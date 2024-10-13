Filippo Berio Yöneticisi Üretimde Artış ve Düşen Fiyatlar Öngörüyor

Dusan Kaljevic, Akdeniz havzasında ümit verici zeytin hasatlarının başlaması ve menşe fiyatlarının düşmesinin beklenmesiyle iyimser hissediyor.

"Filippo Berio Kuzey Amerika CEO'su, "Küresel olarak 3.2, belki de 3.3 milyon metrik tona bakıyoruz" dedi Olive Oil Times. ​"Bu önemli bir rakam."

2024/25 mahsul yılının ilk olması bekleniyor ​"Üretimin 2021 milyon tona ulaştığı 22/3.4 sezonundan bu yana "normal" hasadın gerisindeyiz.

Hasadın ilk iki ayının ardından 3.2 milyon ton rakamı teyit edilirse, Ocak ayında fiyatın 5 avronun altına ineceğini bekliyorum. - Dusan Kaljevic, CEO, Filippo Berio Kuzey Amerika

Aradaki iki ürün yılında üretim sırasıyla 2.6 ve 2.4 milyon tona düştü; üst üste gelen yüksek ilkbahar sıcaklıkları ve kuraklık yılları, yaklaşık on yılın en düşük rekoltesini verdi.

İspanya, küresel zeytinyağı üretiminin merkezi konumunda ve Kaljevic, üretimin 1.5 milyon tona ulaşmasını bekliyor. ​"“Son iki hasada göre iki kat daha fazla.”

"Kış mevsimi zeytinyağı üretimi için idealdi” dedi. Yağışların bol, hava sıcaklıklarının ılımlı seyrettiğini söyledi. ​"Bu, tüm sektör için büyük bir rahatlama olmalı."

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

İspanya'nın yanı sıra Türkiye ve Tunus'taki üreticiler de üretimde önemli toparlanma bekliyor.

Kaljevic, Tunus'un %300,000 daha fazla, yaklaşık 36 ton üreteceğini tahmin ediyor geçen sene ve beş yıllık ortalamadan 56,000 ton daha fazla.

Türkiye'de üretimin 350,000 bin tona çıkması ve -'un aynı dönemine göre yüzde - artması bekleniyor. geçen yılki verim 180,000 bin ton ve beş yıllık ortalamanın yüzde 39 üzerinde.

Kaljevic, her iki ülkedeki üretim artışını, önceki hasada göre daha iyi hava koşulları, yeni ağaçların olgunlaşması ve birçok koruluğun yeni bir döneme girmesine bağladı. ​'Zeytin ağaçlarının doğal dönüşümlü meyve verme döngüsünde 'yılda bir'.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

"Çok büyük teşvikler ve devlet yatırımları var ve hem Tunus hem de Türkiye harika bir iş çıkardı” diye ekledi. ​"Tarım bakanlıkları sektöre destek veriyor… Her yıl yoğun ve süper yoğun çiftliklere daha fazla yatırım yapılıyor.”

Ancak Tunus'un bazı bölgeleri ve komşu Fas aşırı yağış aldı. Sonuç olarak, Fas'ta üretimin ortalamanın altında kalması bekleniyor.

Kaljevic, Kuzey Afrika'nın ikinci büyük zeytinyağı üreticisinin, 100,000 bin tonluk ortalamanın çok altında kalarak, 120,000 bin ila 160,000 bin ton arasında zeytinyağı üreteceğini tahmin ediyor.

Kaljevic, Fas ile birlikte üretimin devam ettiğini doğruladı düşmesi bekleniyor İtalya'da, esas olarak üreticilerin pazara girmesi nedeniyle ​''dış hava koşulları' ve bazı aşırı hava olayları.

reklâm

reklâm

Bu arada Yunanistan'daki üretim iki katına çıkması bekleniyor geçen yılın en düşük seviyelerinden 250,000 ila 280,000 ton arasına düştü.

Portekizli üreticiler ayrıca elverişli iklim koşulları ve çok sayıda ağacın ekime girmesi nedeniyle 170,000 ila 190,000 ton arasında daha iyi bir verim bekliyorlar. ​''yılın birinde.'

Kaljevic'e göre Suriye'de zeytinyağı üretimi de toparlanması bekleniyor140,000 tona ulaştı.

Filippo Berio, ülkenin kuzeybatısındaki ve şu anda Türkiye'nin işgal ettiği fabrikalardan lampante zeytinyağı satın alıyor, İtalya'da rafine ediyor ve natürel ve saf zeytinyağıyla harmanlıyor. sızma zeytinyağı satılacak ​'saf' veya ​''ekstra hafif' zeytinyağı.

"Elbette güvenlik ve iç savaş konusunda devam eden bir sorun var ama hükümet tarımı koruyor” dedi. ​"Ekonomik sıkıntılara ve iç savaşa rağmen zeytinyağına yatırım yapıyorlar.”

Üretimdeki toparlanmanın bir sonucu olarak Kaljevic, zeytinyağı fiyatları Zeytinyağı stoklarının hızla yenilenmesiyle 2025 yılı başında üretimin düşmesi bekleniyor.

"Hasadın ilk iki ayının ardından 3.2 milyon ton rakamı teyit edilirse, ocak ayında fiyatın 5 avronun altına ineceğini bekliyorum" dedi.

Gerçekten de, ilk Kasım ve Aralık sevkiyatları için bazı vadeli alım sözleşmelerinin kilogram başına 5 ila 6 avro arasında değiştiği bildiriliyor. Diğer uzmanlar, hasat beklentileri karşılarsa fiyatların kilogram başına 3 ila 4 avro arasına düşmesini bekliyor.

"Kaljevic, "Dünya rezervlerinin ayarlanması biraz zaman alacağından 4 avronun altına düşeceğinden emin değilim; devreden bir şey yok" dedi.

Stokta bulunan bazı sızma ve sızma zeytinyağlarının yakında daha düşük bir sınıfa yeniden sınıflandırılacağını ve temizlenip bir sonraki hasada hazırlanırken tanklardan boşaltılacağını öngörüyor.

Filippo Berio, sızma zeytinyağının çoğunu İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan temin ediyor. Ancak, son yıllarda üç ülkede de yaşanan zayıf hasatlar ve Portekiz, Tunus ve Türkiye'de sürekli artan üretim, şirketin tedarik stratejisini çeşitlendirmesine yol açtı.

Kaljevic, şirketin Kuzey Yarımküre hasatlarının ortasında stoklarını desteklemek amacıyla Arjantin ve Şili'den sızma zeytinyağı satın almaya başladığını da sözlerine ekledi.

Zeytinyağı sektöründeki birçok kişi gibi o da iklim değişikliği sektör için varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.

Zeytin ağaçlarının dayanıklılığına dikkat çeken Kaljevic, aşırı hava olayları ve giderek sıcak ve kurak bir iklimin, zeytinyağı üretim ve satış işini sürdürülemez hale getirebileceğinden endişe ediyor.

"Kaljevic, “İklim değişikliğinin etkisi var” dedi. ​"Desen değişiyor. Zeytinyağı hasat döngüsüne beş ila on yıl boyunca bakmak yerine, artık iki ila üç yıla bakıyoruz.”

Orta vadede, Avrupa ve Kaliforniya'daki bazı zeytin yetiştirme bölgelerinin kuzeye doğru genişlemesini öngörüyor. İtalya'dan gelen raporlar, zeytin bahçeleri ve yağ üreticilerinin sayısının Kuzeyde artış Güneyde ise bu sayılar sabit kalıyor veya düşüyor.

Kaljevic, şirketlerin değişen iklime uyum sağlaması gerektiğine inanıyor yeni zeytin çeşitlerini incelemek ve zeytin genomu. Ayrıca değirmen verimini artırmak ve tarımsal uygulamaları optimize etmek için yeni teknoloji geliştirmeye daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

"Kaljevic, "Zeytin ağaçlarının ihtiyaç duyduğu yerlere suyu mikrofiltreleme yoluyla ulaştıracak teknolojiye yatırım yapmalıyız" dedi. ​"Aynı zamanda yeni süper yoğun zeytin ağacı çeşitlerinin dikimine yatırım yapmalıyız.”

Bu amaçla Filippo Berio, İtalya'daki açık hava laboratuvarında 50 farklı kültür çeşidini inceliyor; bunların bir kısmı artık ticari olarak yetiştirilmiyor.

"Bu 50 kişiden sekizi virüse karşı daha dirençli zeytin meyve sineği ve Xylella fastidiosa” dedi Kaljeviç. ​""Ayrıca daha az suya ihtiyaç duyarlar."

Kaljevic, zeytinyağı işinin tedarik tarafını çok düşünürken, Filippo Berio Kuzey Amerika'daki hedefi, dünyanın üçüncü büyük nüfusa sahip ve en büyük ekonomisine sahip ülkesinde hanehalkı penetrasyonunu ve kişi başına düşen tüketimi artırmak.

"ABD'den bahsettiğimizde bir ülkeden değil, bir kıtadan bahsediyoruz" dedi. ​"Florida'daki bir tüketici ile Kuzey Dakota'daki bir tüketici zeytinyağını tamamen farklı algılıyor."

Kaljevic, ABD pazarına büyük ölçekte girmenin özellikle zor olduğunu, çünkü ülkenin muazzam büyüklüğü, farklı iklimleri, önemli gelir eşitsizliği ve kültürel çeşitliliğinin bulunduğunu söyledi.

"Hanehalkı penetrasyonunun artırılması yönünde bir plan var” dedi. ​"Bugün yüzde 45'ler seviyesinde; ABD'de 55 aileden 100'i hiç zeytinyağı kullanmıyor.

"Kaljevic, "Zeytinyağı tüketen ailelerin yüzde 45'i ortalamanın üzerinde gelire sahip ve ürün hakkında daha fazla bilgiye sahip" dedi. ​"Bu ABD tüketicisi, dünyanın geri kalanındaki tüketicilere göre biraz daha fazla ödeme yapmaya hazır.”

Arzın artırılmasının, fiyatların müşteriler ve tüketiciler için adil tutulmasının ve eğitim yoluyla talebin artırılmasının sektörün uzun vadeli başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyor.

""Bu ürünü dünya çapındaki tüketiciler için daha ulaşılabilir, daha uygun fiyatlı ve daha anlaşılır hale getirmemiz gerekiyor" dedi. ​"“Talebi artırmadan üretim kapasitesini büyütmenin bir yolu yok.”