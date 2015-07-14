Beş yıl sonra, UC Davis Raporu hala Shockwaves gönderir

Beş yıl önce bugün, Davis Olive Center'daki California Üniversitesi, bölgedeki bazı süpermarketlerdeki zeytinyağlarının kalitesi üzerine bir çalışma raporunu yayınladı. Bomba haberi oyunun kurallarını değiştirecek bir rapor olacaktı ve vicdansız üreticilerin istismarlarını göstermek için sayısız kez alıntı yapıldı.

Kaliforniyalı üreticiler tarafından kısmen finanse edilen çalışma küçük ölçekliydi, ancak büyük bir yumruk attı: ​"Sızma olarak etiketlenmiş ithal zeytinyağının yüzde 69'u ” rapor ilan, ​"IOC duyusal standardında başarısız oldu. ”Başka bir deyişle, ithal edilen sızma zeytinyağlarının çoğu sızma değildi.

Bu basit açıklama ana akım basına karşı konulmaz olduğunu kanıtladı ve Davis raporu o zamandan beri alıntılandı ve yanlış alıntı yapıldı.

Belge maddi deliller haline geldi sınıf davaları ve ticaret komisyonu duruşmaları. Bir için toplanma çağrısı olurdu. çaba bir pazarlama siparişi oluşturmak için ithalat kontrolleri uygulamak Federal çiftlik faturasında, bir California Zeytinyağı Komisyonu ve en yakın zamanda yeni kalite standartları Kaliforniya'da.

"O zamanlar haber gibi görünüyordu, ”diyor UC Davis Zeytin Merkezi'nin genel müdürü Dan Flynn, ​"ama ne kadar büyüyeceğine ve olduğu sürece yankılanacağına dair hiçbir fikrim yoktu. " Rapora verilen yanıttan bunalmış olan Flynn, binden fazla haber kuruluşunun hikayeyi yayınlandıktan sonraki günler içinde ele geçirdiğini duydu. ​"Bu modern çağa girişim ve haberin nasıl yayıldığıydı ”dedi.

Böyle bir yanıta rağmen, çalışma ve yöntemleri eleştirisiz değildi, ancak Flynn özür dilemeden raporun arkasında duruyor. ​"Orada olan bir soruna ışık tutuyorduk ”dedi. ​"Beş yıl sonra ve olanlardan sonra, yaptığımız şey konusunda kendimi iyi hissediyorum. "

A Google arama Olive Center'ın raporunun yıllar içinde ne sıklıkta alıntılandığını ortaya koyuyor, ancak hiçbir alıntı, rezil bir tanesi kadar yüksek profilli ve yanlış değildi. New York Times Infographic ithal edilen zeytinyağlarının yüzde 69'unun ​""Eninde sonunda Times düzeltilmiş yazı, hasar ve daha fazlası yapıldı suçlamalar uçtu Atlantik boyunca ileri ve geri.

Her yerdeki zeytinyağı üreticileri, Davis raporunun her türlü zeytinyağı şüphesini uyandırmada ne kadar etkili olabileceği konusunda haklı olarak şok oldular. Dünyanın dört bir yanındaki tüketici dergileri ve savunuculuk grupları, belirli yağları içeren kendi genellikle sözde bilimsel kalite testlerini yapmaya başladı, ancak aynı zamanda zeytinyağı işi ve içindeki herkes üzerinde çarpık bir solukluk yaratmaya da hizmet etti.

Yanlış bilgilendirme yaygınlaştı ve herkes mutfağındaki zeytinyağının iyi olup olmadığını bilmek istedi. Kargaşanın altından yararlanma, popüler televizyon tavsiyesi gurusu Dr. Oz 3 milyon izleyicisine söyledi yağın ekstra sızma olup olmadığını kontrol etmek için, jelleşip karışmadığını görmek için buzdolabına koymamız yeterliydi - Oz'un söylediği bir yöntem ona iyi hizmet etti, ancak ortaya çıktığı gibi, aslında bir temel yok.

Davis raporundan bu yana, tartışmanın her iki tarafındaki üreticiler, ürünlerinin kalitesini arttırma ve markaları menşei, rekabet ödülleri ve kalite mühürleri ile ayırt etme çabalarını yoğunlaştırdılar. Yavaş yavaş, insanlar hakkında konuşmak için geri döndü zeytinyağının sağlık yararları tekrar ve yemeklerin tadını nasıl yükselttiği.

Ancak geçen ay, 2010 çalışmasının hedefi olan zeytinyağı ithalatçılarının çoğunu temsil eden grup, kendi raporları dediler ki, yeni California standartlarının yetersizliğini ortaya koydu. Eleştirmenler bu raporu diyor derin kusurluve tartışma devam ediyor.