İşgücü Sıkıntısı İspanyol Zeytin Hasadını Felç Ediyor

Sektör yetkilileri, İspanya'da sofralık zeytin üretimine yönelik meyvelerin yüzde 15'inin işçi yetersizliği nedeniyle hasat edilemediğini, sofralık zeytin kampanyasının sona yaklaştığını söyledi.

Toplanmayan zeytinlerin büyük çoğunluğu Endülüs'ün Sevilla eyaletinde bulunuyor ve ağırlıklı olarak Manzanilla ve Gordal çeşitlerine ait.

Mekanizasyonun daha ileri seviyede olması nedeniyle Hojiblanca sofralık zeytinlerinin büyük kısmı hasat edilebildi, ancak bu zeytinlerin yaklaşık yüzde beşinin işçi eksikliği nedeniyle toplanmadığı tahmin ediliyor.

"Cooperativas Agro-alimentarias'ın sofralık zeytin başkanı Gabriel Cabello, yerel radyo istasyonu Andalucía Capital'e yaptığı açıklamada, "Tarım sektörünün, özellikle de sofralık zeytin sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluk işgücüdür" dedi.

Büyük kooperatiflerden diğer yetkililer de bunu doğruladı Olive Oil Times Hasat için yeterli sayıda işçi bulmanın giderek zorlaştığı, birçok genç İspanyolun kırsal alanları terk ederek daha büyük kent merkezlerine göç ettiği belirtiliyor.

Kuzey Afrika'dan gelen ekonomik göçmenler giderek artan bir şekilde açığı kapatıyor, ancak yetkililer, bunların çoğunlukla hasattan sonra farklı iş fırsatları için ayrıldığını söylüyor.

Bu durum, deneyimli bir iş gücünün artan verimliliğinden yararlanamayan ve yeni işçilere eğitim vermek için zaman harcamak zorunda kalan sofralık zeytin üreticilerinin ekonomik yükünü artıran yıllık bir ciro yaratıyor.

Kaliforniya'da giderek artan bir araştırma grubu, mekanik verimliliği Manzanilla ve Gordal çeşitlerindeki sofralık zeytinlerin hasatında, meyvede zedelenme ve kalitenin düşmesi gibi olumsuzluklara yol açmadan etkili bir mekanizasyon sağlanamamaktadır.

İşgücü sıkıntısının yarattığı sürekli zorluklara rağmen İspanyol üreticiler bu yıl 480,000 bin ton sofralık zeytin hasadı gerçekleştirdi ve bunun yüzde 96'sı Endülüs'ten geldi.

"Kampanyanın sonuçları tatmin edici oldu” dedi Cabello, ​"“Hasat başlangıcında yapılan tahminlerden çok daha iyi.”

Sofralık zeytin üretiminin 550,000 bin tona ulaşabileceğini, bunun da -'un ilk çeyreğini aşacağını aktardı. 492,250 tonluk tahmin Eylül ayında yapılan üretim 2023 yılındaki 408,790 tonluk rakamı çok aştı.

İspanya, Mısır ve Türkiye'den sonra dünyanın üçüncü büyük sofralık zeytin üreticisi konumunda olup, ülkedeki toplam zeytin bahçelerinin yüzde 197,335'üne denk gelen 77,650 bin - hektarlık zeytinlik, - bin - hektarlık alanda ise çift kullanımlı çeşitler yetiştiriliyor.

Cabello, her iki ülkenin de üretimlerinin hızla artması ve hasat maliyetlerinin İspanya'ya göre daha düşük olmasıyla küresel sofralık zeytin pazarında giderek daha rekabetçi hale geldiğini belirtti.

İber yarımadasında bol yağış sofralık zeytin hasadının toparlanmasına olanak sağlarken, Cooperativas Agroalimentarias, ek tarife tehdidi ABD'de seçilen Başkan Donald J. Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte sektörün karşı karşıya kaldığı bir diğer olumsuzluk ise;

Sofralık Zeytin İhracatçıları Birliği (Asemesa) Genel Sekreteri Antonio de Mora'ya göre, %35'lik uygulanan tarifeler Trump yönetiminin 2017 yılında İspanyol siyah sofralık zeytinine uyguladığı yaptırımlar halihazırda 260 milyon avro zarara yol açmıştı.

De Mora, tarifelerin piyasayı kalıcı olarak yeniden yapılandırdığını, İspanyol üreticilerin ABD pazarındaki paylarının yüzde 70'ini kaybettiğini, boşluğu Mısır, Türkiye ve Fas'tan ihracatçıların doldurduğunu sözlerine ekledi.

Ocak ayının sonuna kadar göreve başlamayacak olan Trump, Kanada, Çin ve Meksika'ya gümrük vergileri uygulama planlarını duyurdu. Kampanya sırasında, tarifeler koymayı planladı Tüm ithal mallara yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda vergi uygulanıyor.

Cabellos, İspanya'nın yeşil sofralık zeytin ihracatının da ikinci bir Trump yönetiminin hedefi olabileceği uyarısında bulundu.

"Biz tarifelere alışığız” dedi. ​"Bütün işaretler Donald Trump'ın ABD'de korumacı politikalar uygulamaya devam ettiğini gösteriyor."

"Yeşil sofralık zeytin ve zeytinyağını hatırlayalım bir tarife ile karşı karşıya kaldı Cabellos, “Airbus ile Boeing arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor” diye ekledi. ​"Bunlar tarifeler askıya alındı Beş yıldır, ama Trump'ın gelişiyle ne olacağını bilmiyoruz."