İspanya'daki Yetkililer, Fiyatların Yüksek Kalmasıyla Hasat Öncesinde İyimser

İspanya'da zeytinyağı üretiminin, üst üste iki kez yaşanan tarihi zayıf hasat döneminin ardından önemli ölçüde toparlanması ve tedarik zincirinde rahatlama sağlanması bekleniyor.

Şirketin CEO'su Juan Vilar'a göre; VilkonDanışmanlık şirketi İspanya'nın 1.4/1.45 mahsul yılında 2024 ila 25 milyon ton arasında üretim yapması bekleniyor. Bu tahmin, daha önce 1.65 milyon olarak tahmin edilen rakamın aşağı yönlü revize edilmesi anlamına geliyor.

Filippo Berio Kuzey Amerika CEO'su Dusan Kaljevic, İspanya'nın yaklaşık olarak 1.5 milyon ton.

Bu yılki hasat şüphesiz geçen yıldan çok daha fazla olacak, ancak (ne kadar daha iyi olduğunu söylemek için) henüz çok erken. Kampanyanın sonuna daha aylar var. - Andrea López Vericat, CEO, Sucersores de Hermanos López

"Kış mevsimi idealdi” dedi. ​"Çok soğuk ya da sıcak değildi, bu da zeytinyağı kuluçkası için en iyisiydi. Ağaçlarda çiçek açan çok sayıda küçük meyvemiz vardı. En önemlisi, Ocak ve Şubat aylarında mükemmel bir yağış seviyesine sahiptik.”

Bunun sonucunda İspanya'da su rezervleri önemli ölçüde arttı ve bu durum özellikle ülkenin sulanamayan çok sayıdaki bahçesinin iyileşmesine yardımcı oldu.

1.41/2021'ye kadar geçen beş hasatta yıllık ortalama 22 milyon ton üretim yapıldıktan sonra, ardışık yıllardaki kuraklık ve yüksek bahar sıcaklıkları Endülüs'te büyük meyve kaybına ve bunun sonucunda İspanya üretiminin çökmesine yol açtı. 665,800 ton 2022/23'te ve 852,600 ton yıl sonra.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

Endülüs'ün bu yıl yaklaşık 1.1 milyon ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor. Özerk topluluğun en fazla zeytinyağı üreten iki ili olan Jaén ve Cordoba'da önemli toparlanmalar bekleniyor.

Jaén'deki üretimin geçen yıla göre %445,000 artışla 116 tona ulaşması bekleniyor. Córdoba da 271,000/79'e göre %203 artışla 24 tonluk bir hasat bekliyor.

Sevilla ve Granada da sırasıyla 125,000 ve 103,300 tonluk önemli üretim artışları gördü. Özerk topluluktaki diğer dört il 76,700 tona denk gelecek.

Ancak Vilar, yaz sonu ve sonbahar başında yağış eksikliğinin yanı sıra bazı aşırı hava olaylarının da etkisiyle daha önce çok daha iyimser olan üretim görünümünün azaldığını söyledi.

""Kötü dolu sorunu vardı" dedi. ​"Daha sonra, önceki aylarda bir dizi sıcak hava dalgasıyla ilgili bir sorun daha yaşandı. İspanya'daki hava durumu hasat eğiliminin evrimi için olumsuz oldu."

Vilar, kış ve ilkbaharda yağan önemli yağışlara rağmen Endülüs'te sonbaharın her zamankinden daha kuru ve sıcak geçtiğini kaydetti. ​"Bu durum, iyi bir kampanya için pek de uygun olmayan koşullar yaratacaktır” dedi.

Yine de Jaén merkezli şirketin genel müdürü Juan Jimenez, Yeşil Altın Zeytinyağı Şirketi, bahar ve kış yağmurlarının her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Şirketi, erken hasat markası için ayın başında hasada başlayacak ve yılın ilerleyen dönemlerinde diğer zeytinlerin de olgunlaşmasının ardından hasadı tamamlayacak.

"Jimenez, “Hasat, çeşitli nedenlerle gözle görülür şekilde daha iyi” dedi. ​"Zeytinlik, iki yıl boyunca meyve vermemesinden veya çok az meyve vermesinden sonra oldukça dinlenmiş durumda; yağışlar daha iyi, hava koşulları daha az sert ve zeytinlik için önemli anlarda (çiçeklenme, meyve tutumu ve çekirdek oluşumu) hava her zamanki gibi davrandı.”

