AB Raporu Zeytinyağı Pazarının Durgun Olacağını Öngörüyor

Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre, Avrupa Birliği'ndeki zeytinyağı üretim ve tüketiminin önümüzdeki yıllarda hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor.

Son orta vadeli planında tarımsal görünümKomisyon, bunun olumsuz etkilerini vurguladı iklim değişikliği su mevcudiyeti ve toprak verimliliği üzerine.

Bu değişiklikler zeytinyağı ve sofralık zeytin de dahil olmak üzere gıda üretimini zaten etkiliyor ve yoğunlaşması bekleniyor. Raporda bu değişimlerin ​""Verim artış potansiyelini sınırlayabilir ve tarımsal iklim bölgelerinin kuzeye doğru kaymasına neden olarak ürün yetiştirme modellerini etkileyebilir."

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Bu zorluklara rağmen AB tarım sektörünün önümüzdeki on yılda buğday, arpa, et, süt ürünleri, şarap ve zeytinyağı gibi temel emtialarda kendi kendine yeterliliğini koruyarak gıda ihracatını artırması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, büyük hacimler yerine daha yüksek değerli malların ihracatına doğru bir yönelim görüyor. Bu eğilimin AB ihracatının genel değerini artırması bekleniyor.

Tarımsal üretimde yavaşlama öngörülüyor; zeytinyağı da dahil olmak üzere bazı emtiaların önümüzdeki 10 yıl içinde düşüşe geçmesi bekleniyor.

Raporda, önemli bir daralmanın vurgulandığı belirtildi zeytinyağı tüketimi 2010-2024 yılları arasında başlıca üretici ülkelerde.

"Raporda, "Son yıllarda zeytinyağı tüketiminde gözlenen düşüş eğiliminin ana üretici ülkelerde devam etmesi beklenirken, diğer AB ülkelerinde tüketimin artması bekleniyor" denildi.

Komisyona göre, 1.79 yılında AB'de 2010 milyon ton zeytinyağı tüketildi. Bu hacim, 1.59'de 2021 milyon tona ve 1.23'de 2022 milyon tona düşerek istikrarlı bir şekilde azaldı ve 2023 ve 2024'te benzer seviyeler kaydedildi. Bu hacimlerin 2035'e kadar sabit kalması bekleniyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan'da zeytinyağı tüketiminin önümüzdeki on yılda yıllık yüzde üçe kadar düşmesi bekleniyor. Buna karşılık Portekiz'de tüketim ve bulunabilirliğin artması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin geri kalanında ise zeytinyağı tüketiminin 3.7 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 2035 oranında artması öngörülüyor.

Üretim tarafında, raporda kıtanın en büyük üç üreticisinden ikisi olan İtalya ve Yunanistan'da zeytin tarımı yapılan hektarlarda kademeli bir düşüş vurgulandı. Bu düşüşün önümüzdeki on yıl içinde üretimde daha fazla düşüşe yol açması bekleniyor.

"Raporda, "AB zeytinyağı sektörünün gelecekteki karlılığı, üretim sistemlerinin başarılı bir şekilde dönüştürülmesine, yani geniş meyve bahçelerinden yoğun ve yüksek mekanizasyonlu plantasyonlara geçişe bağlıdır" denildi.

Belge özellikle belirtilen yoğun tarıma yatırımlar İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların önümüzdeki on yılda İspanya'da yaklaşık yüzde 1.2, Portekiz'de ise yüzde - oranında yıllık ortalama üretim artışını desteklemesi bekleniyor.

Bu ülkelerdeki getirilerin sırasıyla yıllık yüzde 0.7 ve yüzde 1.4 oranında artması öngörülüyor.

Zorlu iklim koşullarının sofralık zeytin sektörünü de etkilemesi bekleniyor. Önümüzdeki 10 yılda sektörün büyük ölçüde istikrarlı ancak yavaş bir büyüme göstermesi bekleniyor.

"Raporun yazarları, zeytin tüketiminin faydalı özellikleri ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin artan sağlık endişelerinin bu genişlemeyi desteklediğini belirtti.