Yeni Süreç Zeytin Yaprağı Ekstraktlarının Sürdürülebilirliğini ve Fenolik Profilini Artırıyor

Barselona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ekstraksiyon için yeni, çevre dostu bir yöntem keşfettiler. polifenolleri zeytin yapraklarından.

İçinde ders çalışma Yakın zamanda Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilim insanları, Doğal Derin Ötektik Solventleri (NaDES) kullanan yeni bir ekstraksiyon yöntemini ayrıntılı olarak açıkladı.

Araştırma ekibimizin amacı, zeytin atıklarını döngüsel ekonomiye entegre ederek zeytinyağı endüstrisinde sürdürülebilirliği teşvik etmektir. - Sónia Sentellas, kimya mühendisi, Barselona Üniversitesi

Ekstraksiyon yöntemi çok önemlidir çünkü zeytin yapraklarının laboratuvar dışında büyük ölçekte işlenmesinin maliyetini ve fizibilitesini etkiler.

Ek olarak, ekstrakte edilen maddelerin bileşimini ve potansiyel uygulamalarını da etkiler.

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Araştırmacılar, NaDES'i, gliserol benzeri sıvı bir maddeyi hayvan yeminde kullanılan katı bir tuz olan kolin klorürle birleştirerek doğal bileşenlerden oluşturdular.

"Üniversitenin kimya mühendisliği ve analitik kimya bölümünde araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Sónia Sentellas, "Bu iki maddeyi birleştirdiğinizde yeni bir çözücü oluşur" dedi.

"İnsan sağlığına toksik etkisi olmayan doğal bir maddedir” dedi. Olive Oil Times.

Ekstrakt üretmenin ilk adımı yaprakları ince bir toz haline getirmektir.

"Daha sonra bu tozun belirli bir kısmını 80 ºC'deki solventle iki saat karıştırıp ekstraktın oluşmasını bekliyoruz" dedi Sentellas.

"Tüm süreç çay yapımına benziyor” diye ekledi. ​"Çay yaprakları çözücü görevi gören sıcak suya batırılır. Bir süre sonra çay bileşenleriyle renkli su elde ediyorsunuz ve ardından yaprakları sıvıdan ayırıyorsunuz.”

Araştırmacılar, NaDES kullanımının çevre dostu uygulamalara bağlı kalarak ekstraksiyon verimliliğini artırdığını buldu.

Çalışma, zeytin yaprağı ekstraktlarında aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli polifenoller tespit etti: hidroksitirosol'den, luteolin ve oleuropein.

Bu bileşikler ayrıca sızma zeytinyağı, antioksidan özellikleri ve kalp-damar ve beyin sağlığını koruma yetenekleriyle bilinir.

Araştırmacılar hala potansiyel uygulamaları araştırırken, bu ekstraksiyon süreci zeytinyağı üretimi, gıda ambalajı ve kozmetik sektörlerine fayda sağlayabilir.

Ek olarak, zeytin yaprağı ekstraktlarının büyük ölçekli üretimi, zeytin yapraklarının imhasını önemli ölçüde etkileyebilir.

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Doğal, çevre dostu, toksik olmayan solventlerin kullanılması, elde edilen maddelerin uygulama profilini genişletir.

"Bazı araştırmalar, bu tür ekstraktların zeytinyağına nasıl eklenebileceğini anlamaya yöneliktir. sağlıklı profilini geliştirmek ve tat,” dedi Sentellas.

Araştırmacılar, zeytinyağının dışında, ekstraktların, paketlenmiş gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve antimikrobiyal bir madde olarak başka uygulamalarda da nasıl kullanılabileceğini araştırıyorlar.

"Barselona'daki araştırma ekibimizle birlikte film geliştirme üzerinde de çalışıyoruz" dedi Sentellas. ​"Bunlar biyolojik olarak parçalanabilen malzemelere dayanıyor ve polifenol ekstraktı ile zenginleştiriliyor; bu da bu filmlerin gıdanın raf ömrünü uzatmak ve bakteri üremesini önlemek için kullanılması fırsatını açıyor."

Araştırma ekibi, ekstrakt uygulamalarının kapsamını genişletmek için ekstrakt saflaştırmasını en üst düzeye çıkaracak yöntemlere odaklandı. Ayrıca ekstraksiyon işleminde kullanılan solventin geri dönüşümü üzerinde de çalışıyorlar.

"Solventin geri dönüştürülmesi yalnızca uygun maliyetli ve çevre dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm süreci sektör için daha çekici hale getiriyor" dedi Sentellas.

İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisidir. Zeytin hasadı ve sonraki budama sırasında zeytin yaprakları da dahil olmak üzere önemli miktarda biyokütle oluşur. Bazı tahminlere göre, İspanya'da yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu çiftlikler, hektar başına her yıl 30 ton zeytin ağacı budama biyokütlesi üretiyor.

"Araştırma ekibimizin amacı, zeytin atıklarını döngüsel ekonomiye entegre ederek zeytinyağı endüstrisinde sürdürülebilirliği teşvik etmektir." dedi Sentellas. ​"Bu araştırmada, sağlık açısından faydaları olan zengin bir ekstrakt oluşturmak ve bu kalıntıya değer katmak için bileşikleri geri kazanmayı hedefliyoruz."

"Bu, israfın en aza indirildiği ve kaynakların verimli bir şekilde yeniden kullanıldığı döngüsel ekonominin ilkeleriyle uyumludur" diye ekledi. ​"Ekstraksiyon sürecini endüstriyel bir seviyeye ölçeklendirmek, zeytinyağı endüstrisinin atıklarını işleme biçimini değiştirebilir."

Süreç şu anda laboratuvar ortamında test ediliyor. ​"Bir sonraki adım, laboratuvar çalışmalarımızın endüstriyel seviyeye nasıl ölçeklendirilebileceğini görmek için bir pilot tesis hazırlamaktır" diye tamamladı Sentellas.