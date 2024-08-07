Hazara'nın Zeytinyağı Patlaması Pakistan Sektörü İçin Yol Haritasını Belirliyor

Kuzeybatı Pakistan'ın Hazara bölgesi, ulusal zeytinyağı sektörü için bir deneme alanı haline geldi.

Yetkililer ve üreticiler, bölgenin Pakistan'ın geri kalanı için bir yol haritası sağladığına ve büyük ölçekli ihracata kapı açtığına inanarak erken sonuçlardan cesaret aldı.

Hazara'da zeytinyağı üretimi 90'da 2019 kilogramdan 2022 ve 2023'te iki tonun üzerine çıktı ve çiftçilere önemli mali faydalar sağladı. - Saeed Ur Rahman, zeytin uzmanı, PARC

"Yüzlerce çiftçi, Kaho adlı yerel bir türe zeytin aşılamanın ilgisini çekiyor, "dedi Ulusal Çay ve Yüksek Değerli Bitkiler Araştırma Enstitüsü (NTHRI) kıdemli müdürü Basharat Hussain Shah.

"Dikimden sonraki 2-3 yıl içinde ağaçlar ürün vermeye başladı ve verim her geçen yıl artıyor” diye ekledi. ​"Hazara'da 1,000 hektarın üzerinde alan zeytin ağaçlarına ayrılmış durumda ve bu alan her yıl büyüyor."

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Sabir Sultan, Hazara'da zeytin yetiştiriciliğinin öncülerinden biri olup, 2010 yılında Zaitoon Aile Vakfı'nın ilk zeytin ağaçlarını dikmiştir.

Sultan, son 14 yılda 5,000 bine yakın zeytin ağacını aşılı olarak yetiştirdi ve bunların yarısı meyve vermeye başladı.

"Hazara'nın iklimi zeytin yetiştiriciliğine çok uygun" dedi. ​"Arazi alanı çok geniş, bu da büyük miktarlarda zeytin bitkisinin yetiştirilmesini kolaylaştırıyor.

Arazi mevcudiyeti ve uygun zeytin yetiştirme koşullarının birleşimi, Hazara'yı daha büyük ölçekli zeytin çiftlikleri için aday haline getirdi ve bu da tarımsal ve hasat maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oldu.

Ayrıca Sultan, bölgenin kalite konusunda zaten lider konumda olduğunu vurguladı.

"Farklı bölgelerden gelen petrolün kalitesini değerlendirmek için Pakistan'da resmi bir analiz yapıldı ve Hazara'nın tüm Pakistan'da en yüksek kalitede zeytinyağı ürettiği tespit edildi." dedi.

Sultan, Arbequina ve Leccino'nun yanı sıra, Hazara'nın iklim ve toprak koşullarına özel olarak yetiştirilen iki çeşit yetiştiriyor: BARI Zaitoon‑1 ve BARI Zaitoon‑2.

"Toprağın bereketi ve uygunluğu göz önüne alındığında, zeytin tarımının verimli yapılması halinde, zeytin ithalatını durdurmanın yanı sıra dünyaya ihracat yapabilir hale geleceğiz" dedi.

Sabir Sultan, zeytinyağı üretiminin arttığı Hazara ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin öncüsü konumunda. (Fotoğraf: Sabir Sultan)

"Zeytin yetiştiriciliğinin artması Pakistan için son derece faydalı olabilir” diye ekledi. ​"Çayla birlikte Pakistan'ın en büyük ithalatlarından biri olan zeytinyağı ithalatını azaltarak ekonomiye büyük bir katkı sağlayabilir."

Hussain, Güney Asya ülkesinde zeytin yetiştiriciliğinin yayılması ve sonuçta başarılı olması için hükümet desteğinin gerekli olacağını söylerken şunları ekledi: ​"fırsatlar sınırsızdır.”

Hazara ilçesi daha geniş bir bölgede yer almaktadır. Khyber Pakhtunkhwa eyalet, daha geniş Pakistan endüstrisi için bir mikrokozmos görevi görüyor. Hussain, Hazara'nın birçok fırsatının ve zorluğunun ülke çapında yansıtıldığına inanıyor.

"Pakistan'ın iklim ve toprak koşulları, özellikle Khyber Pakhtunkhwa ve Khyber Pakhtunkhwa gibi kuzeybatı bölgelerinde zeytin yetiştiriciliğine uygundur. Pencap, "Dedi. ​"Ülke, birçok çiftçinin modern tarım uygulamalarını ve sulama sistemlerini benimsemesiyle zeytin yetiştiriciliğinde önemli ilerleme kaydetti."

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Bu ilerlemeye rağmen Hussain, birçok engelin bu ilerlemenin tam potansiyeline engel olduğu konusunda uyardı.

"Pakistan'ın zeytin üretimi birçok önemli alanda hâlâ küresel standartların gerisinde kalıyor" dedi. ​"Ülkenin hektar başına ortalama verimi, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi büyük zeytin üreticisi ülkelerden önemli ölçüde daha düşük.”

"Ek olarak, yetersiz işleme ve depolama tesisleri nedeniyle Pakistan zeytinyağının kalitesi çoğu zaman uluslararası standartları karşılamıyor" diye ekledi Hussain. ​"Ayrıca, Pakistan'ın zeytin endüstrisi öncelikle birkaç popüler çeşide odaklanırken, uluslararası pazarlar daha geniş bir çeşit çeşit talep ediyor.

"Bu sorunları çözmek ve beklenen seviyelere ulaşmak için Pakistan'ın araştırmaya yatırım yapmak Verimi ve kaliteyi artırmak, çiftçi kapasitesi oluşturma ve eğitim programlarını geliştirmek, modern işleme ve depolama altyapısını geliştirmek, yeni pazarları ve ihracat fırsatlarını keşfetmek ve sürdürülebilirliğin benimsenmesi ve hassas tarım uygulamaları” diye devam etti.

Bu sorunları çözmek için, öncelikle Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve desteklenen ticari zeytin yetiştiriciliğini teşvik eden bir proje de dahil olmak üzere çeşitli girişimler devam etmektedir.

Saeed Ur Rahman (sağda), kuzeybatı Pakistan'da zeytin çiftçiliğini geliştirmek için çalışan uzmanlar arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Saeed Ur Rahman)

"Bu iddialı proje, zeytinyağı üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlamak için ülke çapında 75,000 dönüm (30,000 hektar) alanda zeytin dikmeyi hedefliyor” dedi. ​"Ayrıca hükümet, yeni zeytin fidanlarının satın alınmasına ve çiftçilere zeytin bahçelerine damlama sulama sistemi kurmalarına yardımcı olmak için yüzde 67 çiftçi payı ile yüzde 33 oranında sübvansiyon sağlıyor.”

Hussain, Zeytin Araştırma ve Eğitim Mükemmeliyet Merkezi'nin (Cefort), BARI Chakwal ve ARI Tarnab'ın yerel zeytin yetiştiricilerine ve değirmencilere tavsiyelerde bulunma çalışmalarını övdü.

"Ayrıca girişim, yılda üç milyondan fazla yabani zeytin ağacının aşılanmasını ve yaklaşık 2,800 çiftçinin ve zeytin paydaşının eğitilmesini içeriyor” dedi.

Hazara bu çabaların merkezinde yer aldı.

"Hükümet çiftçileri buluşturuyor özel sektör satıcıları Pakistan Tarım Araştırma Konseyi'nde (PARC) Hazara merkezli bir zeytin uzmanı olan Saeed Ur Rahman, zeytin ürünlerinin işlenmesi, değer katması, pazarlanması ve markalanması için "dedi. ​"İstihdam yaratma potansiyeli olan işleme birimlerinin kurulumu da devam ediyor.”

"Hazara ve diğer bölgelerde 5 milyon yabani zeytin ağacı aşılanarak verimli meyve veren ağaçlara dönüştürülüyor” diye konuştu.

Hussain, Hazara'da saatte 200 kilogram kapasiteli bir değirmen inşa etmenin üretim ve kalitenin artmasına yardımcı olduğunu söyledi; Hayber Pakhtunkhwa'da dört değirmen daha inşa edildi.

"48.5 kilogram zeytin meyvesinden elde edilen verim, 7.5 litrelik etkileyici bir yüksek kaliteye denk geliyor sızma zeytinyağı" dedi Hüseyin.

Ziraat uzmanları, çiftçilerin Hazara'daki endemik yabani zeytin ağaçlarını aşılamasına yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Wasim Shahzad)

"Hazara'da zeytinyağı üretimi 90'da 2019 kilogramdan 2022 ve 2023'te iki tonun üzerine çıktı ve çiftçilere önemli maddi faydalar sağladı." diye ekledi.

Saeed'e göre Pakistan, 86/2022 mahsul yılında 23 ton zeytinyağı üretti ve bunların çoğu bakire ve fazladan bakire.

"Ülkede 25,000 hektarlık alanda yaklaşık 1,400 milyon zeytin ağacı dikilmiş durumda ve hali hazırda ekili olan bu bahçelerin potansiyel üretiminin yıllık - tona ulaşması bekleniyor” dedi. ​"2027 yılında üretimin yıllık 10,000 tonu aşması öngörülüyor.”

"2022/23 mali yılında yaklaşık 110 ton zeytinyağı üretildi ve 40 ton meyve katma değer yaratarak 300 milyon Pakistan rupisi (990,000 €) değerinde ekonomik faaliyet yarattı” diye ekledi Saeed. ​"Bu gelişme, kaynak açısından fakir kırsal bölgelerde iş yaratılmasıyla sonuçlandı ve zeytin yetiştiriciliğinin yerel ekonomi üzerindeki önemli etkisini vurguladı.

Hazara artık Pakistan'ın genel zeytin üretimine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

"Bölge, ekonomik ve tarımsal refahı artıran yüzbinlerce Kaho ağacı (yabani zeytin) ile Pakistan'ın genel zeytin üretimini artırma konusunda önemli bir potansiyele sahip." dedi Hussain.

Üretimi genişletme çabalarının bir sonucu olarak Pakistanlı yetkililer, ülkenin yakında kendi kendine yeterli olacağına ve hatta zeytinyağı ihraç etme kapasitesine sahip olabileceğine inanıyor.

"Pakistan gelecekte önemli bir sızma zeytinyağı ihracatçısı olma yolunda ilerliyor, "dedi Hussain. ​"2022'de ülke, yedi ülkeye 1.9 (1.8 €) milyon değerinde sızma ve sızma zeytinyağı ihraç etti ve ihracatın çoğu Mozambik ve Kanada'ya gitti.

"Stratejik hedefinin bir parçası olarak ticaret açığını azaltmakPakistan aktif olarak sızma zeytinyağı ihracatını teşvik ediyor” diye ekledi. ​"Bazı Pakistanlı şirketler halihazırda Çin ve ABD de dahil olmak üzere küresel pazarlara ihracat yapıyor.”