Şirketin CEO'su Andrea López Vericat, Kardeşler López'in halefleri komşu Cordoba eyaletinde bir ​"Aile şirketinin bu yılki ortalama hasadı, ​"Geçtiğimiz yıl "son 20 yılın en kötü hasadı" yaşandı.

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"Bu yılki rekolte şüphesiz geçen yıla göre çok daha yüksek olacak ama [ne kadar iyi olacağını] söylemek için henüz çok erken” dedi. ​"Kampanyanın sonuna daha aylar var ve petrol üretimini her zaman değiştirebilecek değişkenler vardır: hava durumu, zararlılar ve endüstriyel performans.”

Sucersores de Hermanos López'in hava durumuna bağlı olarak ay sonunda hasada başlamayı beklediği belirtiliyor.

Hasat, son on yılın sonundaki tarihi zirvelerin altında kalırken, Vilar bunun önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi tedarik zinciri boyunca.

"Önümüzdeki kampanya tedarik zincirindeki tüm operatörler için çok iyi olacak” dedi. ​"Çiftçiler nispeten mutlu. Yağ fabrikaları da nispeten mutlu. Şişeleyiciler daha fazla kullanılabilirliğe sahip olacak. Tüketiciler daha iyi fiyatlarve büyük perakendeciler daha fazla petrol bulunacağı için para kazanacaklar.”

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'na göre İspanya, 2023/24 mahsul yılını 30 Eylül'de tamamladıth 186,303 ton zeytinyağı stokuyla.

Çiftçi birliği Asaja Jaén, bu miktarın, mevcut hasattan elde edilen ilk zeytinyağının Kasım ve Aralık ayı sonunda depolama tanklarına girmesine kadar olan talebi karşılamaya yeteceğini söyledi.

Vilar ise, menşe fiyatındaki dalgalanmaların havayı yansıtmasını beklediğini söyledi. Ocak ayında rekor seviyelere ulaşılmasından bu yana, sızma, saf ve lampante zeytinyağı fiyatları önemli ölçüde düştü.

En keskin düşüş, sürekli yağmur ve mevsimsel sıcaklıkların mükemmel çiçeklenme ve meyve tutumu koşullarıyla sonuçlanmasının ardından Mart ayında yaşandı. Zeytinyağı satışları yüksek kalırken ve stoklar düşerken fiyatlar ilkbaharda istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Jaén'in 445,000/116 mahsul yılına kıyasla yüzde 2023 artışla 24 tona ulaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Sucersores de Hermanos López)

Haziran ortasındaki potansiyel 1.65 milyon tonluk ilk tahminler, fiyatların Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelere düşmesine neden oldu.

Nitekim Jaén ve Katalonya'daki kurak hava koşulları ve aşırı olay haberleri, Ekim ayının başında İspanya ve Portekiz'de erken hasatların başlamasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanmadan önce tekrar yükselişe geçti.

"Portekiz'de hasat ekim ortasına kadar başlamıyor, üretimin 180,100 bin - ton olması bekleniyor" dedi. ​"İspanya'da hasat 15 Kasım'dan önce başlamayacakth, bu yüzden Ekim boyunca, Kasım ayına kadar İspanya'daki zeytinyağı stokunu kullanmak zorunda kalacağız. İklime bağlı olarak, hasat başlamadan önce fiyatlar biraz artabilir."

InfaOliva'ya göre, sızma zeytinyağı fiyatları şu anda kilogram başına 6.733 avro, Ocak ayındaki zirvenin yüzde 25 altında. Sızma ve lampante zeytinyağı fiyatları da benzer şekilde düştü.

López ve Jimenez, menşedeki fiyatların daha normal seviyelere dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Her iki üretici de bazı müşterilerin satın almayı bıraktığını fark ettiklerini söyledi sızma zeytinyağı Fiyatlar tarihi zirvelere ulaştıkça.

"Jimenez, “Bu fırsatı değerlendirerek yeni projeler geliştirebilmeli, pazarlarımızı ve müşteri penetrasyonumuzu genişletebilmeliyiz” dedi.

"López, "Fiyatlar makul seviyeye inerse, sızma zeytinyağı satın almayı bırakan kişilerin tekrar tüketmeye başlaması önemli olacak ve genel olarak alışveriş sepetlerinden eksik olmayacak bir ürün olacak" dedi.