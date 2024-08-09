İtalya'daki Şiddetli Kuraklık Hasat Öncesinde Zeytin Ağaçlarına Zarar Veriyor

A amansız kuraklık Buna ek olarak uzun süren sıcak hava dalgaları, erken hasattan birkaç ay önce İtalya'nın zeytinliklerini ciddi şekilde etkiliyor.

İtalyan zeytinyağı üretiminin çoğundan sorumlu olan güney bölgeleri, bu zorlu hava koşullarının yükünü taşıyor.

Tanınmış bir çiftçi derneği olan Coldiretti Puglia, uyardı bölgenin zeytinyağı üretiminin yüzde 50'den fazla azalabileceği belirtiliyor.

Bu sezonki zeytin üretiminin tamamını zaten kaybettik. Üstelik bu hava koşullarının devam etmesi durumunda gelecek sezonun üretimi de risk altına girebilir. - Paolo Colonna, Basilicata zeytin üreticileri derneği başkanı

Puglia'da yağmurla sulanan çok sayıda zeytin ağacı su stresi belirtileri gösteriyor ve birçok zeytin dallarında kuruyor.

Sulamanın mümkün olduğu bölgelerde su kıt kalmaktadır. Puglia'nın su rezervlerinin bir önceki sezona göre yüzde 57 oranında azalması, tarım sektöründe önemli kayıplara yol açtı.

"Şiddetli ve uzun süreli kuraklık, kuyulardan su çıkarmak ve tankerlerle taşımak için gereken yüksek yakıt fiyatları nedeniyle çiftçileri fahiş maliyetlerle acil sulama yapmaya zorluyor" diye uyardı Coldiretti. ​"Artezyen kuyuları çöküyor, sığ kuyular ise yok oluyor, kuruyor.”

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Sıcaklıklar sürekli olarak mevsimsel ortalamaların üzerine çıkıyor ve bu durum, İtalyan Askeri Havacılık Hava Tahmin Hizmetleri'nin olağanüstü sıcak hava dalgaları konusunda defalarca uyarıda bulunmasına neden oluyor.

Koruma altındaki sığırcık türlerinin davranışları sıcak nedeniyle değişti ve zeytin yetiştiricilerinin karşılaştığı zorluklar daha da arttı.

Bu kuşların büyük sürüleri artık kırsal kesimde varlığını sürdürüyor ve yerel tarıma önemli zararlar veriyor. Coldiretti, her bir kuşun günde 20 grama kadar zeytin tüketebileceğini kaydetti.

Halihazırda hava koşullarından ağır şekilde etkilenen zeytin yetiştirme alanlarındaki baskıyı hafifletmek için bölge konseyi, kuş koruma önlemlerini geçici olarak kaldırarak, hasarın en şiddetli olduğu zeytin hasadının en yoğun olduğu dönemde sığırcık avına izin verdi.

Basilicata zeytin üreticileri birliği Oprol, uyardı Zeytinliklerde geçen yıldan bu yana gözlemlenen kritik durumun daha yoğun bir acil durum aşamasına geçtiği belirtildi.

"Bu sezonki zeytin üretiminin tamamını zaten kaybettik” dedi. dedi Paolo Colonna, derneğin başkanı. ​"Üstelik bu hava koşulları devam ederse gelecek sezonun üretimi de risk altına girebilir.”

Sicilya'daki durum da aynı derecede vahim. Son iki haftadır bazı bölgelerde görülen seyrek ve hafif yağışlar, kuruyan toprakları rahatlatmadı. Kuru hava, adanın çeşitli yerlerindeki zeytin ağaçlarının, aşırı strese karşı doğal bir tepki olarak zeytinlerini vaktinden önce dökmesine neden oluyor.

Su rezervlerinin tarihin en düşük seviyelerine düşmesiyle birlikte tüm bölgenin tarımı acil bir durumda.

Mümkün olduğu durumlarda, yerel yönetim, nüfus için yeterli su mevcudiyetini sağlarken, çiftliklere de bir miktar rahatlama sağlamaya çalışmaktadır. İtalyan donanması adaya su tedariki sağladı.

Aynı zamanda kontrol edilemeyen yangınlar da yaygınlaşıyor, orman alanları ve nüfus için yeni riskler oluşturuyor ve kuraklıkla mücadele çabalarını zorlaştırıyor.

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Coldiretti, yangınların halihazırda 5,800 hektar Sicilya arazisini tahrip ettiğini bildirdi. Zeytin, meyve ve şarap üretiminin çökmesi ve yerel çiftçilerin zararının potansiyel olarak 3 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor.

