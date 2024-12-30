Pakistan'ın Zeytinyağı Endüstrisi Hız Kazanıyor

PakOlive Ulusal Direktörü Muhammad Tariq'e göre Pakistan'ın 160/180 mahsul yılında bir önceki sezona kıyasla yüzde 2024 artışla 25 ila 20 ton arasında zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Tariq, üretilen ürünün miktarının yanı sıra kalitesinden de memnun olduğunu, bu başarının yerel üreticilerin yoğun çalışmalarına ve üretim maliyetlerine yüzde 70 oranında sübvansiyon sağlayan hükümet yardımlarına bağlı olduğunu söyledi.

Tarık, Pakistan'da yaklaşık 5.6 milyon zeytin ağacı bulunduğunu ve her yıl 500,000 bin ile 800,000 bin arasında yeni ağaç dikildiğini söyledi.

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"Ülkenin mümkün olan bölgelerine yayılmış zeytin bahçelerindeki çalışmaların yanı sıra, su sıkıntısı çeken 10,000 bin dönüm (4,050 bin - hektar) alanda damla sulama sistemi kurulması hedefleniyor” dedi. ​"“Bu proje, marjinal arazilerde zeytin tarımının yapılmasını ve civardaki çiftçilerin gelirlerinin artırılmasını amaçlıyor.”

Tarık, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 2024 Zeytin Gala Festivali'nde son hasat sonuçlarını değerlendirdi.

The yıllık etkinlik odaklanmak sızma zeytinyağı, sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi.

Ülkenin yeni gelişen zeytinyağı sektöründeki yerel üreticileri, dağıtımcıları, yatırımcıları, hükümet yetkililerini ve diğer paydaşları bir araya getirdi.

"Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain, galada yaptığı açılış konuşmasında, "Hükümet, Pakistan'ın zeytin sektörünü desteklemek için çalışıyor" dedi.

Rana Tanveer Hussain, Pakistan hükümetinin ülkenin zeytinyağı sektörünü tanıtmaya kendini adadığını söyledi. (Fotoğraf: Zeytin Gala Festivali)

"Pakistan'ın milyonlarca yabani zeytin ağacına sahip olması ve daha fazla zeytin ekimi için uygun alanlara sahip olması şanslı bir ülkedir. Bu da tarım uzmanlarımızın çabalarının artık olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir" diye ekledi.

Tariq, sektör etkinliğine katılan insan sayısından memnun olduğunu ve bunun gerekli olduğuna inandığını söyledi. sektörü geliştirmek.

"Bu tür etkinlikler tüm paydaşlar için büyük bir fırsat” dedi. ​"Bu etkinlik, işletmelere ve tüketicilere bir platform sağladı ve birçok işletmeden işletmeye işbirliğinin kapılarını açtı.”

"Tarık, "Büyüyen zeytin endüstrisi, hükümetin sağladığı fırsatlar ve daha büyük ölçekli üretim sübvansiyonlarıyla yerel üreticilere daha fazla güç kazandırıyor" diye ekledi. ​"Bu, Pakistan'daki zeytin sektörünün büyümesiyle hedeflediğimiz ekonomik güçlenmeyi daha da ileriye taşıyor."

Pakistanlı yetkililerin sektörü büyütmek için umduğu yollardan biri, en başından itibaren teknolojiyi dahil etmek.

Khaity Technologies'in kıdemli marka yöneticisi ve sürdürülebilirlik uzmanı Aiza Imran, şirketin çevrimiçi pazar yeri ve mobil uygulamasının ülke çapındaki çiftçiler için verimliliği ve bilgi paylaşımını artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

"Khaity Uygulaması, 20,000'den fazla kayıtlı kullanıcısıyla özellikle zeytin sektörü olmak üzere tarım sektöründe teknolojik ilerlemenin sağlanmasında önemli bir oyuncu olmuştur" dedi. ​"Uygulama, çiftçilerin Pakistan'ın her yerinden satın alabileceği gübre, aletler vb. gibi tarımsal ürünler sağlamak için farklı satıcılarla iş birliği yaptığımız dijital bir pazar yeri oluşturdu. Benzersiz teklifimiz, bu ürünleri sipariş verildikten sonraki 24 saat içinde çiftçilere sağlamamızdır.”

"Uygulamada çiftçiler için bir AI sohbet robotu da başlattık. Çiftçiler bu uygulamadan soru ve sorgular sorabilirler" diye ekledi. ​"Bu sohbet robotu, Pakistan'ın farklı bölgelerinde konuşulan tüm önemli dillerdeki soruları yanıtlayabiliyor."

