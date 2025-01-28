Faslı Üreticiler Üçüncü Yıl Üst Üste Üretim Düşüşüyle ​​Karşı Karşıya 

Fas'ta, çiçeklenme döneminde yaşanan uzun süreli kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle zeytinyağı üretiminde önemli bir düşüş yaşanıyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin ön tahminlerine göre Fas, 90,000/2024 mahsul yılında 25 metrik ton zeytinyağı üretecek. Bu rakam, beş yıllık ortalama olan 141,600 tonun oldukça altında.

"Fas, altı yıldır süren ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya" dedi, ismini vermek istemeyen yerel bir çiftçi. Olive Oil Times. ​"Bu uzun kuraklık dönemi, tarım sektörümüz için önemli zorluklara yol açtı, ürün verimini ve su teminini etkiledi.”

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Fas Mesleklerarası Zeytin Federasyonu Başkanı Rachid Benali'ye göre, ​"Ülkenin devam eden üretim sorunlarının başında “çeşitli iklimsel dalgalanmalar” geliyor. ​""Sorun kuraklıkla sınırlı değil" dedi haber ajansına Blady.

Ülkedeki diğer üreticiler de yüksek sıcaklıkların zeytin rekoltesinin önceki yıllara göre daha düşük olmasına neden olduğunu doğruladı.

"Orta Fas'taki bir değirmenin sahibi olan Mustapha Jabri, "Bir önceki yıla kıyasla tek bir zeytin ağacının üretimi yaklaşık yarı yarıya azaldı ve bu durum düşük hasatlardan elde edilen yağ miktarını etkiledi" dedi. Belpresse'e söyledi.

Üretimdeki ciddi düşüş, yerel fiyatların artmasına yol açtı ve Fas hükümeti, ithalat vergilerini askıya alarak bu sorunu çözdü. sızma zeytinyağı ve özel lisanslar yoluyla ihracat düzenlemelerinin getirilmesi.

Bakanlık, hasat başlangıcında litre başına 150 ila 14 dirhem (90 ila 100 avro) olan fiyatların, önümüzdeki dönemde litre başına 8.60 dirheme (9.55 avro) çıkabileceğini öngördü. Veri Lloyds Bank tarafından yapılan analize göre Fas'ta ortalama aylık maaş 1,793 dirhem (171 avro) olarak gerçekleşti.

Yerel tüketici koruma grupları da artan zeytinyağı fiyatları daha fazla spekülasyona yol açacak.

"Fas Tüketici Hakları Federasyonu Başkanı Bouazza Kherrati, Hespress'e yaptığı açıklamada, "Hasat öncesi ve sonrası aracıların piyasayı tekelleştirme amaçlı müdahalesi, fiyatlardaki artışı daha da artırdı" dedi.

Bu arada, Fas Tüketici Haklarını Savunma Derneği Başkanı Ali Chtour, daha yüksek fiyatların daha da artacağından endişe ediyor. zeytinyağı sahtekarlığı.

Hükümete zeytinyağı ithalatına yönelik denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. ​"İklim krizi vatandaşlara zarar veren spekülatif uygulamaların bahanesi haline getirilmemeli” dedi.

IOC'ye göre Fas, son beş yılda yılda ortalama 148,000 bin ton zeytinyağı tüketti ve 140,000/2024'te 25 bin ton tüketmesi öngörülüyor.

Bakanlık, bunun sonucunda 30,000 ve 2024 yıllarında fiyatların istikrarını sağlamak amacıyla 2025 bin ton sızma ve sızma zeytinyağı ithalatına izin verileceğini, sevkiyatların Brezilya, İtalya, İspanya, Tunus ve Türkiye'den yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Bu arada zeytin çiftçileri, düşük üretimin tüketicilerin daha fazla zeytine yönelmesine neden olabileceğinden endişe ediyor. zeytinyağı alternatifleri önemli bir eksiklik varsa. Sonuç olarak, daha fazla ithalat duyurusunu memnuniyetle karşıladılar ancak kararın daha önce alınmamış olmasından yakındılar.

"Bakanlık çözümler bulmak, su tasarrufu tekniklerini uygulamak ve çiftçilerimizi desteklemek için yorulmadan çalışıyor. Ancak bu zorlu bir mücadele" diye ekledi yerel çiftçi. ​"Bu benzeri görülmemiş koşullarla boğuşurken ve gıda güvenliği ile sürdürülebilir tarım uygulamalarını güvence altına almaya çalışırken, ülke genelinde stres hissediliyor.”