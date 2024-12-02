Üreticiler İklim ve Piyasa Karşı Rüzgarlarıyla İyimserlikle Başa Çıkıyor

2024 yılı sona ererken, Olive Oil Times Hasat Anketi sonuçları üreticiler arasında ölçülü düzeyde iyimserlik olduğunu gösteriyor.

4,208 ülkede 30 üreticiye gönderilen yıllık ankette, çiftçiler ve değirmenciler 2024/25 mahsul yılını genel olarak ortalamanın üzerinde olarak değerlendirdi. Ancak, iklim değişikliği, dalgalı piyasa fiyatları, tüketici kafa karışıklığı ve işgücü zorlukları kritik endişeler olmaya devam etti.

Yine de üreticiler mevcut hasadı 67 üzerinden 100 olarak değerlendirdi; bu, -'den bu yana önemli bir gelişme. geçen yılın reytingi 51'dir ve önceki altı yılın ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.

Bu noktayı vurgulamak için, katılımcıların yaklaşık yüzde 62'si bu yılki hasadın geçen yıldan daha iyi olduğunu söylerken, çiftçiler ve değirmenciler miktarı 62 olarak derecelendirdi, bu en yüksek puan. 2019 yanave kalite 82 olarak en yüksek 2021 yana.

2024 OOT Hasat Puanı

2024 hasadını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? (0=berbat, 100=mükemmel)

"Luisa Gamez, "İki zor yılın ardından, başarılı bir hasat için inanılmaz derecede minnettarız" dedi. tropikal İspanya'nın Jaén kentinde. ​"Bu sezon zorluklar da beraberinde getirdi; zamansız yağmurlar tehdit oluşturdu ve planlarımızı bozdu.”

"Ama şanslıydık” diye ekledi. ​"Hava koşullarını günlük olarak takip ederek, hava şartları bize hasat için ufak bir pencere açtı ve zeytinin istediğimiz olgunluk noktasında erken hasadımızı garantiledi.

2024 Kalite Puanı

Hasadı kalite açısından nasıl puanlarsınız? (0=berbat, 100=mükemmel)

Diğer üreticiler ise bu yılki hasadın bugüne kadarki en iyileri olduğunu ve gelecek yıl için iyimser olduklarını söyledi.

"ABD'nin Georgia eyaletindeki 2024 mahsulünden çok memnunuz" dedi Ciriaco Chavez. Taze Pres Çiftlikleri. ​"Hasada Eylül ayının başlarında başladık ve Ekim ayının başlarında bitirdik. Bu yılki ürün şimdiye kadar elde ettiğimiz en iyi üründü ve muhtemelen Georgia'daki en büyük ürünü temsil ediyor ve ağaçlar 2025'te iyi bir ürün için iyi bir şekilde kurulmuş durumda."

Geçen yıldan daha iyi

2024 hasadı geçen yıla göre daha iyi, aynı mı yoksa daha kötü mü olacak?

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre (Uluslararası Zeytin Konseyi henüz resmi hasat tahminini yayınlamadı), küresel zeytinyağı üretiminin 3.1/2024'te 25 milyon tona çıkmasının beklendiği belirtiliyor.

Üreticiler, 2021/22'den bu yana en yüksek verime ulaşılmasına rağmen, küresel çatışmaların geniş kapsamlı etkileri ve değişen jeopolitik gerçeklerle birlikte artan olağan endişelerden dolayı temkinli olmaya devam ediyor.

Yunanistan ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde petrol getirileri beklenenden düşüktü. (Fotoğraf: NES Olive Farm)

İklim endişeleri akıllarda en üst sırada yer almaya devam ediyor

Üreticilerin karşı karşıya olduğu zorlukların başında bir kez daha iklim değişikliği geliyor. Üreticilerin yüzde 58'i bunu en önemli endişelerinden biri olarak nitelendiriyor.

İklim değişikliğinin ayırt edici özelliklerinden biri de, Aşırı hava.

Akdeniz havzasında üreticiler, sıcak ve kurak yaz mevsiminden yağışlı ve ılıman sonbahar mevsimine ani geçişin zeytin hasadını olumsuz etkilediğini, bazı durumlarda zeytinlerde yağ birikiminin azaldığını söyledi.

