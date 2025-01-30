Göç, Altyapı Arnavutluk Tarımını Engelliyor

Arnavut zeytin yetiştiricileri göç ve yetersiz altyapı nedeniyle zorluk çekiyor.

Genç Arnavutların daha iyi fırsatlar arayışıyla toplu halde göç etmesi, tarım sektöründe yaşlanan bir işgücünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu işgücü kıtlığı özellikle zeytin yetiştiriciliğine zarar veriyor. Arnavutluk'un tarihsel olarak parçalanmış toprak mülkiyeti ve ülkenin zeytin yetiştirme bölgesindeki engebeli arazi nedeniyle, ekim, budama ve hasat genellikle elle yapılır.

Orta Çağ'daki gibi katır kullanmak zorundayız (zeytinleri taşımak için). Aksi takdirde zeytinleri değirmene götürmek için arazi aracı kiralayabiliriz ama bu da maliyetlidir. - Ysteak Molitaj, Arnavut zeytin çiftçisi

Arnavutluk'ta, başta kıyı şeridi ve iç kesimlerdeki Berat bölgesinde olmak üzere yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ve diğer meyveler yerel ekonomi için hayati önem taşıyor.

Nüfus sayımına göre Arnavutluk'un nüfusu 2.8'de 2011 milyondan 2.4'te 2023 milyona düştü; en çok etkilenen kesim kırsal alanlar oldu.

"Molishte'li zeytin çiftçisi Ysteak Molitaj, Balkan Insight'a "Burada artık genç kalmadı; hepsi gitti" dedi.

Ayrıca bakınız: AB Raporu Zeytinyağı Pazarının Durgun Olacağını Öngörüyor

Molitaj, Yunanistan'da yaşayan oğlunu eve çağırarak hasada yardım etmesini istedi ancak diğer birçok çiftçi ağaçlarının tamamını hasat edemiyor.

Avlonya Tarım Teknolojisi Transfer Merkezi'nden Meno Besimaj, kırsaldan göçün çiftçilerin üretim maliyetlerini artırdığını söyledi. Sonuç olarak, menşei zeytinyağı fiyatları 5'te litre başına 6 ila 4.6 dolardan (5.5 ila 2023 avro) 8'te 10 ila 7.7 dolara (9.6 ila 2024 avro) yükseldi.

"Besimaj, zeytin çiftçileri ve değirmencilerle düzenlediği bir konferansta, "İşgücü sıkıntısı, bir çalışma gününün değerinin de artması anlamına geliyor" dedi.

"Zeytin üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 30'unu sadece hasat oluşturuyor" dedi. ​"“Zeytin hasadı makineleşmeye başlasa da artık akülü ve elektrikli, dizel ve sebze yağıle çalışan çok sayıda zeytin silkeleme makinası var.”

Kırsaldan göçün nedenleri arasında kırsaldaki altyapının yetersiz olması da yer alıyor.

Arnavutluk zeytin sektöründeki bazı yatırımcılar, The Illyrian Press'ten Andrew Strong da dahil olmak üzere, altyapı iyileştirildi Son 20 yıldır yerel çiftçiler çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

Kırsal kesimdeki birçok asfaltlanmamış yol kötü durumdadır ve bu durum hasat için işçi tutmayı, şişeler gibi gerekli girdileri satın almayı ve şişelenmiş zeytinyağını pazarlara ve dağıtımcılara ulaştırmayı zorlaştırmaktadır.

"Molitaj, "Orta Çağ'daki gibi katır kullanmak zorundayız" dedi. ​"Aksi takdirde zeytinleri fabrikaya götürmek için arazi aracı kiralayabiliriz ama o da maliyetli olur.”

Dünya Bankası'na göre kırsal üreticilerin yüzde 49'u, en önemli zorluklarının yetersiz ulaşım, özellikle de her türlü hava koşuluna uygun yolların bulunmaması olduğunu belirtti.

Ayrıca, modern depolama tesislerinin eksikliği bozulmaya ve israfa yol açar. Modern değirmenlere yapılan son hükümet yatırımları kadranı hareket ettirmeye yardımcı olsa da, bunlara yeterli eğitim programlarının eşlik etmediği konusunda bazı endişeler vardır.

reklâm

reklâm

Zeytinyağı uzmanı Adhurim Lazaj, Arnavut çiftçilerin kaliteyi artırmaları ve geleneksel toplu ihracat yerine tek tek paketlenmiş ürünlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

"Aynı konferansta, "Maksimum kaliteyi elde etmek için hasadı zamanında yapmalıyız" dedi. ​"“Eğer hasat ettiğimiz zeytinleri günlerce bekletirsek, çürüme başlıyor ve yağ da bu noktada bozulmaya başlıyor.”

Ülkenin zeytinyağı sektörünün modernizasyonuna yönelik çalışmalar, zeytin yetiştiriciliğini artırmak ve ihracatı genişletmek amacıyla uygulanan ulusal stratejik planın bir parçasıdır.

Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre Arnavutluk'un 30,000/2024 mahsul yılında rekor seviyede 25 bin ton zeytin üretmesi öngörülüyor.

"Besimaj, "Bu yıl 120,000 bin tonun üzerinde zeytin bekleniyor. Bu, dönüştürülen zeytinlerin yağ üretimini artıracağı anlamına geliyor. Ancak, sıcaklık dalgalanmaları ve kuraklıktan dolayı zeytin ağaçlarının yaşadığı stres nedeniyle yağ verimi geçen yıla göre düşük" dedi.

"Bu yıl üretim kapasitesi iyi, tüm fabrikalar tam kapasite çalışıyor” diye ekledi.

Danışman Mivan Peci şunları söyledi: Olive Oil Times içinde 2024 röportajı Arnavutluk'un 20,670/2021 ile 22/2023 yılları arasında yıllık ortalama 24 ton zeytinyağı ürettiğini, 2020/21 öncesinde yıllık üretimin 10,000 ile 13,000 ton arasında seyrettiğini belirtti.

Üretim artış eğilimi göstermesine rağmen ihracat aynı şekilde ilerlemedi. Gazeta Tema'nın bildirdiği gümrük verilerine göre Arnavutluk, 2,400'ün ilk dokuz ayında 2024 ton zeytinyağı ihraç etti; bu, 60'teki aynı döneme göre %2023'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Akdeniz havzasının büyük bölümündeki zayıf hasatların ardından 2023, kayıt yılı Arnavutluk zeytinyağı ihracatı için.

Euronews Arnavutluk, 25 yılının ilk sekiz ayında zeytinyağı ihracatının, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 665 artarak 2022 milyon avroya ulaştığını bildirdi.

Küresel zeytinyağına rağmen üretim toparlanıyor 2024/25 mahsul yılında üreticiler, bireysel ambalajlı zeytinyağı ihracatı için çalışmalarını sürdürüyor.

"Avlonya'da zeytinyağı üreticisi olan Armando Lamaj, "Gördüğümüz gibi zeytinyağı pazarı yurt dışında da gelişiyor" dedi. ​"Bu yıl yağın kalitesi de çok iyiydi. Bu yıl zeytinyağı ihracat pazarına girmeyi planlıyorum ve sertifikasyon prosedürlerine başlayacağız.”