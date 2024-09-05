Yunanistan'da Hasat Öncesinde Bahçelerin Yağmura İhtiyacı Var

Yunanistan'ın büyük bölümünde dört aydan fazla süren sıcak ve kurak hava koşullarının ardından zeytin çiftçileri ve zeytinyağı üreticileri, önümüzdeki 2024/25 mahsul yılında ülkede önemli bir zeytinyağı hasadı için en kritik faktörün yağmur olduğunu söylüyor.

"Güney Mora'daki Messenia bölgesinden Nileas Üretici Birliği Başkanı Yiorgos Kokkinos, "Kuraklık Akdeniz genelinde zeytin yetiştiriciliğini etkiledi" dedi.

"Bölgemizde hava durumu normalden daha sıcak Kokkinos, "İlkbahardan bu yana yağış var ve dört aydır önemli bir yağış görmedik" diye ekledi. ​"Birkaç gün önce hafif bir yağmur yağdı, ancak bu sadece ara sıraydı. Bazı bölgelerde, zeytin ağaçları uzun süren sıcak ve kurak koşullar nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya.”

Güçlü bir zeytinyağı mahsulünün gerçekleşmesi için sadece birkaç ağaç sulayan yağmura ihtiyacımız var. Ancak yağmurlar gelmezse, bölgenin bazı bölgelerinde hasat gerçekleşmeyecek. - Yiorgos Kokkinos, Nileas Üretici Birliği Başkanı

Ancak Kokkinos, yağışların zamanında yağması halinde yerel üreticilerin tatmin edici bir hasat beklediğini söyledi.

"Zeytin ağaçlarının meyve vermesi çok güzel oldu” dedi. ​"Güçlü bir zeytinyağı mahsulünün gerçekleşmesi için sadece birkaç ağaç sulayan yağmura ihtiyacımız var. Ancak yağmurlar gelmezse, bölgenin bazı bölgelerinde hasat gerçekleşmeyecek.”

İlk tahminlere göre, Messenia bölgesindeki zeytinyağı üretiminin geçen yılki 60,000 bin ton seviyesinden 40,000 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

Bu yaz, ülkenin zeytinliklerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Yunanistan'ın orta ve güney bölgelerinde, Haziran ve Temmuz aylarında aynı kurak hava koşulları yaşandı. Yağmur ve sabah çiği olmaması, sıcaklıkların birkaç gün üst üste 35 ila 40 derece arasında seyretmesi zeytin ağaçlarını zorladı.

Atina Ulusal Gözlemevi'ne göre, temmuz ayı ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay oldu; 1991-2020 yılları arasındaki ortalama sıcaklığı 2.9 °C, daha önce en sıcak olan 2012 Temmuz'unu ise 0.3 °C aştı.

Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre, Yunanistan'da Eylül ve Ekim aylarında hava sıcaklığının normalden 60 ila 1.5 derece daha sıcak olma ihtimali yüzde 2'ın üzerinde.

Sektör uzmanları arasında ülkenin 2024/25 zeytinyağı üretimine ilişkin tahminlerin önemli ölçüde farklılık göstermesi, düzensiz hava koşulları nedeniyle sektörde belirsizliğin hakim olduğunu gösteriyor.

Ancak zeytin ağaçlarının da devreye girmesiyle birlikte ​'Yunanistan'daki zeytinyağı üreten bölgelerin çoğu, doğal alternatif üretim döngülerinde yıllık bazda önceki bir artışın ardından toparlanmaya hazırlanıyor. kasvetli 2023/24 hasadı.

Ulusal Arası Mesleki Zeytinyağı Derneği (EDOE) Başkanı Manolis Yiannoulis, Yunanistan'ın 250,000 yılında 280,000 ila - bin ton zeytinyağı üreteceğini, bunun da geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkacağını söyledi.

"Bunun gerçekleşmesi için ön koşul, yaklaşık üç ay sonraki hasada kadar hava koşullarının uygun kalmasıdır” diye kaydetti Yiannoulis. ​"“Yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği üreticilerde her zaman tedirginlik yaratıyor.”