Üreticilerin en büyük endişeleri

Aşağıdakilerden hangisi sizi en çok endişelendiriyor?

"Yunan üretici Diamantis Pierrakos, "Meyvelerimizin kalitesi ve hacmi açısından olağanüstü bir hasat yaşıyoruz, ancak önceki yıllara kıyasla verimimizde önemli bir düşüş görüyoruz" dedi. laconiko.

""Ağır kuraklık meyve ağaçlarımızdaki yağ gelişimini olumsuz etkiledi" diye ekledi. ​""Her ne kadar son zamanlarda çok ihtiyaç duyduğumuz yağmuru almış olsak da, bunun çok daha önce gelmesi gerekirdi."

(Fotoğraf: Bata Tarım Çiftliği)

Ankete katılanların yüzde 53'ü hasatlarının aşırı sıcaktan etkilendiğini söylerken, yüzde 43'ü kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

""Zeytinlerimiz bol miktarda vardı ancak kuraklık nedeniyle boyutları çok küçüktü, bu da verimi düşürdü ve kaliteyi biraz etkiledi" dedi Mehmet Taki. Bata Tartim Çiftliği Türkiye'de.

2024 Getiri Puanı

Zeytinyağının miktarını nasıl puanlarsınız? (0=çok kötü, 100=mükemmel)

Çiftçi ve değirmencilerin yüzde 35'i genel olarak kötü hava koşullarının zeytinyağı üretim kapasitelerini etkilediğini söylerken, yüzde 27'si ise aşırı yağışın sorun olduğunu belirtti.

"2024 hasadı ciddi şekilde etkilenmiş Brezilya merkezli Fernando Rotondo, "2023'te aşırı bahar yağmurları nedeniyle" dedi olivopampa. ​"Yeni meyve tutumu (2024/25) ayrıca ilkbahar yağmurlarından ve tozlaşmayı engelleyen çevredeki Amazon [orman yangını] küllerinden de etkileniyor.”

İşgücü sıkıntısı hasadı etkilemeye devam ediyor

Üreticiler, bu yıl hasatlarını en çok etkileyen dört faktörün aşırı sıcak, kuraklık, kötü hava koşulları ve aşırı yağış olduğunu söylerken, işgücü sıkıntısı da hemen arkalarında kaldı.

Ankete katılanların dörtte biri, hasat döneminde işçi eksikliğinin faaliyetlerini doğrudan etkilediğini söylerken, yüzde 35'i ise öncelikli endişelerinin işgücü zorlukları olduğunu belirtti.

Kaliforniya'da hasat için yeterli sayıda işçi bulmak sürekli bir zorluk olmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Central Coast Olive Company)

"Ağaçlarım olgunlaştıkça daha büyük ve daha büyük hasatlar elde ediyorum, ancak Kaliforniya'daki işgücü sıkıntısı konusunda çok endişeliyim" dedi Beth McCown. Central Coast Zeytinyağı Şirketi.

""Diğer ülkelerden gelen işçilerin ülkeye girip tarımsal döngüsünü tamamladıktan sonra ülkelerine dönmelerine olanak tanıyan bir göçmen işçi programına ihtiyacımız var" diye ekledi.

En büyük zorluklar

Aşağıdakilerden hangisi bu yılki hasadınızı etkiledi?

Diğer üreticiler işgücü kıtlığını iki yönlü bir sorun olarak tanımladı. Zeytinleri toplayıp değirmene hızlıca taşıyacak yeterli sayıda insan bulma mücadelesine ek olarak, arz ve talep dinamikleri üreticilerin daha yüksek ücretler ödemesi ve üretim maliyetlerinin artması anlamına geliyordu.

"İtalya'daki Villa le Masse di San Leolino'dan Lauren Clancy, "Bu yıl artan üretim maliyetlerimi karşılayabilecek yeterli alıcı bulmakta zorlanıyorum" dedi. ​"2016 yılında yağ üretmeye başladığımızda hasat için saat başına 12 avro ödüyorduk. Şimdi saat başına 20 avro ödüyoruz, ancak toptan fiyatlar değişmedi.”

