IUCN, Yoğun ve Geleneksel Zeytin Bahçeleri Arasındaki Karşılıklı Avantajları İnceliyor

A ders çalışma Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan bir araştırmada, farklı zeytinlik türlerinin sürdürülebilirlik profilleri incelenerek, diğer yağ bitkileriyle karşılaştırıldı.

IUCN, 1948'deki kuruluşundan bu yana küresel koruma çabalarının ön saflarında yer alarak gezegenimizin sağlığına dair kritik içgörüler sunmaktadır. Farklı zeytin yetiştirme alanları ve yönetim türleri ile bunların biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve verimler üzerindeki etkileri üzerine akademik araştırmaların sonuçlarını incelemiştir.

Çalışma, aşağıdakileri içeren sistemik bir yaklaşımın benimsenmesini önerdi: ​"“Bu ürünlerin üretilme, ticarete konu olma ve tüketilme biçimleri ve bu değer zincirlerinin yer aldığı sosyo-ekonomik bağlam.”

(Monokültür) geleneksel tarımın etkisi ile yoğun ve süper yoğun tarımın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi arasında çok fazla fark yoktur. Son iki durumda, yalnızca daha geniş bir yüzey alanının kaplanmasıyla sonuçlanır. - Beatriz Lozano, toprak araştırmacısı, Cordoba Üniversitesi

Özel olarak seçilmiş bir zeytin yetiştirme uzmanı tarafından incelenen akademik makalelere göre, geleneksel zeytin bahçeleri daha yüksek biyoçeşitliliğe sahip olabilir, ancak genellikle daha düşük verim elde edilir. Dahası, organik ortamlarda geleneksel sistemlere kıyasla %40 daha fazla bitki türü zenginliği bulunmuştur.

Olumsuz tarafı ise, çalışmada yoğun (yüksek yoğunluklu) zeytin yetiştiriciliğinin daha önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. olumsuz etki Süper yoğun (aşırı yüksek yoğunluklu) meyve bahçelerinde zenginliği önemli ölçüde azalan kışlayan kuş türleri hakkında.

IUCN çalışması, çok yıllık zeytin ağacının daha yavaş ilk büyümesinin, ilk üretime kadar geçen ortalama sürenin üç ila beş yıl arasında olması ve yıllık yağ bitkilerine kıyasla zararlılara ve hastalıklara karşı yüksek duyarlılığının dezavantajlar olduğunu vurguladı. Yine de, uzun bir ömre (ortalama 500 yıl) sahip olan zeytin ağaçları kuraklığa ve fakir topraklara dayanabilir.

Çalışma ayrıca su ihtiyaçlarının hayati yönüne odaklandı. Ele alınan yağ bitkileri arasında zeytinlikler en yüksek su ayak izine sahiptir ve bir ton yağ üretmek için gereken yıllık su miktarı 14,500 metreküptür. Bunu keten tohumu 9,400 metreküp, yer fıstığı 7,500 metreküp ve ayçiçeği 6,800 metreküp ile takip eder.

Zeytinlikler geleneksel olarak sulanmayan ve geniş aralıklı (hektar başına 80 ila 120) ağaçlara sahip olan alanlardır, çünkü bunlar genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştirilir.

Derin kök sistemleri nedeniyle zeytin ağaçları kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Ancak, kış aylarında alınan yağış miktarına karşı oldukça hassastırlar.

Uzun süreli su kıtlığı ve İspanya'da ve Akdeniz havzasının geri kalanında ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıklar gibi durumlarda optimum zeytin çekirdeği gelişimi garanti edilemez. 2022 ve 2023, zeytinyağı üretimi düştüğünde tarihi dipler.

Gerçekten de, su kıtlığı iklim değişikliği nedeniyle yağ bitkileri için artan bir risktir. Çalışma ayrıca, dünya çapında yaygın yağ bitkisi monokültürlerinin yağmur ve iklim desenleri üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. ​"aşırı hava olayları "Bu durumun çok daha sık görüleceği ve yağ bitkisi üretiminde önemli azalmalara yol açacağı öngörülüyor."

"İspanya'nın geleneksel zeytinlik manzarasının, biyolojik çeşitlilik açısından tüm sonuçlarıyla birlikte bir monokültür olduğu unutulmamalıdır. Ekolojik etkisi önemlidir," dedi Córdoba Üniversitesi Tarım Kimyası, Edafoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü'ndeki sürdürülebilir toprak kullanımı ve yönetimi araştırma ekibinin bir üyesi olan Beatriz Lozano.

Yoğun (hektar başına 200 ila 600 ağaç) ve süper yoğun (hektar başına 1,000 ila 2,000 ağaç) zeytin yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılması ve bunların yaygın olarak sulamaya tabi tutulması, yükselen trend İspanya'da son on yılda, özellikle Endülüs'ün Jaén eyaletinde.

Bu yoğunlaşma, hasat maliyetlerini düşürüyor, üretimi artırıyor ve zeytin ağacının doğal dönüşümlü meyve verme özelliğinin etkisini azaltıyor.

