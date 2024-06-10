Kern County Yapımcısı Kaliforniya Zeytinyağı Endüstrisini Düşünüyor

Sığırlardan zeytinlere kadar arkadaki aile Rio Bravo Çiftliği son yedi nesildir Kern İlçesi tarımının demirbaşı olmuştur.

Çiftlik, Los Angeles'ın yaklaşık 3,200 kilometre kuzeyinde, Bakersfield'ın dışında 165 hektarın üzerinde bir alana yayılıyor ve 18.5 hektarlık sertifikalı organik zeytin bahçeleri var.

Sanırım artık daha fazla müşterinin sağlığına öncelik verdiğini ve tükettiği ürünlere baktığını görmeye başlıyoruz. - Stefanie Wickensheimer, proje direktörü, Rio Bravo Çiftliği

“[Nickel ailesinin] tarımla bağları yedi nesil önce Henry Miller olarak bilinen Henry Miller ile başladı. ​'Rio Bravo Çiftliği yönetici asistanı ve proje direktörü Stefanie Wickensheimer, "Değirmenci Rezerv Karışımımızın adını aldığı Sığır Kralı" dedi.

"Bugün Nickel ailesi domates, mısır, pamuk, badem, kavun, narenciye ve zeytin yetiştiriyor” diye ekledi. ​"Yağlık zeytin ekiminin önemi ve amacı, üzerinde firma adının yazılı olduğu bir ürünün üretilip paketlenmesiydi. Tarladan son kullanıcıya kadar kontrol ettiğimiz tek ürün bu.”

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

Çoğunluğu Picual, Coratina ve Frantoio olan zeytinler ve az miktarda Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice ve Maurino zeytinleri 2010 yılında ekildi ve ilk hasat 2015'te yapıldı. Şirket, başından beri nicelikten çok kaliteyi takip etmeye karar verdi.

Bu yaklaşım şu tarihte doğrulanmıştır: NYIOOC World Olive Oil Competitiondünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışması. Son iki yılda, Rio Bravo Çiftliği üç ayrı ödüle layık görüldü. sızma zeytinyağı markalar: tek çeşit Picual ve Coratina ve her iki çeşidi içeren Miller's Reserve Karışımı.

Şirketin 18.5 hektarlık organik zeytinlikleri güney San Joaquin Vadisi'ndedir. (Fotoğraf: Rio Bravo Çiftliği)

"Her yıl hedeflediğimiz şey yüksek kaliteli bir ürün yaratmaktır ve bu ödülleri kazanmak, bunu her yıl yapmaya devam ettiğimizi göstermektedir," dedi Wickensheimer.

Şirket, üretim sürecinin her adımını kontrol etmenin yanı sıra, ekim ortasında hasada başlayarak kalite hedeflerine ulaşıyor.

"Bu genellikle en tatlı noktadır," dedi Wickensheimer. ​"Bu noktada zeytinlerin tamamı olgunlaşmamıştır, ancak zeytinleri çok olgun olmaktansa daha yeşil taraftan hasat etmeyi tercih ederiz. Biz daha kaliteli ve daha yüksek polifenollü zeytinyağını tercih ediyoruz.”

Yaz sonu ve sonbahar başında yapılan testler, hasadın kesin tarihini belirler. ​"Mükemmel değil ama bir tarih seçip ona bağlı kalıyoruz ve kaliteye sahip olduğumuz sürece verimimiz o kadar yüksek değilse sorun yok," dedi Wickensheimer.

Bir ila iki hafta süren hasadın zamanlaması genellikle fıstık hasadının sonuna denk geliyor, bu nedenle Rio Bravo Ranch her ikisini de aynı şirketle yapıyor ve işçi bulma sorununu ortadan kaldırıyor.

Rio Bravo Ranch, zeytin hasadına ekim ortasında, genellikle fıstık hasadı tamamlandıktan hemen sonra başlıyor. (Fotoğraf: Rio Bravo Çiftliği)

"Fıstık çalkalayıcıyla mekanik olarak hasat yaptığımız için hasat hiçbir zaman mükemmel olmuyor” dedi Wickensheimer. ​"Sadece elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz ve ağaçların mümkün olduğunca fazla mahsulünü silkebiliriz. Bununla birlikte hasat sırasında çok fazla sorunla karşılaşmadık.”

Rio Bravo Ranch'in özel bir değirmeni yok; 2016 yılından bu yana korulara gelmesi için gezici bir değirmen kiralıyor.

Wickensheimer, bunun, değirmen gelmeden önce her sabah kaç ambarın hasat edileceğini toplayıcılarla koordine etmelerine olanak tanıyarak Rio Bravo Çiftliği'nin çoğu yıl karşılaştığı en önemli zorluğun (yüksek sıcaklıklar) üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Mobil değirmenin pek çok avantaj sağladığını sözlerine ekledi. ​"Nakliye masraflarını azaltıyor” diyerek, hasat ile zeytinlerin zeytinyağına dönüşümü arasındaki bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.

Rio Bravo Ranch, mobil bir değirmenle sözleşme yaparak zeytinlerin nakliye maliyetlerini düşürüyor ve hasat ile dönüşüm arasındaki süreyi kısaltıyor. (Fotoğraf: Rio Bravo Çiftliği)

"Yıl boyunca uğraşmamız gereken en büyük zorluk sıcaklıktır” dedi Wickensheimer. ​"Sulamaya dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Bölgede bazı yağışlı hidrolojik yıllar (Temmuz'dan Haziran'a kadar) yaşanırken Wickensheimer, şirketin kaliteyi en üst düzeye çıkarmak için zeytinlerini belirli anlarda özel bir rezervuardan suladığını söyledi.

