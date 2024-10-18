Avrupa Birliği Zeytinyağı Üretiminin Üçte Bir Oranında Artması Bekleniyor

Avrupa Komisyonu'nun son projeksiyonları, 2024/25 mahsul yılının daha tipik getirilere dönüş Zorlu geçen iki yılın ardından.

Brüksel'in yakın zamanda yayınladığı tarımsal verilere göre kısa vadeli görünümAvrupa Birliği genelinde zeytinyağı üretiminin geçen sezona göre yüzde 32 artması bekleniyor.

Bu artış, önümüzdeki sezon için tahmini toplam verimi iki milyon tona çıkaracak. Buna karşılık, 2023/24'te üretim 1.53 milyon tona düşerken, 1.39/2022'te 23 milyon ton kaydedildi.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

En önemli katkıyı İspanya'nın yapması bekleniyor. Ülkedeki uzmanlar, 1.3 milyon tonluk tahmini rekolteyle üretimin 1.45 milyon tona kadar çıkabileceğini söylüyor.

Bu arada Portekiz ve Yunanistan zeytinyağı üretiminin artması bekleniyor.

Buna karşılık İtalya'nın üretiminin önemli bir düşüşle karşı karşıya kalması bekleniyor. üçte bir oranında düşüş.

2023/24 için başlangıç ​​stok seviyeleri bir önceki yıldaki 410,000 tondan 671,000 tona düştü. Yeni sezon başlarken stok seviyeleri 350,000 tona düştü.

Bununla birlikte AB, stokların sezon sonuna kadar ortalama tarihsel seviyelerle uyumlu olarak 600,000 bin tonun üzerine çıkacağını öngörüyor.

Zeytinyağı arzında beklenen artışın fiyatları etkilemesi muhtemel.

Zeytinyağı fiyatları, Ocak 2024'teki zirveden bu yana yalnızca hafif bir düşüş gösterdi ve bu durum bol hasat beklentilerini yansıtıyor.

ÖrneğinAB Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'na göre, sızma zeytinyağı İspanya'da fiyatlar kilogram başına 9.03 avrodan 7.43 avroya düştü.

Yine de bu rakam, kilogram başına 5.05 avro olan beş yıllık ortalamanın önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yüksek fiyatlar ihracatı da etkiledi. AB zeytinyağı ihracatı 2022/23'te düşüş2023 yılı sonuna doğru ancak hafif toparlanma belirtileri gösterecek.

Ekim 2023 ile Temmuz 2024 arasında ihracat bir önceki sezona göre yüzde 1.3, 26/2021'ye göre ise yüzde 22 düştü. Ancak yeni sezonda ihracatta yüzde -'luk bir artış öngörülüyor.

İthalatın ise yüzde 7 oranında düşmesi bekleniyor.

Buna rağmen, Tunus ve Türkiye'deki sağlam verimler ve rekabetçi fiyatlar, sezon ilerledikçe görünümü değiştirebilir. Geçtiğimiz sezonda, AB zeytinyağı ithalatı %30 arttı ve %62'si Tunus'tan ve %14'ü Türkiye'den geldi.

Kısa vadeli görünüm raporunda ayrıca piyasada özellikle fiyat düşüş hızı ve bunun tüketicilere etkisi konusunda önemli bir belirsizliğin olduğu vurgulandı.

Bazı tüketiciler zeytinyağı kullanımını azalttı veya tamamen satın almayı bıraktı yüksek fiyatlar nedeniyle.

AB'ye göre, fiyatların hala yüksek olması nedeniyle zeytinyağı tüketiminin yüzde 23 daha düşmesi ve 2021/22'ye kıyasla yüzde - daha düşük olması bekleniyor.

Ancak, menşei fiyatlarındaki düşüş devam ederse ve bu düşüşler tüketicilere yansıtılırsa, AB'deki genel tüketim yüzde yediye kadar toparlanabilir.

AB veri İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'daki tüketimin 987,000/2024 sezonunda bir önceki sezondaki 25 bin tondan 923,000 bin tona yaklaşabileceğini gösteriyor.