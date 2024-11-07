Yunanistan'da Hasat Erken Sorunlarla Karşılaşıyor

Yunan zeytinyağı üreticilerinin 2024/25 mahsul yılında güçlü bir hasat için yüksek umutları var

uzun süren kuraklık ve önemli eksiklik Güney Yunanistan'da sonbahar yağışları.

Ülkenin zeytinyağı sektörünün merkezi olan Mora Yarımadası, 2024 yılı boyunca kurak ve normalden sıcak hava koşulları yaşadı.

İklim değişikliği varlığını her zamankinden daha fazla hissettiriyor. Bu kış kritik olacak; ağaçlarımızın hayatta kalması için soğuk ve yağmurlu havaya ihtiyacımız var. - Maria Sgourou, Skoutari Zeytinyağı'nın ortak sahibi

Bunun sonucunda, yarımada genelindeki bazı üretim bölgelerinde zeytin hasadı ertelenirken, çiftçiler daha fazla zeytinyağı birikimi umuduyla daha serin ve yağışlı havalara geçişi bekliyor.

Özellikle Güney Mora Yarımadası'ndaki Messinia'da yaşanan kurak hava koşulları zeytin ağaçlarını önemli ölçüde etkiledi ve zeytinyağı birikiminin azalmasına neden oldu.

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"Batı Messenia'daki Chandrinos Tarım Birliği yaptığı açıklamada, "Bölgemizde üretimin çoğu durumda yüzde 100'ü zarar görüyor" dedi. ​"Ve kuraklık ve sıcaklık devam ettikçe durum daha da kötüleşiyor.”

Dernek ayrıca Yunanistan hükümetine bölgedeki zeytin üreticilerine tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin en verimli zeytinyağı üretim bölgelerinden biri olan Messenia'daki çiftçiler ve değirmenciler, bu ürün yılında kurak hava koşullarının ve yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalıyor.

"Bölgenin batı kıyısındaki Filiatra kasabasından zeytin çiftçisi ve değirmen sahibi Yiannis Panagopoulos, "Son altı ayda bölgedeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle hasat edilen zeytinler öğütülmek üzere taşınırken düzensiz şekilde çatlıyor" dedi. Olive Oil Times.

"Bu nedenle yerel çiftçiler, zeytinlerin normal sıcaklıklara dönmesi için soğuk hava gelene kadar hasadı durdurdular” diye ekledi.

Bölgedeki bazı zeytin üreticileri ise zeytin ağaçlarındaki özsuyun az olması nedeniyle hasat sırasında zeytin dallarının çatlamaya müsait olduğunu belirtti.

Komşu Lakonia bölgesinde de zeytin rekoltesinin yağ miktarının çok düşük olması nedeniyle bazı bölgelerde hasat durduruldu.

Sıcak ve kurak hava koşulları Batı Mora'daki Ahaya'da zeytinyağı üretimini de etkiledi.

"Yerel çiftçi Yiannis Bodiotis, “Zeytinler çok ince ve kırışık” dedi. ​"Hasadın 15 Kasım'dan sonra başlaması planlanıyorthve o zamana kadar biraz yağmur bekliyoruz. Üretim %50 düştü, ancak bu durum geçen yılki felaket mahsulü".

Ülkenin üçüncü büyük adası olan ve Yunanistan'ın geleneksel zeytinyağı üretim bölgelerinden biri olan Ege Denizi'nin karşısındaki Midilli Adası'nda da bazı bölgelerde zeytin hasadı ve işlenmesi geçici olarak durduruldu.

"Moria'nın doğu köyünden çiftçi ve değirmenci Vasilios Kokkinoforos, devlet kanalı ERT'ye yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı rekoltemizin geçen yıla göre 20 yıl öncesine benzer şekilde altı kat daha fazla olmasını bekliyoruz" dedi. ​"Ancak bölgemizde son birkaç aydır yağış olmaması, sezonluk zeytinyağı miktarını büyük ölçüde etkiledi.”

""Adamızın arazi yapısı yarı dağlık olduğu için zeytin ağaçlarını sulamak bölgemizde zordur" diye konuştu.

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Girit'te, adanın doğu kesiminde bulunan zeytin ağaçları da uzun süren kurak hava koşullarından önemli ölçüde etkileniyor.

"Ödüllü işletmenin ortak sahibi Maria Sgourou, "Bölgemize son yağmurların düşmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti" dedi. Skoutari Zeytinyağı Sitia'dan. ​"Zeytinliklerimiz sulanıyor ama bu yıl zeytinyağlarında aradığımız kaliteyi yakalamak için iki kat daha fazla çalışmak zorunda kaldık.”

"Ancak bölgemizdeki zeytin ağaçlarının büyük çoğunluğu sulanmıyor ve kuraklığa karşı doğal dayanıklılıklarına rağmen uzun süren kuraklıkla başa çıkmakta büyük zorluk çekiyorlar” dedi. ​"Memleketimiz Kritsa'da durum daha iyi ama Kavoussi köyüne doğru ilerledikçe ağaçlar neredeyse tamamen yok olmuş durumda, durum daha da kötüleşiyor."

"İklim değişikliği Sgourou, “Şimdiye kadar olduğundan daha fazla varlığını hissettiriyor” diye belirtti. ​"Bu kış çok kritik olacak; ağaçlarımızın yaşayabilmesi için soğuk ve yağışlı havaya ihtiyacımız var.”

Girit Zeytin Belediyeleri Derneği'nin (SEDİK) verilerine göre, adanın batı kesimlerinde, Hanya yakınlarında eylül ayında bir miktar yağmur yağdığı için durum daha iyi.

Ancak Girit'in orta kesiminde, Heraklion yerel yönetimi, devam eden kuraklık nedeniyle sezonluk zeytinyağı rekoltesinin başlangıçta tahmin edilenden düşük olmasının beklendiğini duyurdu.

Bu arada, kuraklık nedeniyle zeytin ağacı meyve veriminin azalması, Yunanistan tarım sigortası örgütü ELGA'dan tazminat almaya uygun değildir. Ülkenin dört bir yanındaki zeytin çiftçileri ve zeytinyağı üreticileri, kuraklığın neden olduğu hasarı da kapsayacak şekilde örgütün yönetmeliklerinde bir değişiklik talep ediyor.