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"Daha fazla sulama yapmanız gereken zamanlar oluyor” dedi ve diğer zamanlarda da Rio Bravo Çiftliği ağaçları biraz strese sokmak için sulamayı bıraktı. ​"Yazın ağaçlarda stres oluştuğunda, aşırı strese maruz kalmamalarını sağlamak için onları izlemelisiniz," diye ekledi Wickensheimer.

Zorlukların yanı sıra yüksek sıcaklıklar da bazı avantajlar sağlıyor. ​"Çok fazla sorunumuz yok zeytin meyve sineği" dedi Wickensheimer. ​"Yüksek sıcaklıklarda iyi performans göstermiyorlar. Bu da sıcağa sahip olmanın bir avantajı.”

Şu ana kadar zeytinlikteki durum 2024/25 hasat yılı için iyi görünüyor. ​"Ağaçlar çok güzel görünüyor" dedi. ​"Ağaçlar bir ay önce tamamen çiçek açmıştı ve şimdiden meyve tomurcukları vermeye başladı… ama gerçekte ne kadar mahsul alacağımızı görmek için henüz biraz erken.”

Şimdi şirket, verimi en üst düzeye çıkarmak için yaz boyunca sabit sıcaklıkların ve ardından Eylül ayında daha serin havaların gelmesini umuyor.

Zeytinyağı değirmende üretildikten sonra daha büyük varillerde veya SpaceKraft karton kutularda paketlenir. kutuda çantamiktarına bağlı olarak. Bunlar ofisin arkasındaki soğutulmuş bir binada saklanıyor.

"Bunlarla ilgili hoşumuza giden şey, astarların vakumla kapatılması, yağla birlikte aşağıya inmeleri ve içeri çok fazla oksijen girmesine izin vermemeleri, ki bu harika," dedi Wickensheimer.

Bir diğer avantajı ise kare ve nispeten hafif olmaları nedeniyle müşterilere kolaylıkla sevk edilebilmesidir.

Rio Bravo Ranch, zeytinyağını çoğunlukla çevrimiçi olarak, bazı yerel çiftçi pazarlarında ve Bakersfield'deki el yapımı gıda mağazalarında satıyor. Aynı zamanda yerel bir restoranın ve San Francisco merkezli yiyecek mağazasının özel etiketleri için zeytinyağı da sağlıyor.

Rio Bravo Ranch, Picual ve Coratina monovarietallerini ve bir karışımını üretiyor. (Fotoğraf: Rio Bravo Çiftliği)

Kaliforniya'daki ekstra bakireyi yakından takip eden Wickensheimer zeytinyağı fiyatları, bu pazar segmentinin İspanya ve Avrupa'nın geri kalanındaki tarihsel olarak yüksek menşe fiyatlarından büyük ölçüde etkilenmediğini söyledi.

"Avrupa'daki daha yüksek fiyatlara rağmen, Kaliforniya zeytinyağının gittiği fiyattan hala daha ucuz ”dedi.

Wickensheimer, Kaliforniya'daki yüksek fiyatları artan üretim maliyetlerine bağladı. ​"Tarım maliyetlerinde hızlı bir artış görüyoruz” dedi. ​"Şu anda durum böyle. Talihsiz bir durum ama bu artışları karşılamak için fiyatlarımızı biraz artırmamız gerekiyor.”

Fiyatları artırmak zorunda kalmasına rağmen Wickensheimer'ın talep üzerinde pek bir etkisi olmadı.

"Sanırım daha fazla müşterinin sağlığına öncelik verdiğini ve tükettiği ürünlere baktığını görmeye başlıyoruz" dedi. ​"Bu nedenle artan maliyetlerimize ayak uydurmak için fiyatlarımızı biraz artırmak zorunda kaldığımızda bile satışlarda bir düşüş görmedik.”

Şirket şu ana kadar 2024/25 hasat yılında da iyi bir hasat bekliyor ancak ne kadar meyve üretileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Rio Bravo Çiftliği)

"Kullanıma göre en ekonomik seçenek olabilecek galon (3.8 litre) seçeneğimize daha fazla ilgi gördük” diye ekledi Wickensheimer.

Wickensheimer'ın yıllar içinde gördüğü bir diğer tüketim eğilimi ise aromalı zeytinyağları yeni tüketiciler için sınır kategorisine geçiş kapısı olarak.

"İnsanlar kapıya adım atmaya başladıklarında, demlenmiş zeytinyağıyla başlayıp sade sızma zeytinyağı kullanmaya yöneliyorlar" dedi.

Wickensheimer, lezzetlerini deneyimlemek için herkesin bir kaşık dolusu sızma zeytinyağı içmek istemeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Bazı insanlar ekmekle denediğinde burun kıvırıyor” dedi. ​"Ancak demlenmiş zeytinyağının kesinlikle faydası oldu çünkü insanlar beğendikleri bir lezzetse onu denemeye daha istekli oluyorlar."

"Bu onlar için zeytinyağını diyetlerine dahil etmeye başlamanın bir yolu çünkü birçok kişi tereyağı veya bitkisel yağı ne için kullanırsanız kullanın, zeytinyağını da büyük ölçüde kullanabileceğinizin farkında değil," diye bitirdi Wickensheimer.