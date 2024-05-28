Yunan Üreticiler Tarihsel Olarak Düşük Hasatla Başarılı Bitirmeyi Kutluyor

Yunanistan'da bu yılki hayal kırıklığı yaratan hasat, ülkedeki zeytin yetiştiricilerinin ve değirmencilerinin bazı zeytinleri işlemesini engellemedi. dünyanın en iyi natürel sızma zeytinyağları.

Tüm zorlukların üstesinden gelen Yunan üreticiler bu fırsata ayak uydurdu ve 56'teki 26 başvuru arasından 30 ödül (108 Altın ve 2024 Gümüş Ödül) kazandı. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Yunanistan'ın zeytinyağı üretimi düştü 150,000 tonun altında 2023/24 mahsul yılında bu rekor düşük bir rakamdı ve geçen yılın 340,000 tonun yarısından azdı.

Çiftçiler ve değirmenciler, ülkedeki zeytin yetiştiriciliğinin yerleşik düzenini bozan ve yaygınlaşan hava koşullarından bahsetti. zeytin meyve sineği miktar ve bazı durumlarda kalitedeki azalmanın ana nedeni istilalardır.

"Geçtiğimiz yıl şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu yıldı” dedi Giritli yapımcı Panagiotis Tsiriotakis. Akropolis OrganikleriKoroneiki monovarietalleri için iki Altın Ödül kazandı.

"Büyükbabamın neslinden farklı olarak, havanın güvenilir ve tutarlı olduğu dönemlerde, daha önce hiç olmadığı kadar hava durumu değişiklikleriyle uğraşıyorduk” diye ekledi.

Yunan zeytinyağı endüstrisinin omurgası olan Girit ve Mora Yarımadası'ndaki üreticiler bu yılki ödülden aslan payını aldılar. NYIOOC 32 ödülle.

AMG Karabelalar Yarımadanın İlia bölgesinden bu yıl bölgeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelime Yarışması'nda iki Altın Ödül ve bir Gümüş Gümüş Ödülü kutlamak için geldiler.

İlkbahar aylarındaki yüksek sıcaklıklar ve hasat boyunca yağışlı hava, AMG Karabelas'ın ödüllü kaliteye ulaşmak için karşılaştığı zorluklar arasındaydı. (Fotoğraf: AMG Karabelas)

Alexis Karabelas, ilkbaharda aşırı yağışlar ve hasat zamanında sıcak hava gibi düzensiz hava koşullarının, şirketi taktik değiştirmeye ve yüksek kalite standartlarına bir kez daha ulaşmaya zorladığını söyledi.

"İstenilen sonuçları elde etmek için sık sık testler yapmak zorunda kaldık” dedi. ​"Bu yıl bunu başardık, önümüzdeki yıllarda da kazanabileceğimize inanıyoruz.”

Peloponnesoslu yapımcı, bir Tsabidoelia monovarietal olan Laurel & Flame Fresh ve Olympia PGI karışımı için üst üste üçüncü yıl iki Altın Ödül kazandı. Şirketin Olympia Efsaneleri de ödüle layık görüldü.

"Ayrıca, Koroneiki sızma zeytinyağı olan Antik Olympia Mitleri'ne gönderdiğimiz için de çok mutluyuz. NYIOOC Yarışmada ilk kez Gümüş Ödül kazandık” dedi Karabelas.

Adanın üretim alanlarından bazılarının zeytinyağı üretiminde yüzde 60 ila 70 oranında çarpıcı bir düşüş yaşadığı Girit'te, geri dönen katılımcılar Skoutari ve Girit Hasadı Bu yılki ödülleri kazanmak için zorlu bir hasatın üstesinden geldi NYIOOC.

Adanın karşıt taraflarında yer alan (doğu tarafında Lasithi'ye yakın Skoutari ve batı tarafında Hanya yakınında Girit Hasadı) her iki üretici de hasat sırasında adanın kuru havasıyla ve zeytin zararlılarıyla boğuşuyordu.

Zorlu bir 2023/24 hasat yılının ardından üreticiler, 2024/25 öncesindeki durumun daha umut verici göründüğünü söyledi. (Fotoğraf: Girit Hasadı)

"Skoutari'den Maria Sgourou, Nisan ve Mayıs aylarındaki şiddetli rüzgarlar ve sıcak havanın zeytin meyvesi yetiştirme sürecini ciddi şekilde etkilemesiyle hava durumu öngörülemez hale geldi "dedi. ​"Meyve sineği belirtilerinin yanı sıra 2023/24 hasat yılı da oldukça kuraktı. Kuraklık Girit'in doğusundaki en büyük endişelerimizden biri.”

Ancak Skoutari'nin kazandığı Altın Ödül ardı ardına dördüncü yıl, zorlu hasatın yükünü hafifletmeye büyük ölçüde yardımcı oldu.

reklâm

reklâm

"Ödülü kazanmak bizi dinamik rotamızla gururlandırdı, aynı zamanda yol arkadaşlarımıza da şükranla doldurdu" dedi Sgourou. ​"En yüksek kaliteyi sunma taahhüdümüze sadık kalarak çalışmalarımızı daha da büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Cretan Harvest, zorlu 2023/24 hasat yılından kaynaklanan bazı zorluklara rağmen, hassas Koroneiki sızma zeytinyağı yarışmasında Gümüş Ödülünü kutladı.

"Meyve sineği ve gloeosporium'un Girit zeytinyağlarının miktarını ve kalitesini etkilemesi nedeniyle sezon çok zorluydu," sahibi Stamatis Madariotakis dedi. ​"Bununla birlikte, NYIOOC ödül, zeytinyağı üretiminde yüksek standartlarımızı korumak için gösterdiğimiz sıkı çabanın takdiridir."

Madariotakis, zeytin ağacı çiçeklerinin iyi gelişmesiyle 2024/25 hasadının umut verici göründüğünü ekledi.

Diğer uzmanlar, zeytin meyvesi tutumunun engellenmeden devam etmesi koşuluyla, 2024/25'te Yunanistan'da zeytinyağı veriminin artmasını bekliyor.

"Ülke genelindeki zeytin ağaçlarında güçlü bir meyve verme açıkça görülüyor ve bir sonraki zeytinyağı hasadını 200,000 ila 220,000 ton arasında bir yere getiriyor, "dedi zeytinyağı tadımcısı ve kalite danışmanı Vasilios Frantzolas.

"Ancak yoğun kuraklık ve zeytin ağaçlarının yokluğu nedeniyle bazı bölgelerde zeytin çiçekleri kuruyor. gerekli soğutma saatleri Geçen kış bizi temkinli kılmalı” diye ekledi. Haziran ortasına kadar bir sonraki zeytinyağı mahsulünün daha iyi bir resmine sahip olmalıyız. "

Yunanistan'ın üçüncü büyük adası ve ülkenin geleneksel zeytinyağı üretim bölgelerinden biri olan Midilli'de üretim, 3,000/10,000 sezonunda 2022 tonun üzerindeyken bu sezon 23 tona düştü.

Falcon, Midilli adasında 40,000 çeşitten oluşan 12 zeytin ağacının bakımını yapıyor. (Fotoğraf: Şahin)

Adanın kasvetli mahsulüne rağmen, Şahin adanın batı kıyısındaki Sigri'den üç Altın Ödül kazanarak geçen yılki Dünya Yarışması'ndaki başarısını tekrarladı.

"Şirketin zeytinyağı bölümünden sorumlu Nana Kanakaki, "Bu kadar zor bir yılın ardından prestijli New York yarışmasında ödüle layık görülmek çok önemli" dedi. ​"2024'te üç Altın Ödül NYIOOC Falcon'un geçen yıl aldığı ödüllerin doğal devamı."

Şirket, daha önce terk edilmiş bir alanı, yerli Adramytini ve Kolovi çeşitleri de dahil olmak üzere en az 40,000 farklı zeytin çeşidinden oluşan 12 zeytin ağacından oluşan geniş bir koruya dönüştürdü.

Falcon, Dünya Yarışması ödüllerini Kalamon, Kolovi ve Adramytini zeytinlerinden üç monovarietal ile kazandı.

Kanakaki, ılıman geçen kış ve adada varlığını oldukça erken hissettiren meyve sineğinin, zeytinyağı üretiminde alışılmadık yaklaşımlar gerektirdiğini söyledi.

"Zeytinyağlarımız üzerinde ciddi bir etki oluşmasını önlemek için, erken hasat edilmiş, yüksek polifenollü sızma zeytinyağımızı üretmek üzere Ağustos ayının sonlarında hasada başladık" dedi. ​"En yüksek kaliteyi elde etmek için minimum su kullanımı ve atmosferik oksijenin üretim sürecinden hariç tutulması gibi kalite ve sürdürülebilirlik açısından farklı bir yaklaşımla zeytinyağımızı sürekli tanıtmaya çalışıyoruz.

"Çabalarımızın ve sıkı çalışmamızın zamanla fark edilmesinden çok mutluyuz" diye sözlerini tamamladı Kanakaki.