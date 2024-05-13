Yerli Çeşitler ve Asırlık Ağaçlar: Olivian Groves'un Kazandıran Formülü

Geleneksel zeytin yetiştiriciliğini modern sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakış açısıyla birleştirmek, arkasındaki üreticiler için ödüllü sonuçlar vermiştir. Olivius Koruları.

2019 yılında kurulan şirket, Yunanistan'ın güneyindeki verimli Mora Yarımadası'na iki geleneksel Yunan çeşidi olan Manaki ve Koroneiki'yi ekti.

Uygun müdahalelerle işimizi ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir hale getirdiğimiz seçilmiş geleneksel meyve bahçelerine yatırım yapmaya karar verdik. - Mary Savvas, genel müdür, Olivian Groves

Üreticiler, en başından beri bölgenin uzun zeytin yetiştiriciliği geçmişini ve dağlık arazinin sağladığı eşsiz bölgeyi benimsemiştir.

Engebeli arazi, işçilik maliyetlerini büyük ölçüde artırsa da şirket, bunun, çalışanlarına sağlanan benzersiz organoleptik özelliklerle telafi edildiğine inanıyor. sızma zeytinyağı Asırlık ağaçlar, manzara ve iklim sayesinde.

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

"Yunanistan'da zeytin ağacı yetiştiriciliği binlerce yıl öncesine dayanıyor ve aynı prosedürler izlenerek nesilden nesile aktarılıyor” dedi Olivian Groves'un genel müdürü Mary Savvas.

"Elle yapılan işler ağırlıklı olarak koruların dağlık yapısından kaynaklanıyordu” diye ekledi. ​"Ancak kalite açısından bu, Yunan zeytinliklerinin en büyük avantajıdır. Çoğu gelenekseldir, olgun ağaçlar vardır, bazen yüzlerce yaşındadırlar. Sızma zeytinyağı üreten ağaçların büyük çoğunluğunu (yüzde 80'den fazlasını) temsil ediyorlar."

Olivian Groves, Argolida ve Messenia'daki iki çiftlikte yaklaşık 40,000 zeytin ağacı yetiştiriyor ve kaliteyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için ince ayar yapılmış modern yetiştirme yöntemleri ve tekniklerini tanıtıyor.

"Geleceğe baktığımızda, uygun müdahalelerle işimizi ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir hale getirdiğimiz seçilmiş geleneksel meyve bahçelerine yatırım yapmaya karar verdik" dedi Savvas. ​"Bu sayede en kaliteli zeytinyağını sağlayabiliyor ve faaliyetlerimizden başka faydalar elde edebiliyoruz.”

Olivian Groves, Hermione markasını, geçmişi M.Ö. dördüncü veya beşinci yüzyıla kadar uzanan, Yunanistan'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hermione yakınlarındaki Argolida'da üretiyor.

"Hermione, Sparta Kralı Menelaus ile eşi Truvalı Helen'in kızı, eşsiz güzellikte bir kadındı" dedi Savvas. ​"Bu efsanevi topraklarda nispeten nadir fakat özel özelliklere sahip Manaki çeşidini yetiştiriyoruz.”

Orta yoğunlukta Manaki monovarietal, 2024'te Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Ödülü almaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi Savvas. ​"İkinci katılışımız ama marka portföyümüzün tacı olan premium Hermione tek emlak sızma zeytinyağımızı ilk kez sunduk.”

başlıklı bir kılavuz yayınladıÖdül bize kalite ve mükemmelliğe giden yolumuza devam etme gücü veriyor ve çıtayı gelecek için daha da yükseğe koyuyor” diye ekledi.

Şirketin ikinci zeytin çiftliği de Antik Yunan tarihi. Mora Yarımadası'nın batı ucunda, kalıntıları Antik Olympia'nınkiler kadar kapsamlı olan geniş ve antik bir şehir olan Messene'ye yakın bir konumda yer almaktadır.

Burada, Olivian Groves'un Koroneiki ağaçları, Hrysos Korumalı Menşe Sertifikalı sızma zeytinyağını veriyor.

"Hrysos, ağızda hafif ila orta derecede baharatlı bir tada sahip, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir gurme zeytinyağıdır" dedi Savvas.

Savvas, iklim değişikliğini Yunanistan'ın asırlık zeytinliklerinin karşı karşıya olduğu en önemli zorluk olarak görüyor. (Fotoğraf: Olivian Groves)

Olivian Groves, ödüllü zeytinyağını sürdürülebilir bir şekilde üretme vizyonuna uygun olarak, operasyonlarını çevredeki çevreye titizlikle entegre ederek toprağa ve insanlara fayda sağlamasını sağladı.

