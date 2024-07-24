İtalya'da Organik Zeytin Yetiştiriciliği Genişlemeye Devam Ediyor

İtalya'da organik zeytinliklere ayrılan arazi, 2023 yılında yüzde 2.2 yani 6,142 hektar artarak genişlemeye devam etti.

Yenisine göre rapor İtalyan Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü (Ismea) tarafından yayınlanan rapora göre ülkede 279,766 hektar zeytinlik organik olarak yetiştiriliyor ve 64,000 hektarlık alan da organik zeytinliğe dönüştürülüyor.

Ismea, organik zeytinlik örtüsünün son on yılda 65 hektardan 170,067 hektara kadar arttığını tahmin ediyor.

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Organik dönüşüm süreci, geleneksel bir zeytinliğin resmi olarak organik statü kazanmasından önce sertifikalı bir organik tarım yaklaşımının uygulandığı en az üç yıl gerektiren Avrupa Birliği düzenlemelerini takip etmektedir.

Organik zeytin yetiştiriciliğinin çoğu tarihsel olarak güney İtalya'da meydana gelirken, 2023'te merkezde önemli bir artış rapor edildi ve ülkenin kuzeyinde.

Ancak İtalya'nın en büyük zeytin üretim bölgesi olan Puglia'da organik zeytin tarımına ayrılan alan 2,000 hektar azalarak yaklaşık 86,000 hektara düştü.

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Bu azalmaya rağmen Puglia, kısmen son yıllarda organik zeytin çiftçiliğinin önemli ölçüde genişlemesi nedeniyle ülkedeki tüm organik zeytin bahçelerinin üçte birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

2023 yılında organik zeytinliklerin genişlemesi, tüm İtalyan tarımı için ulusal ortalamanın biraz altındaydı; organik tarıma ayrılan toplam kullanılan tarımsal alan yüzde 4.5 arttı.

Ismea, 2023'ün AB'nin yeni politikasının ilk yılı olduğunu kaydetti Ortak Tarım PolitikasıÇiftçileri destekleyen ve sübvansiyonlar ve diğer programlar yoluyla tarımsal verimliliği artıran.

2027 yılına kadar yürürlükte kalacak olan CAP, organik tarıma geçişte kritik bir etkendir. Daha çevre dostu uygulamaları benimseyen çiftçilere ikramiye ve özel teşvikler sunuyor.

Ismea'ya göre, yeni OTP'nin idari karmaşıklıkları ve 2023'te artan üretim maliyetleri İtalyan tarım sektörü için zorluklar yarattı.

Sık sık olumsuz hava olaylarının daha da kötüleştirdiği bu zorluklara rağmen, İtalya'nın organik tarım yüzey alanı 2.5 milyon hektara ulaştı.

Ismea, bu genişlemenin ulusal düzeyde kullanılan tarımsal yüzey alanını yüzde 20'ye yaklaştırarak AB'ninkine yaklaştığını kaydetti. Çiftlikten Sofraya politikası Hedef yüzde 25.

Rapora ilişkin yorum yapan organik üreticiler derneği FederBIO, İtalya'da organik protokoller kapsamında faaliyet gösteren gıda şirketlerinin sayısının 2023 yılında yüzde 1.8 arttığını ve bunların çoğunun organik çiftlikler olduğunu belirtti.

Dernek ayrıca yüzde 5.2'lik bir oranın altını çizdi. organik gıda satışlarında artış 2023'te toplam cirosu 3.8 milyar Euro'ya ulaştı. Ancak bu büyüme, artan satış hacimlerinden ziyade daha yüksek fiyatlara bağlanıyor.

"FederBIO başkanı Maria Grazia Mammuccini, ISMEA verileri, çevresel, iklimsel ve sosyal krizlerin bir sonucu olarak biraz yavaşlasa bile organik üretimde sürekli bir büyüme olduğunu gösteriyor" dedi.

"İklim krizi tüm tarımı etkiliyor ve üretimin azalmasına yol açıyor” diye ekledi. ​"Organik tarım, iklim acil durumlarına karşı en dayanıklı tarım modeli olsa bile, çiftçileri desteklemek için eğitim ve teknik yardıma odaklanmanın ve tarımsal ekoloji inovasyonu ve araştırmasına yatırım yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.”

"Bu, iklim değişikliğine karşı koymak, bozulan yaşam alanlarını onarmak ve aynı anda biyolojik çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırmak için giderek daha etkili araçlar sağlayacak” diye bitirdi Mammuccini.