Piyasa fiyatları üreticileri endişelendirmeye devam ediyor

Ocak 2024'te rekor seviyelere ulaştıktan sonra, menşei zeytinyağı fiyatlarının 5€'nun altına düşmek 2025 yılı başında litre başına.

Bu oynaklık ve tüketiciler üzerindeki etkisi, üreticilerin yüzde 39'u için piyasa fiyatlarının iklim değişikliğinden sonra en önemli endişe kaynağı haline gelmesine yol açtı.

Tropicual, iki kötü yılın ardından bol hasat kutlayan birçok Endülüs üreticisinden biriydi. (Fotoğraf: Tropicual)

Menşei fiyatlarındaki düşüş, bazı üreticilerin artan maliyetlerini karşılayamama endişesine yol açtı.

"Bata Tarım Çiftliği'nden Taki, "Bizim asıl endişemiz pazar ve fiyatlandırma" dedi. ​"Fiyatlar maliyet artışını atarak bir taş gibi düşüyor. Tüketim büyümesinin daha düşük fiyatlarla geri döneceğini umuyoruz.”

Diğer üreticiler ise iki yıldır görülmemiş derecede yüksek seyreden zeytinyağı fiyatlarının değiştiğinden endişe ediyor tüketicilerin tutumlar Baştan sona.

(Fotoğraf: Campodonico Zeytin Çiftliği)

"Yeni Zelanda'daki Juno Olives'tan Andrew Lilly, "Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde zeytinyağının yüksek fiyatı, onu isteğe bağlı harcama kategorisinde bir meta haline getiriyor" dedi.

"Kötü hasat ve sürekli artan maliyetler nedeniyle gübre, yakıt, navlun vb. zeytinyağının maliyeti bizi piyasadan dışlayabilir” diye ekledi. ​""Sektör olarak getirilerimiz düşük ve bunun sonucunda zeytin ağaçları sökülüp yerine başka ürünler ekiliyor."

Bu yılki üretimin satışının kolaylaşması bekleniyor

Bu yılki üretimi satmak ne kadar zor olacak? (0=çok zor, 100=çok kolay)

Üreticiler, fiyatlardaki endişelere rağmen bu yılki üretimin satışının kolay olacağından oldukça eminler ve ürüne 72 puan veriyorlar (sıfır satılması çok zor, 100 ise çok kolay anlamına geliyor).

Tüketici bilgisinin eksikliği üreticilere zarar veriyor

İklim değişikliği ve piyasa fiyatlarından sonra üreticilerin yüzde 38'i en önemli zorluklarından birinin tüketicilerin kafa karışıklığı olduğunu söyledi.

Kafa karıştırıcı terminolojiden ve farkındalık eksikliğinden zeytinyağı sağlık yararları ve organoleptik niteliklerin yaygın yanlış bilgilendirmeye dönüşmesiyle, çiftçiler ve değirmenciler endişeleniyor zeytinyağı eğitimi henüz büyük ölçekte bir atılım gerçekleştiremedi.

(Fotoğraf: Natura Ródos Kallas)

"Oregon merkezli Paul Durant, "Tüketici eğitimi, genel endüstrinin başarısı için kritik öneme sahiptir" dedi. Durant Zeytin Değirmeni. ​"Sadece zeytinyağının nasıl kullanılacağı, sağlık yararları ve mutfak deneyimini nasıl zenginleştirdiği gibi aşikar konular hakkında değil, aynı zamanda nasıl işlendiği, zeytinlerin nereden temin edildiği, değirmencilik operasyonları için gözetim zincirinin nasıl göründüğü hakkında da bilgi veriyoruz.”

Birçok küçük ölçekli ve geleneksel üretici, tüketicilerin organik ve yüksek kaliteli ürünler konusunda bilgisiz olduğuna inandıklarını söyledi. sızma zeytinyağı Üretimin artması, daha yüksek fiyatlar ödemeye isteksizlikle doğrudan ilişkilidir.

"Üretmede büyük çaba ve başarı var yüksek kaliteli zeytinyağıTürkiye merkezli Zeynep Belger, "Ancak ortalama tüketici zeytinyağını bir meta olarak görüyor ve elle toplanmış, soğuk sıkım, küçük üretici ürünlerinin gerçek değerini ödemeye yanaşmıyor" dedi. zayto.

