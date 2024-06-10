Yunanistan'daki Çiftçiler Tarihsel Düşük Hasatın Ardından İklim Değişikliğinin Etkilerine Tanık Oldu

Yunan zeytinyağı sektörü bu yıl sınıra kadar test edildi ve ülke verim aldı rekor düşük üretim Olumsuz hava koşulları ve zeytin ağaçlarının bölgeye girmesi nedeniyle 150,000 tondan az zeytinyağı ​'Ülkenin üretim bölgelerinin çoğunda yıl dışı.

Bazı 56 Yunan üreticiler ödüllendirildi Bu yılki Dünya Yarışması'nda zorlu hasadın artçı şokları hâlâ hissediliyor.

İklim değişikliği ve buna bağlı daha sıcak koşullar üzerinde doğrudan kontrolümüz olmasa da, zeytin bahçelerimizde bunun bazı etkilerini hafifletmek için değişiklikler yapma olanağımız var. - Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Bu yıl zeytin ağacı yetiştiriciliğinin artık sürdürülemez olduğunu fark ettik” dedi. Kavvadia, İyonya'nın Korfu adasından geri dönen bir katılımcı. ​"İklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla birlikte gelişmek zorundayız.”

Yapımcı 2024'te Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition Yerel Lianelia çeşidinden orta dereceli bir monovarietal için.

"Meyve tutumu minimum düzeydeydi ve zeytin meyve sineği Porsanidis, zeytinlere ağır bir zarar verdiğini söyledi. ​"Zeytinyağımızı üretmek için çok çalıştık ve bu yıl Gümüş Ödül almanın mutluluğunu yaşadık. NYIOOC Zeytinyağımızı dünyanın dört bir yanından daha fazla tüketiciye tanıtmak için her zaman ideal bir yer olmuştur."

Porsanidis'in sözleri Vlasios Nisiotis tarafından da tekrarlandı. Rafteli Protokolü Şirketin 2024 Altın Ödülünü kazandığını söyleyen Midillili NYIOOC Şirketin markasının yurtdışında olumlu karşılanmasını garanti eder.

"Ege Altın PGI Lesvos'umuzu yarışmaya sunarak yıllardır izlediğimiz kalite yolunda devam ettiğimizi teyit etmek istedik" dedi Nisiotis.

Ancak kendisi, iklim değişikliğinin Midilli'nin bu hasat yılında yaşadığı kasvetli hasada damgasını vurduğunu da belirtti.

"2023/24 hasadı son 20 yılın en kötü hasatlarından biriydi” dedi. ​"İklim değişikliği nedeniyle benzeri görülmemiş düşük üretim hacimleri nedeniyle zeytin ekimi her zamankinden daha sert darbe aldı."

"Adada düzenli olarak karşılaştığımız düşük zeytinyağı verimi ve su kıtlığı, biz insanların, yıllardır gezegene verdiğimiz tüm zararlarla baş etme zamanının geldiği anlamına gelebilir," diye ekledi Nisiotis.

2024/25 hasadının şimdilik umut verici göründüğünü kaydetti. ​"Gelecek yıl bereketli bir hasat umuyoruz. Tüm işaretler cesaret verici" dedi Nisiotis. ​"Ancak hasat başlayana kadar hala koşulacak bir maraton var ve her şey olabilir.”

Nisiotis, Midilli adasındaki tarihsel olarak düşük hasatı iklim değişikliğinin etkilerine bağladı. (Fotoğraf: Rafteli Protouli)

AgristonSelanik ile Kavala'nın ortasında yer alan bir diğer ödüllü üretici, Dünya Yarışması'nda kuzeydeki Yunan üreticileri temsil ederek Halkidiki zeytinlerinden elde edilen orta boy monovarietal ürün için Gümüş Ödül kazandı.

Sahibi Vangelis Chrysafoudis, paketlenmiş zeytinyağının Yunan üreticiler için ilerlemenin yolu olduğuna inanıyor.

"Toplu satış yaptığınızda, İtalyanların merhameti, "Dedi. ​"Paketlenmiş olarak satarsanız en azından oyununuzu kontrol edersiniz.”

Şirket, markalı zeytinyağını aralarında İsveç, Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülkeye ihraç etmektedir. Ancak geçen yılın düşük getirisi Chrysafoudis'in stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

"İki yıl önce 500 ton, geçen yıl ise 70 ton petrol ürettik” dedi. ​"Üretimin azalması hayallerimi yıktı. Daha fazla zeytinyağım olsaydı çok daha fazla kapı açabilirdim. Yine de kilogram başına 1.50 Euro'dan satışa geri dönmeyeceğim. Ben halledeceğim.

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Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde tarım bilimi profesörü Athanasios Molasiotis, iklim değişikliğine atfedilen normalden yüksek sıcaklıkların Yunan zeytinyağı sektörünü birçok yönden etkilediğini söyledi.

Yüksek sıcaklıkların çoğunlukla yaz aylarında meydana geldiğini ve zeytin ağaçlarını yorduğunu ekledi.

"Bir diğer sorun ise orta ve özellikle kuzey Yunanistan'ın yaşadığı durum: yüksek kış sıcaklıkları"dedi Molasiotis. Zeytin ağaçlarının güçlü çiçeklenme ve meyve vermesi için kışın oldukça düşük sıcaklıklara maruz kalması gerekiyor.”

"Ancak zeytin ağaçlarının meyve vermesinin azalması bizi yıldırmamalı” diye konuştu. ​"zeytin ağaçları var ​'üst ve ​'yoğun meyve veren bir yılın ardından kısmi meyve verme veya hatta meyve vermeme durumunu gösterir. Bir yanda meyve verimini etkileyen iklim faktörleri var, diğer yanda zeytin ağaçları doğası gereği sürekli meyve vermiyor.”

Diamantis Pierrakos laconikoPeloponnese yarımadasından ödüllü bir üretici, iklim değişikliğinin zeytinlikler ve ağaçlar üzerindeki etkisini dengelemek için hedefe yönelik bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.

"İklim değişikliği ve buna bağlı daha sıcak koşullar üzerinde doğrudan kontrolümüz olmasa da, zeytin bahçelerimizde bunun bazı etkilerini hafifletmek için değişiklikler yapma olanağımız var" dedi.

"Peloponnese'nin güney kıyısı boyunca yer alan zeytinliklerimiz, zayıf toprak besinleri ve kumlu toprak nedeniyle düşük su tutma gibi zorluklarla karşı karşıyadır, "diye ekledi Piuerrakos.

"Stratejimiz, zeytin ağaçlarımızın değişen iklime karşı dayanıklılığını artırmak için toprak koşullarını iyileştirmeye ve güçlendirmeye odaklandı” diye açıkladı. ​"Toprağımızı ve ağaçlarımızı güçlendirerek bahçelerimizde önemli gelişmeler olduğunu ve dayanıklılığın arttığını gözlemledik.”

Laconiko, bu yılki Dünya Yarışması'nda dört ödül (iki Altın ve iki Gümüş) kazanarak toplam ödül sayısını 21'e çıkardı ve dünyanın en çok ödül alan Yunan yapımcısı konumunu sağlamlaştırdı. Olive Oil Times Dünya sıralaması.

"Bu yılın ödüllerini gururla taşıyoruz” dedi Pierrakos. “ Bugüne kadarki en zorlu hasadımız olduğundan, işçi sıkıntısı ve hasadımız sırasındaki sürekli gecikmeler nedeniyle bir kez daha tanınmayı başarmış olmamız, kaliteye olan bağlılığımızın göstergesidir.”