Monte do Camelo Sürdürülebilir Şekilde Yetiştirilen Yerli Çeşitlerle Büyük Kazandı

Üst üste üçüncü yıldır, Monte Do Camelo uluslararası sahnede tanındı. Portekizli yapımcı 2024'te Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition orta yoğunlukta bir Galega olan Tratturo de Fronteira markası için.

On hektarlık çiftlik, Portekiz'in başlıca zeytinyağı üreten bölgelerinden biri olan Yukarı Alentejo'daki Fronteira'da yer almaktadır.

Bazen sürdürülebilirlikten gerçek bir değer olmadan bahsediliyor. Bizim durumumuzda biyolojik çeşitliliğin artması buradaki işimizin önemli bir parçası. Amacımız çevrenin gelişmesine yardımcı olurken toprağı korumaktır. - Ana Cardoso, ortak sahip, Monte do Camelo

Ana Cardoso ve Paolo Morosi, 2017 yılında zeytin yetiştirmeye başladı. Başlangıçta çabalarını yerel Galega çeşidi üzerinde yoğunlaştırdılar ve daha sonra üretimlerini çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için Cobrançosa'yı bünyelerine kattılar.

Morosi, Galega ağaçlarının az miktarda küçük zeytin ürettiğini söyledi. ​"Ağaçlar güçlü, sağlıklı ve dayanıklıdır” diye ekledi.

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Çift, ödül haberini öğrendikten sonra tanınmadan duydukları memnuniyeti ve gelecek yıl için kendilerini geliştirme motivasyonunu dile getirdi.

"Tabii ki sonuçtan çok memnunuz. NYIOOC"dedi Cardoso. ​"Geçen yıl, biz Altın Ödül kazandı Cobrançosa monovarietal'imizin ilk çıkışında. Bu yıl da Altın madalyayı almayı umuyorduk.”

"Mükemmel Galega zeytinyağının olağandışı yönlerinden biri, uçucu notalarıdır; bu notalar hızla değişme eğilimindedir; böylece burundaki yeşil, meyvemsi aromalar, ağızda o eşsiz yeşil, meyvemsi tadı korurken hızla neredeyse olgunlaşabilir. " o ekledi.

Cardoso ve Morosi, çiftliği ilk kez 2014 yılında satın aldıklarında, mülkün her tarafına yaklaşık 1,000 Galega zeytin ağacı dağılmıştı.

Cardoso ve Morosi, her ikisi de Portekiz'e özgü olan Galega ve Cobrançosa'yı yetiştiriyor. (Fotoğraf: Monte do Camelo)

"Cardoso, tarım arazilerine 10 metreye kadar rastgele dağılmış durumdalar" dedi. ​"Hasat başka yerlere göre daha fazla çaba gerektirse bile burası çok güzel.”

Çift, 2018 yılında yoğun ekili meyve bahçesi ortamına 2.5 hektar Cobrançosa zeytini ekleyerek faaliyetlerini genişletti.

"Suladığımız tek zeytin ağaçları bunlar” dedi Cardoso. ​"Onlar genç ağaçlar. Biraz büyüyünce sulamayı bırakacağız.”

Bu yaklaşım, yetiştiricilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan bağlılığını ve gelecekteki kendi kendine yeterliliğe dair öngörüsünü yansıtıyor.

Cardoso ve Morosi, dört yıl önce Lizbon Üniversitesi'ndeki çalışmaları ve işleme teknolojileri ve prosedürlerine odaklanan diğer eğitim arayışları nedeniyle bir değirmen inşa etti.

2020'de Cardoso ve Morosi, üretim sürecini kontrol etmek için bir değirmen inşa etti. (Fotoğraf: Monte do Camelo)

"Cardoso, daha önce de olduğu gibi zeytinlerimizin diğer üreticilerin zeytinleriyle karışmasını istemediğimiz için bunu yapmak zorunda kaldık" dedi. ​"Yenileyici tarımı teşvik eden organik bir yaklaşımı benimsedik; bu, bölgedeki pek çok üreticinin korularda uygulamadığı bir şey."

Monte do Camelo'nun sızma zeytinyağı organik tarıma geçiş için yasal gereklilikleri tamamlayarak gelecek yıl resmi olarak organik sertifikasına sahip olacak.

"Bazen sürdürülebilirlikten gerçek bir değer olmadan bahsediliyor. Bizim durumumuzda biyolojik çeşitliliğin artması buradaki işimizin önemli bir parçası” dedi Cardoso. ​"Amacımız çevrenin gelişmesine yardımcı olurken toprağı korumaktır.”

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Çiftlik, geleneksel toprak işleme uygulamasını bıraktı. Bunun yerine çift, Alentejo'nun kurak bölgesinde yaygın bir uygulama olan toprağı zenginleştirmek ve erozyonu önlemek için baklagil bitkileri ekmeye başladı.

Ek olarak çiftlik, toprağı gübrelemek için budama kalıntılarından ve meyve bahçelerine yayılan zeytin öğütme yan ürünlerinden elde edilen kompostu yeniden kullanıyor.

Monte do Camelo aynı zamanda mülkün etrafındaki canlı ekosistemin de koruyucusudur.

"Mülkümüzün dış alanlarında, tarım alanlarımızın sınırlarını belirleyen ve aynı zamanda hayvanlar ve böcekler için önemli bir yaşam alanı olan otokton bitki, çalı ve ağaçlardan oluşan zengin bir çeşitlilik barındırıyoruz." dedi Cardoso.

Ayrıca çift, bölgenin genellikle uzun süren kuraklık dönemlerinde hayvanların erişebileceği su depolama tankları sağlamak ve sessiz ortam yaratmak da dahil olmak üzere yerel yaban hayatını desteklemek için önlemler uygulamaya koydu. kuşlar için yuvalama alanları ve arılar.

Yeterli hasat işçisini işe almak Monte do Camelo'nun karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Monte do Camelo)

"Meyve bahçelerindeki kuşlar, gün ışığında salgının yayılmasıyla etkili bir şekilde mücadele edebildiklerinden değerlidir. zeytin meyve sineği"dedi Cardoso. ​"Ayrıca geceleri zeytin güvesini taşıyan yerel yarasa popülasyonuna da evler sağlıyoruz. diyetlerinin bir parçası".

Son sezon Portekizli yapımcı için özellikle verimli geçti. ​"2023/24 sezonu oldukça kurak geçen bir kışa ve ardından gelen kuraklığa rağmen bereketli geçti; bu da muhtemelen daha yüksek seviyeleri tetikledi. polifenolleri"dedi Cardoso.

"Önceki sezon hem bizim için hem de ülkedeki ve başka yerlerdeki pek çok insan için gerçekten kötü olsa da bu sezon çok daha iyi geçti" diye ekledi. ​"Bunun bir nedeni de ağaçlarımıza uyguladığımız potasyum, kalsiyum veya bor gibi organik tedavilerdir. Bunların hepsi bitkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Monte do Camelo, Kuzey Amerika pazarına girmeyi arzularken, işgücü sıkıntısı ve düzenleyici engeller gibi devam eden zorluklarla karşı karşıyadır, ancak yüksek kaliteli zeytinyağı üretmeye odaklanmaya devam etmektedir.

Yarışmada ödüller kazanan World Olive Oil Competition Monte do Camelo'nun yeni pazarlara ulaşmasına yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Monte do Camelo)

"Hasat, yalnızca biçerdöverlerin yardımıyla manuel olarak yapılıyor ve ağaçların altındaki zeytinler için ağları düzenleyip onları hareket ettirmeniz gerekiyor" dedi Cardoso. ​"Bölgede kaliteli zeytinyağı üretiminin bir numaralı sorununun mevsimlik işgücü eksikliği olduğunu söyleyebilirim.”

Alentejo'da yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu zeytin çiftliklerinin sayısı arttıkça çift, Ekim 2023 röportajı küçük ölçekli üreticilerin rekabet etmesini zorlaştırıyor.

"Küçük ve orta ölçekli üreticiler, kuraklık ve diğer zorluklarla başa çıkmak zorunda kalmanın yanı sıra, kendilerini hem çevresel hem de ekonomik olarak giderek artan sayıda süper yoğun korularla mücadele etmek zorunda buluyorlar." dedi Cardoso ve Morosi.

Bu zorluklara rağmen çiftliğin başarısı NYIOOC yeni müşteriler çekerek itibarını daha da güçlendirdi ve dünyanın en iyi zeytinyağı üreticilerinden biri olarak statüsünü teyit etti.

"New York'ta kazanmak bir onaydı" diye sözlerini tamamladı Morosi. ​"Müşterilerimiz zeytinyağımızı almaya devam edip etmemeye karar verirken bu Ödüllere bakıyorlar.