(Fotoğraf: Halef Zeytinleri)

Diğer üreticiler ise zeytinyağının karlılığını sürdürmek ve gelişmeye devam etmek için şarabın izinden gitmesi gerektiği yönündeki ortak düşünceyi vurguladı.

"Zeytinyağı, özellikle fazladan bakire İtalya'nın Il Casellino şehrinden Eduardo, "Organik veya organik olan dünya çapında pek bilinmiyor" dedi. ​"Zeytinyağının sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu, özellikle organik ise zeytinyağı üretmenin çiftçi için ne kadar ilgi çekici ve pahalı olduğunu anlatan kampanyalar yapılmalı.”

"Fiyat tüm bunları yansıtmalı. İnsanlar sadece bir gün dayanabilecek bir şişe şarap için 100 avro harcamaya hazırlar, sağlığımız için çok şey yapan bir şişe yağ için 20 avro harcamaya değil," diye ekledi.

Tarifeler ve çatışmalar 2024'te yeni endişeler olarak ortaya çıkıyor

Üreticiler için iklim, fiyatlar ve tüketici bilgisi sürekli endişe kaynağı olsa da, 2024'te artan jeopolitik belirsizlik, çiftçiler ve değirmenciler için yeni zorluklar getirdi.

Ankete katılanların yüzde 11'i şunu belirtti: tarifeler en önemli endişelerinden biri olarak, seçimle artan ABD'de eski Başkan Donald J. Trump'ın önceki yönetimi İspanyol sofralık zeytinlerine ve zeytinyağına yönelik iki set gümrük vergisi uyguladı.

Küresel zeytinyağı üreticilerinin karşı karşıya olduğu yeni endişeler arasında tarifeler ve jeopolitik istikrarsızlık da yer alıyor. (Fotoğraf: Ptora)

Yüzde 7'lik bir kesim ise tüketici güvenini ve tedarik zincirlerini (ve bu zincirleri yaşayan insanları) etkileyen kargaşa ve çatışmaların en büyük endişeleri arasında olduğunu söyledi.

"Julio Alves, "Çalışmalarımıza yönelik en büyük tehditler, işgücü sıkıntısı ve tüm küresel pazarı ve lojistik zincirlerini bozacak Rusya-Ukrayna savaşının tırmanma olasılığıdır" dedi. Quinta Dos Olmais.

"Çatışma bölgelerinden kaçakçılık zeytinyağının itibarını zedeledi, diye ekledi Belger, zeytinyağı kaçakçılığı Kuzeybatı Suriye'den Türkiye'ye ve Avrupa'ya gönderilerek karıştırılıp yeniden satılıyor.

Üreticiler geleceğe güvenle bakıyor

Üreticiler, özel ve zorlu çözümler gerektiren bir dizi zorlukla karşı karşıya kalsalar da, genel olarak geleceğe iyimser bakıyorlar.

Üreticiler, sıfırdan (hiç güvenmiyorum) 100'e (çok güveniyorum) kadar olan bir ölçekte güvenlerini 72 olarak değerlendirdiler.

2024 Üretici Güven Puanı

İşletmenizin geleceği konusunda ne kadar eminsiniz? (0=hiç emin değilim, 100=çok eminim)

"Kaliforniya'da sektör büyüyor ve biz de yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ile bu artışın bir parçasıyız" dedi Richard Meisler San Miguel Zeytin Çiftliği. ​"Çiftlik turlarımız iki katına çıktı. Gelecek yılki hasadı, iyi hava ve miktar açısından sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Diğer üreticiler ise sektöre genç ve enerjik yeni isimlerin girmesiyle umutlandıklarını söyledi.

"Tropicual'dan Gamez, "Ayrıca, yerel kasabamızda gelenekten koparak daha yüksek kalitede sızma zeytinyağı üretmek amacıyla son teknoloji makinelerle yeni bir küçük üretim tesisi açan iki genç kardeşin girişimci çabalarını da not ettik" dedi. ​"Dolayısıyla sektör belirgin bir şekilde büyüyor ve genç yetenekleri kendine çekiyor.