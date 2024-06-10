Fransız Üreticiler Tam Hasadın Ödüllü Sonunu Kutluyor

Fransa'daki zeytin çiftçileri ve değirmenciler bir araya gelerek 14'te 2024 ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition, dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasında ilçenin en yüksek ikinci toplamı.

Fransa kendini geliştirdi Dünya sıralaması 13 gelenth Bu yıl altı başvuru daha az göndermesine rağmen 2023'te 2024'te dokuzuncu sıraya yükseldi. Toplamda 11 yapımcı bir araya gelerek 21 başvuru arasından dört Altın Ödül ve on Gümüş Ödül kazandı.

Potansiyel stokçulara ve tüketicilere yaklaşırken gücümüzü artırır ve güvenilir kaynaklardan alınan güven oyu temsil ederek rakiplerimizden öne çıkmamızı sağlar. - Louisa Sherman, ortak sahip, Domaine de Gerbaud

Ödül haberi son noktayı koydu bereketli hasat Fransa'da. Avrupa Komisyonu'na göre veriÜlke, 5,500/2023 mahsul yılında 24 ton zeytinyağı üretti; bu, 3,800/2022'te üretilen 23 tona kıyasla önemli bir artış ve beş yıllık ortalamanın yüzde 20 üzerindeydi.

Çiftçiler yerel çeşitleri yetiştirme konusunda kararlılığını sürdürürken, önemli ölçüde teşvik edici girişimler de uygulanıyor. üretimi artırmak Ticari çeşitlerle.

Hasatın bereketli ve ödüllü bir şekilde tamamlanmasına rağmen, Fransız üreticiler iklim değişikliğini önemli bir zorluk olarak nitelendirdi; bazı bahçelerde bol miktarda verim bulunurken diğerlerinde zeytin üretimi çok düşüktü.

Verim ne olursa olsun, zamanında yağan yağmurlar ve kurak ve güneşli yazlar nedeniyle ülkenin genel sızma zeytinyağı kalitesi bu yıl yüksek.

Bu yılın kazananları arasında Mas des Bories. Yerli çeşitlerin yetiştirilmesine ve öğütülmesine odaklanan üreticiler ise tepki gösterdi. ​"Aglandau monovarietal için Altın Ödülünü ve Korumalı Menşe Sertifikalı Karışım için Gümüş Ödülünü duyunca büyük mutluluk duydum.

Claire De Fina Coutin ziyaretçilere şirketinin Salon-de-Provence'taki zeytinliklerini gezdiriyor. (Fotoğraf: Mas des Bories)

Sahibi Claire De Fina Coutin, başarısını korularının Salon-de-Provence'taki konumuna bağladı.

"Kurak ve güneşli mikro iklimimiz sayesinde yaz sıcağından etkilenmedik” dedi. Şubat 2024 mülakatı. ​"Ağaçların bulunduğu vadideki konumumuz sayesinde korunuyorduk. Ayrıca sulama da kullanıyoruz, bu da yardımcı oluyor. Ancak yıl boyunca sulama yapmamıza gerek yok; sadece kısa sürelerle sulama yapıyoruz.”

"Hasata gelince, bu yıl ile geçen yıl arasında pek bir fark yoktu” diye konuştu. ​"Bu yılın hasadının geçen yıla göre belki yüzde on ila 15 daha fazla olduğunu söyleyebilirim.”

Tersine, Domaine de GerbaudOrganik PDO karışımıyla Altın Ödül kazanan firma, iklim etkilerinden korunmak için ekstra önlemler almak zorunda kaldı.

Domaine de Gerbaud, 2024'e galibiyetle dönüşünü kutladı NYIOOC. (Fotoğraf: Domaine de Gerbaud)

"Bu harika. Sırıtmayı bırakamıyoruz," dedi ortak sahip Louisa Sherman. ​"Kovid-19 salgını nedeniyle yarışmalara ara verdik ve bazı büyük ağaç yeniden yapılanmaları üzerinde çalıştık, kızımız ise bir yeniden markalaşma projesine öncülük etti. Birkaç yıl uzak kaldıktan sonra bu Altın Ödülü kazandığımız için çok heyecanlıyız.”

