Ürdün, Düşük Petrol Getirileri Ortasında Hayal Kırıklığı Yaratacak Hasat İçin Hazırlanıyor

Ürdün'de zeytin rekoltesinin beklenenden düşük olması zeytinyağı üretim hacmini etkiliyor.

Tarım Bakanlığı'nın son tahminlerine göre, bu sezon ülkede hasat edilen zeytinin yaklaşık 143,000 bin tonu zeytinyağı üretiminde kullanılacak.

Zeytinyağı üretiminin beş yıllık ortalama olan 26,000 bin tonla uyumlu olarak 27,000 bin tonu aşmasının beklendiğini belirten Tarım Bakanlığı Bitki Kaynakları Genel Sekreter Yardımcısı Ayman El-Oran, şunları kaydetti:

Bu projeksiyonlar, Tarım Bakanı Halid El-Hanifat'ın yakın zamanda öne sürdüğü, üretimin 30,000/2024 mahsul yılında 25 tona ulaşabileceği yönündeki daha iyimser tahminleri revize ediyor.

Ancak bazı bölgelerdeki çiftçiler, düşük dönüşüm verimleri bildiriyor; bu da meyveden elde edilen zeytinyağı miktarının beklentilerin altında kaldığı anlamına geliyor.

Ürdün Çiftçiler Birliği Müdürü Mahmud El-Auran, bu sorunun bir kısmının şu nedenlere dayandığını söyledi: iklim değişikliğiOrtalama sıcaklıklar sürekli olarak normalin üzerinde seyretti ve bu durum petrol birikimini etkiledi.

Tüm bu zorluklara rağmen Ürdün'ün tüm bölgeleri etkilenmedi.

"Ödüllü zeytinyağı üreticisinin kurucu ortağı Amelia Bilbeisi, "Bu yıl hem verim hem de kalite iyi" dedi Maida.

Ürdün'deki yetiştiricilerin çoğu bu sorunla karşılaşmadı aşırı hava olayları Akdeniz havzasının diğer bölgelerini de etkileyen.

"Bilbeisi, “Hava durumu beklediğimiz gibiydi” dedi. ​""Hasat için hazırlıklar yolunda gidiyor" diye ekledi.

Varlığının zeytin meyve sineği diğer mevsimlere göre daha az önemliydi.

"Bilbeisi, "Ürdün'ün bazı bölgelerinde sezon boyunca çiftliklerin hastalıktan etkilendiğini gördük ancak biz etkilenmedik" dedi.

Ülkenin önemli zeytinyağı üretim bölgelerinden biri olan Ceraş vilayetinde fabrikalar haftalardır tam kapasiteyle çalışıyor.

Jerash Tarım Müdürü Fayez Al-Khalayleh, şunları kaydetti: ​"“Bazı çiftçiler erken hasada başlarken, diğerleri daha fazla yağmur bekledi.”

Yetkililer, yağ verimini artırmak için çiftçileri hasadı ertelemeye teşvik etti.

Ancak, aynı zamanda yayınladılar uyarılar tüketicilere yönelik sahte zeytinyağı.

Hakiki zeytinyağının yüksek fiyatları göz önüne alındığında, çok az gerçek zeytinyağı içeren veya hiç içermeyen, zararlı maddeler içerebilen sahte ürünler satılabilmektedir.

Yetkililer, bu sahteciliğin çoğunun ürün hakkında yeterli bilgisi olmayan tüketicileri hedef aldığına inanıyor.

Zeytinyağı Üreticileri ve Üreticileri Derneği Sözcüsü Mahmud El-Ömeri, geçen sezona kıyasla toplam zeytin üretiminde yüzde 10'luk bir artış beklendiğini belirtti.

Ancak dernek, hasadın geciktirilmesinin yağın kalitesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Bilbeisi, Al-Maida gibi kaliteli üreticiler üzerinde de bir miktar baskı olduğunu kaydetti. ​"Sahip olan daha önce kazanıldı içinde NYIOOC yapımcılar olarak üzerimize baskı yapıyor, ancak bunun olumlu olduğuna inanıyorum. Kalite her zaman önceliğimizdir ve bizi tutarlılığa ulaşmaya yönlendirir" dedi.

Ürdün'ün çoğu bölgesinde zeytin hasadının Aralık ayının ilk iki-üç haftası içinde tamamlanması bekleniyor.