Biraz daha az şiddetli kuraklık ve sıcaklık koşulları, birçok önemli İtalyan zeytinyağı şirketine ev sahipliği yapan Lazio ve Umbria da dahil olmak üzere merkezi bölgeleri de etkiledi.

Umbria'da ilkbahar yağışları ve iyi çiçeklenme, bu yılın zorlu geçmesine rağmen başlangıçta başarılı bir sezon için umutları artırmıştı. ​'zeytin ağaçlarının doğal alternatif üreme döngüsünde yıl dışı.

Ancak kuvvetli rüzgarlar, aşırı yüksek sıcaklıklar ve kuru hava, yerel zeytin çiftçilerini zorluyor. Umbria'nın tarihi zeytin üretim bölgelerinden biri olan Trevi'de birçok zeytinde su kaybı belirtileri görülüyor.

"Mevcut kuraklık bölgedeki tüm zeytin üreticilerini endişelendiriyor" dedi. Umbria Zeytinyağı YollarıRAI haber servisine söyledi. ​"Şu anda tüm yetiştiricilerin dikkatli olması ve kuraklığın etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

"Sıcaklık zeytin ağaçlarının dayanıklılığını ciddi şekilde test etse de bölgemizdeki durum yönetilebilir olmaya devam ediyor," dedi ödüllü Toskana üreticisinin genel müdürü Luca Perotti pomettiSöyledim, Olive Oil Times.

"Bitkiler yüksek sıcaklıklara ve yağmur eksikliğine dayanabiliyor ancak meyveler zarar görüyor. Bu sezon bol olmasına rağmen siyaha dönüyorlar” dedi. ​"Bunun temel nedeni sürekli olarak 33°C ila 35°C'yi aşan yüksek sıcaklıklardır."

Pometti, zeytinlerini doğrudan güneş ışığından korumak için kaolin kili kullanarak kuraklığın etkilerini hafiflettiğini söyledi. zeytin meyve sineği.

"Tipik olarak bu ürün zeytin sineğine karşı koruma sağlamak için kullanılır, ancak aynı zamanda meyveleri sineklerden de koruduğunu keşfettik. ​'güneş yanığı'' dedi. ​"Şu anda saha koşullarından şikayetçi olamayız. Çimlerin kesilmesi ve çimlerin kesilmesinden kaynaklanan malçlama kesinlikle iyi toprak nemini korumaya yardımcı olur. Yeşillik yoğun ve uydu görüntüleri çabalarımızın olumlu etkisini doğruluyor.”

Farklı hava koşullarının, daha ılıman sıcaklıkların ve aşırı yağışların bazı durumlarda önemli hasara neden olduğu bazı orta ve kuzey bölgelerde koşullar önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

"İtalya, meteorolojik olarak ikiye bölünmüş bir ülke ve tarımsal işletmeleri ciddi şekilde zorlayan, devam eden bir iklim krizi var” dedi çiftçi derneği CIA-Agricoltori Italiani'nin ulusal başkanı Cristiano Fini.

Aşırı yağışların birçok çiftlik için zorluk oluşturduğu Veneto'da mevcut zeytin mevsimi, ağaç yönetimi konusunda yetenekli bir yaklaşım gerektiriyor.

"Bu yıl, muhtemelen ilk altı ay boyunca Kuzey İtalya'da her zamankinden daha fazla yağış yaşadık. Sonuç olarak hasat çok iyi ilerliyor," dedi ödüllü şirketin pazarlama müdürü Johannes Pan PanelioSöyledim, Olive Oil Times.

"Yarışma sonuçlarından gelen olumlu geri dönüşler, tarım ve üretim yaklaşımlarımızın değişen koşullarda dahi etkili olduğunu gösteriyor” dedi. ​"Son beş yılda şiddetli kuraklıktan aşırı yağışlara kadar her şeyle karşılaştık.”

Zeytin yetiştiricileri birliği Italia Olivicola, ​''yıl dışı' aşırı hava koşullarıyla birleştiğinde, İtalyan zeytinyağı üretimini bir önceki sezona göre en az yüzde 23 azaltacaktır.

Avrupa Birliği verileri İtalya'nın 328,000 ton üretildi 2023/24 hasat yılında zeytinyağı üretimi, son beş yıllık ortalama olan 307,000 tonun oldukça üzerinde gerçekleşti.