Sherman, iklim değişikliğinin ve enflasyonun etkisini şirketin ödüllü kaliteli zeytinyağı üretmedeki ana zorlukları olarak gösterdi.

"İklim değişikliği bizim en büyük sorunumuz” dedi. ​"Son beş yılda giderek artan kuraklık ve yoğun sıcak dönemleri yaşadık; son iki yıl ise en kötüsüydü.”

"İkinci önemli sorunumuz ise üretim maliyetlerinin, özellikle de Fransız işgücü maliyetlerinin artmaya devam etmesidir" diye ekledi Sherman. ​"Buna rağmen pazar, üreticiler için daha yüksek ve daha adil fiyatlara direniyor ve tüketiciler, yüksek kaliteli sızma zeytinyağının yararları (tat ve sağlık) konusunda hâlâ büyük ölçüde bilgisiz.

Yine de uluslararası kalite ödülleri kazanmanın son derece cesaret verici olduğunu ve gıda sektörü profesyonellerinin ve genel kamuoyunun yüksek kaliteli üreticiler hakkındaki farkındalığının artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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"Potansiyel stokçulara ve tüketicilere yaklaşırken gücümüzü artırıyor ve güvenilir kaynaklardan alınan güven oyu temsil ederek rakiplerimizden öne çıkmamızı sağlıyor" dedi Sherman. ​"Elbette, yıl boyunca çok çalıştıktan sonra takımın uluslararası bir yarışmada kazanması da son derece memnuniyet verici.”

Fransa nispeten küçük bir zeytinyağı üreticisi olmasına rağmen tüketim açısından dünya çapında yedinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, üreticileri üretimin getirdiği zorluklara etkili bir şekilde uyum sağlama konusunda engellerle karşılaşmaktadır.

Sahibi Aurélie Sirvent (sağda), Dünya Yarışmasında üst üste dördüncü başarı yılını kutladı (Fotoğraf: Moulin de la Coquille)

Montpellier ile Marsilya arasında yer alan, dördüncü kez kazanan Moulin de la Coquille orta yoğunlukta bir karışım için Gümüş Ödül kazandı.

Şirketin sahibi Aurelie Sirvent, şirketin bu yıl karşılaştığı en büyük zorluğun yeni ekipmanlarla frezeleme olduğunu söyledi.

"Bu yıl en büyük zorluk üretim zincirimizdeki değişiklik oldu” dedi. ​"Yeni çalışma aracımıza uyum sağlamak zorunda kaldık. Ne yazık ki yarışmadan önce test edebileceğimiz bir yarış arabasına benzemiyor."

"Bu aracı üretimimizde canlı olarak test etmemiz gerekiyor ve tüm bir yılın zorlu çalışmasını kaybetmemek için herhangi bir hata yapmamak daha iyidir” diye ekledi.

Sirvent'e göre kazanmak, görünürlük kazanmakla eşdeğerdir. ​"Bu aynı zamanda çalışmalarımızı ve uzmanlığımızı bir kez daha ödüllendiren uzmanlardan oluşan jürilerin görüşlerini bilmek anlamına da geliyor” dedi.

Fransa'nın 11 ödülünün -'u, ülkenin sızma zeytinyağı üretiminin çoğunun yoğunlaştığı güneydeki üreticilere verildi.

Bununla birlikte, Domaine Petraghje Akdeniz'deki Korsika adasını dünya zeytinyağı haritasına koymak, Gümüş Ödül kazanmak narin bir Ghjermana di Casinca için.

Sahibi Roger Philippe Maurizi, ödülü, şirketin endemik olie çeşidinden 4,000 litre sızma zeytinyağı ürettiği mükemmel hasadın mükemmel sonu olarak övdü.

"Bu ödülden dolayı çok mutluyuz” dedi Maurizi. ​"Kazanmak müşterilerimize zeytinyağımızın kaliteli olduğunu gösterirken, bizim için de zeytinliğimizde iyi işler yaptığımızın kanıtıdır.”