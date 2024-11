İtalyan Yetiştiriciler Hayal Kırıklığı Yaratan Verimlerle Karşı Karşıya

Yarımada genelindeki İtalyan üreticiler, hasat sezonunun tüm hızıyla başlamasıyla birlikte beklenenden düşük zeytinyağı üretim hacimleri bildiriyor.

Bazı durumlarda büyük miktarda zeytin normal verimi sağlamazken, bazılarında ise tipik verim daha az zeytinden elde edilir.

Ülkenin kuzeyindeki üreticiler, dönüşüm verimlerinin ortalamanın çok altında kaldığından yakınıyor.

Ekim ayının sonunda yağan yağışlar hasadı geciktirdi ve rekolteyi düşük tuttu... Bu durum ister istemez fiyatları etkileyecek ve bunu müşterilere anlatmak kolay olmayacak. - Alessandro Melchiorri, sahibi, Melchiorri Olio

"Pietro Polizzi, "Bu yıl kuzey bahçelerimizden güney bahçelerimize göre önemli ölçüde daha fazla zeytin topladım" dedi. Olio Enotre'nin sahibiKuzeyde Veneto'da, güneyde ise Calabria'da koruluklar bulunmaktadır.

İtalya'da zeytinyağı üretiminin, ülkenin büyük bölümündeki düşük yağ verimi nedeniyle ilk beklentilerin altında kalması muhtemel. (Fotoğraf: Marina Colonna)

"Zeytinler sağlıklıydı, hiçbir belirti yoktu. zeytin meyve sineği, "Diye ekledi. ​"Ancak sorun, alışılmadık derecede düşük olan, yüzde yedi ila sekiz civarındaki dönüşüm getirilerinde yatıyor.”

Dönüşüm verimleri, 100 kilogram zeytinden çıkarılan zeytinyağı miktarını ifade eder. Yüzde yedi verim, 100 kilogram zeytinin öğütülmesinden yedi kilogram zeytinyağı elde edildiği anlamına gelir.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

"Bu düşük dönüşüm oranları kaçınılmaz olarak nihai ürün fiyatını etkileyecektir. Olumlu tarafı, kalitenin çok yüksek kalmasıdır" dedi Polizzi.

Ceil Friedman, Erminio Cordioli'nin ortak sahibi Veneto'nun Verona bölgesinde de hasattan beklenenden düşük verim alındığı şikayeti var.

Ceil Friedman, yağışların hasadı sekteye uğrattığını ve bunun da düşük petrol veriminden kaynaklandığını söyledi. (Fotoğraf: Erminio Cordioli)

"Zeytinler çok güzeldi, yağın kalitesinden de çok memnunuz” dedi. ​"Özellikle yağışların hasadı sık sık aksatması nedeniyle zorlu bir işti. Yine de beklenenden düşük verimler karşısında hazırlıksız yakalandık.”

"Friedman, "Bu sorun bölgedeki tüm üreticileri etkiliyor, sizi temin ederim" diye ekledi. ​"Yerel Grignano gibi çeşitler normalde yüzde on civarında verim veriyordu, ancak bu sefer yüzde altıya ulaştı.”

Furio Battelini, teknik direktör Agraria Riva del GardaGarda Gölü'nün hemen üzerinde bulunan koruluklarda da beklenmedik düşük verimler gözlemlendi.

"İlkbahardan bu yana şartların elverişli olması nedeniyle bu yıl oldukça bol zeytin üretimi yaşadık” dedi. ​"Zeytin sineği ağustos ayındaki yaz sıcağından kurtulamadığı için zarar yapamadı.”

"Ancak fabrikada verimin yüzde 14'e kadar düştüğünü gördük, oysa biz genelde yüzde 15-- arasında bir verim bekliyoruz" diye ekledi.

Battelini, bu durumu, Eylül ayından itibaren güneşli günlerin nadirleşmesiyle birlikte hava şartlarının değişmesine bağladı. ​"Güneş ışığının az olması zeytinlerin olgunlaşmasını etkilemiş ve tam olgunluğa ulaşmasını engellemiş olabilir” dedi.

