Dayanıklılık ve Tutku Kaliforniyalı Butik Bir Üreticiyi Nasıl Yönlendiriyor?

Dört kısa yıl içinde, arkadaki çift Chateau de Luz küçük bir zeytinliği ödüllü bir zeytinyağı markasına dönüştürdü.

Güneşle yıkanmış De Luz, Kaliforniya'daki küçük ölçekli üretici, iki Altın Ödül kazandı 2024'da NYIOOC World Olive Oil Competition.

Dışarıdan bakıldığında gösterişli gibi görünse de (zeytincilik) özveri ve dayanıklılık gerektiren zor bir iştir. - Sandra Austoni, Chateau de Luz'un sahibi

"Biz 2021 yılında kurulan butik bir zeytinlikiz” dedi sahibi Sandra Austoni. ​"Faaliyette olan bu koruyu 2020 yılında satın aldık ve önceki sahibi 2007 yılında ağaçları dikti, yani ağaçlarımız hala çok genç.”

"İki karışım sunuyoruz: çoğunluğu olgunlaşmamış zeytinlerden oluşan erken hasat Athena ve yüzde 50'si olgun, yüzde 50'si olgunlaşmamış zeytinlerden oluşan normal karışımımız Venus'' diye ekledi. ​"Bu yıl biz de Olio Nuovo'yu tanıttı Athena'mızın baskıdan hemen sonra çıkması gerçekten başarılı oldu.”

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Aslen Fransa'nın Provence kentinden olan Austoni, şirketin adının geçmişinden ve bugününden ilham aldığını söyledi. ​"Ayrıca Fransız mirasımı pazardaki kitlemizin kolayca anlayabileceği bir isimle vurgulamak istedim” dedi.

"Ailem bir asırdan fazla bir süredir Provence'ta zeytin yetiştiriyor," diye ekledi Austoni. ​"Hiçbir zaman kendim zeytin yetiştirmek gibi bir hedefim olmadı ama yeni bir ev ararken bu mülkü bulduğumuzda ona aşık oldum. Yani bu planlanmış bir olay değildi. Bu tesadüfen oldu.”

Austoni, başından beri amacının yüksek kaliteli ürünler üretmek olduğunu söyledi. sızma zeytinyağı Şirketin 600 ağaçlık korusundan küçük bir ölçekte.

"Beş İtalyan çeşidimiz var: Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo ve Pendolino'nun yanı sıra karışımlarımıza da dahil ettiğimiz birkaç Kalamata ağacı var" dedi.

"Olumlu tarafı, hasattan birkaç saat sonra bunu işleyebilmemizdir. Ayrıca ağaçlarımızı tüm yıl boyunca sürekli olarak izleyebiliyoruz" diye ekledi Austoni. ​"Bu güzel ağaçların arasında yaşamak da bir keyif.”

Şirketin küçük boyutu nedeniyle Chateau de Luz, yalnızca yüksek kaliteli küçük seri üretime odaklanıyor.

2020 yılında Austoni ve kocası, Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo, Pendolino ve Kalamata zeytinlerinden oluşan 600 ağaçlık bir zeytinlik satın aldı. (Fotoğraf: Chateau de Luz)

"Austoni, niceliğe karşı kaliteye odaklanmak ve zeytinyağımızın kalitesini sürekli eğitim ve öğrenilen deneyim yoluyla her yıl artırmaya devam etmek istedik "dedi.

Şirketin başarısını buna bağladı NYIOOC Austoni ve kocasının her sonbaharda zeytinleri toplayıp öğütme hızına ve verimliliğine.

"Meyveler toplanır toplanmaz bozulmaya başlıyor, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede işlenmesi çok önemli" dedi Austoni. ​"Mürettebatımızın güvenli bir şekilde hasat yapmasına yetecek kadar ışık olur olmaz genellikle hasada erken başlarız. Hasattan birkaç saat sonra işleme başlıyoruz. Amacımız aynı gün değirmencilik yapmak.”

