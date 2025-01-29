İsrail Hasadı Savaş Ortamında Sonlanıyor

İsrailli zeytin üreticileri son iki aydır zorlu koşullar altında hasat yapıyor.

Bazı bölgeler devam eden askeri operasyonlardan doğrudan etkilenirken, diğerleri iş gücü sıkıntısı, tedariklerin aksaması ve temel hizmetlere sınırlı erişim gibi çatışmanın dolaylı sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

İsrail, militanların Filistin topraklarından güney İsrail'e geçerek 7 kişiyi öldürüp 2023 kişiyi rehin aldığı 1,139 Ekim 250'ten bu yana Gazze'de Hamas ve İslami Cihat'la savaş halinde.

Savaş yıllarında, bombalamalara ve saldırılara rağmen zeytinyağı üretimimizi sürdürüyoruz. - Nimrod Azulay, ortak sahibi, KeremZait

Kısa bir süre sonra, Lübnanlı militan grup Hizbullah kuzey İsrail'e roket atmaya başladı. Çatışma, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını artırmaya başladığı Eylül ayının sonuna kadar devam etti ve sonunda Güney Lübnan'ı işgal etmek.

Gazze'nin Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, çatışma başladığından beri 46,000 ölüm bildirdi. Bu arada, Lübnanlı yetkililer 3,000'den fazla ölüm olduğunu tahmin ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, savaşta 840 askerin öldürüldüğünü söyledi.

"İsrail için çok zorlu bir dönem” dedi ortak sahibi Nimrod Azulay. KeremZait.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

The ödüllü yapımcı İsrail'in kuzeyinde, Ürdün Nehri'ne bakan Mishmar HaYarden'in eteklerinde, Hula Vadisi'nin güney ucunda yer almaktadır.

"Azulay, "Geçen yıl hacim açısından zayıf bir hasat döneminin ardından bu sezon hem hacim hem de kalite açısından mükemmeldi" dedi.

Bu yılın bir yıl olduğunu açıkladı ​'Zeytin ağacının doğal meyve verme döngüsünde 'yıl' olarak adlandırılan ve genellikle daha fazla verimle sonuçlanan bir dönemdir.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin ön tahminlerine göre İsrail'in 15,000/2024 mahsul yılında 25 metrik ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Hasat boyunca devam eden çatışmalar, çoğu yerel yetiştiricinin Filistinli işçiler de dahil olmak üzere her zamanki mevsimlik iş gücüne güvenmesini imkansız hale getirdi.

"Teknoloji ve makine yatırımları her sezon kendini kanıtladı” dedi Azulay. ​"Bu yıl, özellikle kritikti, ek işçilere veya hizmetlere güvenmeden zeytinyağımızı yetiştirmemize, hasat etmemize ve üretmemize olanak sağladı, ki savaş zamanında bunları sağlamak çok daha zordur. Özellikle çatışmanın en yoğun olduğu kuzey bölgesinde.”

"KeremZait, "Savaş döneminde, bombalamalar ve saldırılar yaşanırken bile zeytinyağı yetiştirmeye ve üretmeye devam ettik" dedi.

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Savaş, daha güneyde, Kudüs yakınlarında da zeytin yetiştiricilerini önemli ölçüde etkiledi.

"Çok sayıda ödüle layık görülen kuruluşun kurucusu ve başkanı Hani Ashkenazi, "Askeri kriz şüphesiz bu yıl faaliyet gösterme şeklimizi şekillendirdi" dedi. Kudüs Zeytinyağı.

Jerusalem Olive Oil'in ortak sahipleri Moosh ve Hanzi Askenenazi bahçelerini inceliyor. (Fotoğraf: Jerusalem Olive Oil)

"Büyük lojistik ve dağıtım gecikmelerinden kurtulduğumuz için şanslı olsak da, mevcut işçi eksikliği acil bir sorundu” diye ekledi. ​"Kriz nedeniyle birçok kişi işe gidemedi, bu da hasat döneminde ekibimizin üzerinde ek bir baskı oluşturdu.”

Aşkenazi, çatışmanın operasyonda yer alan çiftçiler, işçiler ve aileleri de dahil olmak üzere herkes üzerinde derin bir duygusal etki yarattığını söyledi.

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"Ancak benim için en dikkat çekici olan, olaya dahil olan herkesin sarsılmaz iyimserlik ve dayanışma ruhuydu” dedi. ​"Zor şartlara rağmen, yaptığımız işe olan inancımız ve emeğimizin meyvelerini pazara sunmanın önemiyle her zamankinden daha çok çalıştık.”

Bu yılki kampanyamız, bir önceki sezona göre nicelik ve nitelik açısından oldukça başarılı geçti.

"Erken hasat, yaklaşık yüzde on oranında daha düşük dönüşüm oranları getirdi, ancak bu, daha aromatik ve karmaşık üretime öncelik verildiğinde tipik bir durumdur. sızma zeytinyağı" dedi Aşkenazi. ​"Sezon ilerledikçe ve zeytinler olgunlaştıkça dönüşüm oranları da çeşide bağlı olarak yüzde 16 ile 24 arasında önemli oranda arttı.”

