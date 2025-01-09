Zeytin Konseyi Verileri Son Hasat Sonuçlarını ve Ortaya Çıkan Trendleri Gösteriyor

Uluslararası Zeytin Konseyi, küresel zeytinyağı üretiminin 3.38/2024 mahsul yılında geçen yıla göre yüzde 25 artışla 32 milyon tona çıkacağını, bunun da beş yıllık ortalamanın yüzde 13 üzerinde olacağını öngörüyor.

Bu artışın arkasındaki itici güçler İspanya, Tunus ve Türkiye oldu; zeytinyağı üretiminin yüzde 51 oranında artması bekleniyor 1.3 milyon ton İspanya'da 55 tona %340,000, Tunus'ta ise %109 rekor Türkiye'de bir önceki yıla göre 450,000 bin ton.

İspanya'daki üreticiler, beş yıllık ortalamayı yaklaşık yüzde 17 aşan verim artışını, ılımlı bahar sıcaklıkları ve daha önce kurumuş nehirleri ve su kaynaklarını yeniden besleyen yağışlı kış gibi iyi ürün koşullarına bağladılar.

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Zamanında yağacak yağmurun Tunuslu üreticileri, 2017'den bu yana en büyüğü olduğu tahmin edilen bol ürüne teşvik etmesi bekleniyor. rekor 440,000/2019 sezonunda 20 ton ile tüm zamanların en yüksek ikinci rakamına ulaştı.

Akdeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki Türk üreticiler, hasattaki toparlanmada, elverişli yetiştirme koşullarının ve çoğu üretim bölgesinde zeytin zararlılarının bulunmamasının etkili olduğunu söyledi.

İspanya'da hasattaki önemli toparlanmanın yanı sıra Yunanistan ve Portekiz'deki çiftçiler ve değirmenciler de üretim artışları yaşadı.

Birçok bahçenin kapanmasıyla birlikte Yunanistan'da zeytinyağı veriminin 43/2023'e kıyasla yüzde 24 artarak 250,000 tona ulaşması bekleniyor. ​'zeytin ağacının doğal alternatif meyve verme döngüsünde 'yılda bir'. Ancak, verimlerin azalabileceği endişesi var başlangıçta umulandan daha düşük.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Avrupa'nın diğer tarafında, Portekizli çiftçiler ve değirmenciler bir istikrarlı üretim artışı geçen sezona göre yüzde 21 artışla 195,000 tona ulaşarak ülkenin en yüksek ikinci verimine ulaştı. İspanya'ya benzer şekilde, yağışlı bir kış, ılımlı bahar sıcaklıkları ve ​'Birçok üretici için bir önceki yılın aynı dönemine göre daha iyi sonuçlar veren bu durum, bol ürün elde edilmesiyle sonuçlandı.

Avrupa Birliği zeytinyağı üretim arttı 29/2023'e göre yüzde 24 artarak 1.97 milyon tona ulaşacak.

Beş zeytinyağı üreticisi üye ülkede (Kıbrıs ve Slovenya dahil) hasatlarda artış yaşandı; Hırvatistan'da üretim aynı kalırken, Fransa ve İtalya'da hasat düşüşü yaşandı.

İtalya'da zeytinyağı üretiminin geçen yılın rekoltesinin yüzde 224,000, beş yıllık ortalamanın ise yüzde 32 altında kalarak 27 bin tona düşmesi bekleniyor.

Kuzey ve orta İtalya'daki çiftçiler ve değirmenciler daha düşük zeytin verimi yaşarken, güneydeki üreticiler önemli miktarda zeytin hasadı yaptı. Yine de, çok daha düşük petrol verimi Beklenenden daha fazla. Sicilya'daki üreticiler, zeytin miktarının daha düşük olduğunu bildirdi. devam eden kuraklık.

Akdeniz'in diğer yakasında Fas, Mısır ve Cezayir'de üretimde düşüşler yaşandı. Fas zeytinyağı verimi üst üste üçüncü kez düşerek yüzde 15 azalarak 90,000 tona geriledi.

Kuzey Afrika'nın başka yerlerinde, Cezayir'deki üretim yaklaşık yüzde dokuz düşüşle 85,000 tona geriledi. Bu arada Mısır, geçen yıla kıyasla yüzde 40,000 düşüşle 11 ton üretti.

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Daha geniş bir kapsamdan bakıldığında, IOC verileri zeytinyağı dünyasının nasıl değiştiğini göstermektedir. Küresel olarak, zeytinyağı üretimi 0.9/2.97'ten 2014/15'a kadar olan yıllık ortalama 2018 milyon tondan son beş ürün yılında %19 artarak 3.00 milyona çıkmıştır.

Küçük bir artışa rağmen zeytincilik ve zeytincilik dağılımında önemli değişiklikler yaşandı.

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Geleneksel üretici ülkeler, son beş yılda önceki beş yıla (2014/15-2018/19) kıyasla durgun büyüme ve üretim düşüşleri yaşadılar.

