklim koşullarından etkileniyoruz” dedi Visković.

"Ancak doğa tam son anda ve kritik anda yağmuru bize lütfetti, böylece zeytinler başarıyla kurtarıldı ve meyvede yağ oluşumu sağlandı” diye konuştu.

Visković, şirketin birçok faaliyetinin bir parçası olan geleneksel bir hasat sonu etkinliğinde kutlanan zeytinyağının yüksek kalitesini vurguladı. adanın tanıtımını yapmak zeytinyağı kültürü.