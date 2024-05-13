İtalyan Yapımcılar Dünya Yarışmasında Kazanma Stratejilerini Açıkladı

İtalyan sızma zeytinyağı Üreticiler 2024'e öncülük etti NYIOOC World Olive Oil Competition97 Altın ve 50 Gümüş Ödül alarak diğer katılımcı ülkelerden daha fazla ödül kazandı. Jüri, yarışmaya katılan 68 İtalyan plak şirketinin yüzde 217'ini ödüllendirdi.

Her ne kadar bu sonuçlar şunu vurgulasa da İtalyan sızma zeytinyağının kalitesiKazanan üreticiler çok zorlu bir hasatla başa çıktıklarından, mütevazı başarı oranı sürpriz olmadı.

The 2023/24 kırpma yılı Kuzeyden güneye, uzun süreli kuraklıklar, kavurucu yaz sıcak hava dalgaları, şiddetli rüzgarlar ve dolu fırtınaları gibi aşırı hava olaylarını içeriyordu.

Güney İtalya, genel üretim hacimlerini artıran güçlü performanslar bildirirken, kuzey ve orta bölgeler felaketle sonuçlanan bir kampanyayla karşılaştı.

"Bu, hatırlayabildiğim en zorlu sezonlardan biri oldu; olumsuz hava koşulları ve inatçı zeytin meyve sineği saldırılar,” dedi Altın Ödüllü sahibi Alessandra Nicolai Millenovecento 80 orta İtalya'da.

Roma'nın kuzeyinde, Latium'un Etrüsk bölgesinin kalbinde yer alan Millenovecento 80, asırlık bir zeytin yetiştirme geleneğine sahiptir.

"Neyse ki Bolsena Gölü bölgesindeki zeytin bahçelerimizin birçoğu üretkenliğini koruyarak üretim hedeflerine ulaşmamıza olanak sağladı" dedi Nicolai. ​"Ancak bölgemizde pek çok meyve bahçesinin tamamen zeytinden yoksun olduğuna şahit oldum.”

Alessandra Nicolai, zararlı böceklerin ve aşırı hava olaylarının üstesinden geldikten sonra başarılı bir sezonu kutluyor. (Fotoğraf: Millenovecento 80)

İtalya'da yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretiminin arttırılmasının, destekleyici politikaların uygulanmasına ve tüketici farkındalığının arttırılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

"Tüketicilerin ilgisini çekmek için zeytinyağının olağanüstü dünyasına benzersiz yaklaşımımızı sergileyen rehberli zeytinyağı tadımlarına ev sahipliği yapıyoruz" dedi Nicolai.

"Altın Ödülden dolayı çok heyecanlıyız” diye ekledi. ​"Bu, yıllarca süren sıkı çalışmanın, fedakarlığın ve sürekli gelişimin sonucudur. Her yıl kampanyamızı geliştirmeye ve daha da iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz.”

Bazı aksiliklere rağmen sezon sonu dolu fırtınalarıİtalya'nın güney ucunda yer alan Puglia'daki çoğu zeytinyağı üreticisi başarılı bir sezon geçirdiğini bildirdi.

The NYIOOC Altın Ödül, şirketi yöneten Vieste kardeşler Pasquale, Vincenzo, Giacomo ve Raffaele'yi şaşırtmadı. Oleificio Fratelli Vieste Puglia'da.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo ve Raffaele Vieste (Fotoğraf: Oleificio Fratelli Vieste)

"Bu sonucu arıyorduk. Koruyu ve tüm üretim aşamasını yönetme konusunda çok dikkatli davrandık” dedi Raffaele Vieste. ​"New York'ta kazanmak bizim için çok şey ifade ediyor, çünkü bu bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

"Sağlıklı meyve yetiştirmek, çoğunlukla iklimin öngörülemezliği nedeniyle geçmişe göre daha zorlayıcı hale geldi” diye ekledi. ​"Bu aynı zamanda bitki örtüsünden sonraki her aşamanın dikkatle izlenmesi, daha sürdürülebilir ve doğal ürünlerin benimsenmesi ve zeytin sineğiyle tuzaklarla mücadele edilmesi anlamına da geliyor.”

Ödüllü Cristalda e Pizzomunno sızma zeytinyağı, adını kıskanç deniz sirenleri tarafından engellenen iki sevgiliyle ilgili yerel bir efsaneden alır.

Sirenlerin cazibesine direndikten sonra aşıklar dönüştü; adam bir kayaya, kadın ise bir sirene dönüştü. Efsaneye göre deniz tanrısının lütfuyla her 100 yılda bir yeniden bir araya geliyorlar.

reklâm

reklâm

"Nesiller boyunca aktarılan bu aziz efsaneyi paylaşmayı amaçlıyoruz” dedi Vieste. ​"Müşteriler hikayeye ve yerel sanatçı Raffaele Montemorra'nın benzersiz şişe tasarımına ilgi duyuyor."

"Amiral gemisi ürünümüz hem duyusal hem de anlatım aracı olarak öne çıkıyor. Başarısından daha fazla gurur duyamazdık” diye ekledi.

Bir başka Apulian kazananı Archidamo III de Altın Ödül kazandı New York'ta. Arşidamo III dördüncüsünü kazandı NYIOOC üst üste ödül.