İspanya ve Yunanistan'daki zeytinyağı verimleri bu dönemde sırasıyla %16 ve %3.9'ten biraz fazla düştü. Bu arada İtalya, Fas ve Suriye'deki zeytinyağı üretimi sırasıyla %1.1, %0.2 ve %- gibi çok daha düşük büyümeler gördü.

AB'de zeytinyağı üretimi 1.99/2014'ten 15/2018'a kadar yıllık ortalama 19 milyon tondan son beş ürün yılında 1.83 milyon tona düştü.

' 19-'23 Ort. ' 14-'18 Ort. % Değişim Hırvatistan 3,860 3,780 2 Kıbrıs 4,200 5,780 -27 Fransa 4,740 4,480 6 Yunanistan 260,400 269,200 -3 İtalya 307,680 296,280 4 Portekiz 146,720 94,920 55 Slovenya 540 480 13 İspanya 1,105,420 1,317,640 -16 Avrupa Birliği 1,833,500 1,992,500 -8 Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi

Birim: Metrik ton

Aynı dönemlerde AB'nin dünya zeytinyağı üretimi içindeki payı yüzde 67'den yüzde 61'e çıktı.

Üretimdeki bu düşüşün bir kısmı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki 11 zeytinyağı üreticisi ülkeden kaynaklandı. Bu ülkelerin dünya zeytinyağı üretimlerindeki payları yüzde 29'dan yüzde 34'e çıktı.

Bölgedeki üretim artışının itici gücü Türkiye ve Tunus oldu. Son beş yıl ile ondan önceki beş yıl arasında yıllık ortalama üretim Türkiye'de yüzde 40, Tunus'ta ise yüzde 20 arttı.

' 19-'23 Ort ' 14-'18 Ort. % Değişim Cezayir 91,900 78,800 17 Mısır 44,200 28,800 53 Israil 19,800 17,100 16 Ürdün 26,600 22,900 16 Lübnan 18,400 20,700 -11 Libya 16,300 16,700 -2 Fas 141,600 140,000 1 Filistin 23,000 20,000 15 Suriye 116,000 115,800 0.2 Tunus 251,400 209,000 20 Türkiye 264,900 188,900 40 Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi

Birim: Metrik ton

Mısır'da da zeytinyağı üretiminde önemli bir artış yaşandı; aynı dönemde verim 28,800 bin 44,200 tondan - bin - tona çıktı.

Cezayir (%17), İsrail (%16), Ürdün (%16) ve Filistin (%15)'ten daha mütevazı artışlar geldi. Lübnan, aralıkta %11'lik bir üretim düşüşüyle ​​bölgede önemli bir düşüş yaşayan tek ülkeydi.

Güney Amerika'da zeytinyağı üretimi de yüzde 13 artarak 50,100/2014'ten 15/2018'a kadar yıllık ortalama 19 bin 56,700 tondan - bin - tona çıktı.

' 19-'23 Ort ' 14-'18 Ort. % Değişim Arjantin 33,600 30,200 11 Brezilya 270 35 673 Şili 21,200 19,300 10 Uruguay 1,641 577 184 Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi, Olive Oil Times

Birim: Metrik ton

En önemli büyüme Arjantin'den (%11) ve Şili'den (%-) geldi. Buna karşılık, Brezilya ve Uruguay en büyük artışı gördü, üretim aynı aralıkta ilkinde altı katına, ikincisinde ise üç katına çıktı.

Bireysel ülkelerdeki en büyük artışlar, Arnavutluk, Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi Akdeniz havzası dışındaki gelişmekte olan üreticilerden geldi.

Suudi Arabistan'da zeytinyağı üretimi 3,000/2014'ten 15/2018'a kadar yıllık ortalama 19 tondan son beş hasatta 14,500 tona çıkarak yüzde 380 arttı.

' 19-'23 Ort ' 14-'18 Ort. % Değişim Arnavutluk 19,700 11,200 76 Çin 8,200 4,800 71 Iran 10,700 6,300 70 Suudi Arabistan 14,500 3,000 383 Kaynak: Uluslararası Zeytin Konseyi

Birim: Metrik ton

IOC, krallığın 33,500/2024'te rekor seviyede 25 ton zeytinyağı üreteceğini tahmin ediyor.

Benzer şekilde Çin'in yıllık zeytinyağı üretimi de aynı dönemde yüzde 71 artışla 8,200 bin 70 tona çıkarken, İran'ın zeytinyağı üretimi yüzde 10,700 artışla - bin - tona çıktı.

Akdeniz havzasında Arnavutluk da bir dramatik üretim artışı. Küçük güney Avrupa ülkesi, 11,200/2014'ten 15/2018'a kadar ortalama 19 ton üretirken, önceki beş mahsul yılında 19,700 tona çıktı. Ayrıca, IOC Arnavutluk'un 30,000/2024'te 25 ton zeytinyağı üreteceğini tahmin ediyor.

Dört ülkede de zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimini artırmak için hükümet destekli çabalar görüldü; Çin ve Suudi Arabistan yeni süper yüksek yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu bahçeler dikti.