"Yerel toplumu destekliyoruz, yerel halka iş sağlıyoruz, geleneksel meyve bahçelerinin terk edilmesini ve orman yangınlarının yayılmasını önlüyoruz ve negatif karbon ayak izine sahip olarak çevreyi destekliyoruz” dedi.

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Şirket, bakımlı bir korunun ağaçların zararını azalttığının bilincinde olarak yıl boyunca ağaçların bakımını üstleniyor. orman yangınlarının etkileri.

"Düzgün budanan zeytin ağaçları, nemi tutan yapraklı bitkiler olduğundan yangına karşı doğal bir bariyer oluşturur” dedi. ​"İtfaiye araçları, bahçelerimize sulama amaçlı yaptığımız su depolarından doğrudan su pompalayabiliyor” dedi.

Hassas tarım teknikleri de uygulanarak şirketin ağaçlarını sulamak için gereken suyu önemli ölçüde azaltmasına olanak tanındı.

"Koruluklarımıza kurulan meteorolojik veri toplama sistemleri bize buharlaşma ve yağış miktarına ilişkin veriler sağlıyor” dedi Savvas. ​"Bu, ağaçları sulamak için mümkün olan en az miktarda suyu kullanmamızı sağlar. Bunun sonucunda geçen yıl pompalanan su miktarı yaklaşık 80 milyon litre azaldı.”

Olivian Groves ayrıca zeytin zararlılarını takip etmek için pilot programlara da katılmaktadır. zeytin meyve sineğiUygun haşere kontrol önlemlerini uygulamak için tuzakların izlenmesinden veri toplayıp analiz ederek.

Peloponnesoslu üretici ayrıca her yıl zeytin hasadı yapan işçileri barındırmak için ekstra çaba harcadı ve şirketin bahçelerinde bir apartman kompleksi inşa etti.

"Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve refahlarını destekliyoruz” dedi Savvas. ​"Bunun güncel bir örneği de tarım işçilerimize yeni, modern konutların inşa edilmesi ve onlara gurur verici yaşam koşulları sağlanmasıdır.”

Sırasında 2023/24 kırpma yılıOlivian Groves, olumsuz hava koşullarından küresel zeytinyağı endüstrisini rahatsız eden aynı zorlukların üstesinden geldi. artan üretim maliyetleri ve işçi kıtlığı.

"2023 zor bir yıldı,” diye doğruladı Savvas. Üretim hacmimiz azaldı ama çok şükür kaliteye zarar vermeden.”

diye ekledi işçi eksikliği Yunanistan'ın Mısır gibi üçüncü ülkelerden işçi temin etme mekanizmasının en büyük sorunlarından biriydi ve kısmi çözüm sağladı.

"Ancak devlet kurumlarındaki bürokratik atalet süreci zorlaştırıyor ve zeytin tarımını tehlikeye atıyor” dedi Savvas.

Artan üretim maliyetleri de şirket için önemli bir zorluk oluştururken Savvas, Olivian Groves'un en önemli endişesinin iklim değişikliğiBu durum son yıllarda neredeyse her hasatı etkiledi.

"Potansiyel olarak en önemli konu iklim değişikliğinin devasa etkisidir” dedi. ​"Son birkaç yılda ılık kışlar, kuraklık ve şiddetli hava olayları yaşandı. sel ve dolu".

"Sonuç olarak zeytin ağaçları için ciddi sorunlar yaratan hastalıkların ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu. ​"Ne yazık ki, üreticinin mahsulü korumak için kullanabileceği çok az ve maliyetli çareler var.”

"Tüm [zeytinyağı üreten] ülkelerin liderleri anlamlı önlemler uygulamadıkça zeytinliklerimizin geleceği çok kasvetli görünüyor” diye devam etti.

İhracat odaklı bir zeytinyağı üreticisi olan Olivian Groves, benzeri görülmemiş derecede yüksek zeytinyağının neden olduğu talep dalgalanmalarını dengelemek için kaliteye güveniyor. küresel zeytinyağı fiyatları.

Savvas, fiyatlardaki artış ve buna bağlı belirsizliğin yeni pazarlara girmeyi ve yeni anlaşmalar yapmayı zorlaştırdığını söyledi.

"Bu engelleri aşacak silahlarımız ise yüksek kalite standartlarımızdır” diye konuştu. ​"Tüketiciler ürünlerimizi tanıdıkça, piyasa fiyatlarındaki keskin dalgalanmaları absorbe ederek markalarımızın yüksek değerine uygun, dengeli bir fiyat politikası izlediğimizi takdir edeceklerdir.”

"Ancak en önemlisi birinci sınıf zeytinyağımızla farklı bir lezzet deneyimi keşfedecekler" diye sözlerini tamamladı Savvas.