Diğer uzmanlar şunları söyledi: Olive Oil Times Yunanistan'ın önümüzdeki dönemdeki zeytinyağı rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 200,000'dan fazla artışla 30 bin ton civarında seyretmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.

Ülkenin diğer üretim bölgelerinde de yağmur, güçlü bir hasatın önemli bir bileşenidir.

"Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'ndan üretici ve değirmen sahibi Yiannis Protoulis, "Adadaki zeytin ağaçları güçlü bir çiçeklenme gösterdi, bu yüzden biraz yağmur alırsak hem kalite hem de miktar olarak bol üretim için büyük umutlarımız var" dedi.

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Midilli Adası'nda 11 milyondan fazla zeytin ağacı bulunuyor. Bunların çoğunluğu, adanın kendine özgü sarımsı zeytinyağını üreten yerel Kolovi ve Adramytini zeytin çeşitlerine ait.

"Geçtiğimiz yıl Midilli Adası'nda zeytinyağı üretimi çok azdı" dedi Protoulis. ​"Adada 2019/20 sezonundan beri bereketli bir hasat görmedik. Eylül ayındaki birkaç bol yağış, adanın zeytinyağı üretiminin bu mahsul yılında 15,000 tonu geçmesini sağlayacak, bu rakam doğrudan geçmişin görkemli yıllarından geliyor.”

Yunanistan'ın kuzeyinde, Halkidiki yarımadasında yaşayan zeytin çiftçileri, ERT News'e, bölgenin anormal derecede sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle nisan ayından bu yana zeytin ağaçlarını sulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Halkidiki'nin popüler bir yaz turizmi merkezi olduğunu, turistlerle çiftçilerin aynı kaynak için rekabet ettiğini belirten uzmanlar, devletin çiftçilik amaçlı su teminini güvence altına almak için bir düzenleme getirmesi gerektiğini kaydetti.

Girit'te de üreticiler, adanın zeytinliklerine biraz yağmur yağması durumunda bu yıl ortalamanın üzerinde bir hasat bekliyorlar.

"Üretici Heraklionlu Michalis Kabitakis, "Adanın zeytin ağaçlarının yüzde 30'u erken meyve verdiğinden beri sorun yaşıyor, geriye kalan yüzde 60-70'i ise çok iyi gelişiyor ve hava koşulları da iyi olursa iyi bir yıl olacak" dedi.

"Ağustos ayında biraz yağış alırsak zeytin ağaçlarının durumu çok daha iyi olacak” diye ekledi. ​"Aksi takdirde zaten sorunlu olan yüzde 30'luk kesim yüzde 50'ye çıkacak."

Bazı ilk tahminlere göre, Girit'teki zeytinyağı üretiminin, adada yaklaşık 60,000 ton zeytinyağı üretilen 2024/25 mahsul yılının ardından 2023/24'te 30,000 tonu aşması bekleniyor.

Ancak Girit ve diğer üretim bölgelerindeki önceki hasatlarda, zeytinlerin zeytinyağı içeriğini artırmaya yardımcı olan faydalı sonbahar yağmurlarının bazen zeytin zararlılarının, özellikle de zeytin meyve sineği.

Mora'da ise iyimserlik, yarımadanın İlya bölgesinden geliyor. Yerel üreticiler, bu yıl bol zeytinyağı hasadından umutlu.

""Ağaçlarımız yüklendi" dedi yerel halk ödüllü yapımcı Alexis Karabelas. ​"Su kıtlığı, ağaçlarımız sulandığı için bir sorun değil. Antik Olympia civarındaki üreticilerin neredeyse tamamı güçlü bir hasat bekliyor.”

"Bölgemizde son haftalarda yağan yağışlar bol miktarda oldu, sulanmayan ağaçlara önemli fayda sağladı, meyve sineği ise hiçbir yerde görülmüyor” diye konuştu. ​""Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi hasatlardan biri olacak gibi görünüyor."