Archidamo III, Xylella fastidiosa için tampon bölgeye yakın olsa da, bu durum üreticinin bahçelerini genişletmesini engellemedi. (Fotoğraf: Archidamo III)

"Bu kazanımlar bize, müşterilerimize ve tüm dünyaya, Apulian'daki yüksek kaliteli zeytinyağının bu zorlu zamanlarda bile birinci sınıf kaldığını gösteriyor, "dedi sahibi Ernesto Maria Buondonno. ​"Zeytinyağı üretiminin terk edilme riski taşıyan bir bölgede olmamız nedeniyle yarışmaya katılmak istedik.”

"Apulian zeytinlerinin darbe aldığı bir anda yeni enerji toplamanın bir yoluydu bu. Xylella fastidiosa, "Diye ekledi. ​"Bu, onarıcı tarımın, sahadaki iyi uygulamaların ve inovasyonun sonuç getirebileceğini ve dayanıklılığı artırabileceğini göstermenin bir yoluydu.”

Ölümcül zeytin ağacı bakterisinin yarattığı zorluklara rağmen bölge iyi bir hasatla kutsandı.

"Bir değil birkaç kötü sezon geçirdik” dedi Buondonno. ​"Bu sefer baharda mükemmel bir anda yağmur yağdı. Belki verim daha fazla olabilir ama kalite çok yüksek.”

"Bu olağanüstü bölgenin hala söylenecek çok şeyi var ve bu nedenle Apulia'nın eşsiz biyolojik çeşitlilik mirasından kaynaklanan, farklı çeşitlerden oluşan 5,000 yeni zeytin ağacına yatırım yapıyoruz" diye ekledi.

Orta İtalya'da pek çok Toskana üreticisinin karşı karşıya kaldığı zorlu sezon, onların dayanıklılığını engellemedi. Frantoio Pruneti 'de ödüllendirildi NYIOOC 2016'dan bu yana her yıl, 2024'te bir Altın Ödül daha kazandı.

Toskana üreticilerinin bu yıl karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen Frantoio Pruneti, 12,000 yeni ağaç dikme çabasıyla geleceğe umutla bakıyor. (Fotoğraf: Frantoio Pruneti)

"Son birkaç yılda pek çok şey değişti” dedi ortak sahip Gionno Pruneti. ​"Yeni zeytinyağı fabrikamıza ve en son teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Ayrıca korulara yatırım yaptık, terk edilmiş meyve bahçelerini kurtardık ve geleneksel zeytin çeşitleri ve neredeyse hiç duyulmamış olanlar da dahil olmak üzere 12,000 yeni ağaç diktik."

"Hasattan önceki aylar hava koşulları nedeniyle belirsizdi” diye ekledi. ​"Ancak ilk testlerden sonra zeytinyağlarımızda geleneksel anlamlı notaları bulduğumuzu fark ettik ve mükemmellik bir kez daha teyit edildi.”

Pruneti şunları söyledi: şirketin yenilikçi yaklaşımı Koruluklarda ve değirmende bulunan zeytinyağı, zararlıların yarattığı zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanırken, elde edilen sızma zeytinyağına farklı bitkisel notalar kazandırdı.

Kuzey İtalya'daki birçok kişi için zorlu bir sezona rağmen, Agraria Riva del Gardaİtalya'nın en büyük gölü kıyısındaki ünlü kooperatif, Uliva markasıyla Altın Ödül kazanmayı bir kez daha kutladı.

"Ödül bizi memnuniyetle dolduruyor ve her şeyden önce ürünlerimizin kalite standartlarını korumak ve muhtemelen iyileştirmek için izlediğimiz yolun doğru olduğunu doğruluyor," dedi Agraria'nın teknik birimini yöneten Furio Battelini.

Agraria Riva del Garda kooperatifi, geleneksel zeytin yetiştirme bölgesinin kuzey ucunda yer almaktadır. (Fotoğraf: Agraria Riva del Garda)

46 yakınında bulunanth Buna paralel olarak, tarihsel olarak zeytin yetiştiriciliğinin en kuzey sınırı olan Uliva'nın başarısı, benzersiz Casaliva çeşidinden ve yaklaşık 1,200 yerel üreticinin özverili çabalarından kaynaklanmaktadır.

"Battelini, "Kesinlikle olumlu yıllar yaşadık ve son yıllarda son derece zor olan başka yıllar yaşadık" dedi.

Agraria'nın baş zeytin uzmanı, hava koşullarına uyum sağlamanın mümkün olduğuna ve iklim değişikliği tarım uygulamalarında ve zeytin işleme tekniklerinde sürekli yenilik yapılmasını gerektirir.

'Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımız asla sona ermez' dedi. ​"Her sezon zorluklar getiriyor ancak tutarlı sonuçlarımız, bu farklılıkları doğru yorumladığımızı doğruluyor."

"Gerçekten, tutarlı kalite, tarafından onaylanmıştır NYIOOCBattelini, bölgenin, zeytin çeşitlerinin, zeytinlikte yetiştirme ve değirmende işleme kabiliyetinin en iyi şekilde yönetildiğini ifade ediyor" dedi.