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Urduca ve İngilizce ülkenin iki resmi dili olmasına rağmen, diğer dokuz dilin bir milyondan fazla anadili konuşulurken, diğer 60 dilin bir milyondan az anadili konuşuluyor.

Khaity Technologies ayrıca farklı projelerde il yönetimleriyle de işbirliği yaptı.

"Potohar bölgesinde 1.3 milyon zeytin fidanı diktiğimiz zeytin vadisi projesinde Pencap eyalet hükümetiyle işbirliği yaptık. Pencap" dedi İmran. ​"Bu bitkiler çiftçilere yardımcı olmak için sübvansiyonlu bir oranda sağlandı. Ayrıca damla sulama teknolojisi gibi su kaynaklarına sübvansiyonlar yoluyla kolaylık sağladık.”

Etkinliğe teknoloji şirketlerinin yanı sıra üreticiler ve çiftçiler de katıldı, meslektaşlarıyla kaynaştı ve ürünlerini tanıttı.

Yakın zamanda faaliyete geçen Loralai Olives projesinin yöneticisi Muhammad Azeem Tariq, Pakistan'dan sızma zeytinyağı ihraç etme hedeflerini paylaştı.

Loralai Olives, Pakistan'daki sızma zeytinyağını ihraç etmek için çalışıyor. (Fotoğraf: Olive Gala Festival)

""Uluslararası kalitede sızma zeytinyağı üretmeyi ve Pakistan ürününü uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz" dedi. ​"“Ürünlerimizi uluslararası alanda ihraç edebilmek için Avrupa Birliği sertifikaları, Asya sertifikaları gibi uluslararası sertifikasyonlar üzerinde çalışıyoruz.”

Azeem Tariq, yüksek kaliteli monovarietallere odaklanmanın yanı sıra, çekici ambalajların da gerekliliğini görüyor; Loralai Olives yakın zamanda bir marka ve pazarlama ödülü kazandı.

Ayrıca, sektörü bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve ivmeyi sürdürmek amacıyla ulusal zeytin sektörü etkinliklerinin oynadığı rolden de övgüyle bahsetti.

"Bu yıl zeytin sektörü açısından dikkat çekiciydi” dedi Azeem Tariq. ​"Sadece meyve veriminde değil, çiftçilerin zeytin üretimine olan ilgisinde de artış gördük.”

"Bu tür etkinliklerle zeytin ağaçlarından zeytin toplanırken herhangi bir zararın önlenmesi gibi konularda üreticilerimizi bilinçlendirmek istiyoruz diye konuştu. ​"Ayrıca, çiftçilere uluslararası standartlara göre meyve depolama konusunda eğitim veriyoruz. Ayrıca, çiftçilere bu parametreleri izleyerek kaliteyi artırmak için meyveleri hasattan ekstraksiyona 24 saat içinde göndermeleri konusunda eğitim verdik.”

Galaya katılan diğer zeytin üreticileri de son deneyimlerini paylaşarak, etkinliğin tedarikçiler ve müşterilerle anlaşma yapmanın bir yolu olduğunu söyledi.

"Bu etkinlikler, ürünlerimizi daha geniş bir kitleye tanıtmamızı, potansiyel alıcılarla bağlantı kurmamızı ve sektör liderlerinden öğrenmemizi sağlıyor" dedi Sabir Sultan, Hazara'da öncü üretici İl. ​""Bu, erişimimizi genişletmek ve yerel zeytin endüstrisi için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına önemli bir adım."

Boston Çiftliği'ni işleten bir diğer üretici Arshad Qadri ise zeytin ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve satışının artırılması gerektiğini vurguladı.

"Biz Kalar Kahar'da bulunan bir çiftliğiz" dedi. ​"“12,000 bin zeytin ağacımız ve 17 ayrı meyve çeşidimiz var, bunlardan sızma zeytinyağı, çay gibi - ayrı ürün elde ettik.”

"Zeytin sektörünün büyümesinden memnunuz. Bölgemizin elverişli ortamı hasadın başarısına katkıda bulundu” diye ekledi Qadari. ​""Sadece geçen yıl 55 ton ürün ürettik... Bu tür etkinlikler diğer platformlarla iş birliği yapmak ve doğrudan tüketiciye ulaşmak için harika bir ortam."

Üreticiler ayrıca ülkedeki fabrika sayısının az olması nedeniyle üretim sürecinde yaşanan zorlukları da dile getirdi.

Ancak Tarık, hükümetin bu zorlukların üstesinden gelmek ve zeytinin ekonomik kalkınma için uygulanabilir bir seçenek olarak tanıtılmaya devam edilmesi için çalıştığını söyledi.

"Belucistan eyaleti "Üstel büyüme gösterdi" dedi. ​"Su krizine rağmen bölgede zeytincilikte artış yaşandı.”