Yerli Çeşitler Verim Veriyor Türk Üreticilere Ödüllü Sezon

Türkiye bu kuralın istisnası değildi zeytinyağı veriminin azalması 2023/24 hasat yılında Akdeniz'de üretimin %-'dan düşmesiyle rekor verim 421,000/2022 döneminde 23 ton zeytinyağının miktarı, beş yıllık ortalama olan 180,000 tonun altında, yaklaşık 254,600 tona geriledi.

Akdeniz'de üretim yapan diğer ülkelerdeki benzerlerini hatırlatan Türk zeytinyağı üreticileri de, düşük verimden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Olive Oil Times anket geçen Aralık 2023/24 hasadında.

Bu ödüller, Türk zeytin çeşitlerinin eşsiz lezzetini ve özelliklerini sergileyen yüksek kaliteli zeytinyağı üretme çabamızı doğruluyor. - Tuba Yılmaz, sahibi, Gaia Oliva

"Üretici Mustafa Safa Soydan, kötü hava koşulları ve Mart ayı sonundaki donların zeytin çiçeklerine ve sonraki üretime büyük zarar verdiğini söyledi. ​"Bazı yaşlı çiftçiler için 1990'dan bu yana hiç bu kadar kötü bir hasat olmamıştı."

Ülkedeki üreticilerden bazıları, bazı üretim bölgelerinde ara sıra meydana gelen taze zeytinyağının kalitesiyle ilgili sorunlar da bildirdi.

Bu bağlamda Türkçe sızma zeytinyağı Üreticiler, şişeleyiciler ve ihracatçılar bir araya gelerek 29'te sektörün en beğenilen ödüllerinden 17'si arasından 11 ödül (52 Altın ve 2024 Gümüş) kazandı. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Göre Olive Oil Times Dünya sıralamasıBu yılki yarışmaya 56'e kıyasla 2023 daha az marka sundular ve katılımların yüzde 56'sıyla başarılı oldular.

Kazanan 29 sızma zeytinyağı markasının -'ü Memecik, Ayvalık, Edremit, Trilye, Domat, Gemlik, Hanım Parmagi ve Kilis'in de aralarında bulunduğu endemik zeytin çeşitlerinden üretildi.

Geri dönen katılımcı Gaia Oliva iki Altın Ödülünü kutlamak için sezonun gereksinimlerine başarıyla uyum sağladı. NYIOOC Bu yıl Memecik ve Ayvalık erken hasat monovarietal çeşitleriyle galibiyet serisini dört yıla çıkardı.

Gaia Oliva'nın arkasındaki üreticiler, yerli monovarietaller için Dünya Yarışmasında üst üste dördüncü başarı yılını kutladılar. (Fotoğraf: Gaia Oliva)

"2024'te iki Altın Ödül kazanmak NYIOOC bu bizim için gerçekten bir onur ve ekibimizin özverisinin ve sıkı çalışmasının bir kanıtıdır” dedi sahibi Tuba Yılmaz. ​"Şirketimiz açısından bu ödüller, Türk zeytin çeşitlerinin eşsiz lezzetini ve özelliklerini sergileyen yüksek kaliteli zeytinyağı üretme çabamızı doğruluyor.”

Yılmaz, sezonun basit olmaktan uzak olduğunu kaydetti. Yüksek sıcaklıklar ve beklenmedik yağışlar hasadı etkiledi ve zeytin ağacı yetiştiriciliğinde yerleşik kalıpları bozdu.

"Sıcaklık ve yağış düzenindeki değişiklikler öngörülemeyen büyüme mevsimlerine yol açtı" dedi. ​"Bu olumsuzluklara rağmen ekibimiz olağanüstü bir dayanıklılık ve uzmanlık sergiledi. Dikkatli planlama ve sıkı çalışma sayesinde değişen koşullara uyum sağlamayı ve olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmayı başardık. “

Eminem'in ZeytinyağıDünya Yarışması'na Türkiye'nin Muğla ilinden geri dönen bir diğer yarışmacı, bir kez daha yarışmaya hak kazandı. Altın Ödül kazanmak Memecik zeytinlerinden organik Oro di Milas markası için.

