Portekizli Üreticiler, Tanıtım Çabalarının Temel Taşı Olarak Kaliteyi Vurguluyor

Ülkenin bayramını kutladıktan sonra ikinci en büyük hasat 2023/24 mahsul yılında Portekiz'deki üreticiler 2024/25'te de iyi bir hasat bekliyorlar.

Portekiz zeytinyağı üretimi 157,600 tona ulaşarak beş yıllık ortalamayı yüzde 17 aştı ve 50,000 tonun altına düştü. rekor 206,200/2021'de 22 ton kaydedildi.

Bu ödüller, Portekizli üreticilerin ortaya koyduğu olağanüstü kalite ve işçiliğin altını çiziyor. Portekiz zeytinyağının küresel sahnedeki itibarını yükseltmeye yardımcı oluyorlar. - Julio Alves, Quinta dos Olmais'in kurucusu

Yine de bereketli bir hasadın faydaları İberya ülkesine eşit şekilde yayılmadı. Önemli bir farkla en büyük zeytin üretim bölgesi olan Alentejo verimli bir verim elde ederken, kuzeydeki üreticiler ortalamanın altında hasat elde etti.

Bölgenin etkileri de dahil olmak üzere, zorluklarına rağmen benzeri görülmemiş kuraklık 2022'den 2023'e, artan üretim maliyetleri Portekizli üreticiler hâlâ ödüllü kalite seviyelerini korudu.

Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisinin (ilk kez Yunanistan'ı geride bırakarak) yapımcıları bir araya gelerek 30'teki 56 katılımdan 2024 ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ülkenin en büyük kazananları arasında Casa de Santo AmaroYarışmada beş ödül kazandı.

"Bu üç Altın Ödül ve iki Gümüş Ödül, bu tanınmayı mümkün kılmak için her gün çalışan tüm Casa de Santo Amaro ekibinin büyük çabalarının sonucudur," dedi ortak sahip António Pavão. ​"Bu ödüllerin şirketimiz için çok önemli olduğuna ve tüm Portekiz zeytinyağının bilinirliğine önemli bir etkisi olduğuna inanıyorum.”

António Pavão başarıyı söyledi NYIOOC Portekiz'in dünya sahnesinde zeytinyağı üreticisi olarak profilini yükseltiyor. (Fotoğraf: Casa de Santo Amaro)

Pavão, ülke genelindeki diğer birçok üreticiden farklı olarak Casa de Santo Amaro'nun 2023/24'te, -/-'te yaşanana benzer şekilde önemli bir üretim düşüşü yaşadığını söyledi. 2022/23.

"Ancak ekibin tüm çabası, özverisi ve profesyonelliği sayesinde taze ve sağlıklı zeytinleri toplayıp hemen üretmeyi başardık. sızma zeytinyağı Değirmenimizde muazzam kalite var” dedi.

"Son iki hasatta üretimde büyük düşüşler yaşandı ve olağandışı enflasyonun ardından yardımcı malzemelerin maliyetleri çok arttığı için üretim maliyetleri neredeyse iki katına çıktı." diye ekledi Pavão. ​"Maalesef Avrupa’daki tüm üretici ülkelerde bu genel bir durum.”

Tarihi Trás-os-Montes ve Alto Duoro bölgelerinin diğer yerlerinde üreticiler, ödüllerini bir başka zorlu hasadın mutlu sonu olarak gördüler.

İspanya sınırında bulunan akushla Organik orta yoğunlukta bir karışım için Gümüş Ödül kazandı; bu, şirketin altı yıl içinde beşinci Dünya Yarışması takdiri oldu.

"Dünyanın en iyi organik zeytinyağından birini ürettiğimizi biliyoruz, ancak bu onayı uluslararası tanınmış kuruluşlardan almak, özellikle Amerika pazarında bir onurdur, "dedi kıdemli pazarlama direktörü Clara Paredes Castro.

Paredes, şirkete fayda sağlamanın yanı sıra, bu ödüllerin Portekiz'in yüksek kaliteli bir zeytinyağı üreticisi olarak uluslararası profiline katkıda bulunduğunu söyledi.

Trás-os-Montes'in dağlık arazisi hasat boyunca zorluklara neden olur, ancak bölge bölgenin benzersiz kalitesinin temelini oluşturur. (Fotoğraf: Aşuşla)

"Portekiz'in insanların çok iyi yemek yediği, zeytinyağı, şarap, peynir gibi kaliteli ürünlerin üretildiği bir ülke olduğuna dair algının giderek arttığına inanıyoruz" dedi.