Ülkenin kuzeyinde, ekibin arkasında Celile Sindyanna Bu yılki zorlu hasadın sosyal ve ticari karmaşıklıklarına değinildi.

Lahav, işgücü sıkıntısına rağmen birçok İsraillinin yerel üreticileri desteklemek için zeytinyağı satın aldığını söyledi. (Fotoğraf: Celile'li Sindyanna)

"Bölgemizdeki artan çatışmalar, misyonumuzun aciliyetini ve önemini vurguluyor” dedi Hadas Lahav, kurucusu ödüllü kar amacı gütmeyen kuruluş. ​"Arap ve Yahudi İsrailli vatandaşlar arasındaki süregelen sosyal ve politik gerginlikler, özellikle Arap-Yahudi iş birliği için ortak bir alan yaratmaya çalıştığımız bu dönemde, toplumumuzu derinden etkiliyor.”

""Birçok İsrailli, savaşın kaçınılmaz olduğuna dair inancın yerine alternatifler arıyor" diye ekledi. ​"Sindyanna, bu bireyler için farklı, daha umutlu bir gelecek için bir model teşkil ediyor.”

Lahav, devam eden çatışmaların yarattığı zorluklara rağmen İsrailliler arasında, özellikle yerel işletmeler arasında bir dayanışma duygusunun olduğunu söyledi.

"Lahav, "Yerel pazar talebimiz iki katına çıktı, İsrailli müşterilerden zeytinyağı için tekrar siparişler geliyor" dedi.

Benzer şekilde geçen yılki hasatLahav, Batı Şeria ile sınırın kapatılmasının özellikle geleneksel çiftçiler için yeterli sayıda işçi bulmayı çok zorlaştırdığını söyledi.

"En acil sorun, Batı Şeria'dan İsrail'e giren Filistinli işçilere yönelik kısıtlamalar nedeniyle iş gücü eksikliğiydi" dedi. ​"Bu durum özellikle küçük preshaneleri ve geleneksel olarak elle hasada dayanan, sulama imkânı olmayan bahçelere sahip Arap çiftçileri etkiledi.”

"Önceki yıllarda İsrail'de yaklaşık 12,000 mevsimlik işçi zeytin hasadına yardım etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana, diğer sektörlerdeki 150,000 Filistinli işçinin girişiyle birlikte, onların girişi yasaklandı" diye ekledi Lahav. ​"Bu durum yalnızca İsrailli çiftçiler ve işçiler için değil, aynı zamanda Batı Şeria işgücü piyasasında yeterli alternatife sahip olmayan Filistin ekonomisi için de felaket oldu.”

Sindyanna, Lübnan sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki Nasıra yakınlarındaki Celile'nin Kana kentinde faaliyet gösteriyor.

"Lahav, "Kuzey İsrail'deki savaş hasat döneminde gerçekleşti ve çiftçiler için tehlikeli koşullar yarattı, bahçelere sürekli roket düşme tehlikesi vardı" dedi. ​"Bu durum çoğu zaman tarlalara ulaşmamızı engelledi veya önemli lojistik engeller yarattı.”

Sindyanna'nın bu koşullara rağmen hasadı zamanında yapmayı başardığını belirten Lahav, kâr amacı gütmeyen kuruluşun yüksek kalitede organik zeytinyağı ürettiğini söyledi.

"Lahav, “Organik tarıma, adil ticarete ve yenileyici tarıma olan bağlılığımız, çevreye olan saygımızı ve sürdürülebilir tarıma olan inancımızı yansıtıyor” dedi.

Sindyanna, yerel İsrailli ve Filistinli çiftçilerle organik tarıma geçmeleri ve ürünlerine değer katacak uluslararası sertifikalar almaları için çalışıyor.

"Lahav, “Zeytinliklerde her yıl yaptığımız profesyonel denetimlerle kimyasal pestisit ve gübre kullanımının önlenmesini sağlıyoruz” dedi. ​"Bu süreç daha sağlıklı toprak ve ağaçları teşvik ederek olağanüstü kalitede zeytinler elde edilmesini sağlar. Ayrıca toplum ve toprak arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak doğaya karşı derin bir saygı geliştirir.”

Lahav'a göre, bu sürdürülebilir yaklaşım ve çok sayıda bireyin kişisel katılımı, son zeytinyağı kampanyasının başarısında önemli bir etken oldu.

"Lahav, "Bu başarı, ekibimizin olağanüstü çabalarını ve kararlılığını, ayrıca bu zor zamanlarda yardım etmek için bir araya gelen aile, arkadaş ve gönüllülerin seferberliğini yansıtıyor" dedi.

"Sindyanna, mevcut zorlu koşullar altında bile barışı, iş birliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme misyonunda kararlılığını sürdürüyor” diye sözlerini tamamladı.