Doğu Asyalı Yapımcılar Ödüllü Kalitelerini Dünya Sahnesinde Gösteriyor

Her yıl, geleneksel olmayan zeytin yetiştirme bölgelerindeki üreticiler, yüksek kaliteyi göstermek için uluslararası yarışmaların sağladığı ilgiden yararlanıyor. sızma zeytinyağı sadece Akdeniz havzasına ait değildir.

Doğu Asyalı çiftçiler ve değirmenciler bir kere daha Çin ve Japonya'dan üreticilerin bir araya gelerek 12'teki 2024 katılımdan on ödül kazanmasıyla dikkatleri üzerine çekti. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Bu sonuçtan büyük gurur duyuyoruz. Amacımız zeytinyağını Japon mutfak gelenekleriyle birleştirmektir. Japon tarzı zeytin kültürünü yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyoruz. - Ryhoei Mineo, Mineo Nouen Itonamisha'nın CEO'su

Orta Çin'den iki üretici bir araya gelerek bu yılki yarışmada dört üreticiden üçünü ödüle layık gördü.

Aralarında Zeytin Zamanlarınarin bir Ezhi‑8 monovarietal olan Whispering Flowers markasıyla art arda üçüncü kez Gümüş Ödül kazandı.

Ayrıca bakınız: 2024 Dünya Yarışması kapsamı

"Olive Times'ın kurucusu Jane Gong, "Yeniden kazanacağımız için heyecanlıyız" dedi. ​"İleriye baktığımızda, gelecek yıl ölçeği büyütüp Altın Ödül almayı umuyoruz.”

Fısıldayan Çiçekler, Shanghai Olive Light Biyoteknolojisi tarafından Olive Times için üretildi. topluluk girişimi Çin'in orta bölgesi Gangsu'nun bir bölgesi olan Lognan'daki yoksulluğu azaltmak için.

"Zeytin ağaçları Longnan'a 1975 yılında toprak erozyonuyla mücadele etmek için tanıtıldı ancak düşük talep ve yetersiz markalaşma ve teknolojik destek nedeniyle zorluklarla karşılaştı ve bu da yerel çiftçiler için sınırlı ekonomik faydalara yol açtı" dedi Gong.

Ancak zeytinyağına olan ilginin yeniden canlanması sağlık yararları büyük şehirlerdeki gelişmeler sektörü yeniden canlandırdı ve Olive Times projesini teşvik etti.

Olive Times projesi, zeytin işleme tesislerini genişletiyor ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürün yelpazesini çeşitlendiriyor.

"Zeytinyağına dayalı yeni ürünler geliştirmeyi planlıyoruz. Bunu başarmak için kaynaklarımızı artırmamız gerekiyor” dedi Gong.

Maedaya Olive, aşırı sıcaklık dalgalanmalarının üstesinden gelerek tek çeşit Misyon için Altın Ödül kazandı. (Fotoğraf: Maedaya Olive)

Bölge, son iki yılda zeytinyağı üretimi üzerinde önemli hava koşullarından etkilenmemiş olsa da, gelecekte piyasa koşulları nedeniyle zorluklar ortaya çıkabilir.

"Karşılaştığımız zorluklardan biri de zeytinyağının artan fiyatıdır ve bu da genel talebi etkileyebilir." dedi Gong.

Çinli yapımcıların bu sezonki başarıları arasında Altın ve Gümüş Ödül de yer alıyor. Mianning Peaktop Tarım Teknolojisi Gansu eyaletinin güney sınırındaki Liangshan, Sichuan'da.

Peaktop, 2011'den beri Arbequina, Koroneiki ve Arbosana zeytin ağaçları diken başkan Lin Chunfu'nun buluşudur.

Chunfu'nun mülkü sonraki yıllarda zeytin üretimini genişletti ve şu anda yaklaşık 2,000 hektarlık zeytin ağacını yöneterek şirketi Çin'in en büyük zeytinyağı üreticisi haline getiriyor.

Üç Akdeniz zeytin ağacı çeşidi üretiminin odak noktası olmayı sürdürürken, şirket aynı zamanda 21 başka çeşit üzerinde de denemeler yapıyor.

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Peaktop, organik orta yoğunlukta Koroneiki olan Mutual Beauty markasıyla Altın Ödül'ü ve diğer bir organik ortam Koroneiki olan Aiolio markasıyla Gümüş Ödül'ü kazandı.

Doğu Çin Denizi'nin diğer tarafında, Japonya'daki çiftçiler ve değirmenciler bir araya gelerek Dünya Yarışması'na sekiz katılımdan yedi ödül kazandı.

Japon kazananlar ülkenin dört bir yanından geldi ve uzun süredir NYIOOC katılımcılar ve birkaç yapımcı ilk zaferlerini kutluyor.

Onun içinde NYIOOC ilk Hasat Çiftliği Frantoio, Pendolino, Leccino ve Taggiasca gibi İtalyan kökenli çeşitlerin bir karışımı olan Virgin Valley markasıyla Altın Ödül kazandı.

Bu birinci sınıf zeytinyağı, başlangıçta ihmal edilen bir alanı yeniden canlandırmak için tasarlanan sürdürülebilir bir projeden geliyor.

"Şirketin kurucusu Yoshinori Shikamoto, sekiz yıl önce ormana dönüştürülen terk edilmiş tarım arazilerini geri kazanmak ve zeytinliğe dönüştürmek için çok çalıştık” dedi.