Casa de Santo Amaro'nun aksine Paredes, Acushla'nın mevcut hasat yılında bir önceki yıla göre biraz daha iyi bir hasat elde ettiğini ancak verimin hala önceki hasatların altında olduğunu söyledi.

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"Meyvenin kalitesi çok yüksek kaldı ancak ondan yağ çıkarmak daha zordu” dedi.

Paredes, Trás-os-Montes'in morfolojisini yüksek kaliteli zeytinyağı üretme konusunda tutarlı bir zorluk olarak gösterdi.

"Ancak bu aynı zamanda zeytinyağımızın kalitesi açısından da kritik başarı faktörlerinden biridir” dedi. ​"Bu yıl üretimimiz beklenenin altında kaldı çünkü meyveyi henüz çok yeşilken toplamayı tercih ettik, bu da yağ verimini düşürüyor ama istediğimiz tazelik ve kaliteyi sağlıyor.”

"Diğer yaygın zorluklar şunları içerir: iklim değişikliğiParedes, "Meteorolojik olaylar ve savaş gibi küresel olaylar nedeniyle hammadde maliyetlerindeki artış" diye ekledi.

Auşla'nın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde, başka bir çok yıllık bitki NYIOOC kazanan da Gümüş Ödülü kutladı.

"Bir ödül daha kazandı NYIOOC bizim için heyecan verici bir deneyimdi” dedi. Quinta Dos Olmais. ​"Bu takdir sadece sıkı çalışmamızı doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli olarak mükemmellik için çabalamamız konusunda bize ilham veriyor.”

Julio Alves, iyi bir hasat için koşulların olgunlaştığını ve yaz havasının kendi durumuna yardımcı olmasını umduğunu söylüyor. (Fotoğraf: Quinta dos Olmais)

Quinta dos Olmais, 2016'dan bu yana yedi ödül kazandı ve Alves, bunun şirketin en başından beri kaliteye olan bağlılığını gösterdiğini söyledi.

"Bu ödüller markamızın piyasadaki güvenilirliğini ve itibarını önemli ölçüde artırdı” dedi. ​"Bize kaliteye olan bağlılığımızı sergileyeceğimiz bir platform sağladılar ve tüketicilerin güvenini ve sadakatini kazanmamıza yardımcı oldular.”

Alves, markaya yardım etmenin yanı sıra, ödüllerin Portekiz sızma zeytinyağının yurtdışındaki tanınırlığını da artırdığını kabul ediyor.

"Bu ödüller, Portekizli üreticilerin masaya getirdiği olağanüstü kalite ve işçiliğin altını çiziyor" dedi. ​"Portekiz zeytinyağının itibarını küresel sahnede yükseltmeye yardımcı oluyorlar ve onu dünyanın en iyileriyle rekabet eden bir ürün olarak sergiliyorlar."

Bu arada, ticari direktör Miguel Azevedo Remédio Casa Agricola Roboredo Madeira Orta düzeyde organik karışım için art arda üçüncü Altın ödülünü kutlayan (CARM), Dünya Yarışması ödüllerini kazanmanın tüm endüstri için bir kalite standardı oluşturduğunu söyledi.

Douro Superior merkezli üretici, şirketin miktarda hafif bir toparlanma gördüğünü söylerken Remédio, kaliteyi önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

"CARM için [ödül] doğru yolda devam ettiğimiz ve geçen yılın hasadında gösterdiğimiz sıkı çalışmanın karşılığını aldığımız anlamına geliyor” dedi. ​"Hem CARM hem de Portekiz zeytinyağı için kalite imajı oluşturmaya devam etmede çok yardımcı oluyor.

"Karşılaştığımız temel zorluklar su kıtlığı ve toprağı işleyecek insan bulmanın zorluğuyla ilgili" dedi. ​"Son mahsule gelince, yağıştan pek şikâyetçi olamayız ama insan emeği hâlâ önemli bir konu.”

CARM'ın arkasındaki üreticiler, 2023/24'ün altın bitişine rağmen kuraklığın ve işçi eksikliğinin devam eden zorluklara yol açtığını söyledi. (Fotoğraf: CARM)

Portekiz'in diğer tarafında, Algarve'nin güney bölgesinde, üreticiler Viveiros Monterosa kalibre edilerek bir çift Gümüş Ödül kazandı NYIOOC.