Battelini, kaliteye odaklanan üreticilerin bu tür koşullarda bile erken hasadı tercih etmeleri gerektiğini, çünkü beklemenin yağın fenolik içeriğini azaltabileceğini söyledi.

reklâm

"Ayrıca aşırı yağışlar da yaşandı, zeytinler ağaçlardan devrildi” dedi. ​""Erken hasat yapmayanlar büyük ihtimalle önemli miktarda meyve kaybettiler."

"Battelini, "Düşük verimler, birçok kişi için genellikle neşeli geçen hasat sezonunu gölgeledi" diye ekledi. ​"Zeytinyağı kalitesi mükemmelliğini koruyor, çok zarif ve temiz profillere sahip. Ancak bu yıl depolama tanklarımızı dolduramayacak olmamız üzücü.”

Kuzey İtalya'nın bazı bölgelerinde petrol verimleri, yazdan sonbahara kadar yaşanan olağandışı iklim değişiklikleri nedeniyle ortalamanın yüzde 50 altında seyretti. (Fotoğraf: Agraria Riva del Garda)

Orta İtalya'da üretim hacimlerinin tatmin edici olduğu bildiriliyor ancak daha düşük dönüşüm verimleri yetiştiricileri şaşırtıyor çünkü büyük, sağlıklı zeytinler çok fazla su tutuyor. Preslendikten sonra yağ verimleri beklenenden düşük oluyor.

Bölgedeki üreticiler, bunun nedenini sıcak ve kurak bir yaz mevsiminin ardından sonbaharın başlarında yağan bol ve uzun süreli yağmurlara bağlıyor.

reklâm

"Lazio'nun Roman Sabina bölgesinin kalbindeki Moricone'de bulunan DueNoveSei adlı şirketten Marco Prosseda, "Erken hasadımız genellikle daha düşük verimle sonuçlanır, ancak bu yıl normalin yarısına düştük" dedi.

""Yaz mevsiminin güzel geçmesinin ardından eylül ve ekim aylarında gelen aralıksız yağışlar zeytinlerin suyla dolmasına neden oldu" dedi. ​""İronik olan, geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla meyve olmasına rağmen, geçen yıla yakın miktarda yağ üretiyoruz, ama çok daha fazla zeytin üretiyoruz."

Prosseda'ya göre, hasat döneminin ortasında belirgin eğilimler ortaya çıktı.

"Birincisi, bahçeler güzel ve sağlıklı zeytinlerle dolu; ikincisi, harika organoleptik ve nutrasötik profillere sahip yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz; üçüncüsü, 100 kilogram meyveden sadece dokuz litre yağ çıkarıyoruz, bu da yüzde dokuzluk bir verim; oysa normalde bu oran yüzde 15 civarında oluyor.”

Benzer bir durum, Antonio Mancini'nin Marcoaldi Roberta çiftliğini ortak yönettiği bir diğer Roma Sabina kasabası olan Montelibretti'de de gözlemlenebilir.

"Mancini, "Hasat iyi gidiyor, ağaçlarda çok sayıda sağlıklı zeytin var" dedi. ​"“Son yılların en kaliteli hasatlarından birini bekliyoruz.”

"Ancak 10 gün önce yağan şiddetli yağışlar zeytinlerin en yoğun olduğu dönemde yağdı ve zeytinler şişti” dedi. ​"Aylar süren kuraklığın ardından hacimleri sadece 12 ila 24 saat içinde iki katına çıktı, su emmeleri nedeniyle ağırlıkları da arttı.”

Tuscia bölgesinin daha kuzeyinde, Pietro Re, Tamìa'nın kurucusu, düşük verimle de olsa bol hasat ve optimum kalite sağlayan çeşitli zeytin çeşitleri yetiştirmektedir.

Pietro Re, Lazio'da zeytin hasadının bol olduğunu ancak yağ veriminin ortalamanın altında olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Tamìa)

"Her zeytinyağı sezonunun kendine has bir hikayesi vardır, her yıl yeni zorluklarla karşılaşırız ve bu sezon da bir istisna değil” dedi Re.

Toskana'da, Arezzo bölgesindeki Le Fontacce'den Simone Botti, düşük verimin kuraklığa bağlı olduğunu söylüyor.

"Erkenci bir çeşit olan Leccino'yu 16 Ekim'de hasada başladıkth"Yüzde 6'lık bir getiri elde ettik" dedi. ​"Şimdi Moraiolo, Leccino ve Frantoio karışımı üzerinde çalışırken, önceki yüzde 8.5'lük ortalamamıza kıyasla yüzde 13 ila - arasında verime ulaşıyoruz."

Botti'ye göre, sık ve şiddetli yaz kuraklıkları verimi etkilemiştir. Kurak yaz aylarının meyve gelişimini etkilediğine ve bunun sonucunda çekirdek-öz oranının orantısız bir şekilde arttığına, daha fazla çekirdek ve daha az öz olduğuna inanmaktadır.

""Yazın kurak geçmesi nedeniyle petrol birikimi doğru zamanda gerçekleşmedi" diye konuştu. ​"Yağmurlar nihayet yağdığında artık çok geçti.”

Massimo Ragno, panel lideri ve satın alma müdürü MoniniOrta İtalya'da beklenenden düşük rekoltenin, yoğun yağış ve ardından gelen yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığını, bunun da kurutma sürecini yavaşlattığını ve zeytinlerdeki su içeriğini artırdığını belirtti.

Monini, önemli yağışların ardından gelen sıcak hava nedeniyle Orta İtalya genelinde verimin düşmesini bekliyor. (Fotoğraf: Monini)

"Umbria'nın Spoleto kentindeki Melchiorri Olio'nun sahibi Alessandro Melchiorri, "Bu yıl zeytin miktarı ve kalitesi mükemmeldi, meyve sineği yoktu" diye ekledi. ​"Bununla birlikte,Ekim ayının sonundaki yağış hasadı geciktirdi ve verimi yüzde sekiz ile 11 arasında düşük tuttu. Bu kaçınılmaz olarak fiyatları etkileyecek ve müşterilere açıklamak kolay olmayacak.”

""Geçen yıla göre zeytinde önemli bir artış görüyoruz ancak rekoltenin düşük olması nedeniyle sezonun genel sonucunu tahmin etmek hâlâ zor" dedi.

Ragno, hem hasat öncesi hem de hasat döneminde yaşanan yoğun yağışların etkisine vurgu yaptı.

"Zeytinyağı Ağustos ve Eylül ayları arasında oluşur. O dönemden sonra çoğunlukla su içeriği değişir” dedi. ​"Yağmur yağdığında zeytin ağaçları suyu verimli bir şekilde kullanabiliyor, bu da iyi verime yol açıyor.”

"Ancak hasattan hemen önce, birçok bölgede olduğu gibi, yoğun yağışlar gelirse bu süreç bozuluyor ve su meyveleri doyuruyor” diye ekledi Ragno. ​"Bazı durumlarda zeytinlerin normalden çok daha fazla su içermesi nedeniyle verimler daha düşüktü.”

"Özellikle Toskana ve Lazio'daki orta-kuzey üretimi nitelik ve nicelik açısından hâlâ iyi bir şekilde ilerliyor" dedi.

Orta-güneyden de rahatlatıcı haberler geldi Molise bölgesi.

Marina Colonna, Molise'nin güney-orta bölgesindeki zeytin veriminin düşmesinden hava koşullarını sorumlu tuttu. (Fotoğraf: Marina Colonna)

"Marina Colonna, "Hasat, hava koşullarının da etkisiyle, en iyi sezonlara kıyasla hacimler biraz düşük olsa da sorunsuz bir şekilde ilerliyor" dedi. Colonna Çiftliği'nin sahibi.

"Verim ortalama ama kalite mükemmel” dedi. ​"Zeytinler yoğun organoleptik özelliklerini koruyarak zengin, karmaşık bir aromatik profile sahip zeytinyağı üretti. Bu yılki yağlar daha belirgin yeşil notalara ve kalıcı bir baharatlılığa sahip.”

Ülkenin zeytinyağının çoğunun geleneksel olarak üretildiği güney bölgelerinde, üreticiler sezon boyunca kavurucu ve kurak koşullar nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, bu yıl ​'Zeytin ağaçlarında dönüşümlü meyve verme döneminde 'dış yıl' meydana gelir ve bu durum daha az meyve ile sonuçlanır.

Yükseliş ve düşüş yılları Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Ülkenin en önemli zeytinyağı üretim bölgesi olan Puglia'da dönüşüm verimleri yüzde 12 ila 16 arasındadır. Ancak, meyve hacminin azalması genel üretim seviyelerini etkilemektedir.

"Ragno, "Puglia'nın normal üretiminin yarısından daha azını üreteceğini tahmin ediyoruz" dedi. ​""Ara sıra meyve verme döngüsünün, çiçeklenme dönemindeki olumsuz koşulların ve çok kurak bir mevsimin birleşimi, üretimi ciddi şekilde etkiledi."

Tüm bu zorluklara rağmen bazı kaliteli yetiştiriciler uyum sağlamayı başardı.

"Yoğun tarımsal uygulamalar sayesinde kalite ve miktar açısından iyi sonuçlar elde ettik” dedi Emmanuel Sanarica, sahibi Sanarica Çiftliği.

""Tahmin sistemlerinin ve çevresel sensörlerin kullanımı, üretim seviyelerini önceki yıllarla tutarlı bir şekilde korumamızı sağladı" diyen uzman, iklim öngörülemezliğine uyum sağlamada teknolojinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Sanarica, "Fenolojik aşamalardaki yüksek sıcaklıklar, normalden 30 gün önce başladığımız hasadı bile etkileyerek büyük bir zorluk oluşturdu ve verimi düşürdü" diye açıkladı. ​"Bununla birlikte, zengin aromatik yağlar üretmeyi başardık. polifenolleri".

Puglia'da petrol verimi ortalamanın üzerinde seyrederken, meyve verimi geçen yıla göre daha azdı. (Fotoğraf: Sanarica Çiftliği)

İtalya'nın ikinci büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan güneydeki Calabria bölgesinde de üreticiler benzer zorluklarla karşılaştı.

"Bölgemizde zeytin hacminde beklentimizin yaklaşık yüzde onuna kadar önemli bir düşüş görüyoruz. Neyse ki kalite optimum seviyede kalmaya devam ediyor" dedi Diego Fazio, ortak sahibi Tre Zeytin.

Olumlu tarafı ise dönüşüm getirilerinin geçen sezona göre daha yüksek olması. ​"Bu, ürünlerimiz için çok yüksek bir kalite standardını korumamızı sağlar. sızma zeytinyağıFazio, “Miktarlar sınırlı olsa bile” diye ekledi.

"Podere d'Ippolito sahibi Maria Cristina Di Giovanni, “Yaz aylarındaki kuraklık, özellikle genç ağaçlar için acil sulama uygulamak zorunda kalmamıza neden oldu” diye ekledi.

Lamezia Terme ovalarındaki üreticilerin çoğu iyi verim bildirdi, ancak zeytin sayısında önemli bir azalma var.

"Di Giovanni, "Ekim ayı sonunda yaşanan sel ve yoğun yağış nedeniyle bazı çiftliklerimiz önemli hasar gördü. Bu durum, zeytinyağı kampanyası sırasında üreticilerimizin dayanıklılığını ciddi şekilde sınadı" dedi.

"Üreticilerimiz ayrıca, ulaşım yollarını tıkayan taşan dereler ve heyelanlarla da mücadele etmek zorunda kaldılar” diye ekledi. ​"Müşterilerimizin en yüksek kalitede sızma zeytinyağı almaya devam etmesini sağlamak için hasat ve işleme operasyonlarımızı tamamlıyoruz.”