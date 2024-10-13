Düşük Maliyetli Zeytin Zararlı Kontrol Çözümü Geliştirme Aşamasında

Zeytinliklerdeki zararlıları tespit edip teşhis etmek için otomatik, kullanımı kolay, güvenilir ve düşük maliyetli bir sistem geliştirmek üzere yeni bir İspanyol konsorsiyumu kuruldu.

Bölgesel, ulusal ve Avrupa hükümetlerinin desteğiyle oliVAr Operasyon Grubu, mevcut donanımı yapay görme ve veri modelleme alanındaki son gelişmelerle birleştirerek bu sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Konsorsiyumda Loyola Üniversitesi Endülüs, Ayesa Vakfı, Opracol Seville ve yıllık cirosu 11 milyar avronun üzerinde olan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía yer alıyor.

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Konsorsiyum, zeytinlik boyunca konuşlandırılmış sıcaklık, nem, kızılötesi ve görünür spektrum sensörleri de dahil olmak üzere, tümü kablosuz olarak birbirine bağlı uzak düğümlerden oluşan bir ağ aracılığıyla zararlıların varlığını, hareketlerini ve sayılarını tespit etmek için entegre bir platform geliştirmeyi amaçlıyor.

Sistem zeytinde en çok zarara yol açan dört zararlıyı tespit edecek: zeytin meyve sineği, zeytin güvesi, zeytin yaprağı ve yasemin güvesi.

"Konsorsiyumdan yapılan basın açıklamasında, "Zeytinliklerin ve ürünlerinin sağlığı, günümüzde tarımsal üretim alanında temel bir unsurdur; bunları etkileyen zararlılar ve hastalıklar ciddi üretim kayıplarına neden olabilir ve dolayısıyla zeytin sektörünün rekabet gücünü azaltabilir" denildi.

Haşere aktivitesi ve tehdit verileri platformun veritabanlarında saklanacaktır. Bu bilgiler, grafiksel kullanıcı arayüzü (mobil arayüzler dahil) aracılığıyla gerçek zamanlı olarak mevcut olacak ve yazılım içindeki analitik işlevlerin temelini oluşturacaktır.

Bu fonksiyonlar, her hedef böcek için bir uçuş eğrisi oluşturulmasını ve kontrol noktasının bulunduğu ekonomik eşiğin belirlenmesini içerir.

Ekonomik eşik, kontrol uygulamasının maliyetinden daha fazla ürün değerinde azalmaya yol açacak, ekonomik zarara yol açacak önleyici tedbirlere karar verme ve uygulama için uygun zamanı gösterir: ekonomik zarar düzeyi.

Ekonomik eşik ve zarar seviyesi, oliVAr sisteminin temelini oluşturan Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) programının merkezinde yer almaktadır.

IPM, II. Dünya Savaşı'nı izleyen on yıllarda, pestisit kullanımının giderek artması ve bunun sonucunda pestisit direncinin artması ve yoğun pestisit kullanımının insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin kanıtların ve farkındalığın artması nedeniyle zararlı kontrol krizlerine yanıt olarak geliştirildi.

Konsorsiyum, sistemin zeytin güvesi ve zeytin meyve sineği gibi şu anda belirgin olan zararlılarla mücadele etmek üzere tasarlanmasına rağmen, teknolojinin gelecekte özellikle ek organizmaları izlemek için genişletilebileceğini belirtti. istilacı veya egzotik türler.

Bu, iklim değişikliği ve modern tarım ve ticaretin küreselleşmiş doğası nedeniyle giderek daha olası görülüyor. Örneğin, kahverengi mermer kokulu böcek Kuzey Amerika'da çeşitli ürünlere on yıldan fazla süredir önemli ekonomik zararlar vermesinin ardından, İtalya ve Yunanistan'daki zeytinliklerde de tespit edildi.

Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) tarafından finanse edilen ve Endülüs bölgesel hükümetinin Tarım, Balıkçılık, Su ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen oliVAr projesi, teknolojik çözümlerdeki yenilikler yoluyla Avrupa tarımsal gıda üretiminin sürdürülebilirliğini ve uygulanabilirliğini iyileştirmeyi amaçlayan birkaç projeden biridir.