Arjantin'de Hafif Hasat Üretim Maliyetlerinin Artmasıyla Birlikte Geliyor

Rekor bir hasattan sonra beklentileri aşmak 2023 yılında Arjantin'de zeytinyağı üretimi 2024 yılında önemli ölçüde düştü.

Akdeniz havzası dışında dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan ülke, 40,000 yılında 2023 bin ton zeytinyağı üreterek üst üste üç yıl boyunca bereketli hasat gerçekleştirdi.

Resmi veriler henüz yayınlanmasa da, La Rioja merkezli Valle de la Puerta'nın başkanı ve Arjantin Zeytin Federasyonu yönetim kurulu üyesi Julián Clusellas, 2024 hasadının 30 hasadının yüzde 2023'u, yani yaklaşık 12,000 ton olacağını tahmin ediyor.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

"Üretim 2023'e kıyasla daha düşüktü" diye teyit etti Guillermo Kemp, Ticari yönetmen San Juan merkezli Solfrut'un üyesi ve AOF yönetim kurulu üyesi. ​"Henüz tüm illerden resmi verilere sahip değiliz ama bu rakam iyi bir tahmin olabilir.”

"Solfrut'ta geçen yıla göre daha düşük üretim yılı geçirdik. Bu, ülke genelinde yaşananlarla örtüşüyor" diye ekledi. ​"“Çiftliklerimizde 2025 yılına kadar önemli üretim seviyelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Clusellas, bu yılki hasadın rekor seviyedeki verimden sonra düşüş göstermesinin beklendiğini, ülkedeki zeytinliklerin çoğunun rekoltesizliğe girdiğini söyledi. ​'Zeytin ağacının doğal dönüşümlü meyve verme döngüsünde 'dış yıl'.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Frankie GobbeeArjantin'in en büyük üreticisi olan La Rioja merkezli Argentina Olive Group'un kurucu ortağı ve CEO'su şunları söyledi: Masanın diğer taraflarında, adlı podcast'te petrol getirilerinin bu yıl belirgin şekilde düştüğü belirtildi.

"Ortalama olarak burada yüzde 16-17 civarında" dedi. ​"Bu yıl hasada başladığımızda yüzde 11 veya -'in üzerine çıkmadı. Ülke genelinde düşük yağ verimleri vardı."

Bu arada Sierra Pura Başkanı Veronica Ortega, Arjantin'in merkezi Cordoba eyaletinde üretimde düşüş olduğunu doğruladı ancak kalitenin yüksek kaldığını vurguladı.

"2024 hasadı meyve kalitesi açısından oldukça olumlu geçti, ancak verimlilik orta seviyede kaldı” dedi. ​"Bu yıl yağış eksikliğinden dolayı nem oranının düşük olması, özellikle dağların doğal yamaçlarına bağımlı olmamız nedeniyle sulama yönetimini zorlaştırdı.”

Yine de Arjantin'deki zeytinyağı üretimi yükselen trend üreticiler orta ve yüksek yoğunluklu bahçeleri Arbequina, Arbosana, Koroneiki ve Hojiblanca süper yüksek yoğunluklu bahçelerle değiştirdikçe. Diğerleri yeni zeytin ağaçları dikmek farklı ölçeklerde.

Birçok üretici için zeytinyağı verimi düşerken, girdi maliyetleri önemli ölçüde arttı. Aralık 2023'teki seçiminden sonra, Başkan Javier Milei harekete geçti hükümet harcamalarını azaltmak için düşük enflasyon.

İlk kararlarından biri, ülkedeki sulamaya bağımlı birçok üreticiyi derinden etkileyen elektrik ve akaryakıt üzerindeki sübvansiyonların kaldırılması oldu. ​"Clusellas, "Elektriğin maliyeti hektar başına 300 dolardan (270 avro) hektar başına ortalama 800 ila 900 dolara (715 ila 805 avro) çıktı" dedi.

Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin elektrik ve yakıt sübvansiyonlarını kaldırmasının ardından 2024 yılında değirmencilik maliyetleri arttı. (Fotoğraf: Solfrut)

Yüksek elektrik fiyatları, hasat döneminde günde 24 saat çalışan en büyük zeytin fabrikalarının işletme maliyetlerini de artırdı.

Valle de la Puerta, yüksek elektrik maliyetleri endişesini gidermek için tüm çiftçilik ve değirmencilik faaliyetlerine güç sağlamak üzere iki megavatlık bir güneş enerjisi parkı inşa etmeyi planlıyor.

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Milei hükümetinin maliyet azaltma önlemleri arasında yüzlerce fiyat kontrolünün kaldırılması da yer aldı ve bu durum neredeyse tüm tüketim mallarının maliyetini önemli ölçüde artırdı.

Sonuç olarak, tüketim artık üst-orta ve üst sınıflarla sınırlı, sızma zeytinyağı Market raflarında 8-9 avroya kadar çıkan fiyatlar.

"Clusellas, "Önemli bir tüketim yok" dedi. ​"“Bu, Arjantinlinin günlük sepetinde yer alan bir ürün değil.”

Gobbee, Arjantin'de kişi başına tüketimin 200 ila 300 gram arasında olduğunu tahmin ediyor.

İç tüketimin düşük olması nedeniyle Arjantin, ürettiği zeytinyağının yaklaşık yüzde 90'ını sızma zeytinyağından oluşan kısmını Brezilya, Avrupa ve ABD'ye ihraç ediyor.

Orta Arjantin'deki Traslasierra Vadisi'ndeki 2024 hasadı, yağış eksikliğinden etkilendi. (Fotoğraf: Sierra Pura)

Üst üste gelen yıllardan beri kötü hasat Akdeniz'de tarihsel olarak sonuçlanan yüksek zeytinyağı fiyatlarıArjantinli üreticiler yüksek gelir elde ettiler ve şimdilik yüksek üretim maliyetleriyle başa çıkmayı başardılar.

"Kemp, "Fiyatların geçen yılki seviyelerde kalması ve bugün de yüksek seyretmesi şüphesiz Arjantinli üreticiler için bir fırsat teşkil ediyor" dedi.

"Clusellas, "Önceki iki yılın fiyatlarından yararlandık ve yararlanmaya devam ediyoruz çünkü fiyatlar hala çok yüksek" diye ekledi. ​"Ancak fiyatların önümüzdeki yıl normale dönmesi beklendiğinde işler karmaşıklaşacak.”

Clusellas, Arjantin genelindeki zeytinyağı üreticileri için kısa ve orta vadede oldukça zorlu geçeceğini öngörürken, diğer reformların uzun vadede üreticilere yardımcı olacağına inanıyor.

Üreticilere hasat için geçici işçi çalıştırma konusunda daha fazla esneklik sağlayacak iş gücü reformlarını ve ithalat kısıtlamalarının serbestleştirilmesini, zamanla maliyetleri düşürecek iki önlem olarak sıraladı.

Ortega, Milei hükümetinin döviz kontrollerini kaldırma ve 211'te yüzde 2023'e ulaşan enflasyonu düşürme çabalarının zeytin yetiştiricilerinin ekonomik görünümünü iyileştireceğini sözlerine ekledi.

"Üretimimizde kritik girdilerin ithalatına kademeli olarak açılmamız, enflasyonun düşmesi ve doların değerinin düşmesi sektörümüze daha fazla istikrar kazandırmış, üretimi daha iyi planlamamıza olanak vermiş, bu da sektörümüze fayda sağlamıştır” dedi.

Arjantin'de zeytinyağı üretiminin, yeni yüksek yoğunluklu bahçelerin ekilmesiyle artması bekleniyor. (Fotoğraf: Solfrut)

2025'e bakıldığında, üreticilerin karışık beklentileri var. Bazıları üretimin toparlanacağını ancak 2023'ün rekor veriminin gerisinde kalacağını öngörüyor.

Gobbee'ye göre, kış aylarındaki (Güney Yarımküre'de Haziran-Ağustos) ve ilkbahar başlarındaki aşırı soğuklar ve donlar, su kaynaklarını yenilerken bazı koruları olumsuz etkileyebilir.

"Bunun gelecek hasada nasıl bir etki yapacağını bekleyip göreceğiz” dedi. ​"Ayrıca bu [kış havasının] su da getirdiğini ve 2025'te yine iyi bir hasat beklediğimizi unutmamak önemli.”

Clusellas, bir sonraki hasadın ilk gerçek belirtisinin ağaçların çiçek açmaya başladığı Eylül ayının sonunda geldiğini söyledi. Ancak soğuk hava ve donun bazı koruluklara zarar verdiğine inanıyor.

"Gelecek yıl hasat çok iyi olmayacak çünkü bahar çok soğuk geçti ve çok şiddetli donlar oldu” dedi. ​""Çok iyi bir hasadın yüzde 80'i olarak nitelendirilebilecek bir hasat bekliyoruz."