Alternatif yatak çevrimi Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Bununla birlikte, ​"Lozano, “Geleneksel tarımın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi ile yoğun ve süper yoğun tarımın etkisi arasında çok fazla fark yok” dedi. ​"Son iki durumda ise, sadece daha geniş bir yüzey alanının kaplanmasıyla sonuçlanıyor.”

IUCN çalışması ayrıca, çok yıllık bir ürün olan zeytinlerin, polikültürde yetiştirildiğinde doğal ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin kaybını en aza indirebileceğini ve böylece zeytin bahçesinde karmaşık bitki örtüsünün gelişmesine izin verebileceğini vurguladı. Bu nedenle zeytinler, habitatların kalitesinin korunmasında önemli bir rol oynayabilir.

Zeytin ağaçlarının ve mahsullerinin bir parçası olarak bütünleştirilmesi ormanlık arazide ekim sistemi ekosistem hizmetleri sağladığı, yani insanların ekosistemlerden elde ettiği faydaları sağladığı, toprak restorasyonu, suyun korunması, iklim düzenlemesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması gibi faydaları sağladığı tespit edilmiştir.

Lozano ve ekibi, 2022 yılında Avrupa Birliği'nin Diverfarming projesinin bir parçası olarak sulanmayan Akdeniz zeytinliklerinde ara ekim üzerine bir çalışma yürüttü. ​"“Örtü bitkisi ekiminin amacı, biyolojik çeşitliliği ve toprak kalitesini iyileştirmenin yanı sıra üreticilerin getirisini de artırmaktır.”

Safran ekimi gibi sürdürülebilir toprak koruma önlemleriCrocus sativus) veya lavanta (Lavanta x intermedia) sulanmayan zeytinliklerde ​"Lozano, “Toprak erozyonunu önlemede ve toprak özelliklerini iyileştirmede çok etkili olabilir” dedi.

Ancak aynı zamanda şu uyarıda da bulundu: ​"iklimsel değişkenlerin özellikle geleneksel zeytin yetiştirme sistemi üzerinde derin bir etkisi olabilir” ve ​""Bir örtü mahsulünün hasadı garanti edilemeyebilir." Dahası, ​"“Sulama imkânı olmayan zeytinliklerdeki ara sokaklarda yetiştirilen ikinci bir üründen olumlu bir finansal getiri elde etmek çok zordur.”

"Lozano, "Kuraklığa karşı çok dayanıklı olan zeytin ağaçlarını bile etkileyen ciddi su kıtlığı dönemlerinde, örtü bitkileri su eksikliğine dayanamıyor ve zeytin yetiştiricileri için ek bir gelir kaynağı olarak çoğu zaman sürdürülebilir olmadığı kanıtlandı" diye ekledi.

Sulama yapılmayan zeytinliklerde örtü bitkilerinin uygulanabilirliğiyle ilişkili risklere rağmen, ​"Lozano, “Genel olarak, son zamanlarda İspanya zeytinliklerinde, AB'nin özel sübvansiyonlarının da teşvikiyle, örtü bitkisi yetiştiriciliğinde bir artış yaşandı” dedi.

Gerçekten de, ara ekim örtü bitkileri olan zeytinliklerin yüzey alanına ilişkin resmi veriler, 1.4'de - son yinelemeden önce - 2022 milyon hektardan etkileyici bir artış gösteriyor. Ortak Tarım Politikası (OTP) 2023 yılında yürürlüğe girdi – Mart 2.4 itibarıyla 2024 milyon hektara.

Pratik örnekler olarak, İspanya'da zeytinliklerde ara ekimle ilgili iki proje - arıcılık, lavanta yetiştiriciliği ve kırsal turizm yoluyla biyolojik çeşitliliği teşvik etme çabaları dahil - ​'Zeytinler de Miel' proje ve ​'Olivares Vivos, YAŞAM Olivares Vivos+ projesi, uzatıldı İspanya'nın ötesinde İtalya, Yunanistan ve Portekiz'e yönelik uygulamalar, biyolojik çeşitliliği artırmayı, toprak erozyonunu azaltmayı ve örtü bitkilerine yapılan yatırımı karlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu, esas olarak ara ekim konusunda ek ve kapsamlı eğitimler verilmesi ve çevre bilincine sahip tüketicilere yüksek kaliteli, katma değerli ürünler satmak için pazarlama, iletişim ve markalaşma stratejilerini geliştirmeye yönelik özverili çabalarla gerçekleştirilebilir.

IUCN Türlerin Korunması Komisyonu, Haziran 2024'te yayımladığı raporda şunları beyan etti: ​"“Zeytinyağı üretiminin çevresel ayak izini azaltmak için organik tarım ve örtü bitkileri kullanımı gibi daha sürdürülebilir uygulamalara geçiş şarttır.”

Bu hedef, 2027'ye kadar yürürlükte olan AB'nin Ortak Tarım Politikası'nda (CAP) ortaya konulan yeni hükümlerle güçlendirilmiştir; bu hükümler arasında, İspanya için, eko-planların tanıtılması (belirtildiği gibi) yer almaktadır. İspanyol CAP Stratejik Planı ve AB'nin 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi), bilinçli zeytin yetiştiricilerinin çevre koruma performansının, emtia dışı faydaların artırılması yönündeki yüksek ekolojik ve sosyal değerinin kabul edilmesiyle.