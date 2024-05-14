Yenilik ve Sürdürülebilirlik, Puglia'lı Üreticiler İçin Harika Sonuçlar Getiriyor

Otokton Coratina zeytin çeşidinin en iyilerini ortaya çıkarma yeteneği, GangaLupo​'başarısı.

Genç şirket, en yüksek kalitede monovarietal üretmeyi amaçlayan Bari, Puglia'da kuruldu. Çabaları bir kez daha ödüllendirildi Altın Ödülü 2024'da NYIOOC World Olive Oil Competition, şirketin art arda altıncı ödülü.

Kaliteli bir ürünün sadece bir ticari mal değil, aynı zamanda bölgeye ve topluluklara yönelik özen, dikkat ve saygı çalışmasının meyvesi olduğu konusunda daha büyük bir farkındalık var. - Vito Girone, GangaLupo'nun kurucusu

"Değer verdiğimiz ağaçların çoğu büyük büyükbabam ve büyükbabam tarafından dikildi” dedi kurucu Vito Girone. ​"Aslında şirketimiz yakın zamanda kuruldu ama ailem nesillerdir zeytin yetiştiriciliğine kendini adamıştır.”

"Zeytinleri yerel imalathanelere satıyorlardı ve meyvenin küçük bir kısmı da iç tüketime yönelik zeytinyağı üretimine yönelikti” diye konuştu. ​"Sebze üretimi de yapan çiftliğin yönetimi, kalite odaklı projemizde bana ve kardeşime destek veren velilerimize geçti.”

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Şirketin kuruluşundan kısa bir süre öncesine kadar Apulyalı çiftçinin kariyeri farklı bir yol izlemişti.

Liseden sonra Girone, İtalya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesindeki Torino'ya taşındı. Orada mezun oldu ve bir mühendislik firmasında çalışmaya başladı. Bu, içinden bir ses onu geri dönmeye sevk edene kadar birkaç yıl sürdü.

"Çok güzel bir işti ama zamanla özellikle zeytinyağına olan tutkumun kendini hissettirmesiyle bir değişime ihtiyacım olduğunu fark ettim” dedi. ​"Bu nedenle ormancılık ve çevre bilimleri mezunu olan ve halihazırda aile şirketinde çalışan kardeşim Luigi'ye kendi üretimimizi başlatmasını önerdim. sızma zeytinyağı".

"Kendisi hevesle kabul etti ve biz de şirket organizasyonunu yeniden düzenlemeye başladık" diye ekledi Girone. ​"Zeytinyağının nasıl yapılacağına dair sadece temel bilgiye sahip olduğumuz için, kaliteli üretim konusunda uzman olan harici danışman Alfredo Marasciulo'ya başvurduk. Projeye olan güçlü inancımızı görünce bizi desteklemeyi kabul etti ve 2017/18 mahsul yılında başladık.”

Bugün çiftlik, Apulian başkentinin en kuzey bölgesi olan Santo Spirito'da 25 hektarlık bir alanı kaplıyor. Burada, Adriyatik Denizi'ne bir kilometreden daha yakın olan düz arazide 5,500 zeytin ağacı yetişiyor.

Meyve bahçeleri, şirketin adının geldiği Ganga di Lupo adlı bir köyde bulunuyor. Ağaçların yarısından fazlası asırlıktır ve en az altıya yedi metre aralıklarla geleneksel dikim düzenini hâlâ korumaktadır. Meyve bahçelerini sıklaştırmak için bazı bölgelere daha genç ağaçlar yerleştirildi.

"Zeytinlik içerisine hava ve toprak nemini tespit eden iki hava kontrol ünitesi kurduk” dedi Girone. ​"Ayrıca yaprakların büyümesini izlememize ve bitkilerde ısı ve su stresini önlememize olanak tanıyan yaprak sensörleri de ekledik."

Bu Tarım 4.0 sistemi, kaynakların ve iş yüklerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Girone ve erkek kardeşi, meyve bahçelerindeki damlama sisteminin yerine su ve enerji tasarrufu sağlamak için bir yer altı sulama sistemi kurmayı planlıyor.

"Sürdürülebilir olmak temel değerlerimizden biri ve bu nedenle kaynakların verimli kullanımına büyük önem veriyoruz” dedi Girone. ​"Araştırmalar damla sulamayla buharlaşarak kaybedilen suyun yüzde 40 ila 50'ye ulaşabileceğini söylüyor."

"Hidroforların kuyudan daha kısa sürede daha az su pompalamak zorunda kalması nedeniyle su tüketimini ve dolayısıyla enerji tüketimini azaltan yer altı sulamada bu gerçekleşmiyor” diye ekledi. ​"Bir sonraki zeytin hasadında bazı bahçelerde bu sistemin devreye girmesi gerekiyor” dedi.

Girone, şirketinin ve zeytinyağı sektörünün artık sürdürülemez tarım uygulamalarını kullanmaya devam edemeyeceğine inanıyor.

"Kaliteli bir ürün elde etmek için suya ihtiyacınız vardır, ancak iklim değişikliği kullanılabilirliğini azalttı” dedi. ​"Daha az yağmur ve azalan akifer seviyeleri nedeniyle çiftçilerin su tüketimi ve yönetimi konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu kıymetli kaynağın artık tarıma elverişli olmaması riski ortaya çıkıyor” dedi.

