Uruguay'da Geleneksel İtalyan Zeytinleri Yetiştiren Ceneviz Çiftiyle Tanışın

Maria Vittoria Saccarello ve Domenico Bruzzone, kırk yılı aşkın süredir dünyayı dolaşıp insani yardım ve kalkınma projelerinde çalıştıktan sonra emeklilikten sonra yeni bir projeye başlamak istediler.
Instead of returning to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began searching for a place to settle in Latin America, with an operational agenda.Ayrıca bakınız:Üretici Profilleri
"Bruzzone, "Avrupa dışındaki ilk görevimiz Meksika'nın Guatemala sınırındaydı" dedi. "Latin Amerika bizde kalıcı bir izlenim bıraktı.”
At the same time, the couple became passionate about olive growing partially due to their upbringing in northern Italy and their experiences working with the Italian government to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.
Çift, sonunda dolarize ekonomi, siyasi istikrar, dil, İtalya'ya benzer kültürel özellikler ve zeytin dostu topraklar gibi özellikleri gerekçe göstererek yeni projeleri için Uruguay'ı uygun bir lokasyon olarak belirledi.
"Saccarello, "Şirketin ekonomik olarak kendi kendini idame ettirebilmesi ve yatırımı karlı hale getirebilmesi için gerekli büyüklük konusunda bazı araştırmalar yaptık" dedi.
Çift, 40 yılında Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun 100 kilometre kuzeydoğusunda, Florida'nın orta kesiminde 2012 hektarlık bir arazi satın aldı. İlk zeytin ağaçlarını 2014 yılında diktiler ve 2019 yılında ilk kez zeytinyağı ürettiler.
Uruguay'da Arbequina, Picual ve Coratina baskın çeşitler iken, Saccarello ve Bruzzone, tanınmış bir İtalyan fidanlığından Taggiasca, Frantoio, Leccino ve Pendolino gibi geleneksel İtalyan çeşitlerini ithal etmeyi tercih etti.
"Saccarello, "İlk ekim yaptığımızda Uruguay'da Taggiasca, Frantoio, Leccino ve Pendolino'yu kimse bilmiyordu" dedi. "Ziraat mühendisi bizden Arbequina'yı ekmemizi ve verimini İtalyan çeşitleriyle karşılaştırmamızı istedi."
After several setbacks, including half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tornado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspiring the brand name, Pique Roto, or broken stick, the couple discovered that the Italian varieties thrived in Uruguay, especially Taggiasca and Pendolino.
"The northern Italian varieties have a greater affinity than the Spanish varieties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold climate,” Bruzzone said.
Geleneksel çeşitlerle İtalyan ithalatının birleştirilmesiyle de kademeli bir hasat elde edildi.
"Bruzzone, "Mart sonu veya nisan başında Arbequina ile başlıyoruz, ardından zeytinin olgunlaşma döngüsünün hızına bağlı olarak Leccino'ya geçiyoruz, Frantoio ile devam ediyoruz ve haziran ortasında Taggiasca ile son buluyoruz" dedi. "Bu sayede hasat programlanabiliyor ve aşırı yağış olmadığı takdirde uyumlu hale getirilebiliyor.”
Saccarello added that other producers usually harvest everything early to avoid the winter humidity and increased potential for the olives to develop antraknoz, yağda kusurlara neden olur.
Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian varieties, and were initially selling Arbequina sızma zeytinyağı toplu olarak. "Bruzzone, “Arbequina satışıyla genelde hasadın tamamını finanse ediyoruz” dedi.
Çift, iki adet sızma zeytinyağı üretiyor: Tosca, Frantoio, Leccino ve Pendolino'nun Toskana tarla harmanı ve Taggiasca monovarietali.
"Tosca'yı değirmende üretmiyoruz. Bir yıl içinde Tosca'da daha fazla Frantoio olabilir, bu da onu daha meyveli ve yeşil, daha baharatlı ve daha acı hale getirebilir" dedi Saccarello. "Başka bir yıl, daha fazla Leccino olabilir, ilginç bir tatlı nota sağlayabilir. Tosca, toprağın bize verdiği şeyin bir ürünüdür.”
Öte yandan Taggiasca monovarietali, benzersiz bir geç sezon zeytinyağı olup, Uruguay'da düzenlenen 2024 Mario Solinas Ödülleri'nde dört birincilik ödülünden birini kazandırdı.
"Bruzzone, "Bu bizi çok motive ediyor" dedi. "Bu, on yıllık sıkı çalışmanın takdiridir.”
He added that the award was especially gratifying after the cloudy and rainy 2024 harvest, which made picking the olives and other tastes in the groves very intense.
"Yağmur miktarı inanılmazdı; neredeyse hiç durmadı” dedi Bruzzone. "Ayrıca zeytinlerin toplanmasından önce güneş ışığına çok az maruz kalması nedeniyle yağın kalitesi konusunda da endişeliydik.”
In the mill, Saccarello said she had to regulate the calibration of the decanter, the malaxing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to prevent the paste from becoming a watery emulsion.
Despite these challenges, Pique Roto harvested 193 metric tons of olives, significantly higher than the 53 tons harvested in 2023 during Uruguay’s historic drought.
Genel olarak özel sektörden alınan ön hasat verileri, Uruguay'ın 614 yılında 2024 ton zeytinyağı ürettiğini, Pique Roto'nun ise 2023'e kıyasla üretim artışı gören birkaç şirketten biri olduğunu gösteriyor.
Şirketin 2024'teki en büyük zorluğu yağmur olsa da, elle hasat yapacak ve değirmende çalışacak yeterli sayıda işçi bulmak her zaman zordur.
Saccarello, işgücü zorluklarına rağmen, değirmene getirilen meyve miktarını kontrol edebilmesine olanak sağladığı için mekanik hasada göre elle hasadı tercih ettiğini söyledi.
Şirketin saatte 500 kilogram işleme kapasitesine sahip Mori-Tem ekipmanları bulunuyor.
""Hedefimiz her gün beş tondan fazla zeytin işlememek çünkü bu miktar bize mümkün olan en yüksek kalite kontrolünü yapma imkânı sağlıyor" dedi.
ileriye bakmak 2025 hasatBruzzone ve Saccarello, 150 ila 170 ton arasında zeytin hasadının beklendiğini belirterek, oldukça iyi bir hasat beklediklerini söyledi.
"Saccarello, "Meyve dolu bitkiler de var, hiçbir şeyi olmayan bitkiler de var" dedi. "Neyse zeytinin büyümesi nasıl devam edecek, göreceğiz.”
Bruzzone and Saccarello said the company plans to introduce a Pendolino monovarietal brand after introducing their latest bivarietal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the latter of which is common in Uruguay.
"Saccarello, "İtalya'da da oldukça nadir bulunan bir Pendolino monovarialiyle deney yapmak istiyoruz" dedi.
"Bruzzone, “Pendolino, ziraat mühendisimizin yaygınlaştırılması gerektiğine inandığı çok ilginç bir ağaçtır” diye ekledi. "Çok kuvvetli bir yağdır ve bitki muhteşemdir.”
Depending on how the oil turns out and the market reaction, the couple will decide whether to keep a significant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.
While olive oil production is their passion, Saccarello said the company’s key to success is introducing a range of products to the market, further developing those that show more appeal and doubling down on the ones that do.
"Bruzzone, “Bu, plantasyon için çok önemli bir ekonomik tamamlayıcıdır” dedi.
Along with olive oil, the couple produces table olives in a brine with a traditional nine month treatment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, resulting in a markedly different flavor profile.
"Bruzzone, "Zeytindeki besin öğelerinin, organoleptik özelliklerinin ve probiyotiklerinin neredeyse tamamı [kostik sodada işlendiğinde] kayboluyor" dedi.
Saccarello, who loves to cook in her free time, said the company also sells a range of olive pâté concocted in her laboratory overlooking the olive trees.
"“Sofralık zeytine ilk başladığımızda piyasada zeytin ezmesinin olmadığını fark ettim” dedi. "Bu yüzden bir ürün serisi yapmaya başladım 'geleneksel tariflere dayanan bölgesel tutkular Akdeniz diyeti “İtalya’nın farklı bölgelerinden.”
"Şu anda piyasaya sunmadan önce iki ürün üzerinde çalışıyoruz” dedi. "Sometimes, they don’t immediately catch on, but most of the time, they do work out.”
Uruguay zeytin sektörünün Pique Roto'nun girmeye çalıştığı bir diğer yönü ise oleotourism.
Bruzzone, oleoturizmin üreticilere tüketicileri sızma zeytinyağının faydaları konusunda eğitmek için mükemmel bir fırsat sağladığını söyledi. sağlık yararları ve Sürdürülebilirlik ödeme isteği geliştirirken.
"Tüketiciye zeytinyağının faydalarını anlatmanın en iyi yolu, bu ağacın ne olduğunu, nasıl geliştiğini, nasıl bakıldığını ve bunun ne kadar emek gerektirdiğini görebileceği bir plantasyonu ziyaret etmektir” dedi.
Pique Roto'nun çabalarını iç pazara odaklaması nedeniyle (şirket daha önce Arbequina'yı toplu olarak ihraç etmişti), Saccarello, Uruguaylıları zeytinliklere getirmenin ve yerel üretim ile büyük ölçekli İspanyol, İtalyan ve Arjantinli üretici ve şişeleyicilerden yapılan ithalat arasındaki farkı açıklamanın gerekli olduğunu vurguladı.
"Tüketiciye zeytin ağacını gösterip şunu demelisiniz: ''Şu ağaca bakın, geçen hafta aldığınız üç litrelik torbalı zeytinin üretiminden sorumlu olan odur' diyen yazar, bir litre zeytin yağının neye benzediğini kavramanın, on kilogram zeytinden daha zor olduğunu belirtti. "Bu onların anlamalarına yardımcı oluyor” dedi.