"Bu ödülleri kazanmak çok anlamlı ve son 20 yıldır yüksek kaliteli yağlar üretme konusundaki kararlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesidir" dedi operasyon şefi Pedro Esperança ve ticari direktör António Duarte.

"Son yıllarda Portekizli üreticiler, iç pazarda yağlarının kalitesini yükseltmek için büyük çaba sarf ediyorlar” diye ekledi. ​"Bu, en büyük uluslararası sızma zeytinyağı yarışması olduğundan, ödül kazanmak Portekizli üreticileri diğer ülkelerdeki en iyi yağlar arasına sokuyor ve bu da tüketicilerin ürüne bakış açısını değiştirmeye yardımcı oluyor."

2023/24'teki bereketli hasadın ardından şirket, birçok ağacın hasat dönemine girmesi nedeniyle önümüzdeki hasatta hafif bir üretim düşüşü öngörüyor. ​'zeytin ağacının doğal alternatif taşıma döngüsünde yıl dışı'.

Daha kuzeyde, Sociedade Agricola Ouro Bitkisel (SAOV) ülkenin en büyük kazananlarından bir diğeriydi.

Serralha'nın çalıştığı şirket daha önce söylendi Olive Oil Times Ülkenin zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde ikisini temsil ediyor ve yerel monovarietal çeşitleri, bir karışım ve bir Picual yelpazesi için iki Altın Ödül ve üç Gümüş Ödül kazandı.

"Yıllar boyunca, yarışmanın SAOV ve Kuzey Amerika zeytinyağı perakendecilerinden oluşan bir ağ tedarik eden ortağımız Veronica Foods için değerli bir kaynak ve iyi bir pazarlama aracı olduğu kanıtlandı, "dedi şirketin CEO'su Alberto Serralha. ​"Madalyalar mükemmelliği vurguluyor ve tüketiciye kalite güvencesi sağlıyor.”

Serralha, şirketin 50/2022 dönemine kıyasla yüzde 23 üretim artışı yaşadığını ancak hasatın hâlâ ortalamanın altında olduğunu söyledi.

"Erken olgunlaşma nedeniyle eylül ayı sonlarında hasada başladık ve yüksek sıcaklıklar ve sürekli yağmur gibi zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

"Yüksek vakumlu malaksasyon kullanımımız, bu tür olumsuz koşullar altında yüksek kaliteye ulaşmada belirleyici bir adım olan macun sıcaklığının anında düzeltilmesine olanak tanıyor" diye ekledi Serralha. ​"Hasada bu kadar erken başlama kararımız, hasadı meyve hastalıklarından etkilenmeden tamamlamamıza yardımcı oldu.”

2024/25 mahsul yılına bakan Serralha, durumun SAOV için umut verici göründüğünü söyledi.

"Ürün büyüklüğü ve iklim koşulları açısından beklentiler oldukça olumlu” dedi. ​"İyimseriz ve sezona başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Portekiz'deki diğer üreticiler de onun duygularını paylaştı.

Çoğu üretici 2024/25'te ortalamanın üzerinde bir hasat daha bekliyor ancak havanın uygun olup olmayacağını görmek için bekliyor. (Fotoğraf: Quinta dos Olmais)

"Yaklaşan hasata baktığımızda mevcut durumu konusunda iyimseriz" diye ekledi Alves. ​"Zeytin ağaçlarımızın sağlığını ve gelişimini titizlikle takip ediyoruz ve koşullar uygun.”

Ancak ekim başında hasatın başlamasına kadar hala gidilecek uzun bir yol olduğu ve birçok şeyin değişebileceği konusunda uyardı.

"Elbette hava koşulları konusunda da tetikte olmaya devam ediyoruz” dedi. ​"Hasat mevsimine yaklaşırken hazırlıklarımız ve kararlılığımız bize güven veriyor, ancak her zaman olduğu gibi hava koşullarının hasattan önce bize herhangi bir olumsuzluk yaşatmamasını umalım.”

Paredes, Alves'in ihtiyatlı tavrını paylaşarak, olağandışı hava koşullarını şirketin hasat öncesindeki iyimserliğini azaltan bir faktör olarak gösterdi.

"Portekiz'de bu sezona özgü olmayan, çok nemli ve alışılmadık bir hava yaşanıyor" dedi. ​"Önümüzdeki haftalarda meyvenin yağ üretim sürecini durdurarak etkileyebilecek sıcak hava dalgaları bekleniyor. Beklemeli ve en iyisini ummalıyız. Şimdilik geçen yıla çok benziyor.”