Oro di Milas, 2023/24 mahsul yılında on ton sızma zeytinyağı üretmek için bir dizi zorluğun üstesinden geldi. (Fotoğraf: Eminem'in Zeytinyağı)

"Ortak sahiplerden Mark Colin, "Özellikle 2023'teki zorluklara rağmen bu ödüle layık görülmekten onur duyuyoruz" dedi.

Colin ayrıca 2023/24 hasadını engelleyen aşırı hava koşulları, iş gücü kıtlıkları ve iklim değişikliğinin etkileri de dahil olmak üzere çok sayıda zorluğun da altını çizdi. zeytin meyve sineği.

Şirketin 2023'teki ilk yarışmasında NYIOOC, Eminem'in Zeytinyağı iki Altın Ödül kazandı bir çift organik besiyeri Memecik monovarietal'i için.

Yüksek kaliteli zeytinyağı üretmeye olan bağlılık, Altın Ödül'ün arkasındaki itici güç oldu. Garisar kendi adını taşıyan Arbequina monovarietal'i için, geçen yılki Dünya Yarışması'ndaki başarısını tekrarlıyor.

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"Arbequina zeytinyağımızın 2024 Altın Ödül kazanmasından gurur duyuyoruz. NYIOOCŞirketin genel müdürü Davut Ayvaz, dedi. ​"Bu başarı, yıllardır özveriyle çalıştığımız kalite standartlarımızın bir kez daha takdir edildiğini kanıtlıyor.”

"Zor bir sezon oldu” diye ekledi Ayvaz. ​"Mevsim koşulları ne kadar olumsuz olursa olsun, emeklerimizin ve özverimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmek bizim için çok önemliydi. Daha birçok ödül kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

Ülkenin kazanan üreticilerinin büyük çoğunluğu, Manisa ili de dahil olmak üzere, ülkenin zeytinyağının önemli bir kısmının üretildiği Batı Anadolu'nun Ege kıyılarından geldi.

"Ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve onurluyum NYIOOC bu yıl üst üste ikinci kez," dedi arkadaki kadın girişimci Zeynep Belger. zayto2024'te elit kazananlar listesine katıldıktan sonra NYIOOC.

İlkbahar sonunda yağan yağmurun zeytin ağaçları çiçek açarken zarar vermesine rağmen Zayto, 2024'te ödüllü kaliteye ulaştı. NYIOOC. (Fotoğraf: Zayto)

Zayto, Zayto Saittai'nin sağlam monovarietal ürünüyle Altın Ödül kazandı. Üretici, zeytinlerini ülkenin başlıca zeytinyağı üretim bölgelerinden biri olan Manisa'nın Gemlik çeşidinden (Trilye olarak da bilinir) elde ediyor.

Türkiye'nin kuzeybatısındaki görkemli Çanakkale Boğazı'na yakın ağaçlarıyla, Gerçek Zeytin Kuraklığın üstesinden gelerek ilk Dünya Yarışması ödülünü kazandı. Gümüş Ödül Edremit zeytinlerinden Private Reserve markası için.

Üretici aynı zamanda on yıl önce arazisini kasıp kavuran bir orman yangınından da kurtulmak, yüksek kaliteli zeytinyağı üretmek için yanan zeytin ağaçlarını beslemek ve yenilemek zorunda kaldı.

"Kazanmak hepimiz için tarif edilemez bir mutluluk” dedi. ​"Bu zorlu yıl boyunca tüm sıkı çalışmaların en iyi ödülüdür. Kuraklık bu hasatta önemli bir zorluk oluşturdu ancak birlikte çalışarak yine de durumu en iyi şekilde değerlendirebildik."

"Gümüş Ödülünü almak, 2025'te Altın'ı eve getirme kararlılığına ilham veriyor" diye ekledi.