Uruguay'da Geleneksel İtalyan Zeytinleri Yetiştiren Ceneviz Çiftiyle Tanışın

Maria Vittoria Saccarello ve Domenico Bruzzone, kırk yılı aşkın süredir dünyayı dolaşıp insani yardım ve kalkınma projelerinde çalıştıktan sonra emeklilikten sonra yeni bir projeye başlamak istediler.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

"Bruzzone, "Avrupa dışındaki ilk görevimiz Meksika'nın Guatemala sınırındaydı" dedi. ​"Latin Amerika bizde kalıcı bir izlenim bıraktı.”

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Domenico Bruzzone (sağdan üçüncü) ve Saccarello (soldan ikinci), 2014 yılında Pakistan'daki deneysel Bari Chacwal istasyonunda zeytin ağaçları dikiyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

Çift, sonunda dolarize ekonomi, siyasi istikrar, dil, İtalya'ya benzer kültürel özellikler ve zeytin dostu topraklar gibi özellikleri gerekçe göstererek yeni projeleri için Uruguay'ı uygun bir lokasyon olarak belirledi.

"Saccarello, "Şirketin ekonomik olarak kendi kendini idame ettirebilmesi ve yatırımı karlı hale getirebilmesi için gerekli büyüklük konusunda bazı araştırmalar yaptık" dedi.

Çift, 40 yılında Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun 100 kilometre kuzeydoğusunda, Florida'nın orta kesiminde 2012 hektarlık bir arazi satın aldı. İlk zeytin ağaçlarını 2014 yılında diktiler ve 2019 yılında ilk kez zeytinyağı ürettiler.

Pique Roto, 30 yılında 2012 hektarlık alana zeytin ağacı dikmeye başladı. (Fotoğraf: Pique Roto)

Uruguay'da Arbequina, Picual ve Coratina baskın çeşitler iken, Saccarello ve Bruzzone, tanınmış bir İtalyan fidanlığından Taggiasca, Frantoio, Leccino ve Pendolino gibi geleneksel İtalyan çeşitlerini ithal etmeyi tercih etti.

"Saccarello, "İlk ekim yaptığımızda Uruguay'da Taggiasca, Frantoio, Leccino ve Pendolino'yu kimse bilmiyordu" dedi. ​"Ziraat mühendisi bizden Arbequina'yı ekmemizi ve verimini İtalyan çeşitleriyle karşılaştırmamızı istedi."

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Saccarello, genellikle Mart ayı sonlarında başlayıp Haziran ayı ortasında sona eren hasattan önce bahçeleri denetliyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

Geleneksel çeşitlerle İtalyan ithalatının birleştirilmesiyle de kademeli bir hasat elde edildi.

"Bruzzone, "Mart sonu veya nisan başında Arbequina ile başlıyoruz, ardından zeytinin olgunlaşma döngüsünün hızına bağlı olarak Leccino'ya geçiyoruz, Frantoio ile devam ediyoruz ve haziran ortasında Taggiasca ile son buluyoruz" dedi. ​"Bu sayede hasat programlanabiliyor ve aşırı yağış olmadığı takdirde uyumlu hale getirilebiliyor.”

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop antraknoz, yağda kusurlara neden olur.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina sızma zeytinyağı toplu olarak. ​"Bruzzone, “Arbequina satışıyla genelde hasadın tamamını finanse ediyoruz” dedi.

Çift, iki adet sızma zeytinyağı üretiyor: Tosca, Frantoio, Leccino ve Pendolino'nun Toskana tarla harmanı ve Taggiasca monovarietali.

"Tosca'yı değirmende üretmiyoruz. Bir yıl içinde Tosca'da daha fazla Frantoio olabilir, bu da onu daha meyveli ve yeşil, daha baharatlı ve daha acı hale getirebilir" dedi Saccarello. ​"Başka bir yıl, daha fazla Leccino olabilir, ilginç bir tatlı nota sağlayabilir. Tosca, toprağın bize verdiği şeyin bir ürünüdür.”

Öte yandan Taggiasca monovarietali, benzersiz bir geç sezon zeytinyağı olup, Uruguay'da düzenlenen 2024 Mario Solinas Ödülleri'nde dört birincilik ödülünden birini kazandırdı.

Saccarello ve ziraat mühendisi (solda), Uluslararası Zeytin Konseyi ve Uruguay Zeytin Birliği'nden (Asolur) oluşan bir heyetle zeytin bahçelerini denetliyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

"Bruzzone, "Bu bizi çok motive ediyor" dedi. ​"Bu, on yıllık sıkı çalışmanın takdiridir.”

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"Yağmur miktarı inanılmazdı; neredeyse hiç durmadı” dedi Bruzzone. ​"Ayrıca zeytinlerin toplanmasından önce güneş ışığına çok az maruz kalması nedeniyle yağın kalitesi konusunda da endişeliydik.”

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

Genel olarak özel sektörden alınan ön hasat verileri, Uruguay'ın 614 yılında 2024 ton zeytinyağı ürettiğini, Pique Roto'nun ise 2023'e kıyasla üretim artışı gören birkaç şirketten biri olduğunu gösteriyor.

Şirketin 2024'teki en büyük zorluğu yağmur olsa da, elle hasat yapacak ve değirmende çalışacak yeterli sayıda işçi bulmak her zaman zordur.

Saccarello, işgücü zorluklarına rağmen, değirmene getirilen meyve miktarını kontrol edebilmesine olanak sağladığı için mekanik hasada göre elle hasadı tercih ettiğini söyledi.

Saccarello, beş tondan az zeytini düzenli olarak öğütüyor ve bu da yüksek kaliteyi garanti altına almasını sağlıyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

Şirketin saatte 500 kilogram işleme kapasitesine sahip Mori-Tem ekipmanları bulunuyor.

""Hedefimiz her gün beş tondan fazla zeytin işlememek çünkü bu miktar bize mümkün olan en yüksek kalite kontrolünü yapma imkânı sağlıyor" dedi.

ileriye bakmak 2025 hasatBruzzone ve Saccarello, 150 ila 170 ton arasında zeytin hasadının beklendiğini belirterek, oldukça iyi bir hasat beklediklerini söyledi.

"Saccarello, "Meyve dolu bitkiler de var, hiçbir şeyi olmayan bitkiler de var" dedi. ​"Neyse zeytinin büyümesi nasıl devam edecek, göreceğiz.”

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

Uruguay'daki zeytinliklerin çoğu kıyıya yakın olsa da Florida'nın iç iklimi, soğuğa daha iyi uyum sağlayan kuzey İtalyan çeşitlerini destekliyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

"Saccarello, "İtalya'da da oldukça nadir bulunan bir Pendolino monovarialiyle deney yapmak istiyoruz" dedi.

"Bruzzone, “Pendolino, ziraat mühendisimizin yaygınlaştırılması gerektiğine inandığı çok ilginç bir ağaçtır” diye ekledi. ​"Çok kuvvetli bir yağdır ve bitki muhteşemdir.”

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

Pique Roto'nun kurucuları, üreticilerin pazara çeşitli zeytin ürünleri sunması gerektiğine inanıyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

"Bruzzone, “Bu, plantasyon için çok önemli bir ekonomik tamamlayıcıdır” dedi.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"Bruzzone, "Zeytindeki besin öğelerinin, organoleptik özelliklerinin ve probiyotiklerinin neredeyse tamamı [kostik sodada işlendiğinde] kayboluyor" dedi.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"“Sofralık zeytine ilk başladığımızda piyasada zeytin ezmesinin olmadığını fark ettim” dedi. ​"Bu yüzden bir ürün serisi yapmaya başladım ​'geleneksel tariflere dayanan bölgesel tutkular Akdeniz diyeti “İtalya’nın farklı bölgelerinden.”

"Şu anda piyasaya sunmadan önce iki ürün üzerinde çalışıyoruz” dedi. ​"Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Uruguay zeytin sektörünün Pique Roto'nun girmeye çalıştığı bir diğer yönü ise oleotourism.

Bruzzone, sızma zeytinyağının olağanüstü niteliklerini anlatmanın en iyi yerinin bahçeler olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Pique Roto)

Bruzzone, oleoturizmin üreticilere tüketicileri sızma zeytinyağının faydaları konusunda eğitmek için mükemmel bir fırsat sağladığını söyledi. sağlık yararları ve Sürdürülebilirlik ödeme isteği geliştirirken.

"Tüketiciye zeytinyağının faydalarını anlatmanın en iyi yolu, bu ağacın ne olduğunu, nasıl geliştiğini, nasıl bakıldığını ve bunun ne kadar emek gerektirdiğini görebileceği bir plantasyonu ziyaret etmektir” dedi.

Pique Roto'nun çabalarını iç pazara odaklaması nedeniyle (şirket daha önce Arbequina'yı toplu olarak ihraç etmişti), Saccarello, Uruguaylıları zeytinliklere getirmenin ve yerel üretim ile büyük ölçekli İspanyol, İtalyan ve Arjantinli üretici ve şişeleyicilerden yapılan ithalat arasındaki farkı açıklamanın gerekli olduğunu vurguladı.

"Tüketiciye zeytin ağacını gösterip şunu demelisiniz: ​''Şu ağaca bakın, geçen hafta aldığınız üç litrelik torbalı zeytinin üretiminden sorumlu olan odur' diyen yazar, bir litre zeytin yağının neye benzediğini kavramanın, on kilogram zeytinden daha zor olduğunu belirtti. ​"Bu onların anlamalarına yardımcı oluyor” dedi.