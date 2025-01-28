Macaristan'daki Çiftçiler Zeytin Yetiştiriciliğinde İlerleme Sağlıyor

Avrupa ısındıkça zeytin ağaçları kök salmaya başladı olası olmayan bölgeler Akdeniz çevresindeki geleneksel yetiştirme alanlarından uzakta.

Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da, ülkenin en önemli şarap üretim bölgelerinden biri ve popüler bir turizm merkezi olan Balaton Gölü'nün etrafındaki güney yamaçlarında zeytin ağaçları verimli bir yuva buldu.

Bu yıl en yüksek verimi elde etmeyi başardım, 232 kilogram, Macaristan'daki en yüksek verim. Genç ağaçlarım büyümeye devam ettikçe, verimi iki katına çıkarmanın gerçekçi olduğuna inanıyorum. - Csaba Török, zeytin çiftçisi

"55 yaşındaki yerel şarap üreticisi ve zeytinyağı üreticisi Csaba Török, "Bölge benzersiz bir mikro iklime sahip ve inanılmaz derecede güzel" dedi Olive Oil Times.

""Burası antik Pannonian Denizi'nin kalıntılarından ortaya çıkan Şahit Tepeleri ile çevrilidir ve buradaki toprak volkanik malzeme açısından zengindir" diye ekledi.

Török, Güney Avrupa'nın giderek ısınıp kuraklaşmasıyla zeytin tarımına elverişli alanların kuzeye doğru kaydığını kaydetti.

Avrupa Çevre Ajansı'na göre Avrupa, en hızlı ısınan kıta. Aşırı hava olaylarıSıcak hava dalgaları ve kuraklık gibi olumsuzlukların daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Son yirmi yılda, güney Macaristan da daha ılıman kışlar ve daha sıcak yazlar yaşadı. Bilimsel araştırmalar ayrıca Balaton Gölü'nün yüzey suyu sıcaklığının 2'den bu yana neredeyse 2000 ºC arttığını buldu.

Török, şüphecilerin yanıldığını kanıtlamak için Sangiovese üzümlerinden zeytin ağaçları yetiştirmeye başladı. (Fotoğraf: Csaba Török)

Török, yaklaşık 20 yıl önce Szent Gyorgy Tepesi'nde bağını ve şaraphanesini kurdu. Birkaç yıl sonra, bölgede zeytin yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu kanıtlamak için asmalarının yanına ilk üç zeytin ağacını dikti.

"Buraya geldiğimde kırmızı üzüm çeşitleri, özellikle Sangiovese üzümü ektim” dedi Török.

​"O zamanlar bu alan öncelikle beyaz üzüm çeşitleri için uygun kabul ediliyordu ve birçok kişi bana bu asmaların bu iklimde asla yaşayamayacağını söyledi.”

"Ama ben onların yanıldığını kanıtladım" diye ekledi. ​"Doğru tercih yaptığımı daha da göstermek için, Sangiovese genellikle zeytinlerle birlikte yetiştirildiğinden, birkaç zeytin ağacı da diktim.”

En uygun zeytin çeşidini bulmak Török için bir yolculuk olmuş ve sonunda deneme-yanılma yoluyla zeytin yetiştiriciliğinde başarıya ulaşmış.

"İlk denememde, o zamanlar 200 yaşında olan 15 genç Leccino ağacı kışın dondu; bu da pahalı bir ders oldu" dedi. ​"Ama tekrar başladım ve plantasyonumun şu anki durumu son sekiz ila on yılda şekillendi. Daha bilinçli kararlar aldım ve bu ağaçlar hakkında yol boyunca çok şey öğrendim."

Török'ün altı hektarlık üzüm bağı ve zeytinliği, İspanyol Picual ve Arbequina, Fransız Aglandu ve İtalya'dan Mouflal ve Leccino gibi çeşitli zeytin türlerine ait 60'ın üzerinde zeytin ağacını barındırıyor.

Csaba Török hasat ettiği zeytinleriyle (Fotoğraf: Török)

Koruda ayrıca Balkanlara özgü üç zeytin çeşidi bulunmaktadır: Hırvatistan'dan Oblica ve Bjelica ve Slovenya'dan Carolea. Török'te yetişen zeytin ağaçlarının yaklaşık bir düzinesi 50 ila 400 yaşındadır, geri kalanı ise 10 yaşındadır.

