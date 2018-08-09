Organik Tedavi Xylella'ya Karşı Söz Verdi

Bölgenin sınırlandırılması için yapılan bir çalışmanın yıllar içindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Xylella fastidiosa (Xf) Zeytin, Meyve Ağaçları ve Tarımsal Araştırma ve Tarım Ekonomisi Analizi Konseyi Narenciye Merkezi'nin (CREA) Roma ve Caserta, Marco Scortichini'de bulunan ve İtalya'daki diğer İtalyan araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde araştırma direktörlüğü tarafından yürütülen bakteri Lecce'deki Salento ve ABD'deki ABD Tarımsal Araştırma Hizmetleri Bölümü, Kaliforniya'da.

Araştırma, fitopatojeni kontrol etmek için hem in vitro hem de sahada sitrik asit hidrasitleri ile çinko ve bakır içeren patentli bir bileşiğin bakterisidal aktivitesini değerlendirmek için yapıldı.

Araştırmanın ilk bulguları, iki yıl önce bir araştırma sırasında sunuldu. IOC tarafından düzenlenen seminerve son sonuçlar son zamanlarda bitki patolojisine adanmış hakemli dergilerde yayınlanmış, Fitopatoloji Mediterranea.

Marco Scortichini

Araştırmacılar, deneyden önce resmen Xylella fastidiosa subsp. pauca ve semptomları gösterdi zeytin hızlı düşüş sendromu (OQDS veya CoDiRO).

"Deneysel alan testleri, bir fenomenin nasıl çalıştığını anlamamıza izin verdiği için araştırmanın temelini oluşturuyor, ancak çok önemli bir aşama, denemenin sonraki uygulamasıdır ve bu durumda bu durumda bize cesaret verici sonuçlar vermiştir ”dedi Scortichini. ​"Şimdi, protokolümüz şu anda hastalığı kontrol altına alma uygulaması olarak enfekte bölgelerde bazı çiftçiler tarafından takip ediliyor. "

Araştırmacı, üreticilerin gönüllü olarak, deneme öncesi toplantılara katıldıktan sonra, zeytinliklerinde hastalık belirtileri olduğu için prosedürü takip etmek istediklerini söyledi. Bu nedenle, Nisan 2016'ta protokolü uygulamaya başladılar, önce kurumadan etkilenen zeytin ağaçlarının kısımlarını kaldırarak, ardından tedaviyi uyguladılar.

"Şu anda, zeytin ağaçları mükemmel sağlıkta zeytinlerle doludur ”dedi. ​"Bir örnek vermek gerekirse, iki hafta önce, bazı durumlarda, 16 ila 18 santimetrelik bir dalda geliştirilmekte olan 12 - 13 zeytin saydık. "

Deneme sırasında her yıl, nisan ayının başından ekim ayına kadar olan bileşik, zeytin ağaçlarının taçlarına altı sprey uygulamasıyla uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, bileşiğin her iki çeşitte semptomların şiddetini azalttığını gösterdi. İşlem görmemiş ağaçların çoğu çalışma sonunda ölmüş olsa da, tedavi edilen tüm ağaçlar, XVIUMX’in başlarında kaydedilmiş olan NDVI’ya göre (Normalize Fark Fark Bitki Örtüsü İndeksi) göre tüm vejetatif statüde kaldılar.

Kantitatif gerçek zamanlı PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) tarafından oluşturulan resmi prosedürler izlenerek Haziran 2016'dan Eylül 2017'ye kadar gerçekleştirildi. Analiz, işlenmiş ağaçların yapraklarındaki Xylella fastidiosa hücre yoğunluklarında istatistiksel olarak önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Saha denemesinin üçüncü yılında tam üretimde zeytin ağacı

"Bakterinin azaltılması imkansız değildir - birlikte yaşama ulaşılabilecek bir şeydir ”dedi. Olive Oil Times muhabir, Cain Burdeau'da üçüncü makale Xylella'daki araştırma serisinin.

Araştırmacımıza göre bakteri devasa bir alanda bulunduğu için şu anda tek çözüm onunla nasıl yaşanacağını öğrenmektir. ​"Bunu yapmak için, toprak da dahil olmak üzere zeytin ağaçlarının ve bölgenin yaşamsal dengesini teşvik etmeyi amaçlayan bir yöntem geliştirdik ”dedi ve geliştirilerek çevre sistemindeki dengeleyici faktörleri yeniden devreye sokmanın temel olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. organik ve sürdürülebilir uygulamalar.

(Başka bir tartışma, bu tür yaklaşıma muhalefet pestisitlerde Xf'ye bir çözüm görenler tarafından.

"Bu nedenle, elde ettiğimiz umut verici sonuçlar, zeytin ağaçlarının düzenli budamasını içeren entegre bir yönetimin; yabani otlarda hayatta kalan böcek vektörlerinin popülasyonlarını azaltmak için kışın sonuna ve baharın başlangıcına kadar süren toprak; ve ilkbahardan sonbahara kadar zeytin ağaçları taçlarında bu bileşikle yapılan sprey tedavileri hastalığı etkili bir şekilde kontrol altına alabilir ”dedi.