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Kuraklık tehdidi geçen yılki üretim. Yağmurlu bir baharı, haziran ayından kasım ayına kadar daha yüksek su ve enerji girdisi gerektiren uzun süreli bir kuraklık dönemi izledi.

Yine de ekstra çabalar meyvesini verdi ve zeytin verimi tatmin ediciydi. Coratina geç olgunlaşan bir çeşittir, ancak Girone, genellikle Kasım ayının ilk günlerinde başlayıp Aralık ortasına kadar biten erken bir hasat gerçekleştirir.

"Bu tür sonuçlara ulaşmak için bölgedeki en iyi değirmenlerden birine güveniyoruz" dedi Girone. ​"Olarak da bilinen Donato Conserva, Modugno'daki tesisinde Mimi, bize bugün mevcut olan en iyi teknolojiyi sunuyor. Belki birkaç yıl içinde kendi şirket değirmenimizi kurma planımız var ama şimdilik adım adım ilerleyeceğiz ve bu harika profesyonellerle çalışmaya devam edeceğiz.”

GangaLupo'nun güçlü yönleri, her aile üyesinin ve işbirlikçilerinin sahip olduğu tamamlayıcı becerilerden kaynaklanmaktadır. (Fotoğraf: GangaLupo)

Girone, şirketin başarısını kendisinin, erkek kardeşinin ve ebeveynlerinin sahip olduğu tamamlayıcı becerilere bağlıyor.

"Şirketimizi kurarken, tüm uzmanlığımızı, yani ailemin ülkedeki yaşam boyu deneyimini, erkek kardeşimin tarımsal bilgisini ve benim mühendislik becerilerimi, özellikle hassas tarım modelini uygulama konusundaki mühendislik becerilerimi ve işbirlikçilerimizin yeteneklerini birleştirdim." söz konusu. Bir takım halinde çalışmak küçük bir şirket için bile kazançlı bir seçim olabilir.”

Girone, bu iş stratejisini şirketin yıllar içinde elde ettiği ödüllü sonuçlara bağladı.

"Alınan ödüller bize en büyük mutluluğu yaşatıyor” dedi. ​"Bu sadece iyi bir iş yaptığımızı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda imajımıza da prestij kazandırıyor. Ve bunu bizim gibi tüm çiftçilerin son yıllarda karşılaştığı zorluklara rağmen başardık. aşırı hava olayları için artan üretim maliyetleri".

Girone, satış sezonunun başında endişe duyduğunu açıkladı. artan zeytinyağı fiyatları tüketiciyi korkutabilir. Ancak önemli bir kısmının premium ürünlerin değerini gerçekten anladığını ve maliyet artışlarına rağmen bunları satın alıp kullanmaya devam ettiğini fark etti.

"Gerçek şu ki standart altı ürünlerin fiyatları da arttı” dedi. ​"Aslında kaliteli ve kalitesiz ürünlerin fiyat farkı oldukça daraldı ve tüketiciler bu koşullar altında kaliteli sızma zeytinyağı almanın faydalı olduğunu anlamaya başladı.”

Girone, zeytinyağı profesyonellerinin mükemmel iletişiminin aynı zamanda insanları kaliteli üretimin arkasında yatan şey ve bunun birçok faydası konusunda bilinçlendirdiğini belirtti.

"Her geçen gün daha fazla tüketici, yüksek kaliteli bir ürünün hem sofrada hem de yemek açısından büyük bir fark yarattığını biliyor. sağlık yararları, "Dedi. ​"Bu kaliteli dünyayı keşfeden insan sayısının giderek arttığını görüyoruz.”

"Kaliteli bir ürünün sadece bir meta değil, aynı zamanda bölgeye ve topluluklara yönelik özen, dikkat ve saygı çalışmasının meyvesi olduğu konusunda geçmişe göre daha büyük bir farkındalık var" diye ekledi Girone. ​"Aslında bu, muhtemelen çok sayıda insanı yüksek kaliteli bir ürün ile düşük kaliteli bir ürün arasındaki farklar konusunda bilinçlendirebileceğimiz sektör için önemli bir an.”

Apulyalı çiftçi, sızma zeytinyağı sayesinde yaşadığı hayattan farklı bir hayat hayal edemediğini söyledi. Kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmak için günümüzün yeniliklerini geliştirmeye ve kullanmaya kararlı olduğunu ekledi.

"Çalışmalarımızda göz önünde bulundurmamız gereken temel noktalar olduğuna inanıyorum ve bunlardan biri de çevreye saygıdır” dedi. ​"Elbette günümüzün yenilikleri kalitenin en üst seviyelerine ulaşmamıza ve daha verimli olmamıza yardımcı oluyor ama bunda da aşırıya kaçmamak gerektiğine inanıyorum. Bize bu olağanüstü ürünü veren çevreye ve bölgeye her zaman büyük bir özenle davranmalıyız.”

"Emisyonların azaltılması ve verimli kaynak kullanımı sayesinde her anlamda sürdürülebilir bir şirket olabiliriz ve yine de en yüksek kalite standartlarını hedefleyebiliriz” dedi.