Török, 2020 yılında Macaristan'da yerel olarak hasat edilen zeytinlerden zeytinyağı üreten ilk firma oldu. Bu ürün yılında en bol verimini elde etti.

"Bu yıl en yüksek verimi 232 kilogramla elde ettim. Bu Macaristan'daki en yüksek verim oldu" dedi. ​"Genç ağaçlarım büyümeye devam ettikçe, verimi iki katına çıkarmanın gerçekçi olduğuna inanıyorum.”

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Bölgede hava giderek ılımanlaşıyor ancak kış aylarında sıcaklıklar sık ​​sık sıfırın altına düşüyor ve bu durum Török için önemli bir sorun teşkil ediyor.

"En büyük sorunumuz kış soğuğu” dedi. ​"Benim mülkümde, son 15 yılda kaydedilen en düşük sıcaklık -14.7 ºC idi ve o zaman bile sadece bir saat sürdü. Genellikle -10 ºC'nin altına düşmez."

"Üzüm yetiştirmek için en iyi yerlerin, yani ideal açıya, yönelime, yüksekliğe ve diğer faktörlere sahip olanların, aynı zamanda zeytin yetiştirmek için de en uygun yerler olduğuna ve yıl boyu istikrarlı meyve üretimi sağladığına inanıyorum" diye ekledi.

Çeşitlerine bağlı olarak zeytin ağaçları – 12 ºC kadar düşük sıcaklıklara dayanabilir. Ancak –7 ºC'nin altındaki donma sıcaklıklarına uzun süre maruz kalmak onlara ciddi şekilde zarar verebilir.

Török, son üç yıldır Balaton Gölü civarında çok sayıda çiftçinin zeytin ağacı yetiştirmeye başladığını, bazılarının ise sadece dekoratif amaçlı zeytin yetiştirdiğini kaydetti.

""Sanki yeşil ışığı yakan benmişim gibi hissediyorum" dedi. ​"Ancak zeytin ağacı yetiştirenlerin çoğu mesleki bilgiden yoksundur. Zeytinleri sadece sevdikleri için ekerler, geçimini zeytinlerden sağlamak istedikleri için değil.”

Zeytin yetiştiriciliği güney Macaristan'da daha fazla bölgeye yayıldı. Balaton Gölü'nün güneydoğusunda, Pécs yakınlarında, bahçıvan ve çiftçi Gabor Stix yaklaşık yirmi yıldır zeytin ağaçları yetiştiriyor.

Gabor Stix zeytin bahçesinde ziyaretçilerle birlikte (Fotoğraf: Gabor Stix, Facebook aracılığıyla)

Stix, Macar çevrimiçi yayını Zöld Hang'a yaptığı açıklamada, "[Zeytin ağaçları] şu ana kadar uğraştığım en minnettar bitkilerden biri" dedi. ​""Bizim toprağımız killi, onlar için mükemmel. Su ihtiyaçları da özel değil; ihtiyaç duydukları kadar su alıyoruz."

Stix'in zeytin ağaçları esas olarak satışa yöneliktir ve Mart ayına kadar tüm ağaçlarını satmayı umuyor. Ayrıca zeytinleri ezmek için bir çekiç değirmeni ve zeytin posasından yağı çıkarmak için bir şarap presi kullanarak yerel olarak az miktarda zeytinyağı üretiyor.

Stix, yetiştirdiği ve satışını yaptığı zeytin ağaçlarının dayanıklılığını, yerel yetiştiriciliğe ve genç ağaçların yerel hava koşullarına uyum sağlamasına bağlıyor.

"Çalışıyor çünkü kendi ürettiğimiz bitkileri satıyoruz” dedi. ​"“Aklimatizasyon önemlidir çünkü ağaçlar bir önceki yıl ne kadar soğuk olduğunu öğrenir ve ertesi yıl buna göre gelişir.”

"Stix, "Macaristan'da şu ana kadar çok fazla petrol üretilmedi, ancak üretilen mütevazı miktardaki petrolün kalitesi oldukça iyi" diye ekledi. ​"Macaristan'da üretilen bir litre zeytinyağının fiyatı yaklaşık 45,000 ila 50,000 forint [yaklaşık 109 ila 121 €] arasındadır. İnanılmaz görünüyor ama insanlar hala satın alıyor.”

"Ülkemizde zaten daha büyük plantasyonlarımız var” diye sözlerini tamamladı. ​""Macaristan'da böyle fırsatlara sahip olmamızın büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum."