Mendozan Üreticisi Zuccardi, Dünya Sahnesinde Yerel Arauco Çeşidini Şampiyon Ediyor

The Zuccardi ailesi Arjantin'e özgü Arauco çeşidini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı misyon edinmiştir.

Üçüncü nesil şarap üreticileri, 20 yıl önce Mendoza eyaletinin Maipú bölümündeki And Dağları'nın eteklerinde zeytinyağı üretmeye başladılar ve şimdiden bölge için bir referans noktası haline geldiler.

"Şirketin zeytinyağı operasyonlarını yöneten Miguel Zuccardi, "Çok yüksek kalite potansiyeli nedeniyle 20 yıl önce bu çeşitten yağ üretmeye karar verdik" dedi.

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

""Aslında sofralık zeytin üretimine yönelik bir çeşit olmasına rağmen projemizin başından itibaren bunu tercih ettik" diye konuştu. ​"“1550’li yıllarda Güney Amerika’ya getirilen ve anavatanı olan Akdeniz havzasında şu anda bulunmayan bu çeşidin tarihini herkes bilmiyor.”

Arauco monovarietal, taze yeşil aromalar ve tatlar içeren, belirgin derecede acımsı bir yağdır.

"Geç olgunlaşan ve genellikle yüksek seviyede meyve suyu içeren bir çeşittir. polifenolleri" dedi Zuccardi. ​"Ve aromatik profili her zaman domatesi, domates yaprağını ve kesilmiş çimi hatırlatır.”

Ancak zeytinler, nispeten daha zorlu bir macun haline getirildiğinden, birçok ticari çeşide göre daha düşük yağ verimi elde ediliyor.

Arauco çeşidi kendine özgü zorluklar ortaya koyarken, Zuccardi ortaya çıkan zeytinyağının ekstra çalışmaya değdiğini söyledi. (Fotoğraf: Familia Zuccardi)

"Zuccardi, "Bu, endüstriyel verimi düşük bir çeşit ve Arauco'dan daha iyi performans gösteren çeşitler var" dedi. ​"İyi bir ekstraksiyon elde etmek için her zaman sürahiyi biraz daha yavaş kullanmak gerekir. Ayrıca hasat zamanında yılın nem yönetimine de çok bağlıdır.”

"Yine de değirmende işleyen bir çeşittir” diye ekledi. ​"“Unutmayın ki, tarımsal açıdan sağlıklı olmayan bir çeşit olsaydı, bölgede 400 yıldan fazla sürdürülemezdi.”

Familia Zuccardi, son 20 yılda 60 hektar alana Auraco ve 260 hektar alana Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa ve Korneiki dikti; hepsi geleneksel veya orta yoğunlukta dikildi.

"Zuccardi, "Şimdilik aşırı yoğun bir büyüme gerçekleştirmiyoruz" dedi. ​"“Bizim en çok ilgimizi çeken, niteliksel farklılık yaratacak çeşitleri arıyoruz.”

Nitekim bu niteliksel fark 2024'te de göze çarpıyordu. NYIOOC World Olive Oil CompetitionFamilia Zuccardi'nin organik besiyeri Arauco monovarietal'i için Altın Ödül kazandığı yer üretken tanımlayıcı kaliteli üreticilerin Manicaretti İtalyan Gıda İthalatçıları.

"Bu tanınmayı elde ettiğimiz için çok mutluyuz NYIOOC" dedi Zuccardi. ​"Bölgemizin yağlarını bu prestijli yarışmaya getirmenin ve Arauco çeşidimizi duyurmanın iyi olduğuna inanıyoruz.”

Ödül, bir zorlu hasat Mendoza'da ve Arjantin'in geri kalanında.

Zuccardi, hayal kırıklığı yaratan 2024 hasadının ardından üretimde toparlanma bekliyor. (Fotoğraf: Familia Zuccardi)

"Zuccardi, "Mendoza'daki hasat 2024'te oldukça düşüktü" dedi. ​"Özellikle 2023 yılı Haziran ayında meydana gelen bazı donlar (ağaçların çiçek açmak üzereyken zarar görmesi) ve zeytin üretimindeki dalgalanmalar nedeniyle.”

Familia Zuccardi hasadına erken başlıyor, Mart ayının ikinci haftasında Genovesa ile başlıyor ve diğer çeşitlerle devam ederek Haziran ayının başından önce tamamlanıyor.

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"Zuccardi, "Yüksek rakımlı bir çöl olan Mendoza'da don riski her zaman vardır, bu nedenle erken hasat yapmak gerekir" dedi.

Zuccardi, 2025 yılına bakıldığında zeytinliklerde bol çiçeklenme ve kış aylarında (Güney Yarımküre'de Haziran'dan Ağustos'a kadar) dağlarda bol kar olması nedeniyle üretimde toparlanma olacağını öngörüyor.

"İlkbahar daha bol çiçeklenmeyle başladı, umarız meyvelerini verir” dedi. ​"Neyse ki, And Dağları'nda iyi kar yağışının olduğu bir kış geçirdik. Bu, Mendoza gibi bir çöl bölgesinde su temini ve yer altı sularının yeniden dolması açısından belirleyici bir rol oynuyor."

"Öte yandan bölgemizin çöl koşulları, ektiğimiz yüzeyin yüzde 100'ünde sertifikalı organik tarım yapmamıza olanak sağlıyor" dedi.

Mendoza kurak bir iklime sahiptir ve yılda yaklaşık 300 mililitre yağış alır. Ancak Zuccardi, And Dağları'ndaki kar örtüsünün yıllar geçtikçe azaldığını fark ettiğini, bunun da zeytinliklerin bulunduğu yeraltı su katmanını yeniden beslemek için yazın daha az akış anlamına geldiğini söyledi.

Bu belirgin etki iklim değişikliği ve son zamanlarda artan elektrik maliyetleri nedeniyle hükümet reformları sulama yönetimini işletmenin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.

Miguel Zuccardi 20 yıl önce aile şirketine katıldı ve şu anda zeytinyağı segmentini yönetiyor. (Fotoğraf: Familia Zuccardi)

"Sulama yönetimi çok önemli” dedi. ​"Son 15 yılın eğilimine bakıldığında, sıradağlardaki kar yağışında bir azalma oldu. Bu yıl, neyse ki, daha iyi kar yağışıyla normal bir yıl oldu.”

Bir diğer zorluk ise Arjantin'in yıllardır tüketicilerin satın alma gücünü aşındıran sürekli enflasyonu oldu. Yine de Zuccardi, Arjantin'in şirketin birincil pazarı olmaya devam ettiğini söyledi.

"Bugünkü ana pazarımız Arjantin çünkü şarabımızın dağıtımı ticari yapımızdan faydalanarak farklı pazarlama kanallarına ulaşmamızı sağlıyor" dedi. Gerçekten de Buenos Aires'teki restoranlar ve kafeler müşterilerine Familia Zuccardi zeytinyağları sunuyor.

Şirketin ana odağı yerel pazar olmaya devam ederken, Familia Zuccardi ayrıca Brezilya, Çin, Japonya ve ABD'ye (Manicaretti aracılığıyla) ihracat yapıyor.

"Zuccardi, “Brezilya bizim ana potansiyel pazarımız” dedi. ​"“Kültürel açıdan çok yakın, önemli bir pazar.”

"ABD'deki pazar payımız hala çok küçük, ancak ödül kazanmanın yağlarımızı ve satışlarımızı tanıtmaya yardımcı olduğunu biliyoruz" diye ekledi.

Familia Zuccardi'nin önemli turizm olanakları, São Paulo'dan Mendoza'ya direkt uçuşların olduğu Brezilya'da sadık bir müşteri tabanı oluşturmasına yardımcı oldu.

Mendoza'ya gelen turizm, sayısız Arjantinli ve Brezilyalıyı Arauco çeşidi ve diğerleriyle tanıştırdı. (Fotoğraf: Familia Zuccardi)

"Zuccardi, “Mendoza'nın şarap ve gastronomi turizmi sektörü son yıllarda önemli ölçüde büyüdü” dedi. ​""Brezilya'dan çok sayıda ziyaretçimiz oluyor ve bu da Brezilya'dan Mendoza'yı ziyaret eden birçok insanın buradaki zeytinyağının kalitesini takdir etmesini ve anlamasını sağlıyor."

Ailenin başlıca turizm teklifleri arasında zeytinyağı merkezli Pan y Oliva ("Ekmek ve Zeytin") da dahil olmak üzere üç restoran yer alıyor. Zuccardi, şirketin toplamda yılda 90,000 ziyaretçi aldığını söyledi.

"Ayrıca yemek pişirme derslerimiz de var. Hasat zamanında gelirseniz kendi zeytinyağı karışımınızı yapabilirsiniz” dedi. ​"“Ayrıca zeytinlik içerisinde bisiklet turu yapabileceğiniz programlar da var.”

Ülkedeki birçok üreticinin iç pazardan uzaklaşarak ABD ve Avrupa'ya ihracata yöneldiğini belirten Zuccardi, Arjantin'de gizli bir potansiyel olduğuna inanıyor.

"Kaliteli zeytinyağına olan pazar büyüyor” dedi. ​"İnsanlar kaliteyi ne kadar iyi anlarlarsa, o kadar iyi anlarlar. sızma zeytinyağı sağlıkları için iyi olması için, aynı zamanda yüksek kalitede olması gerekir. Taze olması gerekir. Bu büyüyen bir pazar yaratıyor.”

"Zuccardi, “Benim için pazar heyecan verici” diyerek sözlerini tamamladı. ​"Arjantin hala küçük bir ülke, ancak tüketiciler zeytinyağı hakkında bilgi edinmekle ilgileniyor.”