"Tek seferde sadece 250 kilo meyve işliyoruz, yani tam anlamıyla zanaatkâr usulü bir süreçten geçiyoruz” diye ekledi. ​"Bu, kârlılığımızı feda etmemiz anlamına gelse bile, nicelikten ziyade kaliteye odaklanıyoruz. Müşterilerimizin, ailelerimizin ve dostlarımızın zeytinyağımızı tattıklarında en iyi deneyimi yaşamalarını istiyoruz.”

2023/24 mahsul yılı Kaliforniya genelinde bereketli geçse de Austoni, bol miktarda rekoltenin kendi engellerini de beraberinde getirdiğini ve şirketin bazı uzun vadeli zorluklarının altını çizdiğini söyledi.

"2023 hasadı son derece zorluydu” dedi. ​"Kaliforniya'daki herkes gibi bizim de bol miktarda meyvemiz vardı ve muhtemelen ağaçlarımızın yalnızca yüzde onunu hasat edebildik.”

Hasat için işçi işe almak şirketin karşılaştığı zorluklardan biri olmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Chateau de Luz)

"Frezeleme sırasında çeşitli mekanik sorunlar yaşadık ve bu da bizi birkaç kez duraklatmaya zorladı," diye ekledi Austoni. ​"Hasadımızın birkaç haftadan uzun sürmesi nedeniyle mürettebat sorunları da yaşadık ve onları elimizde tuttuk. Bu şimdiye kadar yaptığımız en zorlu hasattı.”

Genel olarak şirketin karşılaşmaya devam edeceği iki ana zorluğun şunlar olacağına inanıyor: iklim değişikliği ve hasat sırasında sürekli olarak çalışacak yeterli sayıda işçi bulmak.

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"Hava koşullarındaki değişiklik, yıldan yıla üretimde büyük değişikliklerle zeytin üretimini etkiliyor ve buna uyum sağlamaktan başka yapabileceğimiz pek bir şey yok "dedi Austoni.

"Diğer önemli zorluk ise özellikle hasat döneminde yüksek kaliteli ekipleri bulmak ve elde tutmaktır" diye ekledi. ​"Pek çok yetiştirici, ekip eksikliği nedeniyle geçen sezon hasat yapamadı. Bizimle birlikte öğrenmek ve büyümek isteyen iyi yüklenicileri bulmak zaman alır. Ana yüklenicimizi elimizde tutmanın bir yolu olarak ona eğitim ve ücretli eğitim sunmayı seviyoruz.”

Şirketin karşılaştığı bir diğer sürekli zorluk ise organik uygulamaları kullanarak haşere istilasını yönetmektir.

"Biz acı çekiyoruz zeytin meyve sineği Güney Kaliforniya'da," dedi Austoni. ​"Bunları kontrol etmek ve meyveyi korumak için uygun bir program şarttır. Sağlıklı, kaliteli zeytin olmadan, kaliteli zeytinyağı olmaz. Ağaçlarımızı ve organik tarıma uygun doğal bir ürün olan zeytinlerimizi korumak için kaolin kili kullanıyoruz.”

Bu daimi zorlukların yanı sıra Chateau de Luz'un da üstesinden gelmesi gerekiyordu. artan üretim maliyetleri son hasatta.

"Austoni, "Her şey çok daha pahalı hale geliyor" dedi. ​"O kadar küçük bir üreticiyiz ki, en azından henüz kâr edemiyoruz. Miktardan ziyade kaliteye odaklandığımız için premium tarafta daha fazla fiyatlandırılırız. Ayrıca ambalajlarımızın ve etiketlerimizin üst düzey konumumuzu yansıtmasını sağlıyoruz.”

Kaliforniya'da zeytin yetiştiriciliğinin zorlu çalışmasına ve sayısız zorluğuna rağmen Austoni, Dünya Yarışmasında ve diğer yerel zeytinyağı kalite yarışmalarında ödül kazanmanın önemli bir ödül olduğunu ve şirketin markasını oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Şirketin butik sızma zeytinyağını pazarlama çabalarının ardındaki zarif ambalaj. (Fotoğraf: Chateau de Luz)

"Böyle prestijli bir organizasyon tarafından tanınmak çok ödüllendiriciydi, özellikle de sahnede oldukça yeni olduğumuz için" dedi.

"Şu anda etkisini değerlendirmek zor ama markamızı oluşturmamıza kesinlikle yardımcı oluyor. Ayrıca zeytinyağımızı yeni sonuçlanan 2024 Los Angeles İlçe Fuarı'nda da satabildik, "diye ekledi Austoni. ​"Stoklarımızı birkaç gün içinde sattık; bu, marka görünürlüğümüz açısından harika bir deneyimdi.”

Austoni henüz kendi ağaçlarını dikememiş olsa da, şirketin önceki yetiştiricinin yüksek oranda zeytinyağı üretme çabalarından yararlandığını söyledi. polifenollerizeytinyağına önemli katkı sağlayan sağlık yararları ve lezzet profilleri.

"Eğer yeni bir koru dikecek olsaydım muhtemelen Fransız çeşitlerini seçerdim” dedi. ​"Önceki sahibinden aldığımız bilgi, bunların çapraz tozlaşma için seçildiği ve aynı zamanda karışımda maksimum miktarda polifenol elde edilmesi gerektiği yönünde.”

Bu yüksek polifenollü zeytin çeşitlerinden en iyi şekilde yararlanmak, zeytinlerin yeşilken toplanmasını ve hızlı bir şekilde değirmene getirilmesini gerektirir.

"Hasat ve ayıklamayı ben hallediyorum" dedi Austoni. ​"Zeytinlerimizi öğütmeden önce manuel olarak ayırıyoruz. ​'Kötüler. Bu, manuel olarak yapıldığında sıkıcı bir süreç ama en yüksek kalitede petrole sahip olacağımızı garanti ediyor."

"Ayrıca malaksasyon ve ayırma süreçlerinde de sıcaklığı sürekli takip ediyoruz” diye konuştu. ​"Kocam Alan, ekipmanın frezelenmesinden ve çalıştırılmasından sorumlu. Mekanik konusunda bir geçmişi var ve her zaman gıda endüstrisinde çalışmış, dolayısıyla bu doğal bir uyumdu.”

Austoni'nin kocası Alan, zeytin hasadını denetlerken değirmeni de işletiyor. (Fotoğraf: Chateau de Luz)

Hasat tamamlandıktan sonra Austoni, bağımsız laboratuvarlara sertifikalandırılmak üzere sızma zeytinyağı numuneleri gönderir.

"Bu, güvenilirliği gösterir ve en iyi uygulama olarak kabul edilir" dedi Austoni. ​"Sertifikalar aynı zamanda tüketicinin yüksek kaliteli sızma zeytinyağı satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi için eğitilmesine de yardımcı oluyor.

Sertifikasyon yoluyla güvenilirlik oluşturmanın yanı sıra, tüketicileri yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitmenin bir öncelik olduğuna inanıyor.

"Sosyal medya paylaşımları ve internet sitemizdeki çeşitli yazılar aracılığıyla bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Küçük bir çiftçi için iş asla bitmese de Austoni, sızma zeytinyağı üretimine olan tutkuyu yeniden keşfetmenin maddi olmayan ödüllerle geldiğini söyledi.

"Buradaki zorluk, iş ve kişisel yaşam arasında herhangi bir sınırlama olmamasıdır ki, diğer birçok çiftçinin de bunu anlayabileceğinden eminim" dedi.

"Sabırlı ol. Herhangi bir tarımsal işletme gibi, bu da hızlı bir şekilde zengin olma faaliyeti değil," diye tamamladı Austoni. ​"Dışarıdan gösterişli görünebilir ama özveri ve dayanıklılık gerektiren zor bir iştir. Tutku, iniş ve çıkışları atlatmak için çok önemli” dedi.