Harvest Farm'ın kurucusu Yoshinori Shikamoto, İtalyan çeşitlerinden yapılan bir karışım için Dünya Yarışmasında ilk ödülünü kutladı. (Fotoğraf: Hasat Çiftliği)

"Böylesine prestijli bir ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. ​"Bu tanınma bizi yüksek kaliteli zeytinyağı üretmeye devam etmeye teşvik ediyor. "

Harvest Farm, Japonya'nın merkezindeki Osaka yakınlarındaki Awaji Adası'nda 17,000 Frantoio, Leccino, Pendolino ve Taggiasca zeytin ağacı yetiştiriyor.

2023/24 hasat yılı verimli bir hasat sağladı. ​"Çiçeklenme bol olduğundan yeni sezon için de büyük umutlarımız var” dedi Shikamoto.

"Pestisit kullanımını en aza indirmek için, haşere fırsatlarını azaltmak amacıyla çimleri iyice biçmek gibi önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye ekledi.

Çiftlikteki en emek yoğun görevlerden biri zeytinle mücadeledir anoplophora böceği.

"Japonya'da yerli bir böcek. Larvaları zeytin ağaçlarının gövdelerine zarar verebilir” dedi Shikamoto. ​"Bunların tamamını ağaçlardan tespit edip kaldırmak zorlu bir iştir. Bunu yapmazsak ağaçlar kuruyabilir. Bu nedenle her ağaç inceleniyor ve larva izleri yok ediliyor.”

Ushimado sahilindeki Awaji'den çok uzakta değil. Nippon Zeytin Şirketi bir kez daha zafere ulaştı NYIOOC, iki Altın Ödül kazanan Ushimado ve Ushimado Superior markaları için.

Nippon Olive Company, Ushimado'nun Akdeniz ikliminden yararlanarak dünyada bir başarı mirası oluşturuyor. NYIOOC. (Fotoğraf: Nippon Olive Company)

"Yöre halkı bölgemizi Ege Denizi'ne benzetiyor, bu da Akdeniz'e çok benzeyen bir iklime övgü niteliğindedir” dedi şirketin üretim direktörü Yasuhiro Yoshida.

Nippon Olive Company, zeytinyağını İspanya'nın Tortosa kentinden ve Ushimado Bahçeleri'ndeki on hektarlık zeytin ağacı bahçelerinden elde ediyor.

Fidanlıkları Japonya'daki çiftçilere ve özel vatandaşlara zeytin ağaçları sağlıyor. Ödüllü iki zeytinyağı, Lucca, Mission, Nevadillo Blanco, Manzanillo ve Arbequina dahil olmak üzere İspanyol çeşitlerinin karışımlarıdır.

Nippon Olive Company, 2019'dan beri on ödül kazandı Dokuz tanesi Altın Ödül olan Dünya Yarışmasında.

Daha güneyde, Mineo Nouen Itonamisha Hiroşima vilayeti Etajima'da, Altın Ödül kazandı ve kendine özgü yeşil çay notalarıyla harmanlanan Etajima Strong markası ve Lucca monovarietaliyle Gümüş Ödül.

"Bu sonuçtan büyük gurur duyuyoruz. Şirketin CEO'su Ryhoei Mineo, "Amacımız zeytinyağını Japon mutfak gelenekleriyle birleştirmek" dedi. ​"Japon tarzı zeytin kültürünü yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Neredeyse 600 kilometre uzakta, Fuji Dağı'nın gölgesinde yer alıyor. Crea Çiftliği ünlü Altın Ödül kazanmak Şirketin 2019'dan bu yana beşinci Dünya Yarışması ödülü olan Coratina monovarietal için.

"Bir ödül kazanmak NYIOOC sezon boyunca gösterilen sıkı çalışmanın bir kanıtıdır. Şirketin CEO'su Yasuko Nishimura, "Bu aşamada kalite açısından değerlendirilmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Üretim genişledikçe Crea Farm için zorluk, yüksek kalite standartlarını korumaya devam etmektir. (Fotoğraf: Crea Çiftliği)

Şirketin zeytinlikleri olgunlaştıkça verdikleri zeytin miktarı da arttı. Nishimura, 2023/24 hasat yılında şirketin 300 ton zeytin hasadı yaptığını ve bunun fırsatlar ve zorluklar getirdiğini söyledi.

"Ayırma sürecinde yüzde 100 eleme yapıyoruz ve zeytinleri hasattan sonraki 24 saat içinde sıkıyoruz ancak süreci kolaylaştırmanın zor olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yamanashi vilayetindeki Crea Çiftliğinden çok uzakta değil. Fuefuki Maedaya Zeytin ilk kez sahneye çıktı NYIOOC ve Altın Ödül kazandı.

"Bu galibiyet bizi çok heyecanlandırdı” dedi kurucu Keisuke Maeda. ​"Katılım sağlayarak NYIOOCÜrünümüzü dünyanın en iyi zeytinyağı tadımcılarının değerlendirmesini istedik. Ulaştığımız kaliteyi anlamak için onların değerlendirmesine ihtiyacımız vardı.”

Zeytin yetiştiriciliği bölgede yeni bir gelişmedir ve şirket, zorlu iklime karşı koymanın en iyi yöntemlerini araştırmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla zeytin ağacı çeşidi dikilecek ve Maeda, ödüllü zeytinyağı üretim